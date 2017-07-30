12:33 30 июля

НОАК продемонстрировала на параде новую военную технику

В Китае прошел парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии (НОАК), на крупнейшем военном полигоне Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия была продемонстрирована новейшая военная техника, передает РИА Новости .



Парад начался в 9.00 по местному времени (4.00 мск), его принимал председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин.


Сегодня мы ближе всего к нашей цели по возрождению китайской нации, чем когда бы то ни было в истории, и нам необходимо построить самую сильную за время народную армию, заявил китайский лидер.

Он подчеркнул, что армия КНР «может одержать победу над любым захватчиком и обладает решимостью в вопросах защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны».



По данным военного ведомства, в параде было задействовано 12 тыс. военнослужащих, 129 самолетов и вертолетов, 571 единица наземной техники. Сорок процентов представленного вооружения и военной техники демонстрировалось впервые. Среди новинок – межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG серии «Дунфэн» с дальностью стрельбы более 10 тысяч км.



Агентство напоминает, что Народно-освободительная армия КНР была основана 1 августа 1927 года, она является крупнейшей в мире с личным составом в 2 млн. человек.







Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 97

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  1. новичок Сегодня, 08:59
    ну что сказать, с праздником, китайские товарищи.
    новичок
    1. Logall Сегодня, 09:06
      Цитата: новичок
      ну что сказать, с праздником, китайские товарищи.

      Они что, день ВМФ РФ празднуют? Зачем китайцы? Поздравьте наших МОРЯКОВ!!!
      С праздником всех причастных! И просто не равнодушных.
      Logall
      1. новичок Сегодня, 09:13
        мил человек, я уже поздравил наших моряков в соответствующей статье. а китайцы празднуют день своей армии, с чем я и поздравил наших соседей и союзников. не понимаю сути впших претензий.
        новичок
        1. хрыч Сегодня, 09:52
          Цитата: новичок
          с чем я и поздравил наших соседей и союзников

          Назвать союзниками их пока рано. В военный союз ОДКБ они не входят (единственный военный союз РФ, кроме особых отношений с Осетией, Абхазией, САР), а наши ВС учитывают цели на территории КНР в полетных заданиях МБР. laughing Т.е. они наши потенциальные противники, хоть территориальные вопросы улажены, дали им Таробаров и часть Большого Уссурийского в паршивых 330 квадратных километра, чтоб подавились, но тем не менее...
          хрыч
          1. Анатоль Клим Сегодня, 10:37
            Цитата: хрыч
            Назвать союзниками их пока рано.

            Пытались их назвать союзниками, даже братьями в 50-ых, даже песенки пели "русский с китайцем братья навек.... Москва-Пекин". Никогда не рассматривал Китай, как союзника России, мы фактически уже опасаемся китайской гегемонии, все наши уступки китайцы будут воспринимать как слабость, вообще уступать никому нельзя - сожрут.
            Анатоль Клим
            1. badens1111 Сегодня, 10:50
              Цитата: Анатоль Клим
              Пытались их назвать союзниками, даже братьями в 50-ых, даже песенки пели "русский с китайцем братья навек.

              Скажите за последствия спасибо-Хрущеву и его так называемому разоблачению И.Сталина на 20 съезде.
              Цитата: Анатоль Клим
              Никогда не рассматривал Китай, как союзника России, мы фактически уже опасаемся китайской гегемонии, все наши уступки китайцы будут воспринимать как слабость, вообще уступать никому нельзя - сожрут.

              ТО что вы не рассматривали,ваше дело.юмало имеющее отношени к текущей реальности.Уступки..а какие уступки КНР мы оказали?Вы желаете уступки США оказывать,которые есть,были и будут единственным реальным для нас врагом.
              badens1111
              1. Анатоль Клим Сегодня, 11:08
                Цитата: badens1111
                Скажите за последствия спасибо-Хрущеву и его так называемому разоблачению И.Сталина на 20 съезде.

                Я прекрасно знаю, какой ущерб принёс доклад Хрущёва советско-китайским отношениям, но позволю себе заметить, что территориальный спор поднимался Китаем уже тогда.
                Вы желаете уступки США оказывать,которые есть,были и будут единственным реальным для нас врагом.

                Я конкретно написал, что уступать никому нельзя, стоило России уступить Китаю на Амуре, тут же среднеазиатские республики бывшего Союза уступили часть своей территории Китаю. Чухонская Латвия заверещала про Пыталовский район, а всегда в лояльной Финляндии стали громко говорить про возвращение Выборга. Ещё раз говорю - уступки приводят к росту аппетита соседей, уступать нельзя. Крым наш! и Донбасс тоже будет, только так надо поступать, а не сопли жевать.
                Анатоль Клим
                1. badens1111 Сегодня, 11:20
                  Цитата: Анатоль Клим
                  Я прекрасно знаю, какой ущерб принёс доклад Хрущёва советско-китайским отношениям, но позволю себе заметить, что территориальный спор поднимался Китаем уже тогда.

                  Имя этому раздраю-Хрущев,это надо знать и помнить.
                  Цитата: Анатоль Клим
                  Я конкретно написал, что уступать никому нельзя, стоило России уступить Китаю на Амуре, тут же среднеазиатские республики бывшего Союза уступили часть своей территории Китаю.

                  Ср.Азиатские республики...вы кроме государственности узбеков еще какие то там государства помните?Так стоит ли удивляться что компрадорские силы этих квазигосударств сдают все и вся у себя?Унас в 90,мало что ли посдавали-начиная от предателя Шеварднадзе,кусок 150 тыс кв.км моря,до Медведева,90 тыс кв.км норвегам..
                  Цитата: Анатоль Клим
                  Чухонская Латвия заверещала про Пыталовский район, а всегда в лояльной Финляндии стали громко говорить про возвращение Выборга. Ещё раз говорю - уступки приводят к росту аппетита соседей, уступать нельзя.

                  Последствия ..последствия предательств аРоссией саомй себя в 90,иного пояснения этому нет,у всякого поражения есть свои фамилии,их много от клятого Горбачева.до всех кто окружал Ельцина,того же Козырева вспомните..в МГИМО учат не дипломатов отстаивающих интересы страны,а по сути компрадоров,к сожалению.
                  Цитата: Анатоль Клим
                  Крым наш! и Донбасс тоже будет, только так надо поступать, а не сопли жевать.

                  С этим кто спорит,кроме части совсем уж продавшихся представителей либеральной тусовки?
                  Было время,камни разбрасывать..чуть фундамент не разнесли,пришло время собирать,восстанавливая страну в ее геополитических пределах.
                  badens1111
                  1. Анатоль Клим Сегодня, 11:58
                    Цитата: badens1111
                    Последствия ..последствия предательств аРоссией саомй себя в 90,иного пояснения этому нет,у всякого поражения есть свои фамилии,их много от клятого Горбачева.до всех кто окружал Ельцина,того же Козырева вспомните..в МГИМО учат не дипломатов отстаивающих интересы страны,а по сути компрадоров,к сожалению.

                    Тут не поспоришь, согласен.
                    Ср.Азиатские республики...вы кроме государственности узбеков еще какие то там государства помните?Так стоит ли удивляться что компрадорские силы этих квазигосударств сдают все и вся у себя?

