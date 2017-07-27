15:53 27 июля

Лукашенко: учение «Запад-2017» открытое, приезжайте и смотрите

Белорусско-российское учение «Запад-2017», которое пройдет в сентябре на территории Беларуси, является открытым и носит оборонительный характер, передает Интерфакс-АВН заявление президента республики Александра Лукашенко.



Учение открытое, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите,
сказал Лукашенко в Минске в ходе совещания с руководством Государственного секретариата Совета безопасности.


Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем это учение,
добавил он.

Президент вновь подчеркнул, что маневры носят оборонительный характер.

Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы – и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был – всем всё объяснили,
сказал Лукашенко.

Ранее ряд стран НАТО выразили обеспокоенность в связи с предстоящими маневрами. Так, Минобороны Литвы подготовило доклад об угрозах нацбезопасности, причем особую опасность ведомство усмотрело именно в учении «Запад-2017».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 13:54
    и в Украине я недавно был – всем всё объяснили,
    Что объяснили в Украине?Что это всё фикция?Что я не поддержу РФ,случись чего?
    Алексей7777777
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:10
      Лукашенко: учение «Запад-2017» открытое, приезжайте и смотрите

      Только памперсы привозите свои! laughing
      СРЦ П-15
      1. Опасный Сегодня, 15:31
        ппц. Еще и нашлись те, кто от слова памперсы плюсики ставят... У меня сын первоклассник даже над этим уже не смеется
        Опасный
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:45
          Цитата: Опасный
          ппц. Еще и нашлись те, кто от слова памперсы плюсики ставят... У меня сын первоклассник даже над этим уже не смеется

          Вам завидно? Пожалуйста - поставлю Вашему сыну-первокласснику плюсик, от моего внука десятиклассника. hi
          СРЦ П-15
    2. сибиралт Сегодня, 14:32
      Все правильно сказал бацька. Приезжайте смотрите. Добавим, что можно ловить руками что полетит в вашу сторону. Никто не запресшает. laughing
      сибиралт
  2. Подрезчик Сегодня, 13:55
    "Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения..." Вот это радует!
    Подрезчик
    1. Logall Сегодня, 14:06
      Цитата: Подрезчик
      "Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения..." Вот это радует!

      Беларусы– братья. Эти не придадут! Или земля перевернётся...
      Logall
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:12
        Цитата: Logall
        Эти не придадут!

        Наоборот! Беларусы придадут изюминку этим учениям! smile feel
        СРЦ П-15
        1. Logall Сегодня, 14:22
          Цитата: СРЦ П-15
          Цитата: Logall
          Эти не придадут!

          Наоборот! Беларусы придадут изюминку этим учениям! smile feel

          Описался: не предадут.!
          Только не нужно обсасывать то, что я ''описался'' stop
          Logall
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:24
            Цитата: Logall
            Описался: не предадут.!

            Простите, а я Вам об этом тонко намекнул. smile hi drinks
            СРЦ П-15
            1. Подрезчик Сегодня, 14:35
              Да, тоже есть всякие свядомые, повернувшие "рыло" в сторону гейропы. Но оппозиции как таковой нет! А что есть, так это пустобрехи, не удивлюсь, если зарабатывают плюсики и грантики перед Европой, одновременно сдавая силовикам своих "коллег"! Так что не предадим!!! hi
              Подрезчик
  3. Беляш Сегодня, 13:56
    Люблю Беларусь.
    Беляш
    1. роман66 Сегодня, 14:07
      надеюсь , взаимно? lol
      роман66
  4. роман66 Сегодня, 14:08
    а чего оборонять-то будут? ранее захваченный сувалкский коридор?
    роман66
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