12:51 27 июля

МЧС РФ намерено приобрести еще 6 Бе-200ЧС

Как сообщает блог bmpd со ссылкой на интернет-издание « Коммерсант », МЧС намерено приобрести у Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса (ТАНТК) имени Бериева (в составе ОАК) дополнительно 6 самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

В настоящий момент МЧС проявляет заинтересованность в поставках еще шести самолетов.

— заявил генеральный директор ТАНТК Юрий Грудинин.

МЧС РФ намерено приобрести еще 6 Бе-200ЧС



В настоящее время ведутся переговоры, окончательное решение еще не принято. Ранее было законтрактовано 6 единиц (стоимостью почти 9 млрд. руб.), которые, с нарушением сроков, передаются сейчас заказчику, а именно в распоряжение Сибирского и Дальневосточного региональных центров МЧС. На текущий момент поставлено 2 машины. Две единицы предполагается передать в сентябре и ноябре 2017 года, полностью завершить контракт планируется в 2018 году.

Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Машина перевозит 12 тонн воды, от 30 до 50 пострадавших, до 7,5 тонны грузов. На июль 2017 года выпущено 11 Бе-200ЧС, 8 из них служат в МЧС. Примерный портфель зарубежных заказов не превышает 10 – 12 самолетов. Среди иностранных заказчиков фигурируют Таиланд, Индонезия, Аргентина и Китай.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Dmitriy69 Сегодня, 10:35
    Бесприцидентная машина конечно!
    Dmitriy69
    1. Чёрный Сегодня, 10:36
      МЧС РФ намерено приобрести еще 6 Бе-200ЧС
      и будем по всему миру леса тушить....ну и у себя чуть чуть...
      Чёрный
      1. yuriy55 Сегодня, 10:44
        В настоящее время ведутся переговоры, окончательное решение еще не принято.

        Люблю я планов ихних громадьё... fool
        stop Леса горят, бюджетные деньги на депозитах обожгли ляшки десятку банкиров, а МЧС всё думает: кпить -не купить? belay Да, пока время тушения лесных пожаров измеряется неделями, чего там думать? Не хватает техники - берите. На министерских "мерседесах" по тайге не наездишься...
        yuriy55
        1. Alexey RA Сегодня, 11:25
          Цитата: yuriy55
          Леса горят, бюджетные деньги на депозитах обожгли ляшки десятку банкиров, а МЧС всё думает: кпить -не купить?

          А как тут не думать, если все сроки по предыдущему контракту Таганрог про...любил.
          Контракт на 6 Бе-200ЧС заключили в 2011 году. На дворе уже 2017 - а сданы всего 2 машины.
          Как сообщили “Ъ” источники в силовых структурах, хотя «МЧС предотвратило арбитражные разбирательства с последующим взысканием крупных сумм за просрочку поставки шести самолетов ТАНТК имени Бериева», вновь установленные правительством сроки от 2013 и 2015 годов многократно срывались. В итоге на основании распоряжения президента, правительства, а также при участии Минпромторга сроки поставки перенесены на конец 2018 года. В МЧС опасаются, что и этот срок может быть продлен более чем на четыре месяца.

          Да ещё и с движками проблема... точнее - с местом их производства.
          Alexey RA
      2. faiver Сегодня, 10:52
        вот именно что чуть чуть..., якутск в дыму две недели был, как дым сошел так и бе-200 прилетел и всего один на огромную территорию пожаров..., а потом прилетел ан-26 с комплексом веер ...
        faiver
        1. Стирбьорн Сегодня, 11:51
          Цитата: faiver
          вот именно что чуть чуть..., якутск в дыму две недели был, как дым сошел так и бе-200 прилетел и всего один на огромную территорию пожаров..., а потом прилетел ан-26 с комплексом веер ...

          ну так леса горят, когда надо скрыть их незаконную вырубку - вот когда сколько надо выгорит, тогда бе и прилетят, тушить остатки - хоть 100 штук произведи, все равно тушить начнут когда верхам надо будет
          Стирбьорн
      3. Белорус Сегодня, 10:59
        У нас в РБ аналогичная ситуация с единственным летающим Ми-26 МЧС. По всему миру "валюту зарабляе", а как здесь полыхнет, то видимо "няма грошай"!

        По теме статьи - машинка очень хороша, да и ТАНТК заказы лишними не будут!
        Белорус
      4. RASKAT Сегодня, 12:00
        А МО РФ не хочет купить пару тройку в версии Поисково Спасательный? Было бы неплохо.
        RASKAT
    2. макс702 Сегодня, 11:06
      По слухам для тушения пожаров МИ-26 эффективней.. 20 т против 7.5т...
      Да и по универсальности МИ как то на порядок превосходит данный пепелац.. Сравнить бы хар-ки( цену, радиус,расход топлива, стоимость полетного часа)
      макс702
      1. Владимирец Сегодня, 11:08
        Цитата: макс702
        По слухам для тушения пожаров МИ-26 эффективней.. 20 т против 7.5т...

        А сколько времени нужно Ми-26, чтобы забрать следующий объем воды?
        Владимирец
        1. Белорус Сегодня, 11:16
          Цитата: Владимирец
          А сколько времени нужно Ми-26, чтобы забрать следующий объем воды?

          Подвесной ковш наполняется довольно быстро, был бы водоем рядом.
          Белорус
      2. faiver Сегодня, 11:48
        ну во первых не 7,5тонны а 12 тонн, и Бе-200 пошустрее будет...
        faiver
  2. Сергей-8848 Сегодня, 10:44
    Строго говоря, эти закупки - вовсе не из-за крайней нужды в этих самолётах (тушение с воздуха вообще малопродуктивно), а для поддержки производителя и создания необходимого антуража при продаже за рубеж.
    Сергей-8848
    1. Владимирец Сегодня, 11:01
      Цитата: Сергей-8848
      тушение с воздуха вообще малопродуктивно

      С Бе-200 как раз продуктивно, при условии, что рядом есть пригодный для забора водоем и используется несколько машин. А если один самолет, да, к примеру, Ил-76, пока он сбросит, пока сядет, пока зальется, результат предыдущего сброса уже не заметен.
      Владимирец
    2. x.andvlad Сегодня, 11:33
      Цитата: Сергей-8848
      (тушение с воздуха вообще малопродуктивно)

      Продуктивность прямо пропорциональна количеству применяемой техники. У нас, скорее всего, проблема - нехватка денег на её содержание и эксплуатацию.
      x.andvlad
  3. Белорус Сегодня, 11:01
    Цитата: Сергей-8848
    (тушение с воздуха вообще малопродуктивно)

    ???
    А как по другому в труднодоступных и малонаселенных районах?
    Белорус
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