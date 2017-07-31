12:45 31 июля

Пенс: президент США надеется, что РФ изменит свое поведение на Украине

Дональд Трамп считает поведение России на Украине неприемлемым и надеется на его изменение, передает РИА Новости заявление вице-президента США Майка Пенса.

Вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен, прибытие в Таллин.

Президент дал ясно понять, что дестабилизирующая деятельность России и поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлемо,
сказал Пенс в ходе визита в Эстонию.


Также Трамп «дал ясно понять, что очень скоро он подпишет законопроект по санкциям против РФ», одобренный конгрессом, добавил вице-президент.

Он отметил, что Вашингтон ожидает изменения поведения Москвы.

Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства,
сказал Пенс.

Отношения между РФ и Западом ухудшились из-за ситуации вокруг Украины. Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела соседнего государства, заявляя, что «не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 50

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  1. Владимирец Сегодня, 10:43
    "поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлемо"

    А мы что, Порошенко поддерживаем? what
    Владимирец
    1. soroKING Сегодня, 10:51
      как всегда: всё с ног на голову am
      soroKING
      1. Владимир16 Сегодня, 10:55
        мы увидим иное поведение российского правительства,

        Реально себя видят воспитателями, а русские для них - дети в яслях. Они ни как не могут смириться с тем, что есть люди которым плевать на хотелки американцев.
        Но, что характерно, он ждет иного поведения именно от правительства нашего. Не от ВВП, не от Думы и других законодателей, а именно от правительства. Видимо до сих пор есть в этом правительстве сторонники госдепа.
        Владимир16
      2. Pete Mitchell Сегодня, 11:02
        Страна "родства не помнящих" и куча "собак Павлова" - Понятковский просто отдыхает: все переврут, наделают гадостей всем подряд, кого то приласкают и назовут "союзником", а потом все дружно будут валить вину на Россию/Китай/СевКорею... negative
        Мне иногда кажется, что синдром "рассеянного внимания" охватил западный мир лет так 200 тому обратно, с тех пор как американский капитализм встал на ноги - надо урвать, урвать, урва..., а что сами натворили надо не вспоминать: сми/ящик помогут в этом. Держать строй, другого выхода нет stop drinks soldier
        Pete Mitchell
        1. Чёрный Сегодня, 11:37
          Они просто умиляют в своей наивности. Уж тыщу статей и книг написали их же западные авторы про русскую психологию, а дилетанты-политики все еще думают, что русские среагируют на их действия так же, как среагировали бы они сами. То есть: если их давят, они становятся сговорчивее.ssian Empire used strike back. Россия только потому и стала самой большой страной в мире, что наши предки на пощечину отвечали ударом по морде и пинком под зад.
          Чёрный
        2. Нормаль ок Сегодня, 12:10
          Цитата: Pete Mitchell
          с тех пор как американский капитализм встал на ноги - надо урвать, урвать, урва

          Любой капитализм - таков же. Только возможности разные.
          Нормаль ок
      3. Подрезчик Сегодня, 11:08
        Цитата: soroKING
        как всегда: всё с ног на голову am

        Лавров: "Президент РФ надеется, что США изменят свое поведение в Прибалтике." Наглецы! hi
        Подрезчик
      4. To be or not to be Сегодня, 11:19
        Сам факт прилета в огромную страну да еще вице -президента такой маленькой страны о многом говорит
        To be or not to be
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 10:55
      Цитата: Владимирец

      2
      Владимирец Сегодня, 10:43 Новый
      "поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлемо"

      А мы что, Порошенко поддерживаем?

