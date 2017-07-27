США просят союзников в Сирии сосредоточиться на борьбе с ИГ*, а не с Асадом
Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ* во главе с США попросила своих союзников в Сирии сконцентрироваться на борьбе с боевиками, а не с сирийским правительством. Как заявил телеканал CNN со ссылкой на представителей вооруженных сил США, одна из группировок, воюющих с правительственными силами Сирии, уже решила покинуть объединенную базу на юге Сирии и самостоятельно проводить операции против войск сирийского режима, передает РИА Новости .
По словам Диллона, группировка «Шахада аль-Картиан» дала знать, что у них может быть желание преследовать другие цели.
Ранее издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и в конгрессе заявило, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с РФ, в том числе и в военной области.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* по просьбе Дамаска. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.
Коалиция поддерживает только те силы, которые взяли на себя обязательство бороться с ИГ*- приводит телеканал слова официального представителя коалиции Райана Диллона.
По словам Диллона, группировка «Шахада аль-Картиан» дала знать, что у них может быть желание преследовать другие цели.
Коалиция дала понять руководству «Шахада аль-Картиан», что если они выберут преследование других целей, коалиция больше не будет оказывать им поддержку- заявил представитель коалиции.
Ранее издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и в конгрессе заявило, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с РФ, в том числе и в военной области.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* по просьбе Дамаска. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://edition.cnn.com/
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