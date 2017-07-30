16:16 30 июля

«Хезболлах» обменяется телами погибших с ан-Нусрой

Ливанское движение «Хезболлах» договорилось с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), воюющей в Ливане на границе с Сирией, об обмене телами погибших, передает РИА Новости сообщение источника в шиитском движении.



Как первый этап, достигнута договоренность об обмене телами погибших бойцов сопротивления на тела боевиков "Джебхат ан-Нусра",
сказал агентству источник.


По его словам, террористы должны передать «тела пятерых бойцов "Хезболлах", погибших в недавних боях на ливано-сирийской границе, в обмен на девятерых своих». Обмен планируется провести в районе селения Лябве.

Сообщается также, что «в рамках общей договоренности последняя группа террористов общей численностью около 200 человек должна уйти из горного района Эрсаль на сирийскую территорию». По данным местных изданий, вместе с боевиками территорию Ливана готовятся покинуть около 7-ми тыс. сирийских беженцев.

«Хезболлах» за шесть суток боев сумело освободить от террористов 90 кв. км горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийской армией был полностью освобожден соседний с Эрсаль горный район Флита (территория Сирии). Наступление началось одновременно с двух сторон – со стороны Флита и со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Эрсаль – самый напряженный район на ливано-сирийской границе. Боевики использовали труднодоступную местность для переброски в Сирию оружия и свежего пополнения. Террористы использовали лагеря беженцев в этом районе в качестве укрытия от сил «Хезболлах», переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Vadivak Сегодня, 15:20
    Вот тут наши вышли вперед на биатлоне обогнав китайцев вот это новость- "Российский экипаж выбился в лидеры, показав на данный момент лучшее среди всех команда время — 19 минут 10 секунд. Фавориты первого дня соревнований — китайская команда — с результатом 19 минут 40 секунд оказалась на втором месте", — сообщил представитель пресс-центра.

    Он подчеркнул, что российский экипаж пришел к финишу без единого промаха. "Каждая из пяти мишеней была поражена с первого выстрела", — сообщил собеседник агентства.
    Vadivak
    1. хрыч Сегодня, 15:23
      Не сметь уступать китайцам am
      хрыч
      1. Белорус Сегодня, 15:30
        Цитата: хрыч
        Не сметь уступать китайцам

        Уже уступили! Причем по всем статьям... Я вообще не понимаю почему во всех этих "АНАЛитических" статейках ВС РФ стоит выше НОАК...
        При всем ЗДОРОВОМ патриотизме и братских (без преувеличения) чувствах к россиянам - нам (именно НАМ, т.н. ОДКБ) до китайцев - как до луны!
        Я против любых "братаний" с Китаем. Быстро мы забываем историю и надеемся на "авось".
        Белорус
        1. хрыч Сегодня, 15:32
          Цитата: Белорус
          Уже уступили! Причем по всем статьям...

          Пример? Обогнали по пошиву трусов? В космосе? В ядерных технологиях? В Авиации? В подлодках? Может в МБР? Может в ПВО? Может в спутниковой группировке? С трусами, да , вынужден согласиться wassat
          хрыч
          1. Чёрный Сегодня, 15:34
            Ну дело то житейское на войне... вот вобщем то и весь комментарий request
            Чёрный
          2. voyaka uh Сегодня, 16:01
            "Пример? Обогнали по пошиву трусов? "///

            Обогнали в: электронике, машиностроении, станкостроении, автомобилестроении,
            судостроении. Обгоняют в авиации. Догоняют в космосе.
            voyaka uh
            1. Vadivak Сегодня, 16:12
              Цитата: voyaka uh
              Обогнали в: электронике, машиностроении, станкостроении, автомобилестроении

              А вот несогласный я. Машины у них все-таки дерьмовенькие может конечно нам такие шлют?
              Vadivak
    2. Logall Сегодня, 15:37
      Цитата: Vadivak
      вот это новость

      А когда тела погибших взрывчаткой напичкают и друг другу отошлют, это Вас порадует? Будет "вот это новость"?
      Для меня так ваша не акти. Вот когда наши от китайского танка груду искорёженного метала оставят, вот тогда:
      Цитата: Vadivak
      вот это новость
      Logall
      1. Vadivak Сегодня, 15:55
        Цитата: Logall
        А когда тела погибших взрывчаткой напичкают и друг другу отошлют, это Вас порадует? Будет "вот это новость"?

        Мне больше интересен танковый биатлон чем обмен трупами исламистов (пусть они их с вашей легкой руки хоть чем фаршируют) и при чем здесь порадует?
        Vadivak
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