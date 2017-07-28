В Росгвардию призвано 13 тыс. чел. в весенний период

Указом президента РФ в рамках весеннего призыва 2017 года для войск национальной гвардии было запланировано пополнение общей численностью более 13 тысяч человек. Забегая вперёд, с уверенностью могу сказать, что кампания завершилась успешно.

Согласно информации РИА Новости , начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко сообщил о том, что в ходе весеннего призыва (апрель – июнь) в подразделения ведомства поступили на службу свыше 13 тыс. призывников.При этом, с его слов, доля военнослужащих по призыву не превышает 30% от штатной численности сержантов и солдат.Утверждается, что число призывников в ряды Росгвардии из Крыма и Севастополя составило в осенний призыв 2016 года 100 человек, в текущем году — уже примерно 200.