                    Вы сейчас очень сильно обидели представителей среднеазиатских республик, казахи вот фильмы снимают о том, что у них была государственность, со времён саков, киргизы так вообще потомки Адама, а таджики - это арии. Но все они уступили Китаю сотни кв. километров своей территории, кстати узбеки не отдали не пяди, хотя Узбекистан не граничит с Китаем, может поэтому.
                    пришло время собирать,восстанавливая страну в ее геополитических пределах.

                    Ну и я про это же.
                    Анатоль Клим
              2. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:48

                1
                badens1111 Сегодня, 10:50 ↑ Новый
                Цитата: Анатоль Клим
                Пытались их назвать союзниками, даже братьями в 50-ых, даже песенки пели "русский с китайцем братья навек.
                Скажите за последствия спасибо-Хрущеву и его так называемому разоблачению И.Сталина на 20 съезде.

                Скажу спасибо. Хрущев за развенчание культа личности тов. Сталина и отмены паспортного режима в колхозах (считай крепостного права), а что китайцев (албанцев, югославов) из-за этого обидели, ну и черт бы с ними, судьба советских людей мне ближе (хоть я не коммунист)....
                ТО что вы не рассматривали,ваше дело.юмало имеющее отношени к текущей реальности.Уступки..а какие уступки КНР мы оказали?Вы желаете уступки США оказывать,которые есть,были и будут единственным реальным для нас врагом.

                то же соглашусь с мнением Анатоль Клим и также могу сказать, что и Ваше мнение
                мало имеющее отношени к текущей реальности

                Про территориальные уступки что-то слышали нет? Согласен, что они были необходимы тогда, однако попробуйте мне доказать, что от КНР мы получили то, что не получили бы от других не сделав территориальные уступки КНР...
                DOCTOR ZLO
                1. badens1111 Сегодня, 11:57
                  Цитата: DOCTOR ZLO
                  Скажу спасибо. Хрущев за развенчание культа личности тов. Сталина и отмены паспортного режима в колхозах (считай крепостного права),

                  Либеральный бред.
                  Черчилль оценил Хруща,сказав-он нанес вреда СССР в тысячу раз больше чем я.
                  Цитата: DOCTOR ZLO
                  Про территориальные уступки что-то слышали нет? Согласен, что они были необходимы тогда, однако попробуйте мне доказать, что от КНР мы получили то, что не получили бы от других не сделав территориальные уступки КНР...

                  Доказывать что?Окончательная демаркация госграницы сняла взаимные претензии.Вам лучше возня по этому вопросу грозящая вылезти в конфликт или вы усвоите что принятое решение сняло претензии как таковые меж нами и КНР?Путин подписывая данный договор о демаркации- не соображал что делал?Вы Путин?
                  Так что ваше мнение ,высказанное в вашем комментарии-[ мало имеющее отношение к текущей реальности
                  badens1111
                2. Стропорез Сегодня, 12:10
                  Цитата: DOCTOR ZLO
                  Про территориальные уступки что-то слышали нет?

                  А что там с Порт-Артуром?
                  Стропорез
          2. badens1111 Сегодня, 10:47
            Цитата: хрыч
            Т.е. они наши потенциальные противники,

            Вы транслируете в общество желательное для американцев развитие ситуации?
            А Путину вы сообщили о том ,что он не прав,когда по сути заключил стратегический союз с КНР?
            badens1111
            1. хрыч Сегодня, 10:58
              Цитата: badens1111
              А Путину вы сообщили о том ,что он не прав,когда по сути заключил стратегический союз с КНР?

              Где он этот союз? Когда он заключен? Так выразили уважение и по экономике побалакали. Или типа воевать за них с США собрались? laughing А будут они за нас? Поэтому не фантазируйте. КНР ширпотребка США с оборотом в полтриллиона в год, поэтому сами разберутся без нас laughing
              хрыч
              1. badens1111 Сегодня, 11:04
                Цитата: хрыч
                Где он этот союз? Когда он заключен? Так выразили уважение и по экономике побалакали. Или типа воевать за них с США собрались? А будут они за нас? Поэтому не фантазируйте. КНР ширпотребка США с оборотом в полтриллиона в год, поэтому сами разберутся без нас

                В руководстве РФ и КНР,не сидят подобные вам уряборзописцы,к тому же мало понимающие вопросах о которых тщатся рассуждать
                Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай настроен на координацию и взаимодействие с Россией в международных делах, в том числе для совместной борьбы с терроризмом, урегулирования ситуаций в горячих точках и формирования нового типа отношений между странами, на основе взаимовыгодного сотрудничества. Он отметил, что сейчас российско-китайские отношения лучше, чем когда-либо ранее.

                «Как бы ни изменилась внешняя обстановка, наша решимость и уверенность в развитии и укреплении стратегического взаимодействия остаётся непоколебимой. Мы будем и дальше рассматривать наши двусторонние отношения как приоритет внешней политики, продолжать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы друг друга», — подчеркнул председатель КНР.
                https://russian.rt.com/world/article/405750-putin
                -si-czinpin-itogi-peregovory
                Вы хотя бы иногда читайте что в прессе пишут..
                badens1111
                1. хрыч Сегодня, 11:11
                  Цитата: badens1111
                  Мы будем и дальше рассматривать наши двусторонние отношения как приоритет внешней политики, продолжать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы друг друга

                  Я тронут до слёз crying
                  хрыч
                  1. badens1111 Сегодня, 11:45
                    Цитата: хрыч
                    Я тронут до слёз

                    Платочек дать?
                    badens1111
                    1. хрыч Сегодня, 11:48
                      Цитата: badens1111
                      Платочек дать?

                      Оставь себе, чувствуется, что сопливый...
                      хрыч
                      1. badens1111 Сегодня, 11:58
                        Цитата: хрыч
                        чувствуется, что сопливый..

                        К сожалению,растекаетесь тут сопельками вы,а хамство признак недалекого ума.
                        badens1111
          3. новичок Сегодня, 10:52
            хрых, называйте их хоть союзниками хоть цветком в горшке, а дружить с ними нам таки придётся, так же как и им дружить с нами жизненно необходимо. а уж как их называть, то дело вкуса и предпочтений. лично я им симпатизирую.
            новичок
            1. хрыч Сегодня, 11:02
              Цитата: новичок
              дружить с ними нам таки придётся

              Не больше чем с Ю.Кореей, Японией и тем же ЕС, и даже США. Взаимовыгодные экономические интересы. По обороне, оружие, берите за валюту, но не более. Да и друзья они дрянные, история дружбы уже была, да и друг у нас один и то МБР wassat
              хрыч
              1. badens1111 Сегодня, 11:09
                Цитата: хрыч
                Не больше чем с Ю.Кореей, Японией и тем же ЕС, и даже США. Взаимовыгодные экономические интересы.

                Вона че михалыч..проболтались вы однако.оказывается для вас,Запад ,это все..ваше.О каком сотрудничестве с Западом вы тут речь ведете ,если оный,введя всякого рода санкции,сам не желает сотрудничества,тем более взаимовыгодного,а лишь одного-выгодного для Запада и абсолютно компрадорского для России.
                Вы озвучиваете тут мысль имеющихся в нашем обществе сил,которые враз продадут все интересы РФ,лишь бы свои гроши не утекли куда нибудь,в обмен на безопасность вложений ?
                badens1111
                1. хрыч Сегодня, 11:24
                  Цитата: badens1111
                  Вона че михалыч..проболтались вы однако.оказывается для вас,Запад ,это все..ваше.

