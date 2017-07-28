19:21 28 июля

«Крымские» санкции против России продлили пять стран

Вслед за Европейским союзом пять стран-партнеров ЕС продлили до 23 июня 2018 года санкции против Крыма и Севастополя. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на сайте Совета Евросоюза, передает Лента.ru

Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна - член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону, а также Украина и Грузия присоединились к решению Совета. ЕС принимает к сведению эти обязательства и приветствует их
- отметила Могерини

Представители этих государств заверили Брюссель, что их внешнеполитический курс соответствует решению ЕС, говорится в документе.




Европейским компаниям запрещено поставлять в Крым товары и технологии в сфере транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт товаров, произведенных на полуострове.

Напомним, 28 июня ЕС продлил санкции против России на полгода. Спустя два дня президент Владимир Путин подписал закон о продлении ответных мер России.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. В июне 2014-го Брюссель впервые ввел санкции против полуострова.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 56

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:19
    Да хоть на 100! Главное КРЫМ НАШ!!!!! soldier
    Ничего прорвемся мужики, пусть пояса затянем , но зато не на коленях перед дядюшкой Сэмом!
    Всегда так жили и в космосе вон первые были..
    ОТДЕЛ
    1. Spartanez300 Сегодня, 17:30
      Стадо гнусных , грязных подхалимов , плевать на их санкции .
      Spartanez300
      1. Чёрный Сегодня, 17:32
        Как говорил когда то наш старшина - " в рот им потные ноги" laughing
        Чёрный
        1. AleksPol Сегодня, 17:37
          wink Не ноги а портянки . А то укусят , и заразят нехорошей болезней .
          AleksPol
          1. Чёрный Сегодня, 17:40
            Цитата: AleksPol
            wink Не ноги а портянки . А то укусят , и заразят нехорошей болезней .

            ..значит ноги в портянках wassat
            Чёрный
            1. AleksPol Сегодня, 17:42
              Потники страшное хим. оружие drinks
              AleksPol
          2. maxim947 Сегодня, 17:43
            С этими все давно понятно. Одно не пойму почему наши граждане продолжают ездить в отдельные из этих (и другие) страны. Какая то национальная гордость должна ведь быть...
            maxim947
            1. с-т Petrov Сегодня, 17:49
              С этими все давно понятно. Одно не пойму почему наши граждане продолжают ездить в отдельные из этих (и другие) страны. Какая то национальная гордость должна ведь быть...


              в Турцию же ездят. Путин пока не разрешал - ездили через РБ, А когда разрешил - наши патриоты сразу прямыми рейсами двинули)
              с-т Petrov
        2. demo Сегодня, 18:34
          Культурный у вас был старшина. У нас такими литературными перлами не швырялся. Говорил так, что краска на табуретках в трубочку заворачивалась.
          demo
          1. AleksPol Сегодня, 18:46
            demo
            На то он и старшина , чтобы шорох в роте наводить drinks
            AleksPol
      2. Арон Заави Сегодня, 17:40
        Цитата: Spartanez300
        Стадо гнусных , грязных подхалимов , плевать на их санкции .

        Ну не такие уже они и грязные.

        Арон Заави
        1. saturn.mmm Сегодня, 18:15
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Spartanez300
          Стадо гнусных , грязных подхалимов , плевать на их санкции .
          Ну не такие уже они и грязные.

