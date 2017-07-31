Американский генерал: США готовы применить «сокрушительную силу» против КНДР
Соединенные Штаты и их союзники готовы применить «быструю, смертоносную и сокрушительную силу» в ответ на действия Пхеньяна, передает РИА Новости заявление командующего Тихоокеанскими ВВС США Терренса О'Шонесси.
При этом он отметил, что на сегодняшний день дипломатия является приоритетом для решения северокорейской проблемы.
Напомним, в ночь на субботу КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночной испытательный пуск баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.
Северная Корея остается непосредственной угрозой региональной стабильности,сказал О'Шонесси.
При этом он отметил, что на сегодняшний день дипломатия является приоритетом для решения северокорейской проблемы.
Но если поступит призыв, мы готовы ответить быстрой смертоносной и сокрушительной силой в то время и в том месте, которые сами выберем,заявил генерал.
Напомним, в ночь на субботу КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночной испытательный пуск баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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