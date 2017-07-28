Ситуация в Сирии
Авиация США обстреливает Ракку боеприпасами с белым фосфором, САА нейтрализовала группу террористов в Хаме, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Утром начало действовать перемирие между отрядом «Хезболла» и группировкой «Тахрир аш-Шам» на границе Сирии и Ливана. Боевики покидают район у сирийско-ливанской границы и отправляются вместе с семьями в Идлиб.
Жители населенного пункта Бюльбюль (провинция Алеппо) вышли на митинг против вторжения Турции в курдский район Африн. Разведывательные самолеты ВКС РФ замечены над западным пригородом Алеппо.
Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России освободили от ИГ (группировка запрещена в РФ) территорию к юго-западу от Ас-Сухны (провинция Хомс). Террористы отступили в направлении Дейр эз-Зора. ВКС России и сирийские ВВС нанесли авиаудары по позициям террористов ИГИЛ в окрестностях нефтяного поля Аль-Хель в восточной части провинции.
Агентство Almanar News сообщает об авианалете сил США и союзников на населенный пункт в районе Аль-Рашада в провинции Дейр эз-Зор. Сразу после инцидента стало известно о шести погибших под обстрелом мирных жителях, сейчас известно уже о более чем 30 пострадавших. Российские ВКС уничтожили лабораторию ИГ, предотвратив тем самым новую химическую атаку. В результате точечного ракетно-бомбового удара была уничтожена лаборатория и склад готовой продукции, а также нейтрализованы более 10 террористов, в том числе, два командира «Халифата».
Сирийские демократические силы (SDF) при поддержке союзников освободили от радикальных исламистов более половины кварталов города Ракка. САА отбили у террористов населенный пункт Хувайджат Шанан в юго-восточном пригороде Ракки. ВВС США использовали снаряды, начиненные белым фосфором, при обстреле жилых кварталов. Силы Международной коалиции нанесли не менее 14 авиаударов по городским районам осажденного города.
Сирийская армия совместно с ВКС России нанесли ряд авиаударов по позициям террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат на востоке провинции Хама. Кроме того, ВВС Сирии нанесли несколько авиационных ударов по позициям боевиков в населенном пункте Акраб на юге провинции. Позже поступило сообщение о том, что отряд Сирийской арабской армии (САА) вступил в бой с экстремистами ИГ, пытавшимися прорваться к трассе «Итрия – Ресафа». В результате столкновения вооруженная группировка ИГИЛ была полностью ликвидирована.
Утром начало действовать перемирие между отрядом «Хезболла» и группировкой «Тахрир аш-Шам» на границе Сирии и Ливана. Боевики покидают район у сирийско-ливанской границы и отправляются вместе с семьями в Идлиб.
Жители населенного пункта Бюльбюль (провинция Алеппо) вышли на митинг против вторжения Турции в курдский район Африн. Разведывательные самолеты ВКС РФ замечены над западным пригородом Алеппо.
Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России освободили от ИГ (группировка запрещена в РФ) территорию к юго-западу от Ас-Сухны (провинция Хомс). Террористы отступили в направлении Дейр эз-Зора. ВКС России и сирийские ВВС нанесли авиаудары по позициям террористов ИГИЛ в окрестностях нефтяного поля Аль-Хель в восточной части провинции.
Агентство Almanar News сообщает об авианалете сил США и союзников на населенный пункт в районе Аль-Рашада в провинции Дейр эз-Зор. Сразу после инцидента стало известно о шести погибших под обстрелом мирных жителях, сейчас известно уже о более чем 30 пострадавших. Российские ВКС уничтожили лабораторию ИГ, предотвратив тем самым новую химическую атаку. В результате точечного ракетно-бомбового удара была уничтожена лаборатория и склад готовой продукции, а также нейтрализованы более 10 террористов, в том числе, два командира «Халифата».
Сирийские демократические силы (SDF) при поддержке союзников освободили от радикальных исламистов более половины кварталов города Ракка. САА отбили у террористов населенный пункт Хувайджат Шанан в юго-восточном пригороде Ракки. ВВС США использовали снаряды, начиненные белым фосфором, при обстреле жилых кварталов. Силы Международной коалиции нанесли не менее 14 авиаударов по городским районам осажденного города.
Сирийская армия совместно с ВКС России нанесли ряд авиаударов по позициям террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат на востоке провинции Хама. Кроме того, ВВС Сирии нанесли несколько авиационных ударов по позициям боевиков в населенном пункте Акраб на юге провинции. Позже поступило сообщение о том, что отряд Сирийской арабской армии (САА) вступил в бой с экстремистами ИГ, пытавшимися прорваться к трассе «Итрия – Ресафа». В результате столкновения вооруженная группировка ИГИЛ была полностью ликвидирована.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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