          Это не про домики а про совесть.
          saturn.mmm
      3. Подрезчик Сегодня, 17:47
        Коллеги, понятно Ваше раздражение и гнев, здесь как в жизни: люди познаются в беде, и очень неприятно, когда (особенно соседи и друзья!) предают! Но...у Вас богатейшая страна, есть все: от абрикосов до алмазов, и главное-талантливый и умный народ! Со своей стороны хочу отметить, что народ Беларуси в большинстве своем поддерживал народ России, поддерживает и будет поддерживать! Дорога легче, когда есть добрый попутчик! drinks good
        Подрезчик
        1. DMoroz Сегодня, 18:31
          Полностью поддерживаю, только один нюанс: может не стоит разделять "народ Беларуси" и "народ России" (вот и у Вас, хоть и невольно, но уже озвучивается цель госдепа ("они должны быть разными") С уважением, коллега hi drinks
          DMoroz
          1. Подрезчик Сегодня, 18:59
            В принципе правы, коллега, 100% "за" в зале, поправка принимается! Россия и Беларусь-единый народ! drinks
            Подрезчик
          2. Prjanik Сегодня, 19:04
            Тяжело им будет наши народы разделить, когда у многих родственники, как и у меня самого, и там и там, и все ездят друг к другу. drinks Тоже самое и про русских украинцев.
            Prjanik
        2. Сибирячка Сегодня, 18:34
          да какое раздражение? Я бы им всем (Албании,а то еще и Косову ,всему пиндохалифату) порекомендовала стряпать санкции за Донбасс авансом.Чего тянуть-то?Все равно ведь придется.
          Сибирячка
          1. Подрезчик Сегодня, 19:10
            Ирина hi love , дело не в Косово с Албанией! am Дело в том, что у России могут быть союзники (Китай, Армения и т.д) Но действительно братский народ одной крови, думающий как Вы, делающий как Вы-один, белорусы! (из 4-х соседей-друзей в деревне, 2-е россияне, живем душа в душу все, взаимопощь и т.д) Сумбурно может, но как то так! love
            Подрезчик
    2. samarin1969 Сегодня, 17:56
      Ваши бы слова Медведеву в уши...
      samarin1969
    3. Гардамир Сегодня, 18:12
      зато не на коленях перед дядюшкой Сэмом!
      И то верно, лучше перед Грефом на коленях постоять, тем более он санкции против Крыма поддерживает.
      И в космос начали летать, потому что советская власть была а не нынешняя олигарщина.
      Тяните пояса, только чтоб Роттенберга это не задело.
      Гардамир
      1. KUOLEMA Сегодня, 18:30
        свой своему поневоле брат
        KUOLEMA
    4. Маз Сегодня, 19:07
      Наш и точка! Остальные пусть утрутся санкциями.
      Маз
  2. Владимир16 Сегодня, 17:19
    Господь дает нам те испытания, которые нам под силу. В данном случае он нас (Русь) подталкивает к самостоятельной жизни.
    Сколько можно пресмыкаться? Богатейшая страна. И природные ресурсы и люди талантливые. Одна напасть - руководители еще с коммунистическими мозгами - купить кресло и доить окружающих.
    Владимир16
    1. vovanpain Сегодня, 17:37
      Цитата: Владимир16
      Одна напасть - руководители еще с коммунистическими мозгами - купить кресло и доить окружающих

      Однако руководители с коммунистическими мозгами перед Западом не пресмыкались,хотя под санкциями всегда жили,Горбатого и прочую камарилью просьба несчтать коммунистами,это уже были бизнесмены перевертыши.А купить кресло и доить окружающих это мечта руководителя с либеральными мозгами. hi
      Цитата: Владимир16
      Господь дает нам те испытания, которые нам под силу. В данном случае он нас (Русь) подталкивает к самостоятельной жизни.Сколько можно пресмыкаться? Богатейшая страна. И природные ресурсы и люди талантливые.
      Если бы мог то тут поставил бы 100 +,но к сожалению только один. hi
      vovanpain
    2. урапатриот Сегодня, 17:37
      Цитата: Владимир16
      Одна напасть - руководители еще с коммунистическими мозгами - купить кресло и доить окружающих.

      Например, как И.В.Сталин. Купил кресло и доил, доил))) Ну что за детский лепет? При чем тут "коммунистические мозги"? В том то и дело, что мозги у нынешних совсем наоборот - олигархо-капиталистические....
      урапатриот
    3. svp67 Сегодня, 17:38
      Цитата: Владимир16
      Одна напасть - руководители еще с коммунистическими мозгами - купить кресло и доить окружающих.

      Можно подумать, что при Царе-Батюшке у чиновников были "иные мозги", "кормиться от стола", это не при коммунистах было придумано.
      svp67
  3. К-50 Сегодня, 17:20
    Вслед за Европейским союзом пять стран-партнеров ЕС продлили до 23 июня 2018 года санкции против Крыма и Севастополя.

