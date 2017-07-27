Newsweek: в Ираке стремятся направить мощь РФ против США
Как сообщает ИноТВ , Newsweek анализирует возможность сближения Багдада с Москвой.
Как поясняет издание, вице-президент Ирака Нури аль-Малики в ходе посещения Москвы заявил о стремлении его страны сблизиться с Россией. Как он подчеркнул, Багдад «предрасположен к новым политическим веяниям в свете региональных вмешательств» и хочет помешать «зарубежному политическому образованию» навязать ему свою повестку дня.
Издание считает, что аль-Малики, по всей видимости, планирует направить экономическую, политическую и военную мощь Москвы против Вашингтона.
После переговоров с главой МИД Лавровым и спикером Совета федераций Матвиенко аль-Малики обсудил с Владимиром Путиным вопрос приобретения танков Т-90 общей стоимостью свыше 1 млрд. долл. Во время встречи с президентом РФ иракский политик высказал благодарность за борьбу с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и другими джихадистскими группами на Ближнем Востоке.
Как поясняет издание, вице-президент Ирака Нури аль-Малики в ходе посещения Москвы заявил о стремлении его страны сблизиться с Россией. Как он подчеркнул, Багдад «предрасположен к новым политическим веяниям в свете региональных вмешательств» и хочет помешать «зарубежному политическому образованию» навязать ему свою повестку дня.
Известно, что у России исторически крепкие отношения с Ираком, поэтому мы бы хотели, чтобы у России было весомое присутствие в нашей стране в политическом и военном плане. Таким образом было бы создано равновесие, которое послужило бы на благо региону, его народам и его странам. Ирак стремится к укреплению стратегического сотрудничества в таких областях, как электроэнергетика, нефть, научное сотрудничество, стипендии, университетская подготовка, экономика и торговля, а также политическая и военная сферы.
Издание считает, что аль-Малики, по всей видимости, планирует направить экономическую, политическую и военную мощь Москвы против Вашингтона.
После переговоров с главой МИД Лавровым и спикером Совета федераций Матвиенко аль-Малики обсудил с Владимиром Путиным вопрос приобретения танков Т-90 общей стоимостью свыше 1 млрд. долл. Во время встречи с президентом РФ иракский политик высказал благодарность за борьбу с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и другими джихадистскими группами на Ближнем Востоке.
Россия внесла огромный вклад, в частности в Сирии и Ираке, чтобы не допустить распада региона. Мы вас искренне благодарим. Если бы не ваша роль, карта региона сейчас изменилась бы в негативном для нас ключе.
Использованы фотографии: https://russian.rt.com/inotv/2017-07-26/Newsweek-Bagdadu-nuzhno-pobolshe-rossijskih
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