      К сожалению, да, до последнего времени очень даже поддерживали. И финансово и политически. Исходя из ложного посыла, что любая альтернатива Порошенко будет для нас ещё хуже.
      Капитан Пушкин
    3. Соломон Кейн Сегодня, 11:03
      У большинства западных политиков принцип: "Прокукарекал, а там не рассветай..... "
      По ходу, словоблудие, как последствия слабоумия wassat
      Соломон Кейн
      1. To be or not to be Сегодня, 11:22
        "Пенс: президент США надеется, что РФ изменит свое поведение на Украине"
        Конечно изменит -сама пирожки печь будет.вам пирожки с чем? С Новороссией или Малороссией?
        To be or not to be
    4. Spartanez300 Сегодня, 11:39
      Отношения между РФ и Западом ухудшились из-за того что США считает себя господином планеты и все ей должны поклоняться . Россия воспротивилась этому и стала с этим не соглашаться , а Украина это так повод для конфликта . angry
      Spartanez300
    5. Зяблицев Сегодня, 11:49
      Немного перефразировав, специально для Пенса и Трампа:Видимо "д.раков в США лет на 100 припасено!" laughing
      Зяблицев
  2. Стройбат запаса Сегодня, 10:43
    Что пенс, что цент - разменная монета, так что слушать ее звон смысла нет.
    Только копейка рубль бережет laughing
    Стройбат запаса
    1. Алексей7777777 Сегодня, 11:02

      А если серьёзно-мы слишком много внимания уделям ,глядя и слушая то,как нас там оценивают и что говорят разные деятели забугорные...Ни к чему это,по-моему...
      Алексей7777777
  3. Комментарий был удален.
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 10:57
      Цитата: AleksPol

      0
      AleksPol Сегодня, 10:43 Новый
      Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства,
      Блажен кто верует , И.д.и.о.т

      От чего же сразу "И.д.и.о.т"? У нас ведь те же самые мысли, мы по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение правительства США на Украине.
      Капитан Пушкин
  4. новичок Сегодня, 10:44
    ага, надейтесь и ждите, прошлогоднего снега. амерзы.
    новичок
  5. samarin1969 Сегодня, 10:48
    Учитывая медийный "трампгейт" в США, эстонцы будут относится к Пенсу, как к возможному сюзерену №1.
    samarin1969
  6. УАЗ 452 Сегодня, 10:58
    "Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства,
    сказал Пенс".
    И надежды ваши сбудутся. Вот только точно ли это иное поведение понравится?
    УАЗ 452
  7. Толстоевский Сегодня, 10:59
    конечно изменит, как время придёт. пока пополняем запасы мыла и верёвки
    Толстоевский
  8. КГБ_ЦРУ Сегодня, 11:00
    Я тоже надеюсь, после Украины пошли все беды. А потом и Сирия.
    КГБ_ЦРУ
    1. Владимирец Сегодня, 11:06
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      после Украины пошли все беды.

      А у вас то, в Израиле, что за "беды" пошли?
      Владимирец
      1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 11:10
        Цитата: Владимирец
        А у вас то, в Израиле, что за "беды" пошли?

        тут не Израиль обсуждают
        КГБ_ЦРУ
    2. Молот 75 Сегодня, 11:06
      Ребята посмотрите кто к нам пришел? Изыди ИУДА!
      Молот 75
      1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 11:09
        Цитата: Молот 75
        Ребята посмотрите кто к нам пришел? Изыди ИУДА!

        Давно казачьими нагайками не получали?
        КГБ_ЦРУ
        1. Молот 75 Сегодня, 11:14
          Я думаю вам давно уже пора... обратно в землю обетованную, не чего вам тут ев...ботам делать! Засуньте свою ХУЦПУ обратно себе в то место, по которому нагайкой будете получать! И не трудитесь писать, я вас просто отслеживаю, а всякую дурь оставьте себе.
          Молот 75
          1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 11:16
            Я и так на земле обетованной. Но лучше жить вы не стали. Вода в кране появилась.
            КГБ_ЦРУ
    3. Paranoid50 Сегодня, 11:09
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      после Украины пошли все беды

      Все беды пошли с 1776 года, в 1948-м гемора добавилось... wink
      Paranoid50
      1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 11:10
        А ещё правильнее с олимпиады. После олимпиады всё начало рушиться.
        КГБ_ЦРУ
        1. Paranoid50 Сегодня, 11:17
          Цитата: КГБ_ЦРУ
          После олимпиады всё начало рушиться.

          Дык,не надо было императору Феодосию олимпиаду запрещать. Глядишь - империя чуть дольше прожила бы. laughing
          Paranoid50
        2. Соломон Кейн Сегодня, 11:20
          С Мюнхенской, в 1972?
          Соломон Кейн
    4. vovanpain Сегодня, 11:24
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Я тоже надеюсь, после Украины пошли все беды. А потом и Сирия.