    Значит и "ответку" нужно всем раздать, чтобы им не обидно было, что про них "забыли". yes
    К-50
    1. Topotun Сегодня, 17:33
      Ага, только туристов в Черногорию почему-то много из РФ.... И попробуй скажи нашим гражданам что поддерживаем режив враждебный России... Воя о свободе и правах будет...
      Topotun
      1. Владимир16 Сегодня, 17:40
        Цитата: Topotun
        Ага, только туристов в Черногорию почему-то много из РФ

        Это хорошо. Пусть будет еще больше туристов наших за бугром. И аборигены местные поймут, что русские могут себе позволить отдыхать в любой точке мира, да и сами мы поймем, что дома у нас хорошо.
        Вот только депутатам нашим хочу пожелать скорейшей и безотлагательной пенсии да бы не писали они законов в пользу запада. Какой баран придумал брать по сто рублей с русского человека за день отдыха в России? Иван Василич такого на кол непременно бы посадил. И я согласен с царем.
        Владимир16
        1. Topotun Сегодня, 17:42
          Насчет наших курортов - согласен. (Да и насчет депутатов - тем более) А вот насчет поездок - нет. Мы помогаем ИХ экономике устоять. НАШУ экономику они поддерживать не будут.....
          Topotun
        2. с-т Petrov Сегодня, 17:50
          Какой баран придумал брать по сто рублей с русского человека за день отдыха в России?


          я видел как в Адлере тень продавали от зонта, который рядом с шезлонгом. Ну и про прочие прелести как ободрать приезжих я молчу - местные просто жгут. Араб и турок не такой жадный как местные

          а вы о 100 рублях сбора на инфраструктуру пляжную, которую приходится поддерживать снимая деньги с других городских проектов перед самым сезоном

          ваша неполживая борьба с властями и их решениями умиляет.

          Вам не сайт нужен - а в каком нибудь кабаке с кружкой на столе скакать, собирать свой отряд для боротьбы с режЫмом

          Вот только депутатам нашим хочу пожелать скорейшей и безотлагательной пенсии


          желаю вам стать депутатом и тогда мы заживем как в новых васюках со своим космодромом. Хоть Рогозина будет повод постебать на своем личном примере. Вот займетесь вы Россиюшкой - а то такой талант на форумах пропадает

          Сколько советов ушло в пустоту. Сколько светлых решений

          И налоги отмените наверное сразу. И казну будете пополнять днем и ночью. Эх

          Иван Василич такого на кол непременно бы посадил. И я согласен с царем.


          Согласен он. Бери ответственность на себя и приказывай сажать на кол. А то таких согласных пол страны