                  Малыш, РФ не социалистическая страна уже и в КНР миллиордеры имеют место быть. С какого перепугу они нам должны быть ближе, по Мао, по Марксу? wassat Мы так-то с ними повоевать успели, когда Мао получил по сусалам wassat причем позже чем с Японией. Мне по расе и ментальности, как-то более симпатичны европейцы, хоть и вредные, но этих то получше. Так марксизм из головы и не выходит? wassat
                  хрыч
                  1. badens1111 Сегодня, 11:38
                    Цитата: хрыч
                    Малыш,

                    Это вы о себе?Да,это ясно,иначе бы не городили всякую ерунду.
                    Цитата: хрыч
                    РФ не социалистическая страна уже и в КНР миллиордеры имеют место быть.

                    И что это доказывает?Вы опять расписываетесь в своей полной профнепригодности в темах в которых ваши знания укладываются в стиль желтых газетенок?Изучайте
                    http://infokitai.com/kommunisticheskaya-partiya-k
                    itaya.html
                    в копилку ваших знаний,если можете учить и учиться.
                    http://megaobuchalka.ru/4/14320.html
                    до кучи,изучайте
                    http://rudocs.exdat.com/docs/index-426683.html?pa
                    ge=4
                    Цитата: хрыч
                    Мне по расе и ментальности, как-то более симпатичны европейцы, хоть и вредные, но этих то получше.

                    Ну то что вы нацист.я уже убедился дискутируя с вами в соседней ветке.
                    Вам Шикльгрубер авторитет на все времена,вы умудряетесь даже Сталина пристегнуть к вашим мерзкопахнущим доводам.
                    badens1111
                    1. хрыч Сегодня, 11:49
                      Ладно, не пиши мне больше. Не о чем говорить.
                      хрыч
                      1. badens1111 Сегодня, 12:00
                        Цитата: хрыч
                        Не о чем говорить.

                        Рекомендую все таки запастись платочками,на худой конец прикупите пачку гигиенических салфеток.
                        Начитался я сегодня ваших ,абсолютно не имеющих отношения к реальности изысков оправдывающих нацизм.
                        badens1111
                2. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:58
                  badens1111 Вона че михалыч..проболтались вы однако.оказывается для вас,Запад ,это все..ваше.О каком сотрудничестве с Западом вы тут речь ведете ,если оный,введя всякого рода санкции,сам не желает сотрудничества,тем более взаимовыгодного

                  То частично верно. В Европе Германия является нашим основным торговым партнером ....в АТР КНР...
                  Основными торговыми партнёрами России, несмотря на санкции, до сих пор являются страны ЕС – $124,9 млрд. Торговый оборот со странам Евразийского союза (ЕАЭС) пока составляет $9,4 млрд, но это пока. Однако если рассматривать в страновом эквиваленте, то главный торговый партнёр это Китай – почти $40,2 млрд.. На втором месте – Германия с $24,9 млрд, а на третьем – Нидерланды с $20,5 млрд. Так что, торговать с Россией выгодно и многие страны не только не сократили объём торговли с нами, но напротив, увеличили его. Например, Китай, Франция и Нидерланды. Импорт их товаров и услуг в Россию только увеличился.

                  http://bolshefaktov.ru/v-mire/yekonomika/osnovnye
                  -torgovye-partnyory-rossii-3073

                  Кстати хорошая статья бы получилась бы по нашим торговым партнерам, по товарообороту и составляющей экспорта / импорта....
                  DOCTOR ZLO
                  1. badens1111 Сегодня, 12:10
                    Цитата: DOCTOR ZLO
                    То частично верно. В Европе Германия является нашим основным торговым партнером ....в АТР КНР...

                    Частично..Германия Меркель,вопреки своим же нуждам,слепо и глупо следует в фарватере США,надо рассказывать почему так?Канцлер акт читайте.
                    Германия неоднократно делались разного рода предложения,не желают слушать и слышать даже абсолютно себе в ущерб.Посему,Россия,как бы тут многим не хотелось сделал разворот в сторону КНР.
                    Цитата: DOCTOR ZLO
                    Кстати хорошая статья бы получилась бы по нашим торговым партнерам, по товарообороту и составляющей экспорта / импорта....

                    Согласен,не плоха была бы,с анализом того,что теряет Западная Европа от навязанных СШа санкций против России.И кто теряет у нас,от своей компрадорской позиции,поддерживая точку зрения СШа и в целом консолидированного Запада.
                    badens1111
              2. новичок Сегодня, 11:14
                вы сгущаете картину. интересно, уж если так, то с кем мы не успели повоевать, ну чтоб дружить? я знаю ваш настрой против китайцев, но не кажется ли вам, что даже вам, придётся признать, кроме китая (а китаю кроме нас) положиться не на кого. повторюсь, единственный самостоятельный игрок (не вассал, не протектория, не “братушка“), который подставит нам плечо. и хватит разводить свою ущербность типа хохлов, ой они нас хотят, ой они не так посмотрели на на наши земли. будьте серъёзнее. нужно быть сильным и союзник будет тебя уважать, а мы и есть сильные. а слушая впши стенания, такое впечатление, что мы хохланд2, лишь тем всегда кажется, что мы их обкрадываем.
                новичок
                1. хрыч Сегодня, 11:34
                  Цитата: новичок
                  кроме китая (а китаю кроме нас) положиться не на кого. повторюсь, единственный самостоятельный игрок (не вассал, не протектория, не “братушка“)

                  Вот тут вы ошибаетесь, еще Мао, а потом мелкий Ден, заключили сделку с Дьябло (Западом), посулили им Сибирь, производства и рынок, а КНР давала им дешевых рабов для развития экономики. Это предательство и подкосило СССР в противостоянии с Западом. Пришлось на китайскую угрозу выделять дополнительные оборонные мощности, а Запад украл основное завоевание социализма - социалку. Сделав её в два, три раза выше чем в Соцстранах. Однако экономику также не обманешь, эта хорошая социалка Золотого миллиарда, за счет полного отсутствия оной у китайского миллиарда. В добавленную стоимость западного товара, входит дешевый труд китайского рабочего. Народы Европы и Америки более к социализму стремиться не стали и идеология почила в бозе, а СССР надорвал пуп экономически, политически и морально. А предатели ускорили естественный ход.
                  хрыч
                  1. новичок Сегодня, 11:45
                    вы лусше вспомните, что и кто сделал из китая врага. ахуж после этогото да, я кпк бы вы хотели , что б с вами поступал враг. тем более, что тогдашнее наше руководство и без бойни готова была отдать всё и всем, останавливало их лишь возможная реакция народа.
                    новичок
                2. badens1111 Сегодня, 11:44
                  Цитата: новичок
                  хватит разводить свою ущербность типа хохлов

                  Порекомендуйте Хрычу .посмотреть парад ВМФ РФ и услышать фамилии командиров кораблей,к примеру Котляренко...
                  Цитата: новичок
                  а слушая впши стенания, такое впечатление, что мы хохланд2, лишь тем всегда кажется, что мы их обкрадываем.

