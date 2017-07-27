12:50 27 июля

Американский адмирал заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю

Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе, если американский президент Дональд Трамп издаст соответствующий приказ.

Как сообщает Associated Press , Свифт выступал на конференции по безопасности в австралийском университете после совместных военных учений США и Австралии под наблюдением Китая. Отвечая на вопрос одного из ученых, совершит ли он ядерную атаку на Китай на следующей неделе, если Трамп прикажет, Свифт ответил: «Ответ будет — да».

При этом генерал подчеркнул, что каждый член вооруженных сил США присягнул президенту как главнокомандующему.




Конференция, на которой присутствовал Скотт, состоялась вскоре после окончания масштабных американо-австралийских военных маневров Talisman Saber. Они проводятся странами один раз в два года. Нынешние маневры начались 23 июня и закончились в минувший вторник, 25 июля. В них приняли участие 36 военных кораблей, включая американский авианосец USS Ronald Reagan, а также 220 самолетов и 33 тысячи военнослужащих из пяти стран: Австралии, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.

Тихоокеанский флот является одним из двух основных оперативно-стратегических соединений ВМС США. В зону ответственности этого соединения входит почти вся акватория Тихого и Индийского океанов (от западного побережья США до восточных берегов Арктики), а также часть арктического бассейна общей площадью более 100 миллионов квадратных миль.

В состав Тихоокеанского флота ВМС США входят 3-й, 5-й и 7-й оперативные флоты. На их вооружении, в частности, состоят три атомных авианосца и более двух десятков атомных подлодок.

Отношения между США и Китаем в последние месяцы значительно осложнились. Наибольшая напряженность связана с районом Восточно-Китайского моря, где регулярно происходят столкновения между военно-воздушными силами двух стран.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

При этом Вашингтон не считает спорные территории китайскими и настаивает на своем праве «летать, плавать и действовать везде, где разрешено международным правом».

Использованы фотографии: http://hosted.ap.org
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Комментарии 33

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 12:20
    Ладно врать-то,вы КНДР не решились атаковать,а тут Китай...
    Алексей7777777
    1. KUOLEMA Сегодня, 12:22
      Во дядю накрыло совсем берега попутал вот жжет адмиралишко
      KUOLEMA
      1. Zibelew Сегодня, 12:26
        А потом журналисты спросят китайских товарищей:
        - Готовы ли вы, китайские товарищи, нанести упреждающий удар по тихоокеанскому флоту
        до конца этой недели?
        Таким образом мастера заголовков раздуют сенсацию, что КНР и США на пороге тихоокеанского атомного кризиса
        Zibelew
      2. Чёрный Сегодня, 12:34
        Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе,
        то есть на этой неделе он выполнить приказ не готов....у него другие планы wassat ...а говорят в сша медицина хорошая laughing
        Чёрный
      3. Удав КАА Сегодня, 12:43
        Цитата: KUOLEMA
        вот жжет адмиралишко

        А вы что, другого ответа ожидали? Тогда мне искренне вас жаль! Военный -- выполняет приказ, а не играет в политической песочнице. Поэтому Командующий тихоокеанским флотом и ответил: Будет приказ -- выполним! (Да хоть сейчас!)
        Это ответ военного профессионала. Было бы по-другому, я бы перестал уважать руководство ВМС США.
        Честь имею!
        Удав КАА
    2. nik-karata Сегодня, 12:27
      Дааа... Тут либо на пенсию, либо на повышение.
      nik-karata
    3. Logall Сегодня, 12:28
      Цитата: Алексей7777777
      Ладно врать-то,вы КНДР не решились атаковать,а тут Китай...

      Я уже писал, что опухоль Маккейна распространяется воздушно-капельным путём. Но тут через необычное место заражение произошло. Ядерный удар. Да даже в страшном сне такого привидиться не должно.
      Журналисты охамели в конец! Задали провокационный вопрос. Кто-то не правильно понял ответ. И привет...
      Logall
    4. Зяблицев Сегодня, 12:29
      Здесь нет ничего особенного! Он военный и обязан выполнить Приказ...Если бы нашему адмиралу задали аналогичный вопрос, то получили бы аналогичный ответ - и то же это приподнеслось бы суперсенсацией "Россия - готова ударить по Китаю ядренной бомбой!". Журналисты, такие журналисты... laughing
      Зяблицев
      1. Подрезчик Сегодня, 12:35
        Вот, вот! А еще он оказывается командир Тихоокеанского Флота. А то грешным делом подумал, что командующий...
        Подрезчик
    5. сибиралт Сегодня, 12:34
      Генерал то может и готов, но жителей своих Штатов хотя бы спросить надо? bully
      сибиралт
      1. Удав КАА Сегодня, 12:47
        Цитата: сибиралт
        но жителей своих Штатов хотя бы спросить надо?