          с-т Petrov
          1. 34 регион Сегодня, 18:32
            17.50. А сержанта Петрова сегодня в стране всё устраивает!? Жизнь удалась и Россия самая лучшая страна на земле!? Все нам неимоверно завидуют и равняются на нас!? Жителей Москвы может и устраивает всё. Вот только приехали они к нам погреться и морды корчат. Как тут у вас всё отстойно! Приехали баре-господа!
            34 регион
    2. 34 регион Сегодня, 18:26
      17. 20. К-50! Ответку надо было им раньше давать. Горбачёву обещали что НАТО не продвинется ни на дюйм к России! Слово сдержали. Продвинулись на сотни километров. А Россия!? Санкции вводила против Европы и США? А Россия упорно интегрировалась в мировую экономику. А кто мешал России ввести санкции? Почему Россия сегодня молчит об аннексии стран Восточной Европы и Украины? А на Ближнем Востоке не аннексия происходит? Европа борется с Советским прошлым, аннексирует историю. Россия как на это отвечает? Поддакивает Европе и ставит памятники сотрудникам Запада. А так если покопаться, мы тоже наверно можем предъявить факты аннексий территорий другими странами. Но мы почему то молчим? Почему? Нам молчание выгодно или нет? Или мы боимся мирового гнева?
      34 регион
  4. parusnik Сегодня, 17:25
    И пёс с ними..с санкциями и хуже было..И еще показывают кто друг, кто враг, кто так..
    parusnik
    1. 34 регион Сегодня, 18:37
      17.25. Парусник! И пёс с ними! После 17-го тоже санкции были. Но страна выстояла и даже победила и совершила технологический прорыв к атому и в космос. Кто друг, кто враг? Мы тут к санкциям против КНДР присоединялись. Лизнуть хотели? А тут санкции против России, Ирана, КНДР. США нам снова друг и надёжный партнёр? Или всё же соперник, конкурент и противник?
      34 регион
  5. урапатриот Сегодня, 17:28
    Глава МВФ: Если Сбербанк России участвует в санкциях против России — санкции вечны
    “На вопрос нашего корреспондента Исраэля Шамира директору-распорядителю международного валютного фонда Кристин Лагард о том, когда по её мнению западные политики начнут снимать санкции с России, – она рассмеялась.” – передает ведущий израильского телеканала Arutz 10 Тамар Иш Шалом.“На вопрос Шамира, что вызвало смех главы МВФ, она ответила, что “пока Сбербанк России, подчёркиваю – России, ссылается на западные санкции при вопросе о работе в Крыму – они будут вечны. Отмечу – Сбербанк России является крупнейшим, системообразующим финансовым подразделением России и если он участвует в западных санкциях, что подтверждает его руководитель, значит всё правильно – санкции необходимы. Ведь участие в санкциях означает их безусловное выполнение и никаких претензий у нас на этот счёт к Сбербанку нет. Пока такое участие продолжается – санкции будут вечны. Кстати, это касается не только этого банка России, но и ряда других, весьма крупных, финансовых организаций. Как финансист, я понимаю их интересы, но как патриот своей страны Франции, для меня являлось бы дикостью, если бы системообразующий французский банк отказывался работать на французской территории или её части, из-за запрета иностранных государств.....
    http://sensaysay.ru/blog/43812281192/Glava-MVF:-E
    sli-Sberbank-Rossii-uchastvUyet-v-sanktsiyah-prot
    iv-

    Собственно, добавить к этому нечего....
    урапатриот
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:11
      да уж уж да. Очень интересный момент
      с-т Petrov
      1. урапатриот Сегодня, 18:20
        Сержант, Ваши комментарии как всегда сверх интеллектуальны и информативны laughing Браво!
        урапатриот
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 17:31
    Пять стран.Значит надо -каждой морде по харе!И не молчать,а отвечать.Мелкота пытается выбраться из канализации.Иначе получиться-Ай,Моська!Знать она сильна.Что лает на Слона!
    ВЕРЕСК
    1. Арон Заави Сегодня, 17:41
      Цитата: ВЕРЕСК
      Пять стран.Значит надо -каждой морде по харе!И не молчать,а отвечать.Мелкота пытается выбраться из канализации.Иначе получиться-Ай,Моська!Знать она сильна.Что лает на Слона!

      А как?
      Арон Заави
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:44
        Пока политикой Арон! hi Пока-политикой.Иначе может получиться-что мы и с Вами пофестивалим.
        ВЕРЕСК
        1. Арон Заави Сегодня, 17:52
          Цитата: ВЕРЕСК
          Пока политикой Арон! hi Пока-политикой.Иначе может получиться-что мы и с Вами пофестивалим.

          Пока не получится. Израиль не вводил санкций против РФ и не присоединялся к другим.
          Арон Заави
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:59
            Так про Вас и нет разговора! hi Про видео-это я так.Наконец-то дожил до того возраста,когда могу посидеть в баре и пообсуждать бесбашенных 30-летних малолеток! wassat
            ВЕРЕСК
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:14
            Цитата: Арон Заави
            Пока не получится. Израиль не вводил санкций против РФ и не присоединялся к другим.

