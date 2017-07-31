Пенс: президент США надеется, что РФ изменит свое поведение на Украине
Дональд Трамп считает поведение России на Украине неприемлемым и надеется на его изменение, передает РИА Новости заявление вице-президента США Майка Пенса.
Также Трамп «дал ясно понять, что очень скоро он подпишет законопроект по санкциям против РФ», одобренный конгрессом, добавил вице-президент.
Он отметил, что Вашингтон ожидает изменения поведения Москвы.
Отношения между РФ и Западом ухудшились из-за ситуации вокруг Украины. Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела соседнего государства, заявляя, что «не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию».
Президент дал ясно понять, что дестабилизирующая деятельность России и поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлемо,сказал Пенс в ходе визита в Эстонию.
Также Трамп «дал ясно понять, что очень скоро он подпишет законопроект по санкциям против РФ», одобренный конгрессом, добавил вице-президент.
Он отметил, что Вашингтон ожидает изменения поведения Москвы.
Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства,сказал Пенс.
Отношения между РФ и Западом ухудшились из-за ситуации вокруг Украины. Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела соседнего государства, заявляя, что «не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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