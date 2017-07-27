...Москва надеется на конструктивные переговоры с Вашингтоном по кибербезопасности...

Я лично настроен очень оптимистично, потому что мы с США одинаково уязвимы. Мы сидим в одной лодке, и в этом плане грести нам надо вместе. Для того чтобы наши гребки были мощными, и для того чтобы мы могли задать тональность сотрудничества на международной арене, для этого нам нужно сейчас договориться,

В молчанку играть долго не можем ни они, ни мы,