        Спрашивать жителей, парламентариев, конгрессменов и К* -- дело президента, по совместительству -- Верховного ГК...
        А дело генералов и адмиралов -- выполнять приказы. Не согласен -- застрелись, НО -- МОЛЧА!
        Удав КАА
  2. Masya Masya Сегодня, 12:24
    А что по Китаю то? Может на КНДР сначала испробуют... Китай не медведь, но ведь дракон все- таки... wink
    Masya Masya
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:24
    Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе

    Ну это уже ни в какие ворота не лезет. Видимо адмирал закомандовался до старческого маразма. А вот реакцию Китая будет очень интересно послушать.
    rotmistr60
    1. Zibelew Сегодня, 12:28
      А что он ещё должен был ответить на такой вопрос. Что он ещё подумает? Да он тогда бы уже в отставке был или под следствием находился.
      Zibelew
    2. Masya Masya Сегодня, 12:33
      Цитата: rotmistr60
      А вот реакцию Китая будет очень интересно послушать.

      Превентивно...
      Masya Masya
  4. Roma-1977 Сегодня, 12:26
    Старый дед попутал. Во-первых не по Китаю, а по Японии. А во-вторых - уже ж отбомбили, и война закончилась давно.
    Roma-1977
  5. ded100 Сегодня, 12:28
    Как эти гигимоны надоели без них мир бы был лутьше!
    ded100
    1. Masya Masya Сегодня, 12:41
      Цитата: ded100
      Как эти гигимоны надоели без них мир бы был лутше!

      Masya Masya
  6. Jovanni Сегодня, 12:29
    Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе, если американский президент Дональд Трамп издаст соответствующий приказ.

    Ну да, эта-то неделя уже кончается, скоро выходные. Делов на этой неделе не будет, пусть Трамп хоть десять приказов дает. Вот на следующей, - другое дело... Эх, журналисты...
    Jovanni
    1. сибиралт Сегодня, 12:39
      "Делов" на этой неделе сделано много, но результаты могут быть уже на следующей. Не все что звонко важно! Хотя, звону было через край. hi
      сибиралт
  7. Ingvar0401 Сегодня, 12:32
    "При этом Вашингтон не считает спорные территории китайскими и настаивает на своем праве «летать, плавать и действовать везде, где разрешено международным правом»."
    А чего тогда на нас пасть раскрывать? Или только им можно???
    Ingvar0401
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:32
    Отвечая на вопрос одного из ученых, совершит ли он ядерную атаку на Китай на следующей неделе, если Трамп прикажет, Свифт ответил: «Ответ будет — да».

    ... вопрос провокационный, если бы ответил "нет" - выкинули бы без пенсиона, а так -хэрой... laughing
    a.s.zzz888
    1. Walanin Сегодня, 12:43
      А что бы ответил какой нибудь российский адмирал на тот же самый вопрос? Что не выполнит приказ главнокомандующего или тоже будет хэрой?
      Walanin
  9. san4es Сегодня, 12:33
    Американский адмирал заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю

    san4es
  10. куба Сегодня, 12:35
    Цитата: Алексей7777777
    Ладно врать-то,вы КНДР не решились атаковать,а тут Китай...

    ..У дедка просто старческий маразм крепчает !!
    куба
  11. Love is Сегодня, 12:37
    Мужик просто сказал, что выполнит свой долг. Спросите любого командира в РФ и он скажет тоже самое. Почему такие непонятки на сайте? А потому, дорогой Love is, что ДБ.
    Love is
  12. kenig1 Сегодня, 12:38
    У вас есть план? У нас есть отличный план. Что он курил?
    kenig1
    1. Walanin Сегодня, 12:44
      А что курят любые другие военные, когда им поступает приказ главнокомандующего?
      Тут вопрос что курил автор статьи, когда так исковеркал чужие слова.
      Walanin
  13. куба Сегодня, 12:41
    Цитата: Zibelew
    А что он ещё должен был ответить на такой вопрос. Что он ещё подумает? Да он тогда бы уже в отставке был или под следствием находился.

    Ну почему же? ..можно было промолчать, а не гнать пургу !....тоже мне-херой!..да если даже одна водородная бомба над штатами рванет, там ведь все потребленцы усрутся !! Они ведь ниразу не знали что такое бомбежка!!...Это не попкорн перед телеком жрать-это-реально ссыкотно !!...представляю как эта шелупонь забегает!...негры-те вообще усрутся и побегут всё крушить и жечь !!
    куба
  14. Topotun Сегодня, 12:46
    Похоже количество нормальных людей у "прогрессивной" части человечества резко падает. Как бы количество не перешло в качество - с сопутствующими эффектами.....
    Topotun
  15. куба Сегодня, 12:46
    вот интересно, если террористы в кальдерру Йеллоустоуна кинут маленький такой тактический ядерный заряд - килотонн на 10-15 ....шо будет ??...в кого этот старый пepдун стрелять будет ??...а ведь штаты становятся опасными для всех, это как обкурившийся олигофрен с гранатой !!
    куба
  16. pvv113 Сегодня, 12:48
    Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю

    Синдром Маккейна - опухоль мозга
    pvv113
  17. Tektor Сегодня, 12:50
    По-моему, так никто и не понял, что мы только что обрели военно-политическое единство с КНР.
    Просто всё встало на свои места.
    Tektor
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