                  Стенания нациков прямой путь к поражению,в Руине именно националисты послужили тараном для либерального олигархата в захвате власти и последующей Гражданской войне,видимо Хрыч в силу не особых и выдающихся интеллектуальных качеств, не понимает взаимосвязи меж крайним национализмом и либеральной составляющей сил,ведущих к поражению страны.
                  Более ранний пример-Германия Гитлера ,где крайний национализм вылился в нацизм приведший к мировой бойне.
                  badens1111
                  1. новичок Сегодня, 11:52
                    да, цель у либерастов и нациков одна (причём любых: наших, братушек, тд) развалить Россию. по моему это понятно даже детям.
                    новичок
                    1. badens1111 Сегодня, 12:05
                      Цитата: новичок
                      по моему это понятно даже детям.

                      К сожалению есть великовозрастные "детки" мнящие себя доками во всех ь вопроосах,но путающих сосну с березой,выдающих перлы о том что Гитлер и Сталин одинаковы,-национал-социализм оказывается и у нас и у германцев был..то становится понятным,человек пишет о том,в чем понятия не имеет.
                      А ведь эта точка зрения транслируемая Хрычом есть ничто иное,как вирус направленный на слом нашего менталитета,на дезавуирование Победы 1945.
                      badens1111
                  2. хрыч Сегодня, 11:53
                    Я уже понял что ты без меня не можешь уже жить wassat Хоть ты три дня назад зарегистрировался тебя я помню по недалекому стилю дочери офицера wassat
                    хрыч
                    1. badens1111 Сегодня, 12:13
                      Цитата: хрыч
                      Я уже понял что ты без меня не можешь уже жить Хоть ты три дня назад зарегистрировался тебя я помню по недалекому стилю дочери офицера

                      Меня мало трогают ваши жалкие попытки меня оскорбить.
                      Тыкать..рекомендую в иное место и иной особе,если вы к этому еще способны.
                      Продолжайте демонстрировать всю сомнительную глубину вашего не особо развитого ума.
                      Кстати,доченька офицера тут вы,это же вы тут транслируете нацисткий угар,в отношении граждан РФ,украинцев,имеющих честь служить в ВС и ВМФ моей Родины.
                      badens1111
                3. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:10
                  я знаю ваш настрой против китайцев, но не кажется ли вам, что даже вам, придётся признать, кроме китая (а китаю кроме нас) положиться не на кого

                  Интересно, как же бедная КНР существовала в период кризиса с СССР?
                  Ни ЕС, ни США на своих картах наше Забайкалье, ДВ и Сибирь не рисуют...
                  кроме китая (а китаю кроме нас) положиться не на кого. повторюсь, единственный самостоятельный игрок

                  Среди основных торговых партнеров по импорту и экспорту США, нас и близко нет...
                  http://asiavector.ru/countries/china/
                  Затеяв строительства своего "Шелкового пути" своим торговым партнером КНР хочет сделать и ЕС (по видимому за счет уменьшения товарооборота РФ и ЕС)
                  который подставит нам плечо

                  Есть основание для такого бесспорного утверждения? Европа и США уже были нашими союзниками в войнах и хорошими, какие у Вас есть предпосылки, что китайцы будут такими же...корейскую войну 1950-1953 г.г. прошу не вспоминать, т.к. от ее исхода зависило существование не только режима КНДР, но КНР...
                  DOCTOR ZLO
                  1. хрыч Сегодня, 12:21
                    Цитата: DOCTOR ZLO
                    1950-1953 г.г. прошу не вспоминать, т.к. от ее исхода зависило существование не только режима КНДР, но КНР...

                    Еще и самого СССР, там у нас только в 1949 году была испытана ядерная бомба. Пока шла война мы получили возможность вооружиться ядерным оружием, а реактивные истребители показали, что их Суперкрепости не прорвутся к нашим городам, согласно их плана. Также сделали Слойку - обогнав в гонке ядерных технологий. Затем уже появилось средство доставки за океан - ракета Р-7. И мир держится до сих пор.
                    хрыч
        2. twviewer Сегодня, 12:18
          смотрим трансляцию
          twviewer
    2. yuriy55 Сегодня, 09:10
      Да-а-а-а...Бьёт набат, а некоторые заткнули уши. Если существует такая армия, если она содержится и укрепляется, то когда-нибудь она должна будет отработать свой хлеб. Остаётся надеяться, что не со стороны Сибири и Дальнего Востока...
      yuriy55
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:11
      Китайцы умеют парады проводить, все красиво ровно идеально..Вот только боевого духа не чувствуется , как то все кукольно и театрально..Наши маршируют , дрожь по телу идет наблюдая за всем!
      ОТДЕЛ
      1. yuriy55 Сегодня, 09:22
        Цитата: ОТДЕЛ
        Вот только боевого духа не чувствуется...

        И не надо...Когда вы начнёте чувствовать этот боевой дух, считайте, что вы уже "раб на рисовых полях"...Нам важнее чувствовать доброе отношение...
        yuriy55
      2. сибиралт Сегодня, 09:33
        А почему дрожь то, если это свои? Или у кого-то генетическая память срабатывает? bully
        сибиралт
      3. Vadivak Сегодня, 10:10
        Цитата: ОТДЕЛ
        ..Вот только боевого духа не чувствуется , как то все кукольно и театрально

        армия Китая по своей структуре и, главное, патриотическому воспитанию не уступает вооруженным силам бывшего Советского Союза. Считается, что китайские солдаты имеют достойный боевой дух и способны к массовому самопожертвованию каждый солдат НОАК пользуется почетом у себя на Родине. И он сам, и семья, и друзья — все гордятся его принадлежностью к славной когорте китайского воинства девушки особо выделяют тех, кто уже отслужил или сейчас служит в армии. Они будут сражаться за свой народ .

        Служат в НОАК лучшие из лучших. На данный момент ее численность составляет около 2,3 миллиона военнослужащих. Если учесть тот факт, что население КНР превысило 1,3 миллиарда человек, осмелюсь предположить: выбирать здесь есть из кого.
        Vadivak
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:24
          Цитата: Vadivak
          Считается, что китайские солдаты имеют достойный боевой дух и способны к массовому самопожертвованию каждый солдат НОАК пользуется почетом у себя на Родине.

          Умирать они могут, их много..! А вот нашим уже нельзя маловато нас, чтобы в штыковую идти..
          Анекдот старый ,но все же:
          У чукчи спросили "Если китайцы нападут на вас Что будете делать..?"
          Чукча : "Воевать ,однако.."
          Так их 1.5 млрд. а вас мало..?
          Чукча : "Ээээ однако много хоронить придется.."
          Только не нужно меня пинать и т.д...С Китаем все же лучше дружить и направить их экспансию в нужное нам направление..! soldier
          ОТДЕЛ
          1. Vadivak Сегодня, 10:46
            Цитата: ОТДЕЛ
            Только не нужно меня пинать и т.д

            А что в этом толку
            Vadivak
      4. samarin1969 Сегодня, 10:25
        "Кукольный и театральный" это наш парад в Петербурге...Шоу для впечатлительных женщин...Лучше б лишнюю роту спецназа подготовили....
        Уже 100 лет как закончилась эпоха монархических армий "оловянных солдатиков". ...А у нас всё те же фантазии на тему перестроений и мундиров.
        samarin1969
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:39
          Цитата: samarin1969
          "Кукольный и театральный" это наш парад в Петербурге...Шоу для впечатлительных женщин...Лучше б лишнюю роту спецназа подготовили....
          Уже 100 лет как закончилась эпоха монархических армий "оловянных солдатиков". ...А у нас всё те же фантазии на тему перестроений и мундиров.

