19:20 28 июля

National Interest: Запад с нетерпением ждет начала учения «Запад-2017»

Пока в Вашингтоне заняты расследованием «вмешательства России» в американские выборы и своими внутренними склоками, Пентагон внимательно наблюдает за растущей боевой мощью РФ и за развитием беспилотной техники, пишет журнал The National Interest .

National Interest: Запад с нетерпением ждет начала учения «Запад-2017»


По словам автора, «международные эксперты с нетерпением ждут начала российского военного учения "Запад-2017"», которое пройдет в Беларуси в середине сентября.


«Это будут крупнейшие манёвры и самая комплексная демонстрация вооружённых сил, которую проводила страна с окончания холодной войны. Масштаб учений, в которых примут участие почти 100 тыс. солдат, нервируют союзников США в Европе. Вместе с тем "Запад-2017" представляет огромный интерес для американских военных и может пролить свет на тактику и новые технологии, которые превращают российскую армию в грозного противника», приводит статью канал RT.

Ранее глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд назвал Россию «самым боеспособным игроком, с которым приходится иметь дело Америке». Он отметил, что Москва тратит намного меньше на свою военную машину, чем Вашингтон, но «широко использует нетрадиционные виды ведения боя, в том числе операции в киберпространстве».

Между тем наибольшее любопытство экспертов вызывает возможное появление на учениях новых беспилотников. «Для западных военных это болезненный вопрос, потому что их застало врасплох инновационное применение российских дронов в качестве средств радиоэлектронной борьбы в Сирии и на Украине. Это стало уроком того, как враги США могут взять относительно простую технологию и превратить её в мощное боевое средство», пишет автор.

Российские беспилотные системы «ворвались на сцену порядка шести лет назад», и Москва надеется, что с их помощью она «сможет сократить разрыв с Североатлантическим альянсом, который сохраняет качественное технологическое превосходство», говорится в статье.

По словам представителя аналитического центра CNA Сэмюэля Бендетта, «российские беспилотные технологии ждёт заметный успех». На предстоящих манёврах они будут использоваться не только для целей РЭБ, но и для сбора разведданных.

Вместе с тем Бендетт признаёт, что «гонка за господство в сфере беспилотных систем становится всё более напряжённой, потому как Россия, а также Китай и Иран, продолжают совершать технологические прорывы за относительно короткое время». По его словам, «наземная робототехника – область, в которой российские специалисты добились наибольшего успеха» по сравнению с американцами.

«В течение последних 5-6 лет Россия создала «впечатляющих боевых роботов», которые в итоге могут заменить стандартные бронемашины и танки. Идея – использовать наземные роботизированные средства в связке с роем маленьких воздушных беспилотников», – поясняет аналитик.

Другой аналитик CNA Майкл Кофман обращает внимание, что «Россия добивается научно-технического прогресса в военной сфере, несмотря на сокращение трат на оборону». В текущем году Москва планирует потратить 3 трлн. руб. на эти цели, что в переводе на доллары составляет около $ 50 млрд.

Однако курс валют не должен вводить в заблуждение. Россия «обладает значительной потребительской способностью, если измерять её в рублях, поэтому «на 3 трлн. можно купить очень много», заключает Кофман.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 16:12
    А чего ждем то?Что на танках "туристы" поедут по Европе?Ну,это по отдельной "заявке"..
    210окв
    1. Подрезчик Сегодня, 16:17
      Мляя...Ну чего вы все их так ждете и напрашиваетесь? Все, что интересное все-равно не увидите! А вот прорыв России в производстве и применении-это серьезно, тем более когда это признают вероятные противники! good
      Подрезчик
      1. Чёрный Сегодня, 16:44
        Не пойму, зачем нам перед свиньями бисер метать...ну по дипканалам пригласили военных атташе и ладно...нет нужно перед каждым козлом оправдываться, что то доказывать...противно уже...
        Чёрный
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:56
        Масштаб учений, в которых примут участие почти 100 тыс. солдат, нервируют союзников США в Европе.

        А помните мужики учения, когда такое же количество войск вместе с бронетехникой и т.д. перебросили на Дальний восток и обратно, внезапно..! Не все прошло благополучно(задачу выполнили), но запад (да и мы в России) были шокированы..Жива Россия! Сейчас думаю все же попроще будет ..(больше крику и истерик..)Танкового кулака у нас нет! А вот учения в Балтийском море совместно с Китаем , думаю будет более серьезное..
        Вот учения в СССР были на западном направлении..Если бы рванули веером , европу смяли бы за неделю! И катки танков в Атлантике и Средиземном море мыли бы от всего наши танкисты (не все конечно)
        ОТДЕЛ
      3. DMoroz Сегодня, 17:03
        тем более когда это признают вероятные противники!

