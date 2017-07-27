12:51 27 июля

Newsweek: в Ираке стремятся направить мощь РФ против США

Как сообщает ИноТВ , Newsweek анализирует возможность сближения Багдада с Москвой.

Как поясняет издание, вице-президент Ирака Нури аль-Малики в ходе посещения Москвы заявил о стремлении его страны сблизиться с Россией. Как он подчеркнул, Багдад «предрасположен к новым политическим веяниям в свете региональных вмешательств» и хочет помешать «зарубежному политическому образованию» навязать ему свою повестку дня.

Известно, что у России исторически крепкие отношения с Ираком, поэтому мы бы хотели, чтобы у России было весомое присутствие в нашей стране в политическом и военном плане. Таким образом было бы создано равновесие, которое послужило бы на благо региону, его народам и его странам. Ирак стремится к укреплению стратегического сотрудничества в таких областях, как электроэнергетика, нефть, научное сотрудничество, стипендии, университетская подготовка, экономика и торговля, а также политическая и военная сферы.



Издание считает, что аль-Малики, по всей видимости, планирует направить экономическую, политическую и военную мощь Москвы против Вашингтона.

Newsweek: в Ираке стремятся направить мощь РФ против США


После переговоров с главой МИД Лавровым и спикером Совета федераций Матвиенко аль-Малики обсудил с Владимиром Путиным вопрос приобретения танков Т-90 общей стоимостью свыше 1 млрд. долл. Во время встречи с президентом РФ иракский политик высказал благодарность за борьбу с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и другими джихадистскими группами на Ближнем Востоке.

Россия внесла огромный вклад, в частности в Сирии и Ираке, чтобы не допустить распада региона. Мы вас искренне благодарим. Если бы не ваша роль, карта региона сейчас изменилась бы в негативном для нас ключе.

Использованы фотографии: https://russian.rt.com/inotv/2017-07-26/Newsweek-Bagdadu-nuzhno-pobolshe-rossijskih
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Комментарии 24

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 11:00
    Какой никакой,а союзник намечается...Их и так почти не осталось у нас-на безрыбье и рак Ирак...
    Алексей7777777
    1. Владимирец Сегодня, 11:03
      Цитата: Алексей7777777
      Какой никакой,а союзник намечается..

      Вот именно, что никакой.
      "аль-Малики, по всей видимости, планирует направить экономическую, политическую и военную мощь Москвы против Вашингтона."

      А Ирак, что, с США воюет? what
      Владимирец
      1. Dmitriy69 Сегодня, 11:20
        Цитата: Владимирец
        Вот именно, что никакой.

        Согласен, как союзник это ноль без палочки. Но то что они пытаются вылезти из под штатов нам на руку. Это надо поощрять и этим надо пользоваться.
        Dmitriy69
        1. Вежливый Лось Сегодня, 12:31
          Цитата: Dmitriy69
          Согласен, как союзник это ноль без палочки.

          Я бы и иракский народ со счетов не сбрасывал. Я уверен, что они бы сейчас Саддама выкопали и каждое утро троекратно его в ... целовали за то, чтобы вернуть времена его правления. Свободы от диктатуры они хлебнули полной кружкой. Погибнет их еще несколько тысяч (может, десятков тысяч), а у остальных надолго останется в голове запах американской дружбы и демократии. На очередных выборах все вылезет наружу сквозь пальцы. Так, что в ближайшей перспективе у нас на БВ может появиться еще одно лояльное государство. Да и танки хотят купить не за сахарный (пустыня такая) песок. И танкисты потом приедут учиться. Считаю: обязательно надо сотрудничать.
          Вежливый Лось
    2. сибиралт Сегодня, 11:40
      Ирак видит очевидные преимущества ВСК в Сирии относительно американской коалиции в Ираке. К тому же, американцам независимый Ирак ни к чему. Веревка для виселиц у них всегда найдётся.
      сибиралт
      1. KUOLEMA Сегодня, 11:52
        а шо в Ираке самостоятельное правительство появилось? я то думал шо они США и поставлены на царство
        KUOLEMA
  2. vch Сегодня, 11:02
    Просто Ирак помнит, что стоит дружба "американских друзей"... Миллион погибших, разрушение страны, сотни тысяч беженцев, создание ИГИЛ - вот что такое "американская дружба"!
    vch
  3. Белорус Сегодня, 11:03
    Издание считает, что аль-Малики, по всей видимости, планирует направить экономическую, политическую и военную мощь Москвы против Вашингтона.

