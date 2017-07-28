В Сибири подняты по тревоге расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С1»

Расчеты зенитных комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь- С1" в Новосибирской области подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Зенитчики приступили к совершению маршей в позиционных районах, развертыванию комплексов, оборудованию и маскировке позиций, выполнению задач по прикрытию указанных объектов от средств воздушного нападения условного противника,

Расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» соединения ПВО Центрального округа, дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.говорится в релизе.Сообщается, что «в практических действиях принимают участие более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники».С-400 – зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. Дальность ее действия достигает 400 км, способна уничтожать цели на высоте до 30 км.Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" может поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 км и на высотах до 15 км.