            Лукавые вы там в Израиле все, как посмотрю...Наверное Арон, когда писал коммент , хитро улыбался и руки потели стуча по клаве..? wink
            Вам санкции только на руку .. bully (связи то остались..))))
            ОТДЕЛ
          3. Комментарий был удален.
      2. Маз Сегодня, 19:13
        А мы опыт Израиля переймём, вы ж нам бесплатно поделитесь, как там шестидневная война проходила? И как увернуться от евросанкций. Тоже опыт есть. Правда Арон?
        Маз
  7. Черный_Ватник Сегодня, 17:40
    Граждане, беда. Когда Албания вводит санкции - это серьезно
    Черный_Ватник
  8. Аморфис Сегодня, 17:46
    Ну фсё, жисть прожита зря crying А как там Мозомбик проголосовал по санкциям ?- сильно волнуюсь! Молчит?? Не тогда жизнь продолжается - отлегло! lol
    Аморфис
  9. iliitchitch Сегодня, 17:48
    черногория и албания , украина и грузия , а также Великая норвегия с вечно болеющими астмой лыжниками и биатлонистами . Чёрт , весь мир против Крыма . Может , пора его вернуть укропам , чтобы они там очередную резню устроили ? Мечта уродов .
    И чего воздух греют челы бестолковые .
    могерини - кошка драная , и патлы у неё непричёсанные . И подмышки , небось , небритые . А эта вместо псаки - жирная жаба. Мораль - тьфу на европу и америгу , це логична цепочка drinks . Пятница наступила , как-никак .
    iliitchitch
    1. Гардамир Сегодня, 18:24
      [quote]могерини - кошка драная /quote]каждый раз когда кого-то в европах ставят на должность, в России кричат уррааа нашего поставили. Если покопаться в архивах даже здесь на ВО найдётся много крикунов, которые кричали, Слава Могерини. Теперь Трамп наш. Кто следующий?
      Гардамир
    2. Екатерина II Сегодня, 18:32
      Цитата: iliitchitch
      могерини - кошка драная , и патлы у неё непричёсанные . И подмышки , небось , небритые . А эта вместо псаки - жирная жаба. Мораль - тьфу на европу и америгу , це логична цепочка

      где то прочитал выражение-
      -Поскольку убедить вас мне не удастся-так сразу перейду к оскорблениям smile
      Так и тут. Эмоции превалируют над разумом.
      ЧТо скажу...в 2014 все в голос были едины..все равно на санкции. Так что надо идти до конца-и повторять. Тем более ящик уверяет-все на пользу. Так "больше пользы!"
      Для ЕС это принципиально.. им Украина как то побоку..
      Это печально -ЕС крупнейший торговый партнер.И поставщик валюты..
      Екатерина II
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:40
        Цитата: Екатерина II
        -Поскольку убедить вас мне не удастся-так сразу перейду к оскорблениям smile
        Так и тут. Эмоции превалируют над разумом.

        А здесь Катя мужики собрались серьезные с жизненными принципами и переубеждать бесполезно (особенно вам..)))Вот пообщаться пожалуйста .. hi ( не люблю когда прикрываются женским ником ..отношение совсем другое к таким "парням") У вас там что так все серьезно на Украине..?
        ОТДЕЛ
  10. Анатольевич Сегодня, 18:19
    могерини еще та сионистская прокладка на каждый день. с остальными христопродавцами и так ясно.
    Анатольевич
  11. куба Сегодня, 18:22
    Цитата: maxim947
    С этими все давно понятно. Одно не пойму почему наши граждане продолжают ездить в отдельные из этих (и другие) страны. Какая то национальная гордость должна ведь быть...

    Ездят хатаскрайщики-им на всех !...им главное-сожрать побольше и повкуснее, а там-трава не расти!!...а вы о гордости!!..нету ее у этих желудков!
    куба
  12. куба Сегодня, 18:24
    дааааа....Албания нам санкции объявила!!....что делать-то будем???....как жить-то дальше???
    куба
  13. Хаджи Мурат Сегодня, 18:24
    шавки начали гавкать.....
    Хаджи Мурат
  14. Лесник Сегодня, 18:36
    А в это время:
    "Возможно, уже в ближайшее время мир столкнётся с новой, ранее невиданной формой гибридной войны, а именно её биологической компонентой.

    И речь идёт вовсе не о боевых вирусах или бактериях, а о макроорганизмах, обладающих не только высоким уровнем наносимых физических повреждений, но и, что самое страшное, собственным интеллектом и способных поэтому к самообучению.

    Одним из самых вероятных кандидатов на роль такого супероружия является сибирский медведь, один из подвидов бурого медведя.

