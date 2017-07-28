12:14 28 июля

В Росгвардию призвано 13 тыс. чел. в весенний период

Согласно информации РИА Новости , начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко сообщил о том, что в ходе весеннего призыва (апрель – июнь) в подразделения ведомства поступили на службу свыше 13 тыс. призывников.

Указом президента РФ в рамках весеннего призыва 2017 года для войск национальной гвардии было запланировано пополнение общей численностью более 13 тысяч человек. Забегая вперёд, с уверенностью могу сказать, что кампания завершилась успешно.





При этом, с его слов, доля военнослужащих по призыву не превышает 30% от штатной численности сержантов и солдат.

Утверждается, что число призывников в ряды Росгвардии из Крыма и Севастополя составило в осенний призыв 2016 года 100 человек, в текущем году — уже примерно 200.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Комментарий был удален.
  2. Алексей7777777 Сегодня, 09:31

    Вот такая реакция должна быть у добропорядочных налогоплательщиков по-вашему,властьимущие?НЕ УГАДАЛИ НИ РАЗУ......
    Алексей7777777
    1. Костоправ Сегодня, 09:57
      Алексей, ты что-то попутал?
      Костоправ
  3. Alexey RA Сегодня, 10:11
    М-да... жили-были почти 100 лет Внутренние войска - и никто на них внимания не обращал. Но стоило только переименовать их в Росгвардию - так тут же понеслись вопли "власть боится своего народа".
    Интересно, если переименовать РГ обратно в ВВ - что тогда будет?
    Alexey RA
    1. тасха Сегодня, 10:59
      Могу предположить, что начнутся вопли "ага, власть, испугалась!"... wink
      тасха
      1. FIREMAN Сегодня, 11:15
        Могу предположить, что начнутся вопли "ага, власть, испугалась!"...

        Эти вопли не более чем вопли. Для них гораздо лучше когда ФША печеньки с грибами привезут и всех накормят. Все в экстазе будут скакать и просить кружевные трусы, бросая коктели Молотова в сотрудников и в позе официанта предлагать пАртнерам свои услуги. Таких надо в казарму на полгода, в бессменный наряд на "очки" отправлять, чтоб прочувствовали какая участь их ждет "за бугром". Может тогда извращенный мозг начнет правильно складывать 2+2, а не нести бред всякий. Государство по К.Марксу аппарат насилия в любом случае - демократия, не демократия разницы нет. И дать отпор внешнему врагу, действующему через 5 колонну, в рамках внутреннего законодательства страны его первоочередная задача.
        FIREMAN
    2. Владимирец Сегодня, 11:21
      Цитата: Alexey RA
      если переименовать РГ обратно в ВВ - что тогда будет?

      Крики: краснопогонники, НКВДшники, ГУЛАГ и т.п. yes
      Владимирец
  4. colonel Сегодня, 12:11
    А что за ствол у мужика со щитом? У второго ПЯ, а этот не знаком.
    colonel
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