Минск пригласил Эстонию ознакомиться с организацией учения «Запад-2017»

Военный атташе Эстонии приглашен на период с 19 по 21 сентября на брифинг, обзор учений и наблюдение за учениями, а также на экскурсии по оборонным предприятиям Беларуси,

Оборонное ведомство Эстонии получило письменное приглашение принять участие в брифинге, на котором будет рассмотрена организация российско-белорусского учения «Запад-2017», передает Интерфакс-АВН говорится в релизе, опубликованном на сайте Минобороны Эстонии.Сообщается, что приглашение датировано 21 июля.«Поскольку речь не идет о наблюдении в рамках ОБСЕ, в лице приглашения мы видим приветствуемые нами шаги Беларуси по созданию прозрачности учений. Министерство обороны готово участвовать в мероприятиях на основании двусторонних отношений с Беларусью», – отмечается в сообщении военного ведомства.