Литва надеется получить приглашение на «Запад-2017»

Литва надеется, что Беларусь пригласит представителей всех соседних стран и предоставит развернутую информацию об учениях. Литва пока не получила приглашения наблюдать за учениями "Запад",

Литовские военные ждут официальное приглашение на участие в наблюдении за российско-белорусским учением «Запад-2017», передает РИА Новости сообщение оборонного ведомства республики.Учение «Запад-2017» пройдет 14-20 сентября на территории Беларуси. Недавно Минобороны Эстонии сообщило, что получило приглашение на участие в ознакомлении с организацией маневров.говорится в сообщении литовского ведомства.Ранее Минобороны Литвы подготовило доклад об угрозах нацбезопасности, и особое место в нем было уделено предстоящему учению «Запад-2017». Позднее глава литовского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, что после переговоров с коллегой из Беларуси получил все ответы по поводу маневров.