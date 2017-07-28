12:14 28 июля

Украинские танки теснят рейтинг Defense News

Американское издание Defense News, специализирующееся на военной тематике, опубликовало на днях очередной ежегодный рейтинг ста лучших мировых производителей вооружения. В списке лидеров и одна украинская компания — Государственный концерн «Укроборонпром», пишет "Свободная пресса" .

Причем, если два года назад — в 2015-м — флагман украинского ОПК занимал в рейтинге 92-ю строчку, теперь поднялся на 62-ю позицию. То есть, взлетел сразу на тридцать пунктов (впервые «Укроборонпром» стали упоминать среди ведущих производителей оружия только в 2014 году).

Украинские танки теснят рейтинг Defense News



Ежегодные рейтинги Defense News, как известно, формируются с учетом объемов выручки предприятий и компаний оборонной индустрии. Что касается доходов украинского «топового оружейника», то в 2016 году, по данным американского издания, они составил 1,075 млрд. долларов. И это, кстати говоря, значительно больше, чем годом ранее, когда прибыль у концерна была скромнее — 920 млн. долларов. Таким образом, если судить по динамике, панове из «незалежной» весьма активно наращивают свой военный потенциал.

Тогда совершенно непонятно, зачем президент Украины Петр Порошенко и люди его команды при каждом удобном и неудобном случае постоянно клянчат у западных партнеров оружие для «защиты отечества от агрессивной России»? Ну, если вы такие успешные на рынке вооружений, может вполне могли бы обойтись собственными силами?

Тем более, Киев регулярно рапортует о новых успешных разработках военной техники. То «уникальный миномет» «Молот» с помпой презентуют. То — «непробиваемый» танк «Азовец». То какую-то «сверхсекретную» ракету запустят. Только накануне Порошенко сообщил о проведении успешного испытания новой украинской военной разработки — беспилотного БТР «Фантом-2».

Беспилотный БТР «Фантом-2»: мощнее и эффективнее. Способен создать эффект «Града» на поле боя. И уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний. Также во время испытаний прошел проверку противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П» и легкий переносной ракетный комплекс «Корсар»
— написал Порошенко в Facebook.

Военный эксперт Центра изучения кризисного общества Алексея Кривопалов прокомментировал данную ситуацию:

Ни о каких особых успехах там говорить не приходится. Хотя Украина действительно активно экспортируют продукцию своего ВПК — в первую очередь, танки и бронетранспортеры. Отчасти — в Ирак, отчасти — в Пакистан. Там это все готовы закупать. Но серийно они ничего нового не производят. Поэтому, собственно, у ВСУ весьма серьезные проблемы с оснащением из-за тяжелых потерь в вооружениях в 2014—2015 годах Они, по сути, вынуждены ставить в строй ту технику, которая якобы находится на долгосрочном хранении в арсеналах. А фактически — на свалках возле крупных танкоремонтных заводов. А все новинки, что презентовали президенту в последнее время, — это образцы единичные. Вопрос доведении этих образцов до состояния серийного производства открыт. Потому что ни Т-84 (украинский основной боевой танк «Оплот-М», разработан Харьковским КБ им. Морозова, на базе советского танка Т-80УД — ред.), ни какие-то новые типы БМП и БТР украинская оборонная промышленность серийно пока производить не может.

Использованы фотографии: https://collections.yandex.ru/user/aleksaleksalekss/sovremennye-tanki/
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Комментарии 16

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  1. Владимирец Сегодня, 11:17
    "беспилотного БТР «Фантом-2»."

    Говорящее название, потому что на поле боя этот призрак никто не увидит. yes
    Владимирец
    1. Самаритянин Сегодня, 11:21
      Цитата: Владимирец
      "беспилотного БТР «Фантом-2»."
      Говорящее название, потому что на поле боя этот призрак никто не увидит. yes

      Ну, как же, обсуждали эту ШАЙТАН МАШИНУ, это "новая веха" в создании оружия!!! wassat

      Самаритянин
    2. FIREMAN Сегодня, 11:21
      Надо же создать ореол таинственности, неуязвимости и т.д. Помнится, они еще и минометы с функцией самоликвидации производят. Жду "шапку-невидимку!"
      FIREMAN
    3. Dmitriy69 Сегодня, 11:25
      Списать бабки на разработку, поделить, достать со склада что-нибудь маломальски работающее советской разработки, перекрасить, выдать за нечто сыпер-пупер новое и готово! Отличная схема.
      Dmitriy69
      1. 450096 Сегодня, 11:32
        Цитата: Dmitriy69
        Отличная схема.

        Главное работает безотказно, надо только пыль в глаза пустить а кому надо зелёными бумажками их прикрыть.
        450096
    4. vovanpain Сегодня, 11:28
      Украинские танки теснят рейтинг Defense News

      И вообще укроармия сильнейшая в Европе. fellow
      vovanpain
      1. Монос Сегодня, 12:01
        Цитата: vovanpain
        И вообще укроармия сильнейшая в Европе.

        laughing Эт точно.
        Монос
  2. 210окв Сегодня, 11:20
    Безусловно!Поднялись они по освоению металлолома..
    210окв
  3. Екатерина II Сегодня, 11:20
    Ну раз так-тогда спим спокойно..все мираж, как нам утверждают "специалисты"
    Екатерина II
  4. Толстоевский Сегодня, 11:22
    три, как бы, не связанных друг с другом факта:
    1) небратья скакнули на 30 пунктов в рейтинге производителей оружия;
    2) вальцман бесконечно побирается;
    3) ВСН непрерывно пополняют запасы вооружений;
    4) состояние вальцмана непрерывно растёт.
    Толстоевский
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 11:51
      ... 5) Кац предлагает сдаться.
      Чёрный Полковник
  5. Злой 55 Сегодня, 11:24
    Главное, не то, что может, а то, как на Это посмотрит кум доне Педро Кровавого из-за океана- мистер Дональд Безумный..
    Злой 55
  6. ИмПерц Сегодня, 11:27
    Поднялись и поднялись...
    Сейчас с турками скооперируются и будут у них комплектующие затем покупать, чтобы выпускать танки, лёгкие штурмовики и прочее. Но предварительно передадут имеющиеся технологии. Чтобы окончательно о них забыть.
    ИмПерц
  7. samoletil18 Сегодня, 11:39
    Фигня какая! На тридцать ступеней поднялись. И что? Может, посмотрим обороты первой пятерки и сравним?
    Хотя, тоже новость
    samoletil18
  8. kdakda Сегодня, 11:59
    Ну для других стран где их хлам покупают делают на совесть,иначе покупать не будут.Ну а денежки тютю.Вот и весь этот Украинаоборомопром.
    kdakda
  9. ivanshipulin Сегодня, 12:13
    Автомойки - прошлый век! Благо, уже есть намного дешевле и эффективней средства по уходу за автомобилем http://flyt.it/PFVO6N Даже убирает мелкие царапины! Моему автомобилю уже больше 5 лет, а выглядит как только из салона! Однозначно советую всем!
    ivanshipulin
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