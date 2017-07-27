Лукашенко: учение «Запад-2017» открытое, приезжайте и смотрите

Учение открытое, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите,

Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем это учение,

Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы – и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был – всем всё объяснили,