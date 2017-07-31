12:45 31 июля

Американский генерал: США готовы применить «сокрушительную силу» против КНДР

Соединенные Штаты и их союзники готовы применить «быструю, смертоносную и сокрушительную силу» в ответ на действия Пхеньяна, передает РИА Новости заявление командующего Тихоокеанскими ВВС США Терренса О'Шонесси.

Протесты в Южной Корее

Северная Корея остается непосредственной угрозой региональной стабильности,
сказал О'Шонесси.


При этом он отметил, что на сегодняшний день дипломатия является приоритетом для решения северокорейской проблемы.

Но если поступит призыв, мы готовы ответить быстрой смертоносной и сокрушительной силой в то время и в том месте, которые сами выберем,
заявил генерал.

Напомним, в ночь на субботу КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночной испытательный пуск баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:36
    Еще не устали себя в грудь долбить , страны глядя на Россию начинают потихоньку забивать на их исключительность . В конечном итоге это всего лишь блеф .
    Spartanez300
    1. Чёрный Сегодня, 08:43
      Американский генерал: США готовы применить «сокрушительную силу» против КНДР
      Ого, ну прям словами Ына заговорил wassat
      Как шпана на разборках - пафоса навели, пошумели, и потихоньку отвалили. Но медальки сами себе выдадут...и те и другие smile
      Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 08:45
      Ага. Можно подумать, что Китай и Россия отдадут Америке Тихий океан под их полное влияние? bully А чтобы захватить КНДР, нужно туда пешком зайти, если корейцы позволят.
      сибиралт
      1. Вадим237 Сегодня, 09:01
        Тихий океан и так под полным влиянием ВМС США - кораблей у них дофига.
        Вадим237
      2. Злодей Сегодня, 09:05
        Цитата: сибиралт
        А чтобы захватить КНДР, нужно туда пешком зайти, если корейцы позволят.

        Войти то они, может, и войдут, только вот выйти без приключений вряд ли получится...
        Злодей
      3. To be or not to be Сегодня, 10:14
        "Американский генерал: США готовы применить «сокрушительную силу» против КНДР"
        Забыл генерал . как бежали на вертолетах ..с крыши посольства сша в сайгоне. забыл генерал про Операцию «Порывистый ветер» (англ. Frequent Wind) — операция по эвакуации американских граждан из Сайгона в 1975 году во время войны во Вьетнаме.
        Вьетнам с случае с КНДР покажется детской сказкой на ночь
        To be or not to be
    3. Зяблицев Сегодня, 09:06
      Всегда удивляюсь!Вот откуда у пин.. американцев столько пафоса??"Сокрушительная сила..." laughing
      Зяблицев
      1. Ural50 Сегодня, 09:09
        Так они же любетели голливудские фильмы смотреть.
        Ural50
      2. vovanpain Сегодня, 09:13
        Цитата: Зяблицев
        Всегда удивляюсь!Вот откуда у пин.. американцев столько пафоса??"Сокрушительная сила..." laughing

        Евгений drinks hi А откуда у уличной шпаны столько наглости request Но стоит вырубить их лидера,у шестерок весь "пыл" куда то улетучивается. laughing (из жизненного опыта) drinks hi
        vovanpain
        1. Зяблицев Сегодня, 09:52
          Владимир hi drinks
          Что верно,то верно!
          Зяблицев
      3. Paranoid50 Сегодня, 09:51
        Цитата: Зяблицев
        "Сокрушительная сила..." laughing

        Дык, вчера же сокрушили. Была информация - учения провели. Пока всё. Больше попыток "просунуть дурную морду" laughing не наблюдалось.
        Paranoid50
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:40
    А что им ... конечно готовы ... при определённой степени безнаказанности США (да и их союзнички) готовы на любую мерзость и жертвы ... тем более за лужей никто не вздрогнет от проблем мирного населения КНДР ...
    silberwolf88
  3. К-50 Сегодня, 08:47
    Киму терять нечего, акромя власти. Он может и приказать по всем окрестным пин дос ким базам мочкануть, до куда дотянется. Только вот принесёт ли это "щастья" Японии и ЮК? А уже чем ударят, то вообще ни на какой кофейной гуще не угадать. request
    К-50
    1. Владимирец Сегодня, 08:54
      Цитата: К-50
      Только вот принесёт ли это "щастья" Японии и ЮК?

      Можно подумать, США это сильно волнует.
      Владимирец
      1. К-50 Сегодня, 09:15
        Цитата: Владимирец
        Можно подумать, США это сильно волнует.

        Мне почему-то кажется, что если Ким дотянется до Омериги, то начнётся "цепная реакция". Все недовольные постараются хоть чем-то но "укусить" пин дос ников. Про то, что случится в самой омериге даже подумать боюсь. Если уж самими же выбранным президентом не довольны и бузили, то уж если прилетит "привет от Кима" то такой "фекалий" "по трубам побежит", что майданные покрышки каклостана 404 покажутся игрой в песочнице. В Матрасии их тупо просто больше, не считая количества огнестрела на руках населения.
        К-50
      2. Вежливый Лось Сегодня, 09:56
        Цитата: Владимирец
        Можно подумать, США это сильно волнует.

        А придется поволноваться. Ведь если япов с ЮК не учитывать и, так сказать, пущать их в расход, то остальные союзнички могут и призадуматься, а нужен ли им такой пахан. Да и внутри US запашок пойдет нехороший.
        Вежливый Лось
  4. Masya Masya Сегодня, 08:48
    Так и КНДР готов применить «сокрушительную силу» против США... у кого нервы вперед сдадут?
    Masya Masya
  5. AlexanderVP Сегодня, 09:01
    Имхо, расклад такой, что американцы вгонять С. Корею в каменный век ракетно-бомбовыми ударами, а Россия и Китай в ответ соберут экстренное заседание Совбеза ООН.
    AlexanderVP
  6. Балу Сегодня, 09:03
    Соединенные Штаты и их союзники готовы применить «быструю, смертоносную и сокрушительную силу» в ответ на действия Пхеньяна, передает РИА Новости заявление командующего Тихоокеанскими ВВС США Терренса О'Шонесси

    Этот гопник с большими звездами такой же психопат как и маккейн с байденом.
    Скорее всего он не в курсе, что такое реальное применение ядерного оружия на море. На суще ни у кого шансов не останется, а уж на море если китай ответит-мало не покажется.
    ФША-еще одна психбольница с особо опасным контингентом.
    Балу
  7. Диванный эксперт Сегодня, 09:09
    А хде же наш всеми любимый эгзберт по северной Корее Александр Романов???
    Диванный эксперт
  8. Диванный эксперт Сегодня, 09:15
    Актуально до сих пор=)
    Диванный эксперт
  9. Комментарий был удален.
  10. pvv113 Сегодня, 09:33
    Северная Корея остается непосредственной угрозой региональной стабильности,
    сказал О'Шонесси.

    Если б янки не совали бы везде свое рыло, то и угрозы бы не было
    pvv113
    1. Балу Сегодня, 10:03
      Цитата: pvv113
      Если б янки не совали бы везде свое рыло


      То их бакс и их облигации никто бы не покупал как товар.
      Для того фашингтонские макаки и устраиваю т войны, чтобы на фоне хаоса выглядеть островком стабильности и надежности. Ведь на их территории более 250 лет никаких военных действий не было.
      Балу
      1. pvv113 Сегодня, 10:15
        Вы помните, сколько было паники в США после терактов 11 сентября? А что было бы, если бы начались реальные боевые действия на их территории? laughing
        pvv113
        1. Балу Сегодня, 10:41
          Цитата: pvv113
          Вы помните, сколько было паники в США после терактов 11 сентября? А что было бы, если бы начались реальные боевые действия на их территории? laughing

          Эта была хорошо спланированная акция црулей с их типичным "принципом Домино":
          -Сам сценарий как гепотетический предложен германским филиалом ЦРУ в 90-е, когда их озадачили мерами профилактики терактов.
          -За 6 недель до башен аналитик подает доклад в ЦРУ, где среди прочих 7 объектов указывает башни. Доклад спускают до клерка, который кладет под сукно, уходит в отпуск, увольняется и становится....начальником охраны башен (!!!). Я точно помню, как в первые минуты трагедии диктор(переводчик) сказал: пришло сообщение о гибели начальника охраны башен.
          -За неделю были спилены на уровне 1 м фонарные столбы по маршруту пролета Томогавка ( а не Боинга) к Пентагону. Удар пришелся в то место, где находился отдел, заточенный под Афганистан, Пакистан, Бен-Ладена. Следов пожара нет! Но три ряда зданий болванка пробила на уровне около 1.5-2х м.
          -За несколько недель агент ФБР-инструктор из частной школы пилотов сообщала неоднократно о странных арабах, которые учились взлетать и лететь по прямой, но отказывались учиться посадке. Где она? Журналисты собирались вручить ей премию 50 тыс . баксов.
          -За пару недель башни были перепроданы, и в течении суток перезастрахованы на 9 лярдов более чем в 20 компаниях.
          Можно еще пречислять общеизвестные факты, доказанные западными журналистами, которые уже в первые 2 года выпустили как миниум 8 фильмов разоблачавших эту грандиозную мистификацию, цель которой-вторжение в Афганистан, после чего наркотрафик вырос в разы
          Ну а дальше пробирка Пауэлса и убийство Каддафи, чтобы припугнуть Ассада и всех остальных, потому что:
          Да Боинг, сбитый бандерлогами над Донбассом намек России, я бы расценивал так.
          Политика фашингтонских макак в отношении России никогда не изменится, они все время будут оказывать давление и на власть и на болотную плесень и коррумпированных чиновников. Надо исходить из этого. В отношениях с ФША действовать не из этических моментов , а выгоды для РФ.
          Балу
          1. pvv113 Сегодня, 12:00
            Цитата: Балу
            В отношениях с ФША действовать не из этических моментов , а выгоды для РФ

            К великому сожалению мы продолжаем придерживаться законов дипломатии и международных правил, на которые американцы давно забили.
            pvv113
        2. spech Сегодня, 10:43
          да что там 11.09, царнаевых как ловили ?
          spech
          1. Балу Сегодня, 12:34
            Цитата: spech
            да что там 11.09, царнаевых как ловили ?

            Оджновременно с Царнаевыми засветились мужички из ЧВК Влаквотер точно с такими же рюкзачками. Обратите внимание как удачно поставили камеры. В центре кадра флаги Китая и России.
            А про покалеченных и как снимали этот фейк публикации в инете уже были.
            Царнаевы прошли через лагеря "Кавказ" в панкисском ущелье Грузии. Опять таки принцип Домино.
            Балу
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 09:35
    США готовы применить «сокрушительную силу» против КНДР

    Может и готовы, но влетит всё это штатам в такие деньги, что даже им подумать страшно. А последствия непредсказуемы от неожиданных "имиджевых потерь" и до усиления Китая в регионе.
    Все эти заявления - просто сотрясение воздуха. Не более.
    На государство с ЯО они не дернутся ни при каком раскладе.
    КОТ БАЮН
  12. Диванный эксперт Сегодня, 09:48
    Цитата: КОТ БАЮН
    США готовы применить «сокрушительную силу» против КНДР


    На государство с ЯО они не дернутся ни при каком раскладе.

    Дернутся, еще как дернутся, если петух разгоряченный долбанет по 5й точке =)
    Диванный эксперт
  13. cariperpaint Сегодня, 09:55
    вот достали... слепой не видит только что они просто в поисках войны региональной по всему миру ходят. даже с этими санкциями... один раз они их использовали когда Японию практически заставили на них напасть. теперь опять...шизофреники...
    cariperpaint
  14. Костадинов Сегодня, 10:02
    Слишком грустно вьиглядит етот "протест" южнокорейцев. Больше наглядной агитации чем людей.
    Люди поняли - северокорейская МБР ето означает что будет мир на их полуострове. Радио Пхенян поздравляет етот хенерал которий готов применит «быструю, смертоносную и сокрушительную силу» с песню "Пусть всегда будет солнце".
    Костадинов
  15. Толстоевский Сегодня, 10:06
    планируют "применить «сокрушительную силу», а отхватят "ошеломительных звездюлей"
    Толстоевский
  16. Борис Томаров_2 Сегодня, 10:59
    Да в КНДР 1000 км подземных сооружений, кто их от туда будет выкуривать, спецназ США, не смешите, они до коленок в дрожи боятся сунуться на враждебную территорию, может ЮК сунется, в чем я тоже сомневаюсь, так, что все эти сотрясения воздуха просто блеф. США хорошо запомнили войну во Вьетнаме, а без зачистки территории, они получат очередную боль на всю голову.
    Борис Томаров_2
  17. КГБ_ЦРУ Сегодня, 11:02
    России тоже надо построже с Китаем. А то дашь им Сибирь - а дойдут до Байкала.

    Китай будет выкачивать воду из Байкала через гигантскую трубу
    https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
    01703071127-c2e2.htm
    КГБ_ЦРУ
  18. tihonmarine Сегодня, 12:22
    Ну это уже открытая 3 мировая война.
    tihonmarine
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