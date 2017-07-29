Шойгу открыл Армейские международные игры-2017

С каждым годом Армейские международные игры вызывают все больший интерес в стране и за рубежом. Мы помним, как это начиналось. Прошло три года, и вот уже сегодня свой профессионализм продемонстрируют свыше 3,5 тысячи военнослужащих из 28 государств

Приятно отметить, что увеличивается количество стран, готовых принять эстафету проведения Игр на своей территории. На этот раз помимо России они пройдут в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае

Уверен, что нынешние Армейские международные игры помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов вооружения и техники, но главное – будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств разных стран, но и наших народов

Армейские международные игры (АрМИ-2017) — один из ярких брендов военного сотрудничества и уникальная площадка для обмена опытом между военными разных государств. Это уже четвертые по счету Армейские международные игры, которые стали проводить с 2014 года. В эти годы Игры становятся одним из ярких брендов военных обменов и сотрудничества в регионе, служат уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимодействия между вооруженными силами разных стран

Отличная боеготовность, выучка и оснащенность вооруженных сил, взаимопонимание и военное братство союзников и партнеров являются самой надежной гарантией безопасности наших стран

Пусть и впредь воины наших армий встречаются именно на подобных состязаниях, а их география максимально расширяется, вовлекая новые страны и континенты. Подобные мероприятия служат великой цели — поддержанию мира и безопасности