Москва надеется на конструктивные переговоры с Вашингтоном по кибербезопасности
Российское руководство надеется на конструктивный диалог с США по вопросам кибербезопасности, несмотря на нынешние непростые отношения между двумя странами, передает РИА Новости заявление спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских.
Он выразил надежду, что «такой деловой разговор независимо от внутренней ситуации в США приобретет весьма конкретный характер».
Я лично настроен очень оптимистично, потому что мы с США одинаково уязвимы. Мы сидим в одной лодке, и в этом плане грести нам надо вместе. Для того чтобы наши гребки были мощными, и для того чтобы мы могли задать тональность сотрудничества на международной арене, для этого нам нужно сейчас договориться,сказал Крутских.
Он выразил надежду, что «такой деловой разговор независимо от внутренней ситуации в США приобретет весьма конкретный характер».
В молчанку играть долго не можем ни они, ни мы,подчеркнул спецпредставитель.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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