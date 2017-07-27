Чешская армия меняет парк советских армейских машин
Как сообщает портал armyrecognition.com , чешская армия меняет свой автопарк советских армейских машин на французские и итальянские. Минобороны Чехии заказало партию машин TITUS 6×6 и Iveco LMV на сумму порядка $400 млн. По словам министра обороны Чехии Мартина Стропницкого, на сегодняшний день армия оснащена морально и техническими устаревшими машинами советского производства – БРДМ, УАЗ и другими. Новые машины предназначены, прежде всего, для подразделений РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты).
Всего на обновление транспорта в военном ведомстве заложили 9,2 млрд чешских крон ($400 млн). За эту сумму будут закуплены 62 бронированных машины TITUS с колесной формулой 6×6 в трех модификациях (командный пункт, бронетранспортер и машины с установленным вооружением), а также 80 бронемашин Iveco LMV в двух модификациях (бронированные внедорожники и разведывательно-дозорные машины). В стоимость сделки также включены логистические затраты, техническое обслуживание, поставка запчастей и обучение экипажей, передает "Warspot"
Бронированный грузовик TITUS выполнен на шасси Tatra 6×6. В базовом варианте масса машины составляет 17 т, в варианте с дополнительным бронированием – 23 т. Длина машины составляет 7,55 м, ширина – 2,55 м, высота (без учета боевого модуля) – 2,73 м. Бронирование в базовом варианте соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2 и благодаря установке дополнительных броневых модулей может быть усилено до уровня Level 4. Кроме того, предусмотрена установка специального комплекта PG Guard для защиты от выстрелов ручных противотанковых гранатометов. Противоминная защита соответствует стандартам STANAG 4569 Level 4a и Level 4b.
Экипаж машины состоит из трех человек, кроме того, TITUS может перевозить до 10 пехотинцев. Объем десантного отделения составляет 14 куб. м. Машина может развивать скорость до 110 км/ч и имеет запас хода 700 км. В качестве вооружения используется дистанционно управляемый боевой модуль Nexter ARX20 с 20-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом.
Iveco LMV является армейским многоцелевым внедорожником с бронированным корпусом. Масса машины в базовой комплектации составляет 7 т, максимальная скорость – 130 км/ч, запас хода – 600 км. Сегодня Iveco LMV состоит на вооружении армий 15 стран, в том числе, России.
Всего на обновление транспорта в военном ведомстве заложили 9,2 млрд чешских крон ($400 млн). За эту сумму будут закуплены 62 бронированных машины TITUS с колесной формулой 6×6 в трех модификациях (командный пункт, бронетранспортер и машины с установленным вооружением), а также 80 бронемашин Iveco LMV в двух модификациях (бронированные внедорожники и разведывательно-дозорные машины). В стоимость сделки также включены логистические затраты, техническое обслуживание, поставка запчастей и обучение экипажей, передает "Warspot"
Бронированный грузовик TITUS выполнен на шасси Tatra 6×6. В базовом варианте масса машины составляет 17 т, в варианте с дополнительным бронированием – 23 т. Длина машины составляет 7,55 м, ширина – 2,55 м, высота (без учета боевого модуля) – 2,73 м. Бронирование в базовом варианте соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2 и благодаря установке дополнительных броневых модулей может быть усилено до уровня Level 4. Кроме того, предусмотрена установка специального комплекта PG Guard для защиты от выстрелов ручных противотанковых гранатометов. Противоминная защита соответствует стандартам STANAG 4569 Level 4a и Level 4b.
Экипаж машины состоит из трех человек, кроме того, TITUS может перевозить до 10 пехотинцев. Объем десантного отделения составляет 14 куб. м. Машина может развивать скорость до 110 км/ч и имеет запас хода 700 км. В качестве вооружения используется дистанционно управляемый боевой модуль Nexter ARX20 с 20-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом.
Iveco LMV является армейским многоцелевым внедорожником с бронированным корпусом. Масса машины в базовой комплектации составляет 7 т, максимальная скорость – 130 км/ч, запас хода – 600 км. Сегодня Iveco LMV состоит на вооружении армий 15 стран, в том числе, России.
Использованы фотографии: http://www.armyrecognition.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти