«Хезболла» готова передать ливанской армии освобожденный горный район Эрсаль
Согласно информации РИА Новости , генеральный секретарь движения "Хезболла" Хасан Насрулла заявил о намерении передать под контроль армии Ливана территории ливанского горного района Эрсаль на границе с Сирией, отбитые у боевиков.
Последующее освобождение района может быть осуществлено как силой, так и дипломатическими методами.
Лидер ливанских шиитов обратился к боевикам "Джебхат Ан-Нусры", занявшим горный район Эрсаль:
Ливанское движение "Хезболла" за шесть суток сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в РФ) 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Одновременно при взаимодействии с сирийскими войсками был установлен полный контроль над соседним горным районом Флита, расположенным на сирийской территории. Террористы использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории страны и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.
Мы готовы передать ливанской армии все освобожденные нами территории.
Последующее освобождение района может быть осуществлено как силой, так и дипломатическими методами.
Мы достигли успеха. На пути выполнения задачи есть два варианта — либо сражение, либо переговоры.
Лидер ливанских шиитов обратился к боевикам "Джебхат Ан-Нусры", занявшим горный район Эрсаль:
Варианты (исхода операции) открыты, однако время для переговоров ограничено.
Ливанское движение "Хезболла" за шесть суток сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в РФ) 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Одновременно при взаимодействии с сирийскими войсками был установлен полный контроль над соседним горным районом Флита, расположенным на сирийской территории. Террористы использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории страны и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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