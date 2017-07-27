Newsweek: в Ираке стремятся направить мощь РФ против США

Известно, что у России исторически крепкие отношения с Ираком, поэтому мы бы хотели, чтобы у России было весомое присутствие в нашей стране в политическом и военном плане. Таким образом было бы создано равновесие, которое послужило бы на благо региону, его народам и его странам. Ирак стремится к укреплению стратегического сотрудничества в таких областях, как электроэнергетика, нефть, научное сотрудничество, стипендии, университетская подготовка, экономика и торговля, а также политическая и военная сферы.

Россия внесла огромный вклад, в частности в Сирии и Ираке, чтобы не допустить распада региона. Мы вас искренне благодарим. Если бы не ваша роль, карта региона сейчас изменилась бы в негативном для нас ключе.