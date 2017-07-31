Пентагон вернул Японии 4 га земли на Окинаве
Американские военные вернули Японии 4 гектара земли, занятой под военную базу «Футэмма» в городе Гинован на Окинаве, передает РИА Новости сообщение агентства «Киодо».
По данным агентства, «речь идет лишь от 0,8% территории базы, занимающей 481 гектар». Договоренность о возвращении части земли была достигнута между странами в прошлом году.
Издание отмечает, что власти города Гинован смогут использовать возвращенную 2-километровую полосу для строительства дороги в 2019 году после проверки земли на наличие в ней каких-либо вредных включений.
Агентство напоминает, что аэродром американской базы находится в «плотном окружении жилых домов, школ и больниц», что создает угрозу для безопасности населения.
Ранее власти Японии договорились о переносе базы на север Окинавы, в район, где находится другая база – «Кэмп-Шваб». Однако местная администрация выступает против этого, настаивая на полном выводе военной базы из Окинавы в другие регионы.
Окинава составляет лишь 0,6% островного государства, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех Вооруженных сил США в Японии.
По данным агентства, «речь идет лишь от 0,8% территории базы, занимающей 481 гектар». Договоренность о возвращении части земли была достигнута между странами в прошлом году.
Издание отмечает, что власти города Гинован смогут использовать возвращенную 2-километровую полосу для строительства дороги в 2019 году после проверки земли на наличие в ней каких-либо вредных включений.
Агентство напоминает, что аэродром американской базы находится в «плотном окружении жилых домов, школ и больниц», что создает угрозу для безопасности населения.
Ранее власти Японии договорились о переносе базы на север Окинавы, в район, где находится другая база – «Кэмп-Шваб». Однако местная администрация выступает против этого, настаивая на полном выводе военной базы из Окинавы в другие регионы.
Окинава составляет лишь 0,6% островного государства, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех Вооруженных сил США в Японии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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