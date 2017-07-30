19:31 30 июля

Вице-президент США прибыл в Таллин

Американский вице-президент Майкл Пенс прибыл с двухдневным визитом в Эстонию, передает РИА Новости .



В пресс-службе эстонского правительства сообщили, что «в аэропорту высокого гостя встречали министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер и посол США в Таллине Джеймс Мелвилл».


По данным представителя кабмина, вечером Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. «Стороны обсудят оборонные вопросы, а также сотрудничество США и ЕС в контексте председательства Эстонии в Совете Евросоюза».

Вклад США в безопасность региона Балтии и всей Европы крайне важен, и я желаю поблагодарить вице-президента за это. На встрече планируется обсудить представляющие интерес для США эстонские цифровые решения, а также развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности. Важной темой является сотрудничество Европейского союза и США,
цитирует Ротаса пресс-служба.

В понедельник Пенс должен встретиться с эстонским президентом Керсти Кальюлайд в рамках круглого стола, посвященного кибербезопасности и инновационным разработкам. Затем он проведет переговоры с главами трех прибалтийских государств – Латвии, Литвы и Эстонии.

Перед отъездом вице-президент встретится с министром обороны Рихо Террасом и выступит с речью перед эстонскими военными и военнослужащими многонационального батальона НАТО, дислоцированного в республике.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Olegater Сегодня, 17:13
    Вице-президент США прибыл в Таллин
    Наверное науськать на провокацию и сообщить, что хозяин всегда поддержит холопа - морально. А что будет с этим недоразумением потом его не интересует - главное уговорить сделать первый шаг.
    И еще что-то зачастили исключительные на территории Советского Союза наверное готовят громкую провокацию, которая должна затмить все предыдущие и даст право на открытую агрессию по подлому и из-за угла как они умеют.
    Olegater
    1. Teberii Сегодня, 17:19
      Рассадник очередных провокаций.
      Teberii
      1. хрыч Сегодня, 17:27
        Цитата: Teberii
        Рассадник очередных провокаций.

        Пенни, иногда пенс — разменная денежная единица многих стран и территорий, в разное время входивших в состав Британской империи, а также Финляндии и Эстонии.
        Короче цена ему копейка laughing
        хрыч
        1. Teberii Сегодня, 17:30
          Теперь он за цент скупает их.
          Teberii
          1. хрыч Сегодня, 17:32
            Цитата: Teberii
            Теперь он за цент скупает их.

            Раз уж стал вицепрезиком, мог бы и фамилию поменять на Доллер, а еще лучше на ФУНТ, всем бы понравился, а то дешевняк какой-то laughing Да мало того, как по латыни - срамной отросток wassat
            хрыч
            1. Teberii Сегодня, 18:21
              Они и этому рады.Их от рубля тошнит,который оных государствами сделал.
              Teberii
    2. Logall Сегодня, 17:27
      Цитата: Olegater
      Наверное науськать на провокацию

      Я бы даже сказал "наусЫкать"! Одни делают вид, что боятся. Другие, что помогают. А сами в это время дорабатывают колонии. Не будет РФ всё, рабство! А что,армия уже на месте. И под громкие лозунги " Америка нас освободила" пойдут чистить толчки...
      Logall
    3. Проксима Сегодня, 17:32
      Такое впечатление, что приехал хозяин к себе на дальнюю плантацию. А вскоре с соседних его "хозяйств" подтянулись к нему халуи, "лидеры" Латвии и Литвы.
      Проксима
    4. RASKAT Сегодня, 17:33
      Нет. Отдать прямые распоряжения, думаю либо контингент увеличат в ответ на наши ответные действия с американскими дипломатами. Либо какую нибудь пакость, типа ПРО или Авиационной или морской базы или Радар какой. Ну в общем толкнут эстонцев на новое безрассудство.
      RASKAT
  2. Горный стрелок Сегодня, 17:17
    Обступают... Надо срочно Путину на Кубу, и дружить, дружить... Пусть полосатоухие немножко повздрагивают... Венесуэлу поддержать там, Никарагуа...
    Горный стрелок
  3. злой партизан Сегодня, 17:21
    Вице-президент США прибыл в Таллин

    А вот так эта новость выглядит в эстонских СМИ:
    Виццццце-президеннннт США прииибылллллл в Таллллллллиинннннннннннннннн.
    злой партизан
  4. Антон Болдаков Сегодня, 17:21
    Морально поддерживают на случай неадекватной реакции ЕС на антироссийские санкции и явно готовят что-то к грядущим президентским выборам в России.
    Антон Болдаков
  5. К-50 Сегодня, 17:26
    в аэропорту высокого гостя встречали

    Шавки изобразили "Ку" хозяину. laughing
    К-50
  6. изя топ Сегодня, 17:34
    а деньги привёз?а то эти трибалтийские тигры нам за аренду должны
    изя топ
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 17:35
    Буквочку "и" в фамилии случайно пропустили? wassat
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 17:41
      Цитата: ВЕРЕСК
      Буквочку "и" в фамилии случайно пропустили?

      Самый, что ни на есть! Пенс с буквой "и". Даже похож. Так Америка его на них и клала. Им любить и будет.
      Logall
  8. п-к Опарышев Сегодня, 17:39
    Миха Членов не зря приехал.Видимо трибалтам новых печенюшек привёз,что бы поднять боевой дух на небывалую высоту.
    п-к Опарышев
  9. Толстоевский Сегодня, 17:49
    за пенсы набирают ваффенСС из аборигенов
    Толстоевский
  10. Гардамир Сегодня, 18:13
    Что какой-то пенсик делает в нашей Колывани (Ревель-Таллин)? Обидно, что вы все верите, в то что Малороссия, Сакартвело и прочие части Руси чужие для нас. Этак запад объявит Архангельскую область Поморской республикой, народ поморами. И все будут кричать, что допрыгались поморы.
    Гардамир
  11. iliitchitch Сегодня, 18:40
    к пенсу этому присмотреться не помешало б в смысле нашего общего будущего на Планете , чего это за организм такой .
    Но фраза "в рамках круглого стола" приколола изрядно . На полях присесть "в рамках круглого стола" не хватает только .
    Чего-то ездиют наши дармоеды туда , болтают ни о чём . НУ ВСЁ уже понятно уже всем в рамках круглых столов . Ну невозможно с амери- евротелеботами договориться , невменяемые они .
    Не , мы упёрто по граблям опять побегаем .
    Дядя Вова , ты это , хорош пушистым быть , а то в 18-м на выборах и мимо кассы пролететь весьма возможно . Люди , они же электорат , они же та фигня , которая почему-то ЖИТЬ хочет - у них это ... терпение не беспредельное оно .
    Опять же - тов. анальному-шманальному не беспокоиться , не по твою душу мятущуюся , проданную за грош грузинский , этот коммент .
    iliitchitch
  12. bond7213 Сегодня, 19:06
    Может готовят с помощью прибалтов провокации в ИТ сфере ? Что то странно !
    bond7213
  13. Хаджи Мурат Сегодня, 19:25
    хозяин объезжает свои владения холопы построиться
    Хаджи Мурат
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