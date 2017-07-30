НОАК продемонстрировала на параде новую военную технику
В Китае прошел парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии (НОАК), на крупнейшем военном полигоне Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия была продемонстрирована новейшая военная техника, передает РИА Новости .
Парад начался в 9.00 по местному времени (4.00 мск), его принимал председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин.
Сегодня мы ближе всего к нашей цели по возрождению китайской нации, чем когда бы то ни было в истории, и нам необходимо построить самую сильную за время народную армию, заявил китайский лидер.
Он подчеркнул, что армия КНР «может одержать победу над любым захватчиком и обладает решимостью в вопросах защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны».
По данным военного ведомства, в параде было задействовано 12 тыс. военнослужащих, 129 самолетов и вертолетов, 571 единица наземной техники. Сорок процентов представленного вооружения и военной техники демонстрировалось впервые. Среди новинок – межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG серии «Дунфэн» с дальностью стрельбы более 10 тысяч км.
Агентство напоминает, что Народно-освободительная армия КНР была основана 1 августа 1927 года, она является крупнейшей в мире с личным составом в 2 млн. человек.
Парад начался в 9.00 по местному времени (4.00 мск), его принимал председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин.
Сегодня мы ближе всего к нашей цели по возрождению китайской нации, чем когда бы то ни было в истории, и нам необходимо построить самую сильную за время народную армию, заявил китайский лидер.
Он подчеркнул, что армия КНР «может одержать победу над любым захватчиком и обладает решимостью в вопросах защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны».
По данным военного ведомства, в параде было задействовано 12 тыс. военнослужащих, 129 самолетов и вертолетов, 571 единица наземной техники. Сорок процентов представленного вооружения и военной техники демонстрировалось впервые. Среди новинок – межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG серии «Дунфэн» с дальностью стрельбы более 10 тысяч км.
Агентство напоминает, что Народно-освободительная армия КНР была основана 1 августа 1927 года, она является крупнейшей в мире с личным составом в 2 млн. человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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