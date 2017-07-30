12:32 30 июля

Боевики в Ливии сбили самолет национальной армии

Истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА) был сбит ракетой над городом Дерна на севере страны, два члена экипажа попали в руки боевиков, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».



Истребитель МИГ-21 был сбит ракетой, после того как он произвел удар по позициям боевиков,
сказал агентству представитель ЛНА Насера Хасси.


О судьбе экипажа ничего не известно. Согласно информации агентства, пилоты катапультировались и были захвачены боевиками.

В настоящее время в Ливии царит двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части Ливии не согласовывают свои действия с Триполи и сотрудничают с национальной армией под началом Халифы Хафтара, которая ведет затяжную войну с различными группировками. Многие районы страны практически не контролируются ни тем, ни другим правительством.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Чёрный Сегодня, 10:01
    Нет там никакой национальнлй армии...есть банды и группировки, которые свергли при поддержке запада законное правительство и присвоившие себе назвпние армия.....а пилотам можно ток посочувствовать,
    Чёрный
    1. Комментарий был удален.
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:06
      Вот если бы французкий истребитель сбили, вот новость интересная была..А так скучно, раздолбали Ливию, Саркози долги свои перед Кадаффи списал ..Нефть качают усиленными темпами..! Страны больше нет и не будет..
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 10:19
        Цитата: ОТДЕЛ
        Саркози долги свои перед Кадаффи списал .

        У французов так принято! Ещё в начале 14го века, Король Франции Филипп 4й (Красивый), заманил в ловушку ВЕРХОВНОГО МАГИСТРА Тамплиеров и передал "Святой Инквизиции", дабы списать долги своего отца.
        Республика "Пятая", а нравы средневековые...
        Зато мы "ДИКАРИ"!
        Logall
        1. Deniska999 Сегодня, 10:44
          Осуждаете Филиппа IV?
          Deniska999
          1. Logall Сегодня, 11:04
            Цитата: Deniska999
            Осуждаете Филиппа IV?

            Дениска, мне , что на Фила, что на Храмовников, класть! Привёл историческую справку, как пример. Зато, я осуждаю Саркази! Вы против?
            Logall
    3. tanit Сегодня, 10:10
      Да Вы что? laughing
      Цитата: Чёрный
      Нет там никакой национальнлй армии...

      За то в Тобруке аж цельный фельдмаршал есть. laughing
      tanit
      1. Чёрный Сегодня, 10:15
        Цитата: tanit
        Да Вы что? laughing
        Цитата: Чёрный
        Нет там никакой национальнлй армии...

        За то в Тобруке аж цельный фельдмаршал есть. laughing

        Там в каждой банде численностью больше 10 чел. свой фельдмаршал laughing
        Чёрный
    4. сибиралт Сегодня, 11:42
      Где то сбили МИГ-21 и уже сенсация! belay
      сибиралт
  2. Монархист Сегодня, 10:19
    В Ливии, точнее бывшей Ливии,один черт разберётся кто есть кто? Там СТАБИЛЬНО лишь отсутствие СТАБИЛЬНОСТИ.
    Мне кажется Хафтар наименьшее зло из возможного в Ливии. Там сейчас бардак,а не станет Хафтара будет бардак в кубе
    Монархист
    1. tanit Сегодня, 10:47
      Цитата: Монархист
      В Ливии, точнее бывшей
      Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. hi
      А что на юге происходит -так и сведений ни каких. Последнее невнятное сообщение от января прошлого года -что генерал Хамис опять жив. request
      tanit
  3. УАЗ 452 Сегодня, 10:22
    А тут (в ВО) недавно аналитическая статья была на тему полной бесполезности современной наземной ПВО. Я понимаю, что МИГ-21 - антиквариат, но и вряд ли сбили его из С-400.
    УАЗ 452
    1. Авиатор_ Сегодня, 10:29
      Сбили такой же антикварной "Стрелой-2". Опять же, двухместный МиГ-21 - это УТИ, то есть из нагрузки там максимум два блока НУРСов, что не бог весть что.
      Авиатор_
    2. Владыка Ситх Сегодня, 10:30
      Так они МиГ-21 использовали как штурмовик, расстреливали джипы с бреющего полета.
      Владыка Ситх
      1. УАЗ 452 Сегодня, 10:35
        Ну так, если специализированных штурмовиков нет, а бородатых на джипах хотя бы пугать периодически нужно, то куда деваться?
        УАЗ 452
    3. Logall Сегодня, 10:35
      Цитата: УАЗ 452
      А тут (в ВО) недавно аналитическая статья была на тему полной бесполезности современной наземной ПВО.

      Извиняюсь, что опять про Украину hi (она мне самому надоела), но они сбили старым буком "Боинг"! А Вы говорите про современные ПВО!
      Logall
      1. УАЗ 452 Сегодня, 10:49
        Гражданский борт сбить- какие проблемы? Есть досягаемость ЗУР высоты полёта пассажирского самолёта? Если да, то цель обречена - противоракетные системы ставят только на борт № 1 (но они во всех странах относятся к ВВС) и, кажется, израильтяне (попадалась давно информация об их намерениях оснастить свои самолёты защитным оборудованием) .
        УАЗ 452
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:12
          Цитата: УАЗ 452
          Гражданский борт сбить- какие проблемы?

          Самое интересное в таких странах Ирак , Ливия и т.д. нет инфы типо подожгли нефтяную вышку , танкер подорвали и т.д...На разные мысли наводит! wink Вот на очереди Сирия и Иран были..Но тут русские не вовремя впряглись и начался вселенный вой , о страшных и коварных русских...Ха ха ха
          ОТДЕЛ
          1. УАЗ 452 Сегодня, 11:26
            Так мало идиотов, готовых прирезать курицу, несущую золотые яйца. Поэтому, пока есть надежда захватить собственность и пользоваться доходом с неё, уничтожать и не будут. А если найдутся безбашенные отморозки, то головы им поотрывают в том числе и свои.
            Ситуация может измениться, если одна из сторон будет уверена в своём проигрыше. И то - сдача собственности неповреждённой будет использоваться как предмет торга для сохранения своих жизней.
            УАЗ 452
          2. Logall Сегодня, 11:27
            hi
            Цитата: ОТДЕЛ
            Но тут русские не вовремя впряглись и начался вселенный вой , о страшных и коварных русских..

            Виталя, так ведь разбойничать не даём! Вор, мента хаит. Западу кого? БАНЬДЮГИ ведь редкостные! Прикрываются демократией. У меня это слово уже с "гоп-стоп"ом ассоциируется.
            Logall
            1. УАЗ 452 Сегодня, 11:42
              А вот интересно: ВКС демонстрировали бы ту же готовность бомбить нефтяные вышки и автоцистерны, если бы Россия была не экспортёром, а импортёром нефтепродуктов, и, соответственно, каждый доллар к цене за баррель не приносил деньги в бюджет, а вынимал их оттуда?
              Уточняю сразу: то, что каждое государство действует в своих интересах, я считаю абсолютно правильным и неизбежным.
              УАЗ 452
  4. нивасандер Сегодня, 11:34
    грельские против прельских
    нивасандер
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