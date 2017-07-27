18:36 27 июля

Чешская армия меняет парк советских армейских машин

Как сообщает портал armyrecognition.com , чешская армия меняет свой автопарк советских армейских машин на французские и итальянские. Минобороны Чехии заказало партию машин TITUS 6×6 и Iveco LMV на сумму порядка $400 млн. По словам министра обороны Чехии Мартина Стропницкого, на сегодняшний день армия оснащена морально и техническими устаревшими машинами советского производства – БРДМ, УАЗ и другими. Новые машины предназначены, прежде всего, для подразделений РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты).

Всего на обновление транспорта в военном ведомстве заложили 9,2 млрд чешских крон ($400 млн). За эту сумму будут закуплены 62 бронированных машины TITUS с колесной формулой 6×6 в трех модификациях (командный пункт, бронетранспортер и машины с установленным вооружением), а также 80 бронемашин Iveco LMV в двух модификациях (бронированные внедорожники и разведывательно-дозорные машины). В стоимость сделки также включены логистические затраты, техническое обслуживание, поставка запчастей и обучение экипажей, передает "Warspot"

Чешская армия меняет парк советских армейских машин



Бронированный грузовик TITUS выполнен на шасси Tatra 6×6. В базовом варианте масса машины составляет 17 т, в варианте с дополнительным бронированием – 23 т. Длина машины составляет 7,55 м, ширина – 2,55 м, высота (без учета боевого модуля) – 2,73 м. Бронирование в базовом варианте соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2 и благодаря установке дополнительных броневых модулей может быть усилено до уровня Level 4. Кроме того, предусмотрена установка специального комплекта PG Guard для защиты от выстрелов ручных противотанковых гранатометов. Противоминная защита соответствует стандартам STANAG 4569 Level 4a и Level 4b.
Экипаж машины состоит из трех человек, кроме того, TITUS может перевозить до 10 пехотинцев. Объем десантного отделения составляет 14 куб. м. Машина может развивать скорость до 110 км/ч и имеет запас хода 700 км. В качестве вооружения используется дистанционно управляемый боевой модуль Nexter ARX20 с 20-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом.



Iveco LMV является армейским многоцелевым внедорожником с бронированным корпусом. Масса машины в базовой комплектации составляет 7 т, максимальная скорость – 130 км/ч, запас хода – 600 км. Сегодня Iveco LMV состоит на вооружении армий 15 стран, в том числе, России.

Использованы фотографии: http://www.armyrecognition.com/
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Комментарии 29

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  1. Владимирец Сегодня, 15:58
    "Бронированный грузовик TITUS выполнен на шасси Tatra 6×6."

    Молодцы, заодно и татру свою поддержали.
    Владимирец
    1. Олег Калугин Сегодня, 16:04
      ага, а у нас камаз как то выиграл, а уралы не закупили....прокуратура долго разбиралась,но воз и ныне там
      Олег Калугин
    2. Logall Сегодня, 16:05
      Цитата: Владимирец
      Молодцы, заодно и татру свою поддержали..

      Может АвтоВАЗ поддержим? Хотя нет. Развалится всё ГАБТУ...
      Logall
      1. Владимирец Сегодня, 16:37
        Цитата: Logall
        Может АвтоВАЗ поддержим?

        Весь бюджет МО на запчасти? belay
        Владимирец
        1. Logall Сегодня, 16:54
          Цитата: Владимирец
          Цитата: Logall
          Может АвтоВАЗ поддержим?

          Весь бюджет МО на запчасти? belay

          Если бы. Если бы только МО. Весь бюджет РФ...
          Logall
      2. faiver Сегодня, 17:02
        за такие слова можно и анафеме придать laughing
        faiver
        1. Logall Сегодня, 18:27

          За то, что я на АвтоВАЗовском корыте ездил, уже заслужил ''индульгенцию''!
          Logall
  2. Алексей7777777 Сегодня, 15:58
    И правильно делают...
    Алексей7777777
    1. Pirogov Сегодня, 17:43
      Цитата: Алексей7777777
      И правильно делают...

