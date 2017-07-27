12:50 27 июля

В Донбасс отправлена очередная колонна с гуманитарным грузом

В Донбасс отправилась, 67-я автоколонна с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенных республик Донбасса, передает РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.



Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области вышла автомобильная колонна с гуманитарными грузами для Донецкой и Луганской областей,
говорится в релизе.


Согласно информации, автомобили везут более 600 тонн гуманитарных грузов – это «детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году».

В пути колонна разделится на две части. Автомобили проследуют на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур. За рулем грузовиков опытные водители, осуществивших десятки гуманитарных операций во многих странах.

«В состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз», – добавили в ведомстве.

Гуманитарная помощь ДНР и ЛНР оказывается с августа 2014-го. За это время в республики доставлено более 69 тыс. тонн жизненно необходимых грузов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Чёрный Сегодня, 10:29
    На укрофорумах стоит дикий визг - оружие везут, опять по пятачкам бить будут laughing
    Чёрный
    1. Чёрный Сегодня, 10:34
      Бурятской коннице подковы привезли и сено. И для танков новые накидки-невидимки, а то старые поизносились, того и гляди ОБСЕ начнёт замечать. wassat
      Чёрный
      1. Алексей7777777 Сегодня, 10:41
        А мне вот всегда интересно было-почему на машинах,а не железкой?В вагоны-то больше поместиться...
        Алексей7777777
        1. Чёрный Сегодня, 10:49
          Цитата: Алексей7777777
          А мне вот всегда интересно было-почему на машинах,а не железкой?В вагоны-то больше поместиться...

          железка разрушена...мосты взорваны и т.д....придётся доставлять через территорию, подконтрольную укровермахту...так что не вариант.
          Чёрный
      2. Лелёк Сегодня, 11:55
        Цитата: Чёрный
        И для танков новые накидки-невидимки, а то старые поизносились, того и гляди ОБСЕ начнёт замечать.


        Привет, Вячеслав.
        Новый "смотрящий" в Руине от "Сэма" - м-р Волкер уже отметил в своём докладе Белому Дому армады российской бронетехники на территориях ЛНР и ДНР, а так же сосредоточение всей российской армии на российско-украинской границе. Во как. Смотрящие ОБСЕ - это так себе - мелкие брызги, основной поток теперь пойдёт с 4-го этажа на Банковской. А вот "свидомиты" нынче в мокрых штанах от радости по поводу опубликованной в Канаде карты Руины от Балтики до Тихого океана. "Сон разума рождает чудовищ" - сказал великий.
        Лелёк
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