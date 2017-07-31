Турецкие силы вошли в район Кобани на севере САР
По данным курдского агентства ANHA, турецкие войска вошли в район Кобани на севере Сирии и начали минировать территорию, передает РИА Новости .
Как сообщили агентству местные источники, турецкие подразделения вошли «в деревни Бобене и Сифтеке западной части кантона Кобани». Размещение войск началось в воскресенье около 21:30 мск. В составе подразделений имеется бронетехника.
Кроме того, турецкие военнослужащие приступили к минированию территории.
Сирийские курды предупредили, что если турки не покинут район, то будет дан вооруженный ответ.
Ранее сообщалось, что учредительное собрание самопровозглашенной «Федерации Северной Сирии» уже определило даты выборов в органы самоуправления различного уровня.
Сирийский Курдистан – это самопровозглашенный «федеральный регион» на севере САР, состоящий из трех кантонов – Африн, Джазира и Кобани.
Как сообщили агентству местные источники, турецкие подразделения вошли «в деревни Бобене и Сифтеке западной части кантона Кобани». Размещение войск началось в воскресенье около 21:30 мск. В составе подразделений имеется бронетехника.
Кроме того, турецкие военнослужащие приступили к минированию территории.
Сирийские курды предупредили, что если турки не покинут район, то будет дан вооруженный ответ.
Ранее сообщалось, что учредительное собрание самопровозглашенной «Федерации Северной Сирии» уже определило даты выборов в органы самоуправления различного уровня.
Сирийский Курдистан – это самопровозглашенный «федеральный регион» на севере САР, состоящий из трех кантонов – Африн, Джазира и Кобани.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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