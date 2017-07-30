12:33 30 июля

Мэр филиппинского города застрелен полицейскими при оказании сопротивления

Мэр филиппинского города Озамис Рейнальдо Пароджиног, а также 6 его родственников и охранников были убиты во время мероприятий по борьбе с наркоторговлей и коррупцией, передает РИА Новости сообщение «Ассошиэйтед Пресс».



По данным агентства, полицейские в воскресенье прибыли к дому Пароджинога с постановлением на арест его самого и его дочери, которая занимала пост вице-мэра. В это время телохранители и родственники чиновника открыли огонь по представителям власти.


В результате перестрелки погибли 7 человек, находившихся в доме, в том числе жена чиновника. Дочь мэра была арестована.

Ранее Пароджиног отрицал свою причастность к наркобизнесу.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, избранный в 2016 году, не раз заявлял, что не намерен отступать от жесткой борьбы с наркоторговлей в стране, несмотря на критику со стороны международных организаций. Согласно данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркобизнесом. Правозащитники из разных стран неоднократно осуждали такие методы борьбы с наркоторговцами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Irokez Сегодня, 11:30
    О как, и мэр наркоторговец. Нахрена было стрельбу начинать ведь ясно, что убьют после этого. Значит был замешан во всём и в бунте мусульман тоже наверно.
    Irokez
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:37
      Сейчас жестоко вроде, но лет через пять думаю страна заживет по новому , вздохнув от наркотиков и вспоминая это как жуткий сон..!
      Я только за и у нас бы в России такую зачистку провести массовую...(все равно все в санкциях..))))
      ОТДЕЛ
      1. gridasov Сегодня, 12:00
        Вы глубоко ошибаетесь! Любая сила вызывает противодействие . Жестокость одних порождает жестокость в других. Равновесие в обществе можно сохранять только комплексом методов , а зачастую тайных и не известных большей части народа. Поэтому такие акции еще более возмущают ответные реакции. Или вы думаете , что уничтожая лидера у них не было существующей структуры, которая всегда имеет более радикальные пути решения своих задач.
        gridasov
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:11
          Цитата: gridasov
          Вы глубоко ошибаетесь! Любая сила вызывает противодействие . Жестокость одних порождает жестокость в других. Равновесие в обществе можно сохранять только комплексом методов , а зачастую тайных и не известных большей части народа. Поэтому такие акции еще более возмущают ответные реакции. Или вы думаете , что уничтожая лидера у них не было существующей структуры, которая всегда имеет более радикальные пути решения своих задач.

          Я такое в 90-х наслушался..Так что извините, у меня сразу рука ищет шашку, читая таких как вы... soldier
          ОТДЕЛ
        2. Перейра Сегодня, 12:32
          Поэтому такие акции еще более возмущают ответные реакции. Или вы думаете , что уничтожая лидера у них не было существующей структуры, которая всегда имеет более радикальные пути решения своих зада
          ч.

          Радикальный путь решения задач накоторговцами это как? Заставлять покупать наркотики под угрозой оружия? Или захватить власть и легализовать наркотики?
          В любом случае заразу нужно выводить всеми способами. Жаль, у нас так не делают, хотя ситуация давно перезрела.
          Перейра
    2. Mavrikiy Сегодня, 11:39
      Мер, экономика Афгана на чем держится?
      Цитата: Irokez
      О как, и мэр наркоторговец. Нахрена было стрельбу начинать ведь ясно, что убьют после этого. Значит был замешан во всём и в бунте мусульман тоже наверно.

      Думаю курил в неположенном месте.
      Mavrikiy
      1. Стропорез Сегодня, 11:43
        Цитата: Mavrikiy
        Думаю курил в неположенном месте.

        И ругался матом belay
        Стропорез
      2. Vadivak Сегодня, 11:56
        Цитата:
        Мэр филиппинского города застрелен полицейскими при оказании сопротивления

        Везет же людям
        Vadivak
        1. Басарев Сегодня, 12:23
          Правозащитники из разных стран неоднократно осуждали такие методы борьбы с наркоторговцами.

          Такое ощущение, что правозащитники сами не против наркотиков.
          Басарев
  2. новичок Сегодня, 11:32
    ну тут осуждай, не осуждай, а старина Родриго дело делает. если б не так, то его страна давно ушла б угар кайфа.
    новичок
  3. Logall Сегодня, 11:33
    [/quote]Мэр филиппинского города Озамис Рейнальдо Пароджиног, а также 6 его родственников и охранников были убиты во время мероприятий по борьбе с наркоторговлей и коррупцией, [quote]

    Вот, где пример нужно брать! А то под домашний арест. Блонда украла 2 млрд, уже вышла. Сердюков вообще потерпевший. Смехота...
    Logall
  4. Morglenn Сегодня, 11:35
    Вот как надо действовать в отношении коррупционеров . И плевать что мэр,чуть что -пулю в голову,не смотря на статус.У нас бы с ним сюсюкались,а потом наверно и отпустили бы
    Morglenn
  5. Fei_Wong Сегодня, 11:36
    У нас бы вот так делали б с высокопоставленным ворьём!
    Глядишь, и деньги внезапно на всё найдутся. И на оборонку, и на социалку. Молодец Дутерте.
    Fei_Wong
  6. pvv113 Сегодня, 11:52
    Президент Филиппин Родриго Дутерте, избранный в 2016 году, не раз заявлял, что не намерен отступать от жесткой борьбы с наркоторговлей в стране

    Дутерте всем показал, как бороться с наркотой не на бумаге, а на деле
    pvv113
  7. мичман Сегодня, 11:59
    Хорошо бы в России такую зачистку проводить. А то губернаторы, чиновники и некоторые представители силовых структур даже дома хранят валюты в несколько сот кг, нажитой непосильным трудом. Честь имею.
    мичман
  8. Moryarty Сегодня, 12:04
    Давно пора и в России так действовать, ведь по другому нельзя бороться... Филиппинам повезло с президентом)
    Moryarty
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:13
      Цитата: Moryarty
      Давно пора и в России так действовать, ведь по другому нельзя бороться... Филиппинам повезло с президентом)

      Через пару лет они вздохнут спокойно и начнут развиваться ...
      ОТДЕЛ
  9. garnik Сегодня, 12:29
    Думаю без таких же методов нам не справится с теми же проблемами у нас,к сожалению.Не хочется вспоминать времена Иосифа Сталина,но к этому идет .
    garnik
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