12:50 27 июля

Генсек ООН отметил ухудшение ситуации в Ракке

Положение гражданского населения в сирийской Ракке продолжает ухудшаться в связи с авиаударами и наземной операцией, только в июне погибли более 170 человек, говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша, направленном в Совбез Всемирной организации.



Ситуация в городе, по сообщениям, тяжелая. Гражданские лица продолжают гибнуть как в результате бомбардировок с воздуха, так и ударов с суши… По крайней мере 173 человека были убиты в июне. В городе были убиты около 27 гражданских лиц и десятки людей получили ранения на реке Евфрат при попытке добраться к воде,
цитирует текст доклада РИА Новости .


Гутерреша также отметил, что в кварталах Ракки, контролируемых группировкой ИГ (запрещена в РФ), «остаются 30-50 тысяч человек».

Напомним, Ракка, провозглашенная террористами своей столицей, находится под контролем ИГ с 2013 года. В настоящее время город штурмуют формирования курдских ополченцев при поддержке сил западной коалиции, возглавляемой США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. maxim947 Сегодня, 11:12
    К сожалению роль ООН скатилась к уровню констатации фактов, на большее не способны.
    maxim947
    1. Владимир16 Сегодня, 11:14
      У меня часто возникает вопрос: "А что думает США с Раккой?"
      Судя по всему именнной ей они и думают laughing
      Владимир16
    2. сибиралт Сегодня, 11:20
      А чего "отмечать" то по чужой подсказке? Сам бы съездил, да посмотрел. Это полезнее, чем штаны в кабинете протирать! Заодно и на Донбасс заглянуть не помешало бы. am
      сибиралт
      1. vch Сегодня, 11:23
        Куда только американцы не сунуться - везде разруха,горе и горы трупов мирных жителей! am Носители демократии блин...
        vch
        1. KUOLEMA Сегодня, 11:44
          Дык если уже Ракку раком зашишают боевые сидоры куда уж хужее wassat
          KUOLEMA
  2. Толстоевский Сегодня, 11:14
    Даже не сомневаюсь, кого общечеловеки объявят виновным в чудовищных убийствах "мирных сирийцев"
    Толстоевский
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 11:18
    Ракка-"раковая опухоль".Тут,как хирург сумеет.
    ВЕРЕСК
Картина дня