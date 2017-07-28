«Крымские» санкции против России продлили пять стран

Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна - член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону, а также Украина и Грузия присоединились к решению Совета. ЕС принимает к сведению эти обязательства и приветствует их

Вслед за Европейским союзом пять стран-партнеров ЕС продлили до 23 июня 2018 года санкции против Крыма и Севастополя. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на сайте Совета Евросоюза, передает Лента.ru - отметила МогериниПредставители этих государств заверили Брюссель, что их внешнеполитический курс соответствует решению ЕС, говорится в документе.Европейским компаниям запрещено поставлять в Крым товары и технологии в сфере транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт товаров, произведенных на полуострове.Напомним, 28 июня ЕС продлил санкции против России на полгода. Спустя два дня президент Владимир Путин подписал закон о продлении ответных мер России.Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. В июне 2014-го Брюссель впервые ввел санкции против полуострова.