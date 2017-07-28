«Крымские» санкции против России продлили пять стран
Вслед за Европейским союзом пять стран-партнеров ЕС продлили до 23 июня 2018 года санкции против Крыма и Севастополя. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на сайте Совета Евросоюза, передает Лента.ru
Представители этих государств заверили Брюссель, что их внешнеполитический курс соответствует решению ЕС, говорится в документе.
Европейским компаниям запрещено поставлять в Крым товары и технологии в сфере транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт товаров, произведенных на полуострове.
Напомним, 28 июня ЕС продлил санкции против России на полгода. Спустя два дня президент Владимир Путин подписал закон о продлении ответных мер России.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. В июне 2014-го Брюссель впервые ввел санкции против полуострова.
Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна - член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону, а также Украина и Грузия присоединились к решению Совета. ЕС принимает к сведению эти обязательства и приветствует их- отметила Могерини
Представители этих государств заверили Брюссель, что их внешнеполитический курс соответствует решению ЕС, говорится в документе.
Европейским компаниям запрещено поставлять в Крым товары и технологии в сфере транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт товаров, произведенных на полуострове.
Напомним, 28 июня ЕС продлил санкции против России на полгода. Спустя два дня президент Владимир Путин подписал закон о продлении ответных мер России.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. В июне 2014-го Брюссель впервые ввел санкции против полуострова.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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