        Какие вероятные противники, ясно же сказано - враги angry
        Это стало уроком того, как враги США могут взять относительно простую технологию и превратить её в мощное боевое средство», пишет автор.
        DMoroz
  2. Беляш Сегодня, 16:18
    А чем там таким интересным будут заниматься на учениях, ажиотаж какой-то. По три патрона стрельнут, с пушки пальнут, побегают , покатаются на танках. В чём там опасность этих учений.
    Или какое оружие новое испытают?
    Беляш
    1. Подрезчик Сегодня, 16:21
      Цитата: Беляш
      А чем там таким интересным будут заниматься на учениях, ажиотаж какой-то. По три патрона стрельнут, с пушки пальнут, побегают , покатаются на танках. В чём там опасность этих учений.
      Или какое оружие новое испытают?

      С какой целью интересуетесь? bully laughing
      Подрезчик
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:58
        Цитата: Подрезчик
        С какой целью интересуетесь?

        Троль проголодался просто..))) hi
        ОТДЕЛ
    2. 30 вис Сегодня, 18:13
      Ну? очень наивный товарищ или , что ????
      30 вис
  3. Тургон Сегодня, 16:33
    Познавательная статья, жаль что мало информации.
    Тургон
    1. Владимир16 Сегодня, 17:33
      Цитата: Тургон
      Познавательная статья, жаль что мало информации.

      Вот это рассмешил до слез laughing love
      Можно я чуть подправлю, что бы до коликов?:
      - Познавательная статья, жаль что нет информации. wassat
      Владимир16
  4. iliitchitch Сегодня, 16:50
    "..инновационное применение российских дронов в качестве средств радиоэлектронной борьбы .." laughing laughing laughing . Какая шикарная подлянка для заклятых "партнёров" . КРЭТ не перестаёт удивлять . А говорили , что у нас чипы с двумя ручками для переноски . Впрочем , если ещё в 70-е наши радиолюбители классные трансиверы собирали из деталей , найденных в буквальном смысле на помойке (потому как в магазинах из радиодеталей были только проволочные резисторы да лампы размером с 0.5Л загадочного предназначения) , ничего тут удивительного-то и нет , что их потомки их достойны .

    Сократит разрыв , технологическое превосходство нато ... А интересный журнал , этот нэшнл интерест . Интересно , можно ли его выписать ? Никогда на западе не умрут три великих брата - Ганс , Христиан и Андерсен . Какая-то нездоровая тяга к фантазиям у этих челов .
    iliitchitch
  5. Комментарий был удален.
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 17:37
    Мы потихоньку на танках покатаемся-и усё!Чего бояться-то?Ну,нечаянно до франции проскочим.Извинимся.Тут и танковый биатлон намази... feel
    ВЕРЕСК
  7. Холуай Сегодня, 17:49
    Ну пока с БПЛА у нас беда,особенно с аппаратами дальнего радиуса действия!

    Вся надежда на промышленный шпионаж...
    Холуай
  8. von schlosser Сегодня, 18:00
    Хорошо бы на небратьях испытать образцы))))
    von schlosser
  9. korvin1976 Сегодня, 18:59
    «Для западных военных это болезненный вопрос, потому что их застало врасплох инновационное применение российских дронов в качестве средств радиоэлектронной борьбы в Сирии и на Украине. Это стало уроком того, как враги США могут взять относительно простую технологию и превратить её в мощное боевое средство», пишет автор.

    Российские беспилотные системы «ворвались на сцену порядка шести лет назад», и Москва надеется, что с их помощью она «сможет сократить разрыв с Североатлантическим альянсом, который сохраняет качественное технологическое превосходство», говорится в статье.

    Есть замечательная игра Star Craft, там присутствует, если грубо, три расы:
    Протосы - высокотехнологичная раса. Основная сила в технологиях, немногочислена, увеличение влияния происходит за счет установки спец.устройств (базы)
    Зерги - "биологическая" раса. Основная сила в количестве, увеличение влияние происходит за счет распространения некой субстанции. Технологии слабо развиты.
    Терраны(люди) - в принципе ни чем не выдающаяся раса, ни технологий, ни количества, распространение влияния в принципе как таковое отсутствует.
    Аналогия думаю от части очевидна, кто есть кто.
    И как бы не были многочисленны зерги, и какие бы мощные технологии не были бы у протосов, но всегда побеждают терраны
    korvin1976
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