Шойгу открыл Армейские международные игры-2017
Сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл третьи Армейские международные игры-2017.
Он выразил удовлетворение ростом числа государств, проводящих Игры на своей территории.
Шойгу отметил расширение списка соревновательных дисциплин. На данный момент участники поборются за медали в 28 конкурсах.
Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что участники Игр проявят целеустремленность, выдержку, силу духа и твердость характера и что они достойно выдержат все испытания и добьются поставленных целей.
С приветственным словом к гостям и участникам соревнований обратился президент России Владимир Путин, который в своей речи выразил уверенность в том, что Армейские международные игры будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества военных ведомств разных стран.
По словам Путина, программа и география соревнований расширяется с каждым годом, растёт число команд из разных стран, которые демонстрируют своё воинское мастерство на суше, на море, в воздухе, проявляют лучшие качества, необходимые на военной службе: выучку и дисциплину, умение действовать слаженно и четко, а также способность быстро принимать решения, от которых в реальной боевой обстановке зависит не только успех операции, но и жизнь товарищей.
Президент России пожелал всем участникам удачи и новых побед, а зрителям – ярких впечатлений.
Также с видеообращением к участникам и гостям соревнований обратились председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко:
АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае на 21 полигоне.
С каждым годом Армейские международные игры вызывают все больший интерес в стране и за рубежом. Мы помним, как это начиналось. Прошло три года, и вот уже сегодня свой профессионализм продемонстрируют свыше 3,5 тысячи военнослужащих из 28 государств— сказал глава российского военного ведомства на торжественной церемонии открытия Игр в Парке Патриот, передает РИА Новости .
Он выразил удовлетворение ростом числа государств, проводящих Игры на своей территории.
Приятно отметить, что увеличивается количество стран, готовых принять эстафету проведения Игр на своей территории. На этот раз помимо России они пройдут в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае— сказал он.
Шойгу отметил расширение списка соревновательных дисциплин. На данный момент участники поборются за медали в 28 конкурсах.
Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что участники Игр проявят целеустремленность, выдержку, силу духа и твердость характера и что они достойно выдержат все испытания и добьются поставленных целей.
С приветственным словом к гостям и участникам соревнований обратился президент России Владимир Путин, который в своей речи выразил уверенность в том, что Армейские международные игры будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества военных ведомств разных стран.
Уверен, что нынешние Армейские международные игры помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов вооружения и техники, но главное – будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств разных стран, но и наших народов— говорится в тексте приветствия
По словам Путина, программа и география соревнований расширяется с каждым годом, растёт число команд из разных стран, которые демонстрируют своё воинское мастерство на суше, на море, в воздухе, проявляют лучшие качества, необходимые на военной службе: выучку и дисциплину, умение действовать слаженно и четко, а также способность быстро принимать решения, от которых в реальной боевой обстановке зависит не только успех операции, но и жизнь товарищей.
Президент России пожелал всем участникам удачи и новых побед, а зрителям – ярких впечатлений.
Также с видеообращением к участникам и гостям соревнований обратились председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко:
Армейские международные игры (АрМИ-2017) — один из ярких брендов военного сотрудничества и уникальная площадка для обмена опытом между военными разных государств. Это уже четвертые по счету Армейские международные игры, которые стали проводить с 2014 года. В эти годы Игры становятся одним из ярких брендов военных обменов и сотрудничества в регионе, служат уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимодействия между вооруженными силами разных стран— сказал Си Цзиньпин
Отличная боеготовность, выучка и оснащенность вооруженных сил, взаимопонимание и военное братство союзников и партнеров являются самой надежной гарантией безопасности наших стран— подчеркнул президент Белоруссии
Пусть и впредь воины наших армий встречаются именно на подобных состязаниях, а их география максимально расширяется, вовлекая новые страны и континенты. Подобные мероприятия служат великой цели — поддержанию мира и безопасности— добавил Лукашенко.
АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае на 21 полигоне.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Илья Питалев
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