12:47 31 июля

Турецкие силы вошли в район Кобани на севере САР

По данным курдского агентства ANHA, турецкие войска вошли в район Кобани на севере Сирии и начали минировать территорию, передает РИА Новости .



Как сообщили агентству местные источники, турецкие подразделения вошли «в деревни Бобене и Сифтеке западной части кантона Кобани». Размещение войск началось в воскресенье около 21:30 мск. В составе подразделений имеется бронетехника.


Кроме того, турецкие военнослужащие приступили к минированию территории.

Сирийские курды предупредили, что если турки не покинут район, то будет дан вооруженный ответ.

Ранее сообщалось, что учредительное собрание самопровозглашенной «Федерации Северной Сирии» уже определило даты выборов в органы самоуправления различного уровня.

Сирийский Курдистан – это самопровозглашенный «федеральный регион» на севере САР, состоящий из трех кантонов – Африн, Джазира и Кобани.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. vladfill Сегодня, 09:10
    Заклятые, наши, турецкие друзья делают то, что им хочется, чихали они на то, что Сирия пока ещё
    суверенное государство.
    vladfill
    1. Алексей7777777 Сегодня, 09:13
      Ключевое слово-ПОКА ещё суверенное...Де-факто УЖЕ не государство,а клочки территорий,которые всё никак не поделят заинтересованные стороны,коих тьма там...
      Алексей7777777
    2. Арберес Сегодня, 09:19
      Цитата: vladfill
      Заклятые, наши, турецкие друзья делают

      Как ни странно...но заклятые турецкие друзья в данный момент играют нам на руку. Курды сцепятся с турками и о дальнейшем продвижении и расширении курдских территорий в Сирийской Арабской Республике можно будет забыть. В долгую турки скорее передадут оттяпанные ими территории под управление легитимного правительства, чем позволят занять их курдам.
      Вот такие хитрые переплетения Ближнего Востока! hi
      Арберес
      1. Юра Сегодня, 09:29
        Цитата: Арберес
        Как ни странно...но заклятые турецкие друзья в данный момент играют нам на руку.

        Соглашусь с вами, России в данный момент это похоже на руку.
        Юра
        1. armenk Сегодня, 10:49
          Думаю это согласованные действия.
          armenk
      2. vladfill Сегодня, 09:30
        Турки хитро и плотненько переплетены с Израилем, а героическому Израилю
        почему то не хочется уходить с оккупированных сирийских территорий.
        vladfill
        1. Маз Сегодня, 10:31
          Вы правда так думаете? А вот султан Эрдоган призвал всех мусульман двинуть в Иерусалим на защиту АльАксы. Это после стольких месяцев нейтралитета!

          «Все знают: Израиль прекрасно сознает, что ограничения, которые он налагает на Аль-Аксу, не связаны с вопросами безопасности. Израиль пытается забрать ее у мусульман под предлогом борьбы с террором».
          «Недостаток нашей помощи Аль-Аксе привел к тому, что израильские солдаты оскверняют ее своими ботинками и проливают на ней кровь мусульман», — сказал президент Турции. В таком же духе около года назад высказался председатель ПА Абу-Мазен — он назвал оскверняющими Аль-Аксу всех израильтян, которые поднимаются на Храмовую гору. http://news.israelinfo.co.il/world/67801
          Вчера, вернувшись из поездки по странам Персидского залива, Эрдоган заявил, что Израиль плюет на закон и вредит не только себе, но и всему региону. Эта страна идет ведет себя в изоляцию».
          С самого начала конфликта на Храмовой горе Эрдоган занимал откровенно антиизраильскую позиции и изо всех сил возбуждал страсти в мусульманском мире, призывая к защите Аль-Аксы.
          Маз
    3. Buka001 Сегодня, 10:23
      Какое же оно суверенное если курды провозгласили свое государство ??? Как раз таки турки востанавливают суверенитет сирии
      Buka001
  2. Хубун Сегодня, 09:19
    Зачем предупреждать , действием на действие отвечать надо бы
    Хубун
  3. Стирбьорн Сегодня, 09:21
    похоже придется курдам прекратить штурм Ракки, тем более авиация коалиции от нее одни руины оставит, как с тем же Мосулом вышло
    Стирбьорн
  4. samarin1969 Сегодня, 10:03
    Американцы могут разменять территории своих вассалов. ...Пока и турки, и курды укрепляют свои позиции за счет Сирии и Ирака. ...
    samarin1969
  5. КГБ_ЦРУ Сегодня, 10:40
    Это не Израиль, Россия будем молчать. Не говоря уже о какой-то озабоченности.
    КГБ_ЦРУ
    1. Юра Сегодня, 10:58
      Россия молча действует, Израиль портит воздух да так сильно, что скоро самим дышать нечем будет.
      Юра
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