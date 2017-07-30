В Грузии началось учение «Достойный партнер»

Целью маневров будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования,

Многонациональное учение «Достойный партнер-2017» (Noble Partner) стартовало в Грузии на полигоне Вазиани близ Тбилиси, передает РИА Новости По данным пресс-службы Минобороны Грузии, учение, которое проходит в республике третий раз, «в текущем году станут самыми масштабными – в них будут принимать участие около 2800 военных из восьми стран членов и партнеров НАТО, в частности, из Грузии, США, Великобритании, Германии, Украины, Армении, Словении, Турции». Маневры продлятся до 12 августа.говорится в релизе.Министр обороны Леван Изория до начала мероприятия подчеркнул, что «в 2015 году в учении принимали участие только США и Грузия, в 2016 году к нему также подключилась Великобритания, а в 2017 году учение стало более масштабным и в нем принимают участие пять стран НАТО и три партнера альянса».На второй день после начала маневров в Грузию с визитом прибудет вице-президент США Майк Пенс, который «намерен лично посетить военный полигон Вазиани и понаблюдать за ходом проходящего учения».Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что «визит вице-президента является еще одним очень важным подтверждением поддержки Грузии США, а также развития стратегического сотрудничества двух стран».Грузинское военное ведомство сообщило также, что в учении будут задействованы «немецкий бронетранспортер GTK Boxer, танки Abrams, пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130». Указанная техника прибыла недавно в грузинский порт Поти.