          Вы не правы...С этого в России начинается Армия и боевой дух предков в душах молодежи открывается! Мы в России этим и живем..Помните в 90-х ЕБН отменил парады, и Россия вверглась в кровавый бунт и кровь войны ..До сих пор восстановиться не можем!
          Вспомните предсказание Ванги "Россия восстановится, когда мертвые встанут в ряд с живыми.."
          Они рядом с нами , в борьбе за Россию уже стоят!

          Они в наших душах и наблюдают за нами с грустью в глазах пока..
          ОТДЕЛ
      5. Монархист Сегодня, 10:31
        Отдел, Вы правы: китайцы умеют пыль пускать в глаза, но каковы в реальности их ВС?
        Может я плохо помню историю, но ихняя НОАК не может похвастаться РЕАЛЬНЫМИ стражениями, чтоб о них говорили
        Монархист
        1. badens1111 Сегодня, 10:52
          Цитата: Монархист
          Может я плохо помню историю, но ихняя НОАК не может похвастаться РЕАЛЬНЫМИ стражениями, чтоб о них говорили

          Вы действительно плохо знаете Историю.И второе,стра шилки а-ля Храмчихин,мол КНР для нас враг,четко укладывается в теорию США-столкнуть КНР и РФ,дабы потом уничтожить ослабленного победителя обеспечив себе безусловное владычество над миром.
          badens1111
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:00
            Цитата: badens1111
            Цитата: Монархист
            Может я плохо помню историю, но ихняя НОАК не может похвастаться РЕАЛЬНЫМИ стражениями, чтоб о них говорили

            Вы действительно плохо знаете Историю.И второе,стра шилки а-ля Храмчихин,мол КНР для нас враг,четко укладывается в теорию США-столкнуть КНР и РФ,дабы потом уничтожить ослабленного победителя обеспечив себе безусловное владычество над миром.

            Страх перед Китаем, это любимая страшилка наших либерастов..Им за это платят хорошо..! Просто анализируйте мужики, столкнуть Россию и Китай и снять сливки жирные мечта запада..
            ОТДЕЛ
            1. badens1111 Сегодня, 11:05
              Цитата: ОТДЕЛ
              Страх перед Китаем, это любимая страшилка наших либерастов..Им за это платят хорошо..! Просто анализируйте мужики, столкнуть Россию и Китай и снять сливки жирные мечта запада..

              Угу,только вот к чему такие страхи поддерживает тут штатный уряпатриот Хрыч,не понятно.
              badens1111
            2. БАРХАН Сегодня, 11:21
              Цитата: ОТДЕЛ
              Страх перед Китаем, это любимая страшилка наших либерастов..Им за это платят хорошо..! Просто анализируйте мужики, столкнуть Россию и Китай и снять сливки жирные мечта запада..

              Виталий,давай ещё о другом подумаем...Если на Россию нападут с запада или по другой какой то причине страна ослабнет,пойдёт ли на север НОАК?Станет ли в тяжёлый момент нам помощником?Я думаю не станет.Разные мы.Во всём. Ну и в конце концов армия должна воевать.Иначе она разлагается.Что собираются делать китайцы со своей огромной армией и ещё больше огромным резервом.Вот когда Трамп начнёт возвращать производство обратно в США,тогда толпы безработных китайцев надо будет партии чем то занять...Что сможет предложить им правительство Китая,когда и сейчас огромное количество живёт в бедности.?
              БАРХАН
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:26
                Цитата: БАРХАН
                Вот когда Трамп начнёт возвращать производство обратно в США,тогда толпы безработных китайцев надо будет партии чем то занять...Что сможет предложить им правительство Китая,когда и сейчас огромное количество живёт в бедности.?

                Мы их просто замочим по тихому..! Вы это от нас хотели услышать..? soldier
                ОТДЕЛ
              2. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:16
                БАРХАН Сегодня, 11:21 ↑ Новый
                Цитата: ОТДЕЛ
                Страх перед Китаем, это любимая страшилка наших либерастов..Им за это платят хорошо..! Просто анализируйте мужики, столкнуть Россию и Китай и снять сливки жирные мечта запада..
                Виталий,давай ещё о другом подумаем...Если на Россию нападут с запада или по другой какой то причине страна ослабнет,пойдёт ли на север НОАК?Станет ли в тяжёлый момент нам помощником?Я думаю не станет.

                Отрежет наш ДВ от основной территории РФ, а вторым ударом через Казахстан выйдет парадным маршем к Уральскому промышленному району, занавес...
                DOCTOR ZLO
                1. badens1111 Сегодня, 12:21
                  Цитата: DOCTOR ZLO
                  Отрежет наш ДВ от основной территории РФ, а вторым ударом через Казахстан выйдет парадным маршем к Уральскому промышленному району, занавес...

                  Страшилка очередная.Реальное положение-если США и Япония вздумают оккупировать ДВ,гипотетически,вот тогда да,КНР вмажет всеми имеющимися силами и это прекрасно понимают в Пентагоне,а для нас сие означает-как бы тут кто не писал,но тем самым КНР четко оказывает нам своего рода помощь.
                  Экспансия КНР-Юг,а не Север.Не случайны усимлия КНР в развитии флота и всего этому способствующего именно в Южном направлении.
                  badens1111
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:03
          Цитата: Монархист
          Может я плохо помню историю, но ихняя НОАК не может похвастаться РЕАЛЬНЫМИ стражениями, чтоб о них говорили

          Если только огромными потерями в мелких стычках... soldier
          ОТДЕЛ
        3. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:13
          Цитата: Монархист
          Отдел, Вы правы: китайцы умеют пыль пускать в глаза, но каковы в реальности их ВС?
          Может я плохо помню историю, но ихняя НОАК не может похвастаться РЕАЛЬНЫМИ стражениями, чтоб о них говорили

          Ну у индусов как-то территорию отвоевали, как-то...
          DOCTOR ZLO
          1. badens1111 Сегодня, 12:16
            Цитата: DOCTOR ZLO
            Ну у индусов как-то территорию отвоевали, как-то...

            1962 год,спорная территория в районе Бутана,кстати там и сейчас узел завязывается не шуточный..США масла в огонь подкидывают,стремясь столкнуть Индию и Китай.http://3mv.ru/publ/vojna_mezhdu_indiej_i_ki
            taem_neizbezhna/3-1-0-15070
            badens1111
    4. RASKAT Сегодня, 09:21
      Кардинально нового ничего не увидел, все те же пушки танки, вертолеты.
      RASKAT
      1. хрыч Сегодня, 09:57
        Цитата: RASKAT
        Кардинально нового ничего не увидел, все те же пушки танки, вертолеты.

        МБР в 10 тысяч совершенно недостаточно, чтоб поразить Вашингтон, нужно дальность почти в 14 тысяч, пока КНР не может угрожать даже Западному побережью, от Шанхая до Лос-Анджелеса 10,5 тысяч км по прямой, а подлодки хилые. Видимо США решили не ждать, когда достанет, решат китайскую проблему раньше.
        хрыч
        1. badens1111 Сегодня, 10:53
          Цитата: хрыч
          МБР в 10 тысяч совершенно недостаточно, чтоб поразить Вашингтон, нужно дальность почти в 14 тысяч, пока КНР не может угрожать даже Западному побережью, от Шанхая до Лос-Анджелеса 10,5 тысяч км по прямой, а подлодки хилые.