    Тело этого безжалостного хищника вырастает до двух метров, при весе от 400 до 800 килограммов (у самцов, самки несколько меньше). При этом длина когтей достигает 8.5 см, а клыков - 7 - 7.5 см и более.
    Твёрдость же когтей и клыков доходит до 8.5 ед. по шкале Мооса, что превосходит твёрдость топаза и лишь немногим уступает корунду.
    Добавив сюда силу укуса в 700-800 Н (прокусывается лист легированной стали толщиной до 3 мм), а также скорость реакции, не превышающей 0.02 сек (это примерно впятеро выше, чем у лучших мировых хоккейных голкиперов!), мы получим практически идеальную машину для убийства.
    Такие "мелочи", как способность легко догнать лошадь, или умение маскироваться так, что животное незаметно на расстоянии большем 1-2 м, или уровень IQ, достигающий у отдельных экземпляров 90-95 единиц (средний - 80), что соответствует 102-105% (!!!) среднеевропейского, можно на этом фоне даже не упоминать.
    Сибирские медведи легко адаптируются к любым условиям, в т.ч. городским, способны организовывать группы до 30-50 особей, проводящие скоординированные действия.
    Один взрослый самец контролирует территорию площадью до 1 000 кв. км, а все объекты, находящиеся на расстоянии менее 3 км (т.н. зона агро) воспринимает как безусловно враждебные и атакует без раздумий.
    На этом фоне весьма тревожными выглядят сообщения о проводимой уже в течение двух лет кампании по изъятию детёнышей (причём исключительно самцов!) сибирских медведей на территории всей Сибири, от Урала до Анадыря, и помещении их в специальные центры, сосредоточенные в основном в труднодоступных горных районах Бурятии и Алтая.
    Количество находящихся там животных уже превышает 25 тыс. особей, а проводимые с ними тренировочные мероприятия, по мнению экспертов-медведологов, однозначно говорят о готовящейся экспансии.
    Так, все без исключения медведи в этих центрах принудительно лишаются возможности впасть в спячку, что повышает уровень их злобности. Кроме того, весьма показательной является диета - животных кормят исключительно мёдом и мясными продуктами, приобретаемыми, в обход санкций, на территории Украины или у украинских производителей.

    В итоге все звери получают стойкую пищевую ориентацию, и становятся неспособными питаться иной пищей. Например, один из них голодал почти 120 дней, не обращая внимание на предлагаемое ему мясо из Тамбова, Ярославля, Оренбурга и Саратова, но с удовольствием ел аналогичные продукты из Полтавы, Крыжополя, Бердичева и Жмеринки.

    Эти (и некоторые неупомянутые) факты позволяют сделать однозначный вывод - уже этой зимой Украина может подвергнуться нашествию десятков тысяч хищников, искусственно модифицированных на употребление в пищу локализованных на её (Украины) территории легкоусваиваемых ресурсов, в первую очередь белковых.
    Дополнительным доказательством является метод кормления, применяемый в центрах - медведей приучают искать пищу в фортификационных сооружениях (окопах, блиндажах и т.д.), возведённых по стандартам ВСУ и/или НАТО.

    Получается, что целью атаки может быть любой из редутов, возведённых или занимаемых украинскими воинами, причём такая атака будет выглядеть как естественный процесс, т.е. возможности доказать мировому сообществу наличие агрессивных заранее спланированных намерений более не будет.
    Возможной от такого нападения защитой могут стать боевые бараны, находящиеся в большом количестве в рядах ВСУ,
    Биологическая война - неизбежность или шанс? Россия, Украина, политика, текст, юмор, стеб, фейк, сарказм, длиннопост
    однако есть сомнения в их способности оказывать эффективное противодействие в условиях недостаточного финансирования.
    Скорее всего, страшные хищники, сведённые в 404 боевые группы, будут заброшены на территорию Украины, с приказом начать массированный террор не ранее момента, когда установится устойчивый снеговой покров, под видом перемещаемых на учения "Запад-2017" войск. По некоторым данным, сигналом к началу будет переданный со спутника "Медвежуть" фрагмент одной из серий мульфильма "Маша и медведь".
    Признаком того, что события идут по указанному сценарию, будет отправка после 20-го сентября пустых войсковых эшелонов на Восток, что послужит неопровержимым доводом для тех, кто понимает..."
    Лесник
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