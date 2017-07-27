В Донбасс отправлена очередная колонна с гуманитарным грузом

Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области вышла автомобильная колонна с гуманитарными грузами для Донецкой и Луганской областей,

В Донбасс отправилась, 67-я автоколонна с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенных республик Донбасса, передает РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.говорится в релизе.Согласно информации, автомобили везут более 600 тонн гуманитарных грузов – это «детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году».В пути колонна разделится на две части. Автомобили проследуют на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур. За рулем грузовиков опытные водители, осуществивших десятки гуманитарных операций во многих странах.«В состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз», – добавили в ведомстве.Гуманитарная помощь ДНР и ЛНР оказывается с августа 2014-го. За это время в республики доставлено более 69 тыс. тонн жизненно необходимых грузов.