          В ГШ НОАК и ГШ ВС РФ о вашем "знании" предмета.знают?Ну тогда спите спокойно.
          badens1111
          1. хрыч Сегодня, 11:08
            Цитата: badens1111
            В ГШ НОАК и ГШ ВС РФ о вашем "знании" предмета.знают?Ну тогда спите спокойно.

            А вы расстояние посчитайте, Глобус вам в помощь, но только не вздумайте при расчете траектории, пересекать территорию РФ, а то вмажем своим Ярсом, патриот китайский ты наш wassat
            хрыч
            1. badens1111 Сегодня, 11:47
              Цитата: хрыч
              Глобус вам в помощь,

              Не стоит мне предлагать предмет,на который все тщитесь натянуть сову Руины.
              badens1111
        2. RASKAT Сегодня, 11:16
          С китайскими вооруженными силами и флотом все так, что непонятно и вызывает много вопросов сразу секретят на столько, что даже собственные аналитики не в курсе что там и по чем. Лично мне кажется что много какой китайской техники особенно стратегической это просто фейк и не дотягивают не только до современных образцов но и до устаревших где то 70-80 х годов прошлого века. Ну вот сами смотрите возьмем к примеру флот. Да строят много дорого и водоизмещение солидное, но вооружение порой просто улыбает. К примеру возьмем фрегат пр 54 и 54А настроено уже 27 еще хотят примерно столько же, 4000т противокарабельные ракеты 8 дозвуковых с дальностью 120-160км Китайско-Ирано-Пакистанская на базе YJ-82. Пушка от СССР, двигатели французкие от Лафаета турбин нет 4 дизеля тупо, ПВО французское малой дальности, Наш Штиль (только с ракетами от КУБа с дальностью в 20-25км) почти все РЛС наши АГАТовские, торпеды 324 про них тоже толком ничего не известно. фрегат не имеет буксируемой ГАС, вертолет транспортный противолодочных функций не несет. РБУ оснащен обычными глубинными бомбами (имеется ли в комплекте самоприцеливающиеся противоторпедные и т п боеприпасы у экспертов тоже вызывают большие сомнения). В общем то что у нас смогли засунуть в корвет они поставили на Фрегат. И так во всем, можно было бы написать намного больше, думаю мысль понятна. При этом если у Китайчев что то получается беспилотники там или самолет 5-го поколения, даже если это показуха, об этом трубят из каждого китайского утюга. Если же с чем то туго то это секретят как например ракету CJ-10. и т д.
          Это все конечно не умоляет того факта что Китай наращивает свои вооружения и сокращает технологические разрывы в отраслях просто чудовищными темпами. Так что не стоит обольщаться, завалят числом и старьем если до этого дойдет.
          RASKAT
          1. badens1111 Сегодня, 11:31
            Цитата: RASKAT
            Так что не стоит обольщаться, завалят числом и старьем если до этого дойдет.

            Даже Храмчихин с вами не согласен.
            https://pochta-polevaya.ru/militaryanalytics/data
            base_bc/35345.html
            Цитата: RASKAT
            К примеру возьмем фрегат пр 54 и 54А настроено уже 27 еще хотят примерно столько же, 4000т противокарабельные ракеты 8 дозвуковых с дальностью 120-160км Китайско-Ирано-Пакистанская на базе YJ-82.

            Первыми надводными боевыми кораблями в составе китайского флота, способными наносить по настоящему эффективные удары по АУГ на значительном удалении от своего берега, стали поставленные из России эсминцы пр. 956Э, вооруженные сверхзвуковыми ПКР П-270 «Москит». Первый корабль «Ханьчжоу» передан КНР в конце 1999 года, а второй «Фучжоу» в конце 2000 года. В 2005-2006 годах боевой состав ВМФ НОАК пополнили ещё два эсминца «Тайчжоу» и «Нинбо», построенные по усовершенствованному проекту пр. 956ЭМ. В общей сложности эти четыре эсминца, способные действовать в океанской зоне, несут 32 ПКР с дальностью пуска до 120 км и максимальной скоростью около 2,8М.Особенностью эсминцев пр. 051С является наличие пусковых установок ЗРС С-300Ф («Риф-М») российского производства. Всего на борту имеется шесть ПУ с 48 готовыми к пуску ЗУР с дальностью до 90 км и высотностью до 30 км.

            Проект 052 послужил базой для ряда более совершенных в плане оборудования, вооружения и мореходных качеств кораблей. Эсминцы проектов 052В и 052С стали гораздо крупнее своего «предка». Основным отличием пр. 052В и пр. 052С стало функциональное назначение кораблей, имеющих много общего в плане корпуса и энергетической базы.

            Эсминцы пр. 052В (типа «Гуанчжоу») несут 16 ПКР YJ-83, ПВО корабля обеспечивается двумя ПУ ЗРК «Штиль» с дальностью поражения воздушных целей до 50 км. Головной корабль «Гуанчжоу» и, последовавший за ним «Ухань», вступили в строй в 2004 году.Вершиной эволюции китайских эсминцев на сегодняшний день является «иджисоподобный» пр. 052D, он имеет новую многофункциональную РЛС с активной фазированной антенной решеткой, а также современную интегрированную систему управления вооружением.
            Благодаря увеличению длины и ширины, на борту размещены 64 модуля ПУ вертикального пуска (две УВП по 32 ячейки) с ЗУР HQ-9А, ПКР с увеличенной дальностью стрельбы и КР для поражения целей на суше. Таким образом, в составе китайского флота в ближайшее время появятся универсальные корабли, способные выполнять широкий спектр задач, включая нанесение ударов крылатыми ракетами по береговым объектам.Начало серийного строительства и принятие на вооружение в КНР лодок типа «Сун» заставило американских адмиралов пересмотреть свои взгляды на возможности судостроительной отрасли КНР по созданию современных субмарин и на степень «китайской подводной угрозы».

            Происшествие, случившиеся 26 октября 2006 года, подтвердило, что опасения американцев по поводу усиления возможностей подводного флота КНР вполне обоснованы. Тогда китайской подводной лодке пр. 039G, оставшись незамеченной, удалось приблизиться на дистанцию торпедного залпа к американскому авианосцу «Китти Хок», который находился в этот момент в международных водах Южно-Китайского моря. После этого лодка демонстративно всплыла неподалёку от американской эскадры. Китайская субмарина не была обнаружена противолодочными силами АУГ вплоть до момента ее всплытия.http://army-news.ru/2015/11/vozmozhnosti
            -vmf-kitaya-po-borbe-s-aug-chast-1/
            Цитата длинновата,остальное тут
            /Сергей Линник, topwar.ru/
            Так что ваша мрачноватая оценка ВМФ КНР не совсем точна.
            badens1111
          2. хрыч Сегодня, 11:46
            Цитата: RASKAT
            Так что не стоит обольщаться, завалят числом и старьем если до этого дойдет.

            Поставляем мы им высокотехнологическое оружие с заниженными характеристиками. Вы еще не упомянули их стратегическую авиацию, в виде дозвукового клона Ту-16, с весьма скромными возможностями. Ну и реактивные движки у них так и не вышли, а пытались клонировать наше старье. Нас не берем. Не полезут, мы не вмажем. Но вот против высокотехнологичной армии и флота Японии, Кореи и США у них шансы отбиться не очень. А ведь рассорились с нехилой Индией и достаточно крепким Вьернамом...
            хрыч
          3. Одиссей Сегодня, 12:10
            Цитата: RASKAT
            Так что не стоит обольщаться, завалят числом и старьем если до этого дойдет.

