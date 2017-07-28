Украинские танки теснят рейтинг Defense News

Беспилотный БТР «Фантом-2»: мощнее и эффективнее. Способен создать эффект «Града» на поле боя. И уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний. Также во время испытаний прошел проверку противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П» и легкий переносной ракетный комплекс «Корсар»

Ни о каких особых успехах там говорить не приходится. Хотя Украина действительно активно экспортируют продукцию своего ВПК — в первую очередь, танки и бронетранспортеры. Отчасти — в Ирак, отчасти — в Пакистан. Там это все готовы закупать. Но серийно они ничего нового не производят. Поэтому, собственно, у ВСУ весьма серьезные проблемы с оснащением из-за тяжелых потерь в вооружениях в 2014—2015 годах Они, по сути, вынуждены ставить в строй ту технику, которая якобы находится на долгосрочном хранении в арсеналах. А фактически — на свалках возле крупных танкоремонтных заводов. А все новинки, что презентовали президенту в последнее время, — это образцы единичные. Вопрос доведении этих образцов до состояния серийного производства открыт. Потому что ни Т-84 (украинский основной боевой танк «Оплот-М», разработан Харьковским КБ им. Морозова, на базе советского танка Т-80УД — ред.), ни какие-то новые типы БМП и БТР украинская оборонная промышленность серийно пока производить не может.