      Рабинович и тебе не хворать. wink
      vovanpain
  9. Балу Сегодня, 11:01
    Выражаю озабоченность поведением США на Украине: поддержка преступного коррумпированного правительства, снабжение оружием банд фашиствующих националистов.
    Настоятельно рекомендую закрыть посольство США на Украине и отозвать всех инструкторов и намеников из ЧВК.
    Прекращение поддержки преступного режима Поросенко послужило бы нормализации обстановке на Украине и востановлению законности и порядка.
    Президент РФ ясно дал понять, что это не последние болезненные санкции в отношении США.
    Обращаю внимание г-на Трампампама на психическую неадекватность его ближайшего окружения и госдепа. С кем поведешься от того и наберешься.
    Г-ну Трампампаму следовало бы дружить с Россией, а не бакланить как пьяный ковбой в салуне.
    Балу
  10. Alexey-74 Сегодня, 11:03
    А мы очень надеемся, что вы вообще уберетесь с Украины.... и тогда мы подумаем как с вами восстанавливать отношения, или нет....
    Alexey-74
  11. ArhipenkoAndrey Сегодня, 11:03
    Не понятно, а если России не нравится поведение США и её друзей, так это что тоже пора вводить санкции против них и требовать полного удовлетворения своих взглядов на поведение, По большому счёту можно просто послать эту не погрешимую и "дэмократическую" страну далеко и надолго, а заодно и их шавок прикормленных и не имеющих своего мнения "стран". А так просто детский лепет от высоких американских должностных лиц и не более.
    ArhipenkoAndrey
  12. ксюха Сегодня, 11:04
    Глядя на фото прибывших, особенно жены.Сразу веришь,что прибыли самые лучшие и самые искренние друзья.
    ксюха
    1. Seidel45 Сегодня, 11:12
      Особенно жены с её настеж распахнутой коробочкой.
      Seidel45
  13. soroKING Сегодня, 11:06
    https://youtu.be/CAc4lga6e0U и выписали же из больнички
    soroKING
  14. ВЕРЕСК Сегодня, 11:07
    надеется, что РФ изменит свое поведение Он устроился в" детский садик" воспитателем?
    ВЕРЕСК
  15. domnich Сегодня, 11:07
    «…Дональд Трамп считает поведение России на Украине неприемлемым и надеется на его изменение…»

    В России тоже очень многие надеются на изменение политики России на Украине – на явную и однозначную поддержку ЛНР и ДНР. Лично я даже в глубине души надеюсь, что Россия признает ЛНДР (Малороссию) правопреемницей Украины (как более адекватное государственное образование) и постарается убедить в этом мировое сообщество.
    domnich
  16. К-50 Сегодня, 11:09
    Ох уж эта дебильная американская улыбка. laughing
    К-50
  17. Seidel45 Сегодня, 11:09
    Блажен кто верует... А всё-таки хотелось бы узнать как, по мнению Трампа, должна вести себя Россия? Как во времена приснопамятных Горбачёва и Ельцина? Нигде и ни в чём не противостоять и ни в чём амерам не отказывать, в том числе и в ущерб себе? Мечты, мечты...
    Seidel45
  18. rotmistr60 Сегодня, 11:09
    дестабилизирующая деятельность России и поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлемо

    Высказывание достойное истинного американца - свалить свои грехи на других и желательно на Россию, благо Украина у нее под боком. Так вот и существуют со дня основания государства.
    rotmistr60
  19. BAI Сегодня, 11:10
    Ну а мы надеемся, что США изменят свое поведение на Украине. Что дальше?
    BAI
  20. КОТ БАЮН Сегодня, 11:10
    Президент дал ясно понять, что дестабилизирующая деятельность России и поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлемо,
    - от это он правильно сказал, только Название страны поменять нужно: Россия на США - и тогда заявление будет соответствовать действительности.
    КОТ БАЮН
  21. дед Мих Сегодня, 11:41
    России на Украине нет, а "поведение"- есть. Пенс сам то понял, что сказал?
    дед Мих
  22. Старый военрук Сегодня, 12:08
    Как это здорово! Они надеются, а эта дикая Россия их надежд не оправдывает. Ах, какой ужас! Рассуждения выпускