National Interest: Запад с нетерпением ждет начала учения «Запад-2017»
Пока в Вашингтоне заняты расследованием «вмешательства России» в американские выборы и своими внутренними склоками, Пентагон внимательно наблюдает за растущей боевой мощью РФ и за развитием беспилотной техники, пишет журнал The National Interest .
По словам автора, «международные эксперты с нетерпением ждут начала российского военного учения "Запад-2017"», которое пройдет в Беларуси в середине сентября.
«Это будут крупнейшие манёвры и самая комплексная демонстрация вооружённых сил, которую проводила страна с окончания холодной войны. Масштаб учений, в которых примут участие почти 100 тыс. солдат, нервируют союзников США в Европе. Вместе с тем "Запад-2017" представляет огромный интерес для американских военных и может пролить свет на тактику и новые технологии, которые превращают российскую армию в грозного противника», приводит статью канал RT.
Ранее глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд назвал Россию «самым боеспособным игроком, с которым приходится иметь дело Америке». Он отметил, что Москва тратит намного меньше на свою военную машину, чем Вашингтон, но «широко использует нетрадиционные виды ведения боя, в том числе операции в киберпространстве».
Между тем наибольшее любопытство экспертов вызывает возможное появление на учениях новых беспилотников. «Для западных военных это болезненный вопрос, потому что их застало врасплох инновационное применение российских дронов в качестве средств радиоэлектронной борьбы в Сирии и на Украине. Это стало уроком того, как враги США могут взять относительно простую технологию и превратить её в мощное боевое средство», пишет автор.
Российские беспилотные системы «ворвались на сцену порядка шести лет назад», и Москва надеется, что с их помощью она «сможет сократить разрыв с Североатлантическим альянсом, который сохраняет качественное технологическое превосходство», говорится в статье.
По словам представителя аналитического центра CNA Сэмюэля Бендетта, «российские беспилотные технологии ждёт заметный успех». На предстоящих манёврах они будут использоваться не только для целей РЭБ, но и для сбора разведданных.
Вместе с тем Бендетт признаёт, что «гонка за господство в сфере беспилотных систем становится всё более напряжённой, потому как Россия, а также Китай и Иран, продолжают совершать технологические прорывы за относительно короткое время». По его словам, «наземная робототехника – область, в которой российские специалисты добились наибольшего успеха» по сравнению с американцами.
«В течение последних 5-6 лет Россия создала «впечатляющих боевых роботов», которые в итоге могут заменить стандартные бронемашины и танки. Идея – использовать наземные роботизированные средства в связке с роем маленьких воздушных беспилотников», – поясняет аналитик.
Другой аналитик CNA Майкл Кофман обращает внимание, что «Россия добивается научно-технического прогресса в военной сфере, несмотря на сокращение трат на оборону». В текущем году Москва планирует потратить 3 трлн. руб. на эти цели, что в переводе на доллары составляет около $ 50 млрд.
Однако курс валют не должен вводить в заблуждение. Россия «обладает значительной потребительской способностью, если измерять её в рублях, поэтому «на 3 трлн. можно купить очень много», заключает Кофман.
По словам автора, «международные эксперты с нетерпением ждут начала российского военного учения "Запад-2017"», которое пройдет в Беларуси в середине сентября.
«Это будут крупнейшие манёвры и самая комплексная демонстрация вооружённых сил, которую проводила страна с окончания холодной войны. Масштаб учений, в которых примут участие почти 100 тыс. солдат, нервируют союзников США в Европе. Вместе с тем "Запад-2017" представляет огромный интерес для американских военных и может пролить свет на тактику и новые технологии, которые превращают российскую армию в грозного противника», приводит статью канал RT.
Ранее глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд назвал Россию «самым боеспособным игроком, с которым приходится иметь дело Америке». Он отметил, что Москва тратит намного меньше на свою военную машину, чем Вашингтон, но «широко использует нетрадиционные виды ведения боя, в том числе операции в киберпространстве».
Между тем наибольшее любопытство экспертов вызывает возможное появление на учениях новых беспилотников. «Для западных военных это болезненный вопрос, потому что их застало врасплох инновационное применение российских дронов в качестве средств радиоэлектронной борьбы в Сирии и на Украине. Это стало уроком того, как враги США могут взять относительно простую технологию и превратить её в мощное боевое средство», пишет автор.
Российские беспилотные системы «ворвались на сцену порядка шести лет назад», и Москва надеется, что с их помощью она «сможет сократить разрыв с Североатлантическим альянсом, который сохраняет качественное технологическое превосходство», говорится в статье.
По словам представителя аналитического центра CNA Сэмюэля Бендетта, «российские беспилотные технологии ждёт заметный успех». На предстоящих манёврах они будут использоваться не только для целей РЭБ, но и для сбора разведданных.
Вместе с тем Бендетт признаёт, что «гонка за господство в сфере беспилотных систем становится всё более напряжённой, потому как Россия, а также Китай и Иран, продолжают совершать технологические прорывы за относительно короткое время». По его словам, «наземная робототехника – область, в которой российские специалисты добились наибольшего успеха» по сравнению с американцами.
«В течение последних 5-6 лет Россия создала «впечатляющих боевых роботов», которые в итоге могут заменить стандартные бронемашины и танки. Идея – использовать наземные роботизированные средства в связке с роем маленьких воздушных беспилотников», – поясняет аналитик.
Другой аналитик CNA Майкл Кофман обращает внимание, что «Россия добивается научно-технического прогресса в военной сфере, несмотря на сокращение трат на оборону». В текущем году Москва планирует потратить 3 трлн. руб. на эти цели, что в переводе на доллары составляет около $ 50 млрд.
Однако курс валют не должен вводить в заблуждение. Россия «обладает значительной потребительской способностью, если измерять её в рублях, поэтому «на 3 трлн. можно купить очень много», заключает Кофман.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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