Украинские танки теснят рейтинг Defense News
Американское издание Defense News, специализирующееся на военной тематике, опубликовало на днях очередной ежегодный рейтинг ста лучших мировых производителей вооружения. В списке лидеров и одна украинская компания — Государственный концерн «Укроборонпром», пишет "Свободная пресса" .
Причем, если два года назад — в 2015-м — флагман украинского ОПК занимал в рейтинге 92-ю строчку, теперь поднялся на 62-ю позицию. То есть, взлетел сразу на тридцать пунктов (впервые «Укроборонпром» стали упоминать среди ведущих производителей оружия только в 2014 году).
Ежегодные рейтинги Defense News, как известно, формируются с учетом объемов выручки предприятий и компаний оборонной индустрии. Что касается доходов украинского «топового оружейника», то в 2016 году, по данным американского издания, они составил 1,075 млрд. долларов. И это, кстати говоря, значительно больше, чем годом ранее, когда прибыль у концерна была скромнее — 920 млн. долларов. Таким образом, если судить по динамике, панове из «незалежной» весьма активно наращивают свой военный потенциал.
Тогда совершенно непонятно, зачем президент Украины Петр Порошенко и люди его команды при каждом удобном и неудобном случае постоянно клянчат у западных партнеров оружие для «защиты отечества от агрессивной России»? Ну, если вы такие успешные на рынке вооружений, может вполне могли бы обойтись собственными силами?
Тем более, Киев регулярно рапортует о новых успешных разработках военной техники. То «уникальный миномет» «Молот» с помпой презентуют. То — «непробиваемый» танк «Азовец». То какую-то «сверхсекретную» ракету запустят. Только накануне Порошенко сообщил о проведении успешного испытания новой украинской военной разработки — беспилотного БТР «Фантом-2».
Военный эксперт Центра изучения кризисного общества Алексея Кривопалов прокомментировал данную ситуацию:
Причем, если два года назад — в 2015-м — флагман украинского ОПК занимал в рейтинге 92-ю строчку, теперь поднялся на 62-ю позицию. То есть, взлетел сразу на тридцать пунктов (впервые «Укроборонпром» стали упоминать среди ведущих производителей оружия только в 2014 году).
Ежегодные рейтинги Defense News, как известно, формируются с учетом объемов выручки предприятий и компаний оборонной индустрии. Что касается доходов украинского «топового оружейника», то в 2016 году, по данным американского издания, они составил 1,075 млрд. долларов. И это, кстати говоря, значительно больше, чем годом ранее, когда прибыль у концерна была скромнее — 920 млн. долларов. Таким образом, если судить по динамике, панове из «незалежной» весьма активно наращивают свой военный потенциал.
Тогда совершенно непонятно, зачем президент Украины Петр Порошенко и люди его команды при каждом удобном и неудобном случае постоянно клянчат у западных партнеров оружие для «защиты отечества от агрессивной России»? Ну, если вы такие успешные на рынке вооружений, может вполне могли бы обойтись собственными силами?
Тем более, Киев регулярно рапортует о новых успешных разработках военной техники. То «уникальный миномет» «Молот» с помпой презентуют. То — «непробиваемый» танк «Азовец». То какую-то «сверхсекретную» ракету запустят. Только накануне Порошенко сообщил о проведении успешного испытания новой украинской военной разработки — беспилотного БТР «Фантом-2».
Беспилотный БТР «Фантом-2»: мощнее и эффективнее. Способен создать эффект «Града» на поле боя. И уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний. Также во время испытаний прошел проверку противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П» и легкий переносной ракетный комплекс «Корсар»— написал Порошенко в Facebook.
Военный эксперт Центра изучения кризисного общества Алексея Кривопалов прокомментировал данную ситуацию:
Ни о каких особых успехах там говорить не приходится. Хотя Украина действительно активно экспортируют продукцию своего ВПК — в первую очередь, танки и бронетранспортеры. Отчасти — в Ирак, отчасти — в Пакистан. Там это все готовы закупать. Но серийно они ничего нового не производят. Поэтому, собственно, у ВСУ весьма серьезные проблемы с оснащением из-за тяжелых потерь в вооружениях в 2014—2015 годах Они, по сути, вынуждены ставить в строй ту технику, которая якобы находится на долгосрочном хранении в арсеналах. А фактически — на свалках возле крупных танкоремонтных заводов. А все новинки, что презентовали президенту в последнее время, — это образцы единичные. Вопрос доведении этих образцов до состояния серийного производства открыт. Потому что ни Т-84 (украинский основной боевой танк «Оплот-М», разработан Харьковским КБ им. Морозова, на базе советского танка Т-80УД — ред.), ни какие-то новые типы БМП и БТР украинская оборонная промышленность серийно пока производить не может.
Использованы фотографии: https://collections.yandex.ru/user/aleksaleksalekss/sovremennye-tanki/
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