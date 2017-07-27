МЧС РФ намерено приобрести еще 6 Бе-200ЧС
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на интернет-издание « Коммерсант », МЧС намерено приобрести у Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса (ТАНТК) имени Бериева (в составе ОАК) дополнительно 6 самолетов-амфибий Бе-200ЧС.
— заявил генеральный директор ТАНТК Юрий Грудинин.
В настоящее время ведутся переговоры, окончательное решение еще не принято. Ранее было законтрактовано 6 единиц (стоимостью почти 9 млрд. руб.), которые, с нарушением сроков, передаются сейчас заказчику, а именно в распоряжение Сибирского и Дальневосточного региональных центров МЧС. На текущий момент поставлено 2 машины. Две единицы предполагается передать в сентябре и ноябре 2017 года, полностью завершить контракт планируется в 2018 году.
Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Машина перевозит 12 тонн воды, от 30 до 50 пострадавших, до 7,5 тонны грузов. На июль 2017 года выпущено 11 Бе-200ЧС, 8 из них служат в МЧС. Примерный портфель зарубежных заказов не превышает 10 – 12 самолетов. Среди иностранных заказчиков фигурируют Таиланд, Индонезия, Аргентина и Китай.
В настоящий момент МЧС проявляет заинтересованность в поставках еще шести самолетов.
— заявил генеральный директор ТАНТК Юрий Грудинин.
В настоящее время ведутся переговоры, окончательное решение еще не принято. Ранее было законтрактовано 6 единиц (стоимостью почти 9 млрд. руб.), которые, с нарушением сроков, передаются сейчас заказчику, а именно в распоряжение Сибирского и Дальневосточного региональных центров МЧС. На текущий момент поставлено 2 машины. Две единицы предполагается передать в сентябре и ноябре 2017 года, полностью завершить контракт планируется в 2018 году.
Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Машина перевозит 12 тонн воды, от 30 до 50 пострадавших, до 7,5 тонны грузов. На июль 2017 года выпущено 11 Бе-200ЧС, 8 из них служат в МЧС. Примерный портфель зарубежных заказов не превышает 10 – 12 самолетов. Среди иностранных заказчиков фигурируют Таиланд, Индонезия, Аргентина и Китай.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти