Американский адмирал заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю
Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе, если американский президент Дональд Трамп издаст соответствующий приказ.
Как сообщает Associated Press , Свифт выступал на конференции по безопасности в австралийском университете после совместных военных учений США и Австралии под наблюдением Китая. Отвечая на вопрос одного из ученых, совершит ли он ядерную атаку на Китай на следующей неделе, если Трамп прикажет, Свифт ответил: «Ответ будет — да».
При этом генерал подчеркнул, что каждый член вооруженных сил США присягнул президенту как главнокомандующему.
Конференция, на которой присутствовал Скотт, состоялась вскоре после окончания масштабных американо-австралийских военных маневров Talisman Saber. Они проводятся странами один раз в два года. Нынешние маневры начались 23 июня и закончились в минувший вторник, 25 июля. В них приняли участие 36 военных кораблей, включая американский авианосец USS Ronald Reagan, а также 220 самолетов и 33 тысячи военнослужащих из пяти стран: Австралии, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.
Тихоокеанский флот является одним из двух основных оперативно-стратегических соединений ВМС США. В зону ответственности этого соединения входит почти вся акватория Тихого и Индийского океанов (от западного побережья США до восточных берегов Арктики), а также часть арктического бассейна общей площадью более 100 миллионов квадратных миль.
В состав Тихоокеанского флота ВМС США входят 3-й, 5-й и 7-й оперативные флоты. На их вооружении, в частности, состоят три атомных авианосца и более двух десятков атомных подлодок.
Отношения между США и Китаем в последние месяцы значительно осложнились. Наибольшая напряженность связана с районом Восточно-Китайского моря, где регулярно происходят столкновения между военно-воздушными силами двух стран.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
При этом Вашингтон не считает спорные территории китайскими и настаивает на своем праве «летать, плавать и действовать везде, где разрешено международным правом».
Как сообщает Associated Press , Свифт выступал на конференции по безопасности в австралийском университете после совместных военных учений США и Австралии под наблюдением Китая. Отвечая на вопрос одного из ученых, совершит ли он ядерную атаку на Китай на следующей неделе, если Трамп прикажет, Свифт ответил: «Ответ будет — да».
При этом генерал подчеркнул, что каждый член вооруженных сил США присягнул президенту как главнокомандующему.
Конференция, на которой присутствовал Скотт, состоялась вскоре после окончания масштабных американо-австралийских военных маневров Talisman Saber. Они проводятся странами один раз в два года. Нынешние маневры начались 23 июня и закончились в минувший вторник, 25 июля. В них приняли участие 36 военных кораблей, включая американский авианосец USS Ronald Reagan, а также 220 самолетов и 33 тысячи военнослужащих из пяти стран: Австралии, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.
Тихоокеанский флот является одним из двух основных оперативно-стратегических соединений ВМС США. В зону ответственности этого соединения входит почти вся акватория Тихого и Индийского океанов (от западного побережья США до восточных берегов Арктики), а также часть арктического бассейна общей площадью более 100 миллионов квадратных миль.
В состав Тихоокеанского флота ВМС США входят 3-й, 5-й и 7-й оперативные флоты. На их вооружении, в частности, состоят три атомных авианосца и более двух десятков атомных подлодок.
Отношения между США и Китаем в последние месяцы значительно осложнились. Наибольшая напряженность связана с районом Восточно-Китайского моря, где регулярно происходят столкновения между военно-воздушными силами двух стран.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
При этом Вашингтон не считает спорные территории китайскими и настаивает на своем праве «летать, плавать и действовать везде, где разрешено международным правом».
Использованы фотографии: http://hosted.ap.org
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