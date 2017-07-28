Китай создал комитет по научно-исследовательской деятельности
Власти Китая создали организацию, которая по исполняемым ею функциям аналогична американскому Агентству перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Как пишет South China Morning Post , новая организация получила название Руководящего комитета по научно-исследовательской деятельности (Scientific Research Steering Committee, SRSC). Формально комитет заработал еще в начале текущего года, однако официально об этом было объявлено недавно, передает "Warspot" .
Новая организация была создана на базе государственной комиссии, которая прежде управляла разрозненными оборонными исследовательскими проектами. Военное руководство Китая полностью контролировало оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с 1958 года, когда был основан Комитет по национальной оборонной науке. В 1982 году часть этого контроля была утрачена, поскольку некоторые оборонные исследования перешли под контроль гражданских ведомств.
На новый комитет возложен контроль поставок в вооруженные силы передовых вооружений и военной техники, поощрение исследовательских и конструкторских работ в области вооружений, а также координация работы по созданию гражданской и военной продукции, которая может быть разработана в рамках единого проекта. SRSC финансируется из оборонного бюджета Китая.
SRSC создан в рамках глобальной реструктуризации вооруженных сил КНР, стартовавшей в 2012 году. В ходе изменений военное ведомство сокращает размер армии, но делает ее более мобильной – крупные воинские подразделения разделяются на меньшие узкоспециализированные, а количество пехотинцев снижается на фоне роста численности десантников и морской пехоты.
Новая организация была создана на базе государственной комиссии, которая прежде управляла разрозненными оборонными исследовательскими проектами. Военное руководство Китая полностью контролировало оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с 1958 года, когда был основан Комитет по национальной оборонной науке. В 1982 году часть этого контроля была утрачена, поскольку некоторые оборонные исследования перешли под контроль гражданских ведомств.
На новый комитет возложен контроль поставок в вооруженные силы передовых вооружений и военной техники, поощрение исследовательских и конструкторских работ в области вооружений, а также координация работы по созданию гражданской и военной продукции, которая может быть разработана в рамках единого проекта. SRSC финансируется из оборонного бюджета Китая.
SRSC создан в рамках глобальной реструктуризации вооруженных сил КНР, стартовавшей в 2012 году. В ходе изменений военное ведомство сокращает размер армии, но делает ее более мобильной – крупные воинские подразделения разделяются на меньшие узкоспециализированные, а количество пехотинцев снижается на фоне роста численности десантников и морской пехоты.
Использованы фотографии: http://www.scmp.com/frontpage/international
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