      Я бы начал не с машин ,а с самих чехов потому как моё мнение чешский солдат это похоже на анекдот и оскорбление солдат других национальностей. Перед второй мировой войной в Чехии армия была одна из сильнейших в мире и что им это как то помогло?Кроме как арбайтен на победителя эти чехи не на что не способны.
      Pirogov
      1. von schlosser Сегодня, 18:28
        Там были немцы.А воевать против русских...-завсегда хорошо))) К примеру один из лучших асов Новотны.
        von schlosser
  3. Олег Калугин Сегодня, 16:02
    Это хорошо что мы будем отличаться, а то как с украми, все и у всех одинаково, поди разберись на расстоянии кто есть кто)) Конфузов было много....
    Всегда раздражала фраза туповатая - морально устарело. Это как? Типа глаза намылила?)))
    Олег Калугин
    1. Францисканец Сегодня, 16:23
      У них остатки с советских времен остались видимо .
      Францисканец
    2. Oznob Сегодня, 18:13
      Я так понимаю это выражение => Не соответствует современной точке зрения на требования к ТТХ, предъявляемые к данным образцам техники.
      Так-то бредовое выражение применительно к технике, конечно. Ведь "морально" означает "нравственно". К примеру, "бьёт - значит любит" морально устарело ящетаю.
      Oznob
  4. Pivot Сегодня, 16:03
    Это правильно, а советскую бронетехнику боевикам на БВ подарят.
    Pivot
    1. Францисканец Сегодня, 16:25
      скорее украм подгонят .
      Францисканец
      1. Pivot Сегодня, 16:39
        Да украинцы сами подгонять кому хочешь у них хлама полно, только надо привести его в божеский вид.
        Pivot
  5. Францисканец Сегодня, 16:22
    Ценник однако . Можно было штук 100 т-90 купить .
    Францисканец
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:35
      А толку? Они в НАТО. Это выглядело бы так же, если бы Белоруссия Леопарды или Абрамсы сейчас закупать начала.
      Ушлый_башкорт
    2. ватник Сегодня, 16:43
      Ранее они свои Т-72 и БМП-1 находящиеся на их складах продали по "дешёвке" Ираку.
      Чехия начала продавать в Ирак остатки советской техники
      Чешская компания "Экскалибур Арми" начала поставки иракской армии отремонтированных танков Т-72М1 и боевых машин пехоты БМП-1 из наличия чешской армии. Точное количество заказанных Ираком танков и БМП не называется, но "количество в рамках первого контракта составляет более 100 единиц, а сумма контракта исчисляется сотнями миллионов крон"
      http://военное.рф/2015/197448/
      ватник
  6. Беляш Сегодня, 16:34
    А советское они покупали или бесплатно получили, интересно.
    Беляш
    1. Pivot Сегодня, 16:37
      Советское всегда бесплатно было сам строй был против капиталистических отношений .
      Pivot
      1. Doliva63 Сегодня, 16:59
        Социализм - ещё не коммунизм, однако smile Забесплатно в СЭВ тоже ничего не было. Другое дело, что поставки вооружения оплачивались какими-нибудь зачётами внутри СЭВ.
        Doliva63
    2. Paranoid50 Сегодня, 16:58
      Цитата: Беляш
      А советское они покупали или бесплатно получили,

      А по всякому. Что-то производили по лицензии.
      Paranoid50
      1. Doliva63 Сегодня, 17:22
        Думаю, по лицензии делали, чтобы продавать всяким "третьим странам". ГДР на базе нашего автомата и вовсе почти свой сделали.
        Doliva63
  7. faiver Сегодня, 17:05
    ну как бы уже давно пора технику обновлять...
    faiver
  8. Doliva63 Сегодня, 17:16
    "...на сегодняшний день армия оснащена морально и техническими устаревшими машинами советского производства – БРДМ, УАЗ и другими."
    А мне БРДМка нравилась - невысокая, юркая, очень проходимая, быстрая, на 1-й передаче практически бесшумно ехала. Из КПВТ можно легко двухэтажный дом развалить. Для тупых в топографии Квадрат стоял laughing Ну, да - не было ПСНР, как на БРМ, например, зато вдвое легче.
    И с БРМ не поохотишься, опять же, там такой грохот стоит, что зайцы разбегаются за пол-километра вокруг. laughing Однажды зависли над пропастью, рядом только осинка тощая, зацепились за неё, потихоньку выползли - та же БРМ под своим весом перепилила
    Doliva63
    1. Doliva63 Сегодня, 17:18
      бы её сразу. Взамен БРДМ, по-моему, ничего пока нет?
      Doliva63
  9. Dzafdet Сегодня, 17:26
    Ивеки барахло! Именно военные! Это наследие мебельщика! Ладно француза Мистрали зажали... bully
    Dzafdet
  10. Дамир Сегодня, 17:27
    писали бы по русски было бы ясно сразу... а то через слой канцелярита понятно только то что Чехия меняет спецмашины радиационной и хим разведки и т.д. и т.п. со старых еще советских устаревших и физически и морально на автомобили и оборудование собственного и итальянского производства.. вот и все....
    да и на тему БМП... BVP-2 — БМП-2, производившиеся по лицензии в 1984—1987 в Чехословакии на заводе «Подполянске строярне» в Детве и ZTS в Дубнице-над-Вагом. Произведено 344 экземпляра.
    Дамир
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