    "Считает", "по всей видимости"... Вот где фобии у амеров. Всюду им антидемократизаторы мерещатся. Денег на оборонку видимо все мало?
    Белорус
  4. Logall Сегодня, 11:04
    [/quote]Ирак стремится к укреплению стратегического сотрудничества в таких областях, как электроэнергетика, нефть, научное сотрудничество, стипендии, университетская подготовка, экономика и торговля, а также политическая и военная сферы.[quote]

    При Садаме всё это было. Иуды, Иуды, как им теперь верить?
    Потратили ''Тридцать Серебрянников''?
    Logall
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 11:04
    Newsweek анализирует Лучше ана-ровать.Корабли идут в надёжный порт.
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 11:09
      Цитата: ВЕРЕСК
      Лучше ана-ровать

      Мысль мне нравится! В надёжном порту можно и по ана-ровать... feel
      Logall
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:15
        .....Хамло! wassat drinks
        ВЕРЕСК
        1. Logall Сегодня, 11:26
          Извините! Не удержался : hi
          Но порт ведь, действительно надёжный! drinks
          Logall
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:28
            drinks Ща нам с тобой впаяют!Ты-как хочешь,а я-за пивом! good Прошу прощения за фамильярность! drinks
            ВЕРЕСК
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:20
    Вице президент говорит хорошо, вроде правильно, используя восточное искусство "влезть без мыла в одно место" (не скупиться на похвалы). Мы конечно за политическое присутствие и экономическое сотрудничество, кто же против. Но военное нам совершенно ни к чему. Не следует забывать. что там насыщенное американское присутствие, вот иракские политики пусть им и пользуются. Сами сдавались, сами и расхлебывайте.
    rotmistr60
  7. Boris55 Сегодня, 11:20
    США сами очертили круг наших друзей. Вызов брошен. И хорошо бы либералам запомнить - кто это начал.
    Boris55
  8. нивасандер Сегодня, 11:23
    Малик шептал в ухо Лаврову "Брат ты даже не представляешь как достали меня эти американцы со своей жвачкой и демократией.Причем каждый новый ихний президент хуже предыдущего"
    нивасандер
  9. Клон Сегодня, 11:24
    Синица в руке? feel
    Клон
  10. Stas157 Сегодня, 11:26
    мы бы хотели, чтобы у России было весомое присутствие в нашей стране в политическом и военном плане.
    Момент истины! Теперь только от Москвы зависит готова ли она взять под крыло нового союзника, или же не потянет. Все таки, уже нет былой советской мощи.
    Stas157
    1. sogdy Сегодня, 12:23
      Вот идешь ты по двору такой весь крутой, с думой как мир лучше сделать. И тут тебе кричат из песочницы: иди спасай, тут какой-то гад песок насыпал, все куличики подавил!
      И шо? "Момент истины"?
      sogdy
  11. Jovanni Сегодня, 11:27
    Издание считает, что аль-Малики, по всей видимости, планирует направить экономическую, политическую и военную мощь Москвы против Вашингтона.

    Интересно, кем же это упомянутое издание считает этого господина аль-Малики, чтобы он мог направлять куда-то мощь Москвы...
    Jovanni
    1. sogdy Сегодня, 12:24
      Правильный вопрос.
      И, как всякий правильный вопрос, он и является ответом.
      sogdy
  12. anjey Сегодня, 11:57
    после американской политики хаоса и разрушения(одних террактов против мирного населения за сотню перевалило и без цру здесь не обошлось) не удивительна тяга к России..
    anjey
  13. Flinky Сегодня, 12:03
    У нас, оказывается мощь есть. А как же бензоколонка, притворяющаяся страной?
    Flinky
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