            Уже 1000 раз писалось
            1)У КНР и РФ нет причин для каких-либо конфликтов,как, собственно, и по факту нет никаких конфликтов
            2) Современная КНР несоизмеримо сильнее РФ и легко выиграет войну,но РФ крупнейшая ядерная держава с прозападным (а не прокоммунистическим) руководством.То есть,если могут быть сомнения ударит ли олигархат РФ по Лондону,то вот насчет Пекина сомнений нет. А наличие ЯО обессмысливает любое вторжение КНР.
            Кроме того,КНР просто не нужна и не выгодна экспансия в северо-западном направлении.
            Так что можете не напрягаться.
            Реальная угроза России лежит в "проевропейских " элементах внутри самой России.Именно они ,а не китайцы могут привести Россию к состоянию Украины,то есть полной деградации и распаду.
            Одиссей
          4. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:27
            RASKAT Это все конечно не умоляет того факта что Китай наращивает свои вооружения и сокращает технологические разрывы в отраслях просто чудовищными темпами. Так что не стоит обольщаться, завалят числом и старьем если до этого дойдет.

            Сейчас идет второй этап (до 2020 г.) развития ВМФ КНР - создание флота, способного осуществлять оперативные действия в пределах "второй цепи о-вов" (Курильские о-ва, о-ва Нампо, Марианские и Каролинские о-ва, о. Новая Гвинея, включая акватории Японского и Филиппинских морей, а также морей Индонезийского архипелага);
            - третий этап (до 2050 г.) - создание мощного океанского флота, способного решать поставленные задачи в любом районе Мирового океана.
            Источник: С.75, "ЗВО", №6, 2017
            Так что китайцы пока укладываются в рамки второго этапа развития своих ВМФ по второму этапу, соответственно, фрегаты / эсминцы, авианосцы это корабли уже третьего этапа развития флота....
            DOCTOR ZLO
      2. Одиссей Сегодня, 11:42
        Цитата: RASKAT
        Кардинально нового ничего не увидел, все те же пушки танки, вертолеты.

        Из кардинально нового только тройка J-20. Все остальное новые модернизации,типа новой МБР,или нового ЗРК HQ-9B.Но всего этого очень много.Впервые вижу такое кол-во новых китайских танков,БМП,БМД,САУ в одном месте.
        Любимая американцами DF-21 тоже присутствовала,вместе с КР большой дальности и прочими милыми штуковинами.
        В целом весьма впечатляющий парад.
        Одиссей
  2. Dashout Сегодня, 09:07
    Ну, американцы сейчас ёжатся: один вредный им парад на балтийском море, другой в Китае...
    Dashout
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:30
      Цитата: Dashout
      Ну, американцы сейчас ёжатся: один вредный им парад на балтийском море, другой в Китае...

      КБФ угрозу американским кораблем не несет, от слова вообще, он будет уничтожен в первые часы войны с НАТО и без американцев...
      Разумнее было бы сейчас разделить КБФ на два независимых оперативных соединения, такое уже было в послевоенный период...
      DOCTOR ZLO
  3. SklochPensioner Сегодня, 09:09
    Китайцы молодцы, пусть демонстрируют)...

    Всех, кого это касается (а касается это всех))), С ДНЕМ ВМФ!!!
    SklochPensioner
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:31
      Цитата: SklochPensioner
      Китайцы молодцы, пусть демонстрируют)...
      Всех, кого это касается (а касается это всех))), С ДНЕМ ВМФ!!!


      Меня это не касается (т.к. не служил на флоте), но присоединяюсь к поздравлениям...
      DOCTOR ZLO
  4. профессор Сегодня, 09:14
    Нашел на оружии царапину. Расстреляют теперь комрада за такие дела.

    А если серьезно то Китай не престает шокировать. Был две недели назад там и даже за последние 2 года изменения впечатляют. Правда самолеты с авиабазы в Суджу все больше древние летали, но это пока.
    профессор
    1. yuriy55 Сегодня, 09:24
      Цитата: профессор
      Расстреляют теперь комрада за такие дела.

      Лишь бы ваши палестины остались целы. За комрадов не волнуйтесь, это - блеск стали... lol
      yuriy55
      1. Vadivak Сегодня, 10:28
        Цитата: yuriy55
        Лишь бы ваши палестины остались целы. За комрадов не волнуйтесь, это - блеск стали...

        какие вам китайцы камрады? многие жители Поднебесной, поселившиеся во Владивостоке, уже давно именуют краевую столицу по ее старому китайскому названию - Хайшенвей (Haishenwei - бухта трепангов). А Приморье китайцы уже называют не иначе как Хэй-Хан-Ше, что в переводе – "Северная провинция".
        Vadivak
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:33
          Цитата: Vadivak
          Цитата: yuriy55
          Лишь бы ваши палестины остались целы. За комрадов не волнуйтесь, это - блеск стали...

          какие вам китайцы камрады? многие жители Поднебесной, поселившиеся во Владивостоке, уже давно именуют краевую столицу по ее старому китайскому названию - Хайшенвей (Haishenwei - бухта трепангов). А Приморье китайцы уже называют не иначе как Хэй-Хан-Ше, что в переводе – "Северная провинция".

          Не найдейтесь, ни найдете поддержку от местных ура-патриотов, они не с ДВ, кто му же
          DOCTOR ZLO
    2. Комментарий был удален.
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:17
    Такой Китай лучше иметь союзником, чем противником. laughing
    Они не стесняются заявлять своей целью "возрождение Китайской нации", и что-то не слышно про санкции... Значит, причиной санкций - РЕАЛЬНАЯ угроза, а вовсе не численность сухопутной армии.
    Реально "выбить пыль" из американских матрасов может только Российское СЯО.
    Вот и раскручивают "Горбачевский сценарий" - привести к власти в стране какого нибудь либераста- западника с помощью "демократических процедур", а он все сдаст. Ведь один раз ПОЛУЧИЛОСЬ!
    Горный стрелок
    1. Лопатов Сегодня, 09:29
      Цитата: Горный стрелок
      Такой Китай лучше иметь союзником, чем противником.

      И мудрые американские политики делают для союза между Россией и Китаем всё...

      Вопреки предложениям отнюдь не глупого Бжезинского, который, несмотря на всю свою ненависть к России, предлагал перетянуть её на свою сторону в противостоянии США с Китаем... Но как сам польско-американский геополитик говаривал, во власти в США сейчас те, кто умом отнюдь не блещет...
      Лопатов
      1. Monster_Fat Сегодня, 10:08
        Ничего такого он не предлагал. Сей упырь, как он сам признавался, всеми фибрами, на генетическом уровне ненавидел Россию и эта ненависть руководила им всю жизнь. О России на стороне США против Китая он говорил только в том ключе,-что ее надо успеть развалить, заменить идеологию молодых поколений на западную и поставит во главе страны прозападных политиков, а уж потом, использовать ее ресурсы против Китая....
        Monster_Fat
        1. Лопатов Сегодня, 11:19
          Цитата: Monster_Fat
          Ничего такого он не предлагал.

