12:15 28 июля

Минск пригласил Эстонию ознакомиться с организацией учения «Запад-2017»

Оборонное ведомство Эстонии получило письменное приглашение принять участие в брифинге, на котором будет рассмотрена организация российско-белорусского учения «Запад-2017», передает Интерфакс-АВН .



Военный атташе Эстонии приглашен на период с 19 по 21 сентября на брифинг, обзор учений и наблюдение за учениями, а также на экскурсии по оборонным предприятиям Беларуси,
говорится в релизе, опубликованном на сайте Минобороны Эстонии.


Сообщается, что приглашение датировано 21 июля.

«Поскольку речь не идет о наблюдении в рамках ОБСЕ, в лице приглашения мы видим приветствуемые нами шаги Беларуси по созданию прозрачности учений. Министерство обороны готово участвовать в мероприятиях на основании двусторонних отношений с Беларусью», – отмечается в сообщении военного ведомства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. хрыч Сегодня, 08:47
    Пригласить их надо на "Красную свадьбу" (Игра престолов) laughing
    хрыч
    1. Зяблицев Сегодня, 08:52
      Эстонца не разорвало там случайно от резко подскочившего самомнения... laughing
      Зяблицев
    2. сибиралт Сегодня, 08:53
      На эти учения можно было пригласить всех желающих из Эстонии по платным билетам. Народу бы понаехало немеряно. laughing
      сибиралт
  2. мои пять копеек Сегодня, 08:49
    С таким же успехом можно пригласить и парагвайцев.Результат-один.
    Но пусть посмотрят.У самих то эстонцев в порту пол корабля...как никак на привязи стоит
    мои пять копеек
    1. Станислав Сегодня, 11:58
      Цитата: мои пять копеек
      Но пусть посмотрят.
      По легенде, небольшое террористическое сообщество, назвавшееся "Независимая Эспония", поддерживаемое деньгами, оружием и наёмниками со стороны международного преступного синдиката... laughing
      Станислав
  3. AID.S Сегодня, 08:55
    Пока приедет, все закончится.
    AID.S
  4. Беляш Сегодня, 09:00
    На чашечку чая с вареньем smile
    Беляш
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:26
    ... из трёх зол выбрали наименьшее? laughing
    a.s.zzz888
  6. Igorec Сегодня, 10:23
    да всю эстонскую армию пригласили посидели бы на трибуне посмотрели бы
    Igorec
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