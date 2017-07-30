Мэр филиппинского города застрелен полицейскими при оказании сопротивления
Мэр филиппинского города Озамис Рейнальдо Пароджиног, а также 6 его родственников и охранников были убиты во время мероприятий по борьбе с наркоторговлей и коррупцией, передает РИА Новости сообщение «Ассошиэйтед Пресс».
По данным агентства, полицейские в воскресенье прибыли к дому Пароджинога с постановлением на арест его самого и его дочери, которая занимала пост вице-мэра. В это время телохранители и родственники чиновника открыли огонь по представителям власти.
В результате перестрелки погибли 7 человек, находившихся в доме, в том числе жена чиновника. Дочь мэра была арестована.
Ранее Пароджиног отрицал свою причастность к наркобизнесу.
Президент Филиппин Родриго Дутерте, избранный в 2016 году, не раз заявлял, что не намерен отступать от жесткой борьбы с наркоторговлей в стране, несмотря на критику со стороны международных организаций. Согласно данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркобизнесом. Правозащитники из разных стран неоднократно осуждали такие методы борьбы с наркоторговцами.
По данным агентства, полицейские в воскресенье прибыли к дому Пароджинога с постановлением на арест его самого и его дочери, которая занимала пост вице-мэра. В это время телохранители и родственники чиновника открыли огонь по представителям власти.
В результате перестрелки погибли 7 человек, находившихся в доме, в том числе жена чиновника. Дочь мэра была арестована.
Ранее Пароджиног отрицал свою причастность к наркобизнесу.
Президент Филиппин Родриго Дутерте, избранный в 2016 году, не раз заявлял, что не намерен отступать от жесткой борьбы с наркоторговлей в стране, несмотря на критику со стороны международных организаций. Согласно данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркобизнесом. Правозащитники из разных стран неоднократно осуждали такие методы борьбы с наркоторговцами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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