          Если Вы это не читали, то это не значит, что он этого не писал..
          Процитирую самого Бжезинского:
          Соединенные Штаты должны помнить о серьезной опасности заключения стратегического альянса между Китаем и Россией, к которому их может отчасти подтолкнуть внутренняя политическая и идеологическая инерция, а отчасти непродуманная внешняя политика США… Для Соединенных Штатов не может быть ничего опаснее тесного союза этих двух держав


          А предлагал он не "развалить Россию" а создать равноудалённые три центра силы, Россию, США и Китай. То есть Россия одновременно должна противостоять и США, и Китаю.
          И прямо здесь, в комментариях к этой статье, явно наблюдаются вольные или невольные проводники этой идеи Бжезинского...
          Лопатов
    2. Монархист Сегодня, 10:40
      Горный стрелок, Вы затронули очень важную тему: КТО БУДЕТ ЛИДЕРОМ РФ? После ЕБН это всех волнует
      Монархист
    3. п-к Опарышев Сегодня, 10:45
      Каких союзников вы иметь собрались?Китай выращивают как могильщика России.Хотя сам не пойдёт,Вторую Орду впереди себя отправит
      п-к Опарышев
  6. п-к Опарышев Сегодня, 09:21
    НОАК старше самого Китая.И ракеты бутафорские пройдут,для пущей важности.Всё равно с Праздником наших будущих коллег по несчастью!
    п-к Опарышев
  7. Gladius Сегодня, 09:24
    Как саранча. Трудно такую волну остановить...
    Gladius
  8. astronom1973n Сегодня, 09:30
    Цитата: yuriy55
    Цитата: ОТДЕЛ
    Вот только боевого духа не чувствуется...

    И не надо...Когда вы начнёте чувствовать этот боевой дух, считайте, что вы уже "раб на рисовых полях"...Нам важнее чувствовать доброе отношение...

    Про "рабов на рисовых полях" это Вы загнули уважаемый!
    astronom1973n
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:40
      Цитата: astronom1973n
      Про "рабов на рисовых полях" это Вы загнули уважаемый!

      Согласен, у китайцев все еще впереди, если с русскими будут "дружить" ! soldier
      ОТДЕЛ
  9. gabonskijfront Сегодня, 09:48
    По всему периметру границ у Китая проблемы.Вьетнам ,Индия,Бирма,Япония, даже сев.Корея не безмятежное место,а уж китайский Туркестан и Тибет ,незаживающие раны. Добавить сюда проблему Малаккского пролива и противостояние с США в Тихом океане.Мы увидим ,что иметь спокойствие на севере, для Китая стратегическая задача.Если Россия сильна, то для Китая нет повода для экспансии на север,ресурсы он получит и так,а заселять эту территорию у ханьцев не было желания 4 тыс лет подряд, (их живет в Лосанжелесе в несколько десятков раз больше чем во всей Сибири,)тем более в условиях надвигающегося демографического кризиса. Но всё может изменится если мы начнём валиться,Китай не отдаст эту ресурсную базу своим геополитическим противникам,нас просто порвут.
    gabonskijfront
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:26
      Одной из особенностей азиатской политики (китайской в том числе) является то, что они не выделяют главное направление как делают это евролейцы-"один палец-не сила" как говорят они-им можно пробить, но удержать пальцем нельзя, для этого нужна рука, а еще лучше две руки, поэтому китайцы всегда действуют на нескольких главных направлениях. Я бы не стал говорить о том, что ползучая экономическая и прочая оккупации России не являются главными для Китая.
      Monster_Fat
      1. хрыч Сегодня, 10:46
        Цитата: Monster_Fat
        поэтому китайцы всегда действуют на нескольких главных направлениях

        Поэтому бегут, только пятки сверкают во все направления laughing о чем свидетельствует неумолимая история. И в 20 веке, кто им только не навалял laughing включая гусениц в великой воробьиной войне, где недосчитались 20-30 млн хунвейбинов от голода am
        хрыч
      2. gabonskijfront Сегодня, 10:59
        Сегодня не является точно,они люди практичные, соотношение затрат и потенциальных результатов на этом пути ,очевидно не рентабельно.Но всё может изменится,наша задача чтобы эта рентабельность только снижалась.Тогда скорей китайской станет Калифорния, 20% населения которой и 30% населения Сан-Франциско - китайцы и 50% населения Силиконовой долины .
        gabonskijfront
        1. хрыч Сегодня, 11:17
          Цитата: gabonskijfront
          Тогда скорей китайской станет Калифорния

          Из 325 миллионного населения США, китайцев чуть меньше 4 млн., так и будет, как вы сказали, но лет через сто тысяч smile
          хрыч
  10. Ken71 Сегодня, 10:34
    И ходют и ходют
    Ken71
  11. Монархист Сегодня, 10:49
    Цитата: Monster_Fat
    Ничего такого он не предлагал. Сей упырь, как он сам признавался, всеми фибрами, на генетическом уровне ненавидел Россию и эта ненависть руководила им всю жизнь. О России на стороне США против Китая он говорил только в том ключе,-что ее надо успеть развалить, заменить идеологию молодых поколений на западную и поставит во главе страны прозападных политиков, а уж потом, использовать ее ресурсы против Китая....

    Надеюсь Вы не станете отрицать, что последние руководители США не отличаются умом, а гжа Клинтон и вовсе
    Монархист
  12. Екатерина II Сегодня, 11:08
    Ну что ж..очередной цикл сборки Китайской империи в самом разгаре...Напряженность обычно на границах сборки растет.Они уже вышли на пределы своего ареала. А давно успешно заселяют чужие(спасибо демократии) тихо но уверенно.Ценности свои не теряют. Живут обособленно...законы чужие порой игнорят.
    Странно что их называют союзниками. У стран претендующих на мировое господство-это обычно сателлиты.
    И да..Западный мир к РФ(точнее к России--РФ это так..очередное временное на теле России)ближе чем китайское...
    Несмотря на разногласия..с Азией мы дальше чем с Европой.
    Не дай Аллах, показать слабость китайцам...пока они тихо мирно за доллары покупают все ресурсы задешево...а интересы у них больше чем у Запада...Западу только бабло интересно и власть...а эти гораздо большего просят...
    Екатерина II
  13. Ураган70 Сегодня, 11:22
    Цитата: Анатоль Клим
    Цитата: badens1111
    Скажите за последствия спасибо-Хрущеву и его так называемому разоблачению И.Сталина на 20 съезде.

    Я прекрасно знаю, какой ущерб принёс доклад Хрущёва советско-китайским отношениям, но позволю себе заметить, что территориальный спор поднимался Китаем уже тогда.
    Вы желаете уступки США оказывать,которые есть,были и будут единственным реальным для нас врагом.

    Я конкретно написал, что уступать никому нельзя, стоило России уступить Китаю на Амуре, тут же среднеазиатские республики бывшего Союза уступили часть своей территории Китаю. Чухонская Латвия заверещала про Пыталовский район, а всегда в лояльной Финляндии стали громко говорить про возвращение Выборга. Ещё раз говорю - уступки приводят к росту аппетита соседей, уступать нельзя. Крым наш! и Донбасс тоже будет, только так надо поступать, а не сопли жевать.

    Где то читал, непомню, что в Китае даже поднятие вопроса о территориальных претензиях- уголовно наказуемое деяние...
    Ураган70
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