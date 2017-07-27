12:51 27 июля

«Хезболла» готова передать ливанской армии освобожденный горный район Эрсаль

Согласно информации РИА Новости , генеральный секретарь движения "Хезболла" Хасан Насрулла заявил о намерении передать под контроль армии Ливана территории ливанского горного района Эрсаль на границе с Сирией, отбитые у боевиков.

Мы готовы передать ливанской армии все освобожденные нами территории.


«Хезболла» готова передать ливанской армии освобожденный горный район Эрсаль



Последующее освобождение района может быть осуществлено как силой, так и дипломатическими методами.

Мы достигли успеха. На пути выполнения задачи есть два варианта — либо сражение, либо переговоры.


Лидер ливанских шиитов обратился к боевикам "Джебхат Ан-Нусры", занявшим горный район Эрсаль:

Варианты (исхода операции) открыты, однако время для переговоров ограничено.


Ливанское движение "Хезболла" за шесть суток сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в РФ) 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Одновременно при взаимодействии с сирийскими войсками был установлен полный контроль над соседним горным районом Флита, расположенным на сирийской территории. Террористы использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории страны и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. avt Сегодня, 11:32
    bully Банкует Насрулла. Видать весело у него пошло там духов придавить . Опять же армия Ливана там нейтралитет держала , да и вроде по их внутреннему раскладу это ближе к северу . А это не удел Хезболлы.
    avt
    1. роман66 Сегодня, 11:43
      подкинули , наверное, чего-нибудь, чтоб веселее было
      роман66
    2. nik-karata Сегодня, 12:13
      Насрулла... Эсраль... Как-то неправильно всё это. ь в общем какая-то депрессивная получается... А и вроде как праздник, бабахов поутюжили.
      nik-karata
  2. gabonskijfront Сегодня, 11:40
    Ливанская армия это христиане,шииты приглашают их повоевать с суннитами. Не поведутся.
    gabonskijfront
  3. Толстоевский Сегодня, 11:45
    снова общечеловекам печалька
    Толстоевский
    1. профессор Сегодня, 12:41
      Цитата: Толстоевский
      снова общечеловекам печалька

      Работайте, братья!
      профессор
  4. профессор Сегодня, 12:38
    Хасан Насрулла

    Не Насрулла он, а НасрАлла (حسن نصرالله). Пожалуйста исправьте.
    профессор
Картина дня