04:56 31 июля

Американский дипкорпус в РФ сокращается на две трети

Согласно информации РИА Новости , президент России Владимир Путин сообщил об уменьшении персонала дипломатических миссий США в РФ на 755 человек. В итоге должно остаться 455 сотрудников, что аналогично численности отечественных дипломатов в США.

Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно. Вопрос в том, нужно или не нужно делать (что-то) еще и какой набор у нас есть. У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза, со многими другими странами мира. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой.


Американский дипкорпус в РФ сокращается на две трети



Как указали в Вашингтоне, действия Москвы в указанном направлении вызывают сожаления и ответные шаги.

Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем.

- заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11

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  1. Megatron Сегодня, 04:08
    И резидентуры куда как поубавится, в общем все эти санкции оборачиваются против них, а мы как жили - так и будем жить.
    Megatron
    1. андрей юрьевич Сегодня, 04:12
      Путин сообщил об уменьшении персонала дипломатических миссий США в РФ на 755 человек. В итоге должно остаться 455 сотрудников, что аналогично численности отечественных дипломатов в США.
      вот это-паритет. а то эти "дипломаты" только почву под "демократию" готовят...
      андрей юрьевич
  2. soroKING Сегодня, 04:23
    нормально ответили, они наших 35 выгнали, мы их 755 good fellow
    soroKING
    1. Logall Сегодня, 04:36
      Цитата: soroKING
      нормально ответили, они наших 35 выгнали, мы их 755 good fellow

      А Следующим ответым действием нужно им доступ к сортирам по часам сделать. Или вообще закрыть. Пусть лопнут от злости...
      Logall
    2. Angor Сегодня, 04:37
      Хорошо,хватит уже закулисные игры,пора уже выйти на свет.
      Angor
  3. изя топ Сегодня, 04:29
    Эта неоправданная мера вызывает сожаление.
    а нас за що?
    подрезали крылышки болотным.те уже ручки потирали перед президентскими выборами,а теперь то и некому будет их курировать,с текущими дипделами успевать бы разбираться
    изя топ
  4. инженерный Сегодня, 04:33
    президент России Владимир Путин сообщил об уменьшении персонала дипломатических миссий США в РФ на 755 человек. В итоге должно остаться 455 сотрудников

    Места убывших матрасных дипломатов заменят наши доблестные Навальные, Сытины, Гозманы, Касьяновы и другие уважаемые в матрасном госдепе люди.
    инженерный
    1. Fei_Wong Сегодня, 04:47
      Цитата: инженерный
      и другие уважаемые в матрасном госдепе люди.

      Неа. Нифига они там не уважаемые. Раболепный холоп никогда не может вызвать уважения у хозяина. Он просто - инструмент, вещь, актив.
      Fei_Wong
  5. svp67 Сегодня, 04:43
    Ура, хоть в чем то "паритета" достигли....
    svp67
  6. Fei_Wong Сегодня, 04:45
    В кои-то веки - ОТЛИЧНАЯ новость!
    Ещё бы батуты им начать поставлять вместо РД-180 - и вообще красота была бы. Одни фиг, торговля РФ с США реально небольшая, так что мы-то без их долларов за движки обойдёмся и даже не заметим, а вот они будут батутам обучаться. Ну или у китайцев мега-рогатку с резинкой просить. И чтоб натянули.
    Fei_Wong
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 04:46
    Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем.
    - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

    ... есть хорошая пословица, насчёт глаз и Божьей росы... это как раз про мерикатосов... wassat
    a.s.zzz888
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