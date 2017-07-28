Азербайджан закупил пакистанские УТС Super Mushshak
Согласно информации блога bmpd , новостной портал Рakistan Defence сообщает о заключении 27 июля контракта, предусматривающего поставку ВВС Азербайджана пакистанским государственным авиапромышленным объединением Pakistan Aeronautical Complex (РАС) 10 легких поршневых учебно-тренировочных самолетов начальной подготовки MFI-395 Super Mushshak.
Данная машина является улучшенной модификацией шведского учебного самолета Saab MFI-17 Supporter, который выпускался РАС по лицензии под названием Mushshak на своем головном предприятии в Камра с 1981 года. Выпуск усовершенствованного варианта Super Mushshak осуществляется РАС с 1995 года.
Ранее самолеты данного типа, пользующиеся популярностью среди исламских государств, приобрели 9 стран. До текущего момента всего было закуплено примерно 160 единиц, в том числе Ираном (25), Саудовской Аравией (20), Оманом (8), Сирией (6), частной южноафриканской компанией Uni Group Holdings (Pvt) Ltd (5). В настоящее время исполняются контракты с Нигерией (на 10 самолетов), Катаром (8), и Турцией (52 с локальной сборкой).
Данная машина является улучшенной модификацией шведского учебного самолета Saab MFI-17 Supporter, который выпускался РАС по лицензии под названием Mushshak на своем головном предприятии в Камра с 1981 года. Выпуск усовершенствованного варианта Super Mushshak осуществляется РАС с 1995 года.
Ранее самолеты данного типа, пользующиеся популярностью среди исламских государств, приобрели 9 стран. До текущего момента всего было закуплено примерно 160 единиц, в том числе Ираном (25), Саудовской Аравией (20), Оманом (8), Сирией (6), частной южноафриканской компанией Uni Group Holdings (Pvt) Ltd (5). В настоящее время исполняются контракты с Нигерией (на 10 самолетов), Катаром (8), и Турцией (52 с локальной сборкой).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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