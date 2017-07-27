12:50 27 июля

США просят союзников в Сирии сосредоточиться на борьбе с ИГ*, а не с Асадом

Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ* во главе с США попросила своих союзников в Сирии сконцентрироваться на борьбе с боевиками, а не с сирийским правительством. Как заявил телеканал CNN со ссылкой на представителей вооруженных сил США, одна из группировок, воюющих с правительственными силами Сирии, уже решила покинуть объединенную базу на юге Сирии и самостоятельно проводить операции против войск сирийского режима, передает РИА Новости .

Коалиция поддерживает только те силы, которые взяли на себя обязательство бороться с ИГ*
- приводит телеканал слова официального представителя коалиции Райана Диллона.

По словам Диллона, группировка «Шахада аль-Картиан» дала знать, что у них может быть желание преследовать другие цели.


США просят союзников в Сирии сосредоточиться на борьбе с ИГ*, а не с Асадом


Коалиция дала понять руководству «Шахада аль-Картиан», что если они выберут преследование других целей, коалиция больше не будет оказывать им поддержку
- заявил представитель коалиции.

Ранее издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и в конгрессе заявило, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с РФ, в том числе и в военной области.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* по просьбе Дамаска. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://edition.cnn.com/
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец Сегодня, 12:10
    "одна из группировок, воюющих с правительственными силами Сирии, уже решила покинуть объединенную базу на юге Сирии"

    Значит, с ИГ они воевать не хотят, если не хотят, значит союзники, если союзники, то надо было прямо на базе и добивать, чтобы потом по пустыне не ловить. yes
    Владимирец
  2. Подрезчик Сегодня, 12:11
    Ух ты, а что случилось? Раньше Асад был врагом #1! ВВП с Трампом не зря долго беседовал!
    Подрезчик
    1. pjastolov Сегодня, 12:43
      группировка «Шахада аль-Картиан» дала знать, что у них может быть желание преследовать другие цели.
      видать если Асад останется, то руководству этой группировки светит виселица, вот как то так, привет Александр hi
      pjastolov
  3. Маз Сегодня, 12:12
    Ух ты, не прошло и полгода, а поди ж ты - какие перемены! Вот, что значит с добрым словом от Лаврова и с пистолетом от Шойгу, можно переубедить любого партнёра и даже союзника...и даже друга всех народов - Израиля.
    Маз
  4. Logall Сегодня, 12:15
    [/quote]США просят союзников в Сирии сосредоточиться на борьбе с ИГ*, а не с Асадом[quote]

    Да ладно? Как это? Разрыв шаблона! Не верю! Что-то поплохело. belay
    У меня сосуд в голове лопнул...
    Logall
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:16
    Коалиция поддерживает только те силы, которые взяли на себя обязательство бороться с ИГ*

    Подозрительно, что вдруг опять решили забыть про Асада. Обычно это происходит когда американцы готовят очередную пакость в Сирии.
    rotmistr60
  6. Masya Masya Сегодня, 12:18
    Ух ты!!! Вы силы сосредоточте... а они со стороны понаблюдают... правильно сосредоточили или как... wink
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 12:37
      ничего не понаблюдают - немножко только побомбят, тут и там, может, даже, и попадут
      роман66
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 12:22
    ... очередной лепесток мерикатосовской ромашки в Сирии : Ассад-террорюги, террорюги-Ассад и т.д.... они то хоть сами знают чего хотят? laughing
    a.s.zzz888
    1. роман66 Сегодня, 12:39
      чего они хотели - уже не получилось, теперь надо выруливать как-то, в конце концов Асада на следующих выборах и прокатить можно
      роман66
  8. Стирбьорн Сегодня, 12:38
    Первый раз слышу об этой группировке - поисковик тоже только к этой новости привязан...фигня какая-то. А до Асада еще очередь дойдет, США просто так не отступятся
    Стирбьорн
Картина дня