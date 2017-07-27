15:54 27 июля

Москва надеется на конструктивные переговоры с Вашингтоном по кибербезопасности

Российское руководство надеется на конструктивный диалог с США по вопросам кибербезопасности, несмотря на нынешние непростые отношения между двумя странами, передает РИА Новости заявление спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских.



Я лично настроен очень оптимистично, потому что мы с США одинаково уязвимы. Мы сидим в одной лодке, и в этом плане грести нам надо вместе. Для того чтобы наши гребки были мощными, и для того чтобы мы могли задать тональность сотрудничества на международной арене, для этого нам нужно сейчас договориться,
сказал Крутских.


Он выразил надежду, что «такой деловой разговор независимо от внутренней ситуации в США приобретет весьма конкретный характер».

В молчанку играть долго не можем ни они, ни мы,
подчеркнул спецпредставитель.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 13:11
    Думаю, даже Вашингтон уже не надеется на конструктив в своих головах, а мы все питаем надежды)
    Черный_Ватник
    1. Дуплет Сегодня, 13:13
      Да уж, Москва живет надеждами..
      Дуплет
      1. pjastolov Сегодня, 14:19
        живет надеждами..
        как говорил один знакомый киллер - Надежда умрет последней laughing
        pjastolov
    2. Владимирец Сегодня, 13:15
      Цитата: Черный_Ватник
      мы все питаем надежды)

      Переговорить можно, конструктивно нельзя.
      Владимирец
    3. Logall Сегодня, 13:16
      Цитата: Черный_Ватник
      Думаю, даже Вашингтон уже не надеется на конструктив в своих головах, а все питаем надежды)

      С ними вообще не нужно договариваться в этой сфере. При первом же удобном случае хакеров натравят. Как только ми инфой поделимся. Они одну руку в приветствии тянут, я в другой шыло держут​...
      Logall
    4. Алексей7777777 Сегодня, 13:17
      В молчанку играть долго не можем ни они, ни мы,
      Это да.....Вот мы с соседом(десантник-с наступающим тебя,Феодр!!!) по даче долго пустырь за нашими дачами делили,до топоров(не тех,американских,нет laughing )доходило...Так поделили же в итоге...Может,и наверху сростётся..........?
      Алексей7777777
      1. Logall Сегодня, 14:19
        Внутри страны Путин вопрос решает:
        [/quote]Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), направленный на защиту от хакерских атак. Документ опубликован на портале правовой информации.[quote]

        Ваш ход, господин Трамп...
        Logall
    5. shvn Сегодня, 13:28
      http://planet-today.ru/novosti/armiya/item/73398-
      ataka-na-mozg-amerikanskaya-armiya-gotovitsya-pre
      vrashchat-protivnika-v-zombi вот и ответ на все вопросы
      shvn
    6. ser-pov Сегодня, 14:40
      [/quote]Российское руководство надеется на конструктивный диалог с США[quote]

      Да! Мало видать нашему руководству по голове санкциями били... Какая наивность... Это все равно, что мошеннику дать пинкод от карты...
      ser-pov
  2. Андрей К Сегодня, 13:11
    ...Москва надеется на конструктивные переговоры с Вашингтоном по кибербезопасности...

    Надеяться на конструктив в переговорах с США по этой тематике как минимум наивно...
    У них 17 спецслужб, которые сидят на огромных объёмах североамериканских рублей...
    Разговаривать с ними о кибербезопасности - можно сразу сказать в лоб: "Закрывайте, расформировывайте АНБ и ЦРУ (и иже с ними), сворачивайте разведдеятельность, увольняйте хакеров на подсосе..."...
    Вся кибер грязь, слив информации, хакерские атаки - на 50% - 60% дело рук американских разведпомоек...
    Андрей К
  3. Капитан Пушкин Сегодня, 13:13
    Если такие переговоры состоятся (в чем большие сомнения), достичь каких-либо конкретных договоренностей точно не удастся. А иначе зачем США кибервойска создавали и чем тогда Агентство Национальной Безопасности заниматься будет?
    Капитан Пушкин
    1. shvn Сегодня, 13:31
      АНБ будет "озабоченностью" заниматься, как наш МИД
      shvn
  4. 3officer Сегодня, 13:32
    Коты Леопольды из Мида и правительства - "Ребята давайте жить дружно!"
    3officer
  5. Gun70 Сегодня, 13:56
    конечно дипломаты и переговоры нужны, но, к сожалению, уже давно США, при нужде, легко нарушают любые договоры.
    Gun70
  6. Антон Болдаков Сегодня, 14:08
    Посыл правильный - не всё же друг за другом с топорами бегать - надо и делать что-то. А то, блин, уже поставили крест друг на друге - что мы, что американцы...
    Антон Болдаков
  7. Karabin Сегодня, 14:41
    Российское руководство надеется на конструктивный диалог с США по вопросам кибербезопасности, несмотря на нынешние непростые отношения между двумя странами, передает РИА Новости заявление спецпредставителя президента РФ

    Вся морда лица российского руководства в партнерских плевках, пора бы и в ответку хотя бы разок плюнуть, ан нет ,все еще надеется на диалог. А что делать, боязно отвечать, да и нечем ,кроме ядрен-батона.
    Karabin
  8. Ныробский Сегодня, 14:53
    Как показывает практика последних лет, ведение конструктивных диалогов с США ведёт к полному отсутствию конструктивного результата. С ними разговаривать - только время зря терять.
    Ныробский
  9. Topotun Сегодня, 15:05
    Какие нафик надежды? Если они откровенно ведут к организации средней такой войнушки на наших рубежах.
    Topotun
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