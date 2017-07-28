12:15 28 июля

Ситуация в Сирии

Авиация США обстреливает Ракку боеприпасами с белым фосфором, САА нейтрализовала группу террористов в Хаме, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Утром начало действовать перемирие между отрядом «Хезболла» и группировкой «Тахрир аш-Шам» на границе Сирии и Ливана. Боевики покидают район у сирийско-ливанской границы и отправляются вместе с семьями в Идлиб.


Жители населенного пункта Бюльбюль (провинция Алеппо) вышли на митинг против вторжения Турции в курдский район Африн. Разведывательные самолеты ВКС РФ замечены над западным пригородом Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России освободили от ИГ (группировка запрещена в РФ) территорию к юго-западу от Ас-Сухны (провинция Хомс). Террористы отступили в направлении Дейр эз-Зора. ВКС России и сирийские ВВС нанесли авиаудары по позициям террористов ИГИЛ в окрестностях нефтяного поля Аль-Хель в восточной части провинции.

Агентство Almanar News сообщает об авианалете сил США и союзников на населенный пункт в районе Аль-Рашада в провинции Дейр эз-Зор. Сразу после инцидента стало известно о шести погибших под обстрелом мирных жителях, сейчас известно уже о более чем 30 пострадавших. Российские ВКС уничтожили лабораторию ИГ, предотвратив тем самым новую химическую атаку. В результате точечного ракетно-бомбового удара была уничтожена лаборатория и склад готовой продукции, а также нейтрализованы более 10 террористов, в том числе, два командира «Халифата».

Сирийские демократические силы (SDF) при поддержке союзников освободили от радикальных исламистов более половины кварталов города Ракка. САА отбили у террористов населенный пункт Хувайджат Шанан в юго-восточном пригороде Ракки. ВВС США использовали снаряды, начиненные белым фосфором, при обстреле жилых кварталов. Силы Международной коалиции нанесли не менее 14 авиаударов по городским районам осажденного города.

Сирийская армия совместно с ВКС России нанесли ряд авиаударов по позициям террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат на востоке провинции Хама. Кроме того, ВВС Сирии нанесли несколько авиационных ударов по позициям боевиков в населенном пункте Акраб на юге провинции. Позже поступило сообщение о том, что отряд Сирийской арабской армии (САА) вступил в бой с экстремистами ИГ, пытавшимися прорваться к трассе «Итрия – Ресафа». В результате столкновения вооруженная группировка ИГИЛ была полностью ликвидирована.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. pafegosoff Сегодня, 08:43
    Чёй-то провочеловеки засунули свои языки в одно место...
    Либерасты ...
    pafegosoff
    1. Балу Сегодня, 09:06
      Причина этой мировой войны против Сирии не в Ассаде и даже не в трубопроводах, который Катар хочет провести в европу через Сирию-Турцию. Новое месторождение нефти, чей потенциал сопоставим с Кувейтом. Или я что-то упустил?
      Так что все серьезно, это не региональный конфликт, это колониальная война на уничтожение Сирии как государства и захват территории с углеводородами.
      А правозащитникам проплочено не защита прав сирийцев, которых коалиция стран-агрессоров во главе ФША хочет уничтожить. Правозащитникам проплочено информационно-пропогандистское соучастие в этой бойне по гебельсовским лекалам. Врать, врать, врать, пока лож не заглушит правду. В этом смысле России и Ирану целесообразно использовать агитацию и контрпропагаду в той же гейропе более агрессивно.
      Балу
  2. pvv113 Сегодня, 09:13
    Российские ВКС уничтожили лабораторию ИГ, предотвратив тем самым новую химическую атаку.

    На сайте "Русская весна" об этом чуть подробнее:
    «В ночь с 17 на 18 июля ударами российской авиации в районе города Аль-Маядин на Евфрате в провинции Дейр эз-Зор были уничтожены полевые командиры ИГИЛ* Абу Анас Аль-Шали и Мухаммад Ад-Дэри, а с ними два специалиста — химика из Европы, известные как Абу Адам Аль-Франси и Яхъя Мухаммад», — рассказал офицер.
    «В результате ударов был уничтожен развернутый переехавшими из Мосула игиловцами цех с лабораторией по производству отравляющих веществ и склад начиняемых отравляющими веществами боеприпасов», — добавил собеседник «Русской Весны».

    Источник: http://rusvesna.su/news/1501090601
    pvv113
  3. Хаджи Мурат Сегодня, 09:21
    ждем падения Ас-Сухнэ с часу на час....
    Хаджи Мурат
    1. ватник Сегодня, 10:59
      Просто для развития кругозора - как снабжаются наши военные в Сирии
      ватник
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