12:47 31 июля

Пентагон вернул Японии 4 га земли на Окинаве

Американские военные вернули Японии 4 гектара земли, занятой под военную базу «Футэмма» в городе Гинован на Окинаве, передает РИА Новости сообщение агентства «Киодо».



По данным агентства, «речь идет лишь от 0,8% территории базы, занимающей 481 гектар». Договоренность о возвращении части земли была достигнута между странами в прошлом году.


Издание отмечает, что власти города Гинован смогут использовать возвращенную 2-километровую полосу для строительства дороги в 2019 году после проверки земли на наличие в ней каких-либо вредных включений.

Агентство напоминает, что аэродром американской базы находится в «плотном окружении жилых домов, школ и больниц», что создает угрозу для безопасности населения.

Ранее власти Японии договорились о переносе базы на север Окинавы, в район, где находится другая база – «Кэмп-Шваб». Однако местная администрация выступает против этого, настаивая на полном выводе военной базы из Окинавы в другие регионы.

Окинава составляет лишь 0,6% островного государства, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех Вооруженных сил США в Японии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Владимирец Сегодня, 09:57
    "Американские военные вернули Японии 4 гектара земли"

    Щедрость янки не знает границ: вернули джапам кусок их же земли 200х200 метров. smile
    Владимирец
    1. Толстоевский Сегодня, 10:01
      в 10000 раз меньше, чем площадь поражения от атомной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки
      Толстоевский
      1. Басарев Сегодня, 10:12
        Тут всё двузначно: во-первых, современная Япония всем обязана американцам, которые и сделали страну богатой и развитой. Во-вторых, японцы умные люди и понимают, что своими силами с реваншистским Китаем они не справятся. И потому есть нужда в союзниках - а тут как раз американцы готовы помочь. То есть японцы хотят американские базы и войска на территории - и чтобы быть спокойнее за безопасность страны, и чтобы отблагодарить американцев за богатство и прогресс. Это для японцев чрезвычайно важно, потому что у них очень весомое понятие о чести, по которому неблагодарность является самым чёрным грехом.
        Басарев
        1. Владимирец Сегодня, 10:32
          Цитата: Басарев
          Это для японцев чрезвычайно важно, потому что у них очень весомое понятие о чести, по которому неблагодарность является самым чёрным грехом.

          Ну вот и нашли самую благородную нацию в мире.
          Цитата: Басарев
          сделали страну богатой и развитой.

          А чем они так сильно развили Японию? what
          Владимирец
        2. Злодей Сегодня, 10:40
          Цитата: Басарев
          То есть японцы хотят американские базы и войска на территории - и чтобы быть спокойнее за безопасность страны, и чтобы отблагодарить американцев за богатство и прогресс. Это для японцев чрезвычайно важно, потому что у них очень весомое понятие о чести, по которому неблагодарность является самым чёрным грехом.

          По поводу баз: когда их строили желание или нежелание Японцев никого не интересовало в принципе.
          По поводу чести и благодарности: лично я не думаю, что Японцы обманкуртились настолько, что забыли, кто им Хиросиму и Нагасаки устроил, и куда их честь втоптана была. ИМХО, далеко не всё в этом мире имеет цену в денежном эквиваленте hi
          Злодей
    2. сибиралт Сегодня, 10:09
      Японцы не могут забрать землю на своей территории, а лезут за Курильскими островами. recourse
      сибиралт
  2. Алексей7777777 Сегодня, 09:58
    Широкий жест-тулупчик заячий вспомнился почему-то сразу... laughing
    Алексей7777777
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 10:00
    договорились о переносе базы на север Окинавы, в район, где находится океанская впадина,глубиной почти 5 километров.Самое-то для амерской авиабазы.
    ВЕРЕСК
  4. AlexanderVP Сегодня, 10:00
    Королевство Рюкю лучше не дразнить, а то еще решат отделиться от Японии :)))
    AlexanderVP
  5. Злодей Сегодня, 10:27
    Вот почему то я думаю, что п-сы в скором времени вонять начнут, что оне, белыя да пушистыя джапам Окинаву по кусочку возвертают, а злая Россия не хочет сирым и убогим Курилы отдавать.
    Злодей
  6. Masya Masya Сегодня, 10:44
    Вернули каких- то 0,8%, а разговору то, разговору... ка будто все 481 гектар вернули... так подачку кинули...
    Masya Masya
  7. Paranoid50 Сегодня, 10:51
    Окинава составляет лишь 0,6% островного государства, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех Вооруженных сил США в Японии.
    Вот самая полезная информация в статье. А уж как они там заборы двигают - их проблемы.
    Paranoid50
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:25
    Пентагон вернул Японии 4 га земли на Окинаве

    Наверное презент за совместные учения. Японцы получили кусочек своей же территории за соблюдение генеральной линии вашингтонского обкома.
    rotmistr60
  9. pvv113 Сегодня, 12:14
    Американские военные вернули Японии 4 гектара земли

    Аттракцион неслыханной щедрости - янки подарили Японии ее же землю laughing
    pvv113
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