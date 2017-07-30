Вице-президент США прибыл в Таллин

Вклад США в безопасность региона Балтии и всей Европы крайне важен, и я желаю поблагодарить вице-президента за это. На встрече планируется обсудить представляющие интерес для США эстонские цифровые решения, а также развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности. Важной темой является сотрудничество Европейского союза и США,

Американский вице-президент Майкл Пенс прибыл с двухдневным визитом в Эстонию, передает РИА Новости В пресс-службе эстонского правительства сообщили, что «в аэропорту высокого гостя встречали министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер и посол США в Таллине Джеймс Мелвилл».По данным представителя кабмина, вечером Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. «Стороны обсудят оборонные вопросы, а также сотрудничество США и ЕС в контексте председательства Эстонии в Совете Евросоюза».цитирует Ротаса пресс-служба.В понедельник Пенс должен встретиться с эстонским президентом Керсти Кальюлайд в рамках круглого стола, посвященного кибербезопасности и инновационным разработкам. Затем он проведет переговоры с главами трех прибалтийских государств – Латвии, Литвы и Эстонии.Перед отъездом вице-президент встретится с министром обороны Рихо Террасом и выступит с речью перед эстонскими военными и военнослужащими многонационального батальона НАТО, дислоцированного в республике.