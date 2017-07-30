Боевики в Ливии сбили самолет национальной армии

Истребитель МИГ-21 был сбит ракетой, после того как он произвел удар по позициям боевиков,

Истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА) был сбит ракетой над городом Дерна на севере страны, два члена экипажа попали в руки боевиков, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».сказал агентству представитель ЛНА Насера Хасси.О судьбе экипажа ничего не известно. Согласно информации агентства, пилоты катапультировались и были захвачены боевиками.В настоящее время в Ливии царит двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части Ливии не согласовывают свои действия с Триполи и сотрудничают с национальной армией под началом Халифы Хафтара, которая ведет затяжную войну с различными группировками. Многие районы страны практически не контролируются ни тем, ни другим правительством.