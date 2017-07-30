16:15 30 июля

В Грузии началось учение «Достойный партнер»

Многонациональное учение «Достойный партнер-2017» (Noble Partner) стартовало в Грузии на полигоне Вазиани близ Тбилиси, передает РИА Новости .



По данным пресс-службы Минобороны Грузии, учение, которое проходит в республике третий раз, «в текущем году станут самыми масштабными – в них будут принимать участие около 2800 военных из восьми стран членов и партнеров НАТО, в частности, из Грузии, США, Великобритании, Германии, Украины, Армении, Словении, Турции». Маневры продлятся до 12 августа.


Целью маневров будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования,
говорится в релизе.

Министр обороны Леван Изория до начала мероприятия подчеркнул, что «в 2015 году в учении принимали участие только США и Грузия, в 2016 году к нему также подключилась Великобритания, а в 2017 году учение стало более масштабным и в нем принимают участие пять стран НАТО и три партнера альянса».

На второй день после начала маневров в Грузию с визитом прибудет вице-президент США Майк Пенс, который «намерен лично посетить военный полигон Вазиани и понаблюдать за ходом проходящего учения».

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что «визит вице-президента является еще одним очень важным подтверждением поддержки Грузии США, а также развития стратегического сотрудничества двух стран».

Грузинское военное ведомство сообщило также, что в учении будут задействованы «немецкий бронетранспортер GTK Boxer, танки Abrams, пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130». Указанная техника прибыла недавно в грузинский порт Поти.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Olegater Сегодня, 16:08
    В Грузии началось учение «Достойный партнер»
    Неееее надо назвать по другому «Достойный певуче-танцующий партнер» wassat
    Olegater
  2. новичок Сегодня, 16:08
    ну я думаю, грузия достойный партнёр радужной армии запада.
    новичок
    1. 210окв Сегодня, 16:10
      Для озвучки воем сгодится..
      Цитата: новичок
      ну я думаю, грузия достойный партнёр радужной армии запада.
      210окв
      1. новичок Сегодня, 16:12
        простите, немного недопонял ваш коммент, можно развернуть?
        новичок
  3. Приговор Сегодня, 16:08
    Ну, Грузия Америке, действительно, достойный партнёр. По первой команде встаёт в нужную позу... laughing laughing laughing
    Приговор
  4. Vadivak Сегодня, 16:09
    Достойный партер "

    Сразу вспоминается " Сонный горностай "
    Vadivak
  5. 210окв Сегодня, 16:09
    "Достойные партнеры" показали себя во всей красе в августе 2008г... crying
    210окв
  6. Anglorussian Сегодня, 16:11
    Noble- благородный а достойный- worthy. Как-то так hi
    Anglorussian
    1. новичок Сегодня, 16:13
      ах они ещё и благородные?..
      новичок
  7. Geisenberg Сегодня, 16:13
    Партнёр достойный чего ???
    Geisenberg
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