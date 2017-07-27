Лукашенко: учение «Запад-2017» открытое, приезжайте и смотрите
Белорусско-российское учение «Запад-2017», которое пройдет в сентябре на территории Беларуси, является открытым и носит оборонительный характер, передает Интерфакс-АВН заявление президента республики Александра Лукашенко.
Президент вновь подчеркнул, что маневры носят оборонительный характер.
Ранее ряд стран НАТО выразили обеспокоенность в связи с предстоящими маневрами. Так, Минобороны Литвы подготовило доклад об угрозах нацбезопасности, причем особую опасность ведомство усмотрело именно в учении «Запад-2017».
Учение открытое, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите,сказал Лукашенко в Минске в ходе совещания с руководством Государственного секретариата Совета безопасности.
Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем это учение,добавил он.
Президент вновь подчеркнул, что маневры носят оборонительный характер.
Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы – и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был – всем всё объяснили,сказал Лукашенко.
Ранее ряд стран НАТО выразили обеспокоенность в связи с предстоящими маневрами. Так, Минобороны Литвы подготовило доклад об угрозах нацбезопасности, причем особую опасность ведомство усмотрело именно в учении «Запад-2017».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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