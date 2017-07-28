16:02 28 июля

Литва надеется получить приглашение на «Запад-2017»

Литовские военные ждут официальное приглашение на участие в наблюдении за российско-белорусским учением «Запад-2017», передает РИА Новости сообщение оборонного ведомства республики.



Учение «Запад-2017» пройдет 14-20 сентября на территории Беларуси. Недавно Минобороны Эстонии сообщило, что получило приглашение на участие в ознакомлении с организацией маневров.


Литва надеется, что Беларусь пригласит представителей всех соседних стран и предоставит развернутую информацию об учениях. Литва пока не получила приглашения наблюдать за учениями "Запад",
говорится в сообщении литовского ведомства.

Ранее Минобороны Литвы подготовило доклад об угрозах нацбезопасности, и особое место в нем было уделено предстоящему учению «Запад-2017». Позднее глава литовского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, что после переговоров с коллегой из Беларуси получил все ответы по поводу маневров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Logall Сегодня, 13:55
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    Литовские военные ждут официальное приглашение на участие в наблюдении за российско-белорусским учением «Запад-2017»,[quote]

    Нужно не приглашать, придти к ним и силой доставить! Чтобы не голосили, мол не предусмотрели условия их прибытия. И снова про угрозы...
    Logall
    1. Дуплет Сегодня, 14:08
      Вот блин наблюдатели еще нашлись.. Пусть наблюдают за случкой своих поросят..
      Дуплет
  2. katalonec2014 Сегодня, 13:56
    Чё его ждать,Батька публично пригласил всех желающих,или им отдельная открытка нужна?
    katalonec2014
    1. Алексей7777777 Сегодня, 14:04
      Кстати да-пусть смотрят,кто хочет...Нормальная практика...У нас было как-то-куча народа НАТОвского набились за выучкой нашей наблюдать,так мешали только при тревогах учебных-по-русски-то не понимают-В ПРОХОДАХ НЕ СТОЯТЬ!!!...А так-нормальное дело.....Вполне себе....
      Алексей7777777
    2. To be or not to be Сегодня, 14:07
      пусть все ВС Литвы = 10 640 и приезжают. laughing
      To be or not to be
    3. Чёрный Сегодня, 14:08
      Так может это...пригласительную открытку к калибру привязать recourse laughing
      Чёрный
    4. Чёрный Сегодня, 14:22
      Далька на субботник напрашивается?...тряхнуть сариной решила? Воспоминания о бурной молодости у гостиницы Ленинградская бередят душу...... laughing no не ненадо.... laughing
      Чёрный
      1. faridg7 Сегодня, 15:10
        Ну тонко задумано-эстонцев пригласили, а литовцев-нет. Теперь ждем прибалтийского конфликта на этой почве. Глядишь передерутся за право посмотреть на Батьку в форме
        faridg7
  3. Подрезчик Сегодня, 13:58
    Зачем это вам? Пребывайте в полной уверенности, что учения-угроза вашей нацбезопасности! Еще напрашиваются! stop
    Подрезчик
  4. Irokez Сегодня, 14:02
    Зря не пригласили в качестве местного населения говорящего на немецком, английском и другом НАТОвском языке. Даже со своей техникой можно было.
    Irokez
    1. den3080 Сегодня, 14:05
      надо-надо, потренируются сдаваться в плен заодно
      den3080
      1. Topotun Сегодня, 15:03
        Ага, они сразу сдадутся. Кормить их еще.... За чей счет это стадо содержать? Нафик пусть сомтрят из-за бугра.
        Topotun
    2. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:09
      Перейдут на нашу сторону и в составе 1-го Прибалтийского фронта пойдут на Берлин.
      Ушлый_башкорт
  5. DMoroz Сегодня, 14:03
    Послать приглашение министру сельского хозяйства Литвы, пусть как хотят , так и понимают...
    DMoroz
  6. irazum Сегодня, 14:08
    Да пусть приезжают и смотрят. Жалко что ли? Только надо весь регламент правильно соблюсти, чтобы вони потом не было.
    irazum
  7. Лопатов Сегодня, 14:11
    Странно, а почему они на свои учения не приглашали?
    Ладно Россию, враги по умолчанию. Почему не было приглашений для наблюдателей из Белоруссии?
    Лопатов
    1. Подрезчик Сегодня, 14:19
      А они просто не напрашивались! laughing
      Подрезчик
  8. Govorun Сегодня, 14:17
    Литва надеется получить приглашение на «Запад-2017»
    ...В качестве МИШЕНЕЙ на полигоне??? Да пожалуйста....можете Латвию с Эстонией взять....
    Govorun
  9. Комментарий был удален.
  10. soroKING Сегодня, 14:19
    чё та у них на флаге не все цвета радуги laughing
    soroKING
  11. павлентий Сегодня, 14:26
    Видимо чтобы их пригласили надо сначала отправить официальный запрос, а потом ныть?)
    павлентий
  12. Langf Сегодня, 15:36
    А зачем им всё это: любимый господин съездит, посмотрит и всё сам любимой жене расскажет-растолкует. Лучше бы заранее прикидывали сколько с господина за очередной испуг затребовать да за мотоциклетками следили - не то завтра война, а спасаться не на чем.
    Langf
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