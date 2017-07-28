16:02 28 июля

В Сибири подняты по тревоге расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С1»

Расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» соединения ПВО Центрального округа, дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.

В Сибири подняты по тревоге расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С1»


Расчеты зенитных комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь- С1" в Новосибирской области подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Зенитчики приступили к совершению маршей в позиционных районах, развертыванию комплексов, оборудованию и маскировке позиций, выполнению задач по прикрытию указанных объектов от средств воздушного нападения условного противника,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в практических действиях принимают участие более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники».

С-400 – зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. Дальность ее действия достигает 400 км, способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" может поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 км и на высотах до 15 км.

Использованы фотографии: РИА Новости / Артем Житенев
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. soroKING Сегодня, 13:27
    Нанцирь это наноПанцирь? laughing
    soroKING
    1. soroKING Сегодня, 13:28
      быстро исправили good
      soroKING
  2. 210окв Сегодня, 13:32
    Это должно быть обычным явлением.Тяжело в учении-легко в бою..Не дай Бог конечно..
    210окв
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:39
      отыграть на 10 лет назад - и это был праздник. Учения. Выделенные ГСМ - и то не факт. А если еще и стрельбы - уххуу

      А то как обычно по 3 патрона на солдата и мясо белого медведя в котелке. Развернули, свернули на время и домой

      а теперь рутина. Опять эти выходы. Опять стрельбы. Да сколько можно уже, форма пропитана потом и полем (с)


      мужик сказал, мужик сделал (с)

      с-т Petrov
      1. Алексей7777777 Сегодня, 13:45
        Так и должно быть-я в начале 90 служил службу -73 учебные тревоги за сутки(ЗА СУТКИ,Карл!!!!!!)сыграли в Море нам всем..........Только так и учат,если Учителя Нормальные...
        Алексей7777777
      2. с-т Petrov Сегодня, 13:49
        Путин. Я считаю, что зарплата абсолютно нищенская. Поэтому я и сказал с самого начала, что мы должны иметь совсем другую армию. И не пыжиться. Считать, что мы должны иметь там миллионы, десятки лодок. Тридцать, десять, но обеспеченные всем. Чтобы офицеры жили нормально. К сожалению, сегодня мы всех проблем не решим...
        Выкрик. Извините пожалуйста, господин президент!..
        Путин. Извините, я закончу, и потом... Значит, что мне... какую справку дали. Подписал начальник штаба. Мичман, старшина команды -- 3 тысячи... (неразборчиво) ...Старший лейтенант-инженер -- 3 тысячи... (неразборчиво). Старший...
        Выкрики. Неправда!
        Путин. Может, и неправда, но я читаю, что у меня есть. Дайте дочитать... Капитан-лейтенант, командир боевой части -- 4800. Капитан третьего ранга, командир боевой части...
        Выкрики. Это с довольствием! А довольствие не дают три года!
        Путин. Я про другое сейчас. Капитан второго ранга -- 5600, капитан первого ранга -- 6500, капитан первого ранга, командир -- 7730, капитан второго ранга, главный специалист -- 6400, капитан первого ранга, начальник штаба -- 8100. В среднем -- 6 тысяч. Я про что говорю...
        Шум, крики. Эта информация завышена!
        Путин. Завышена или занижена?
        Выкрик. Занижена!
        Путин. Секундочку... секунду. Я прошу вас. Вы послушайте. И вы поймете, что я говорю. Сосредоточьте внимание... Я говорю о том, что мы возьмем среднюю заработную плату офицера, подчеркиваю -- офицера, и выплатим всем семьям без исключения, в том числе рядовым матросам, в сумме за 10 лет вперед. Понимаете, о чем я говорю? Не 3 тысячи, а 3 тысячи, умноженные на 12 месяцев и на 10 лет.


        очень интересно почитать стенограмму выступления. Такие цифры и такие факты - волосы встают дыбом. Это было совсем недавно
        с-т Petrov
        1. Dashout Сегодня, 14:23
          Что скажешь - Путин молодец!
          Dashout
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:40
    Правильно, оттачивайте мастерство.
    Alexey-74
  4. Dashout Сегодня, 14:24
    Соседи. Пашино.
    Dashout
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