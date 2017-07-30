«Хезболлах» обменяется телами погибших с ан-Нусрой
Ливанское движение «Хезболлах» договорилось с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), воюющей в Ливане на границе с Сирией, об обмене телами погибших, передает РИА Новости сообщение источника в шиитском движении.
По его словам, террористы должны передать «тела пятерых бойцов "Хезболлах", погибших в недавних боях на ливано-сирийской границе, в обмен на девятерых своих». Обмен планируется провести в районе селения Лябве.
Сообщается также, что «в рамках общей договоренности последняя группа террористов общей численностью около 200 человек должна уйти из горного района Эрсаль на сирийскую территорию». По данным местных изданий, вместе с боевиками территорию Ливана готовятся покинуть около 7-ми тыс. сирийских беженцев.
«Хезболлах» за шесть суток боев сумело освободить от террористов 90 кв. км горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийской армией был полностью освобожден соседний с Эрсаль горный район Флита (территория Сирии). Наступление началось одновременно с двух сторон – со стороны Флита и со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.
Эрсаль – самый напряженный район на ливано-сирийской границе. Боевики использовали труднодоступную местность для переброски в Сирию оружия и свежего пополнения. Террористы использовали лагеря беженцев в этом районе в качестве укрытия от сил «Хезболлах», переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана.
Как первый этап, достигнута договоренность об обмене телами погибших бойцов сопротивления на тела боевиков "Джебхат ан-Нусра",сказал агентству источник.
По его словам, террористы должны передать «тела пятерых бойцов "Хезболлах", погибших в недавних боях на ливано-сирийской границе, в обмен на девятерых своих». Обмен планируется провести в районе селения Лябве.
Сообщается также, что «в рамках общей договоренности последняя группа террористов общей численностью около 200 человек должна уйти из горного района Эрсаль на сирийскую территорию». По данным местных изданий, вместе с боевиками территорию Ливана готовятся покинуть около 7-ми тыс. сирийских беженцев.
«Хезболлах» за шесть суток боев сумело освободить от террористов 90 кв. км горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийской армией был полностью освобожден соседний с Эрсаль горный район Флита (территория Сирии). Наступление началось одновременно с двух сторон – со стороны Флита и со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.
Эрсаль – самый напряженный район на ливано-сирийской границе. Боевики использовали труднодоступную местность для переброски в Сирию оружия и свежего пополнения. Террористы использовали лагеря беженцев в этом районе в качестве укрытия от сил «Хезболлах», переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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