Генсек ООН отметил ухудшение ситуации в Ракке

Ситуация в городе, по сообщениям, тяжелая. Гражданские лица продолжают гибнуть как в результате бомбардировок с воздуха, так и ударов с суши… По крайней мере 173 человека были убиты в июне. В городе были убиты около 27 гражданских лиц и десятки людей получили ранения на реке Евфрат при попытке добраться к воде,

Положение гражданского населения в сирийской Ракке продолжает ухудшаться в связи с авиаударами и наземной операцией, только в июне погибли более 170 человек, говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша, направленном в Совбез Всемирной организации.цитирует текст доклада РИА Новости Гутерреша также отметил, что в кварталах Ракки, контролируемых группировкой ИГ (запрещена в РФ), «остаются 30-50 тысяч человек».Напомним, Ракка, провозглашенная террористами своей столицей, находится под контролем ИГ с 2013 года. В настоящее время город штурмуют формирования курдских ополченцев при поддержке сил западной коалиции, возглавляемой США.