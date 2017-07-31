Американский дипкорпус в РФ сокращается на две трети
Согласно информации РИА Новости , президент России Владимир Путин сообщил об уменьшении персонала дипломатических миссий США в РФ на 755 человек. В итоге должно остаться 455 сотрудников, что аналогично численности отечественных дипломатов в США.
Как указали в Вашингтоне, действия Москвы в указанном направлении вызывают сожаления и ответные шаги.
- заявил представитель внешнеполитического ведомства США.
Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно. Вопрос в том, нужно или не нужно делать (что-то) еще и какой набор у нас есть. У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза, со многими другими странами мира. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой.
Как указали в Вашингтоне, действия Москвы в указанном направлении вызывают сожаления и ответные шаги.
Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем.
- заявил представитель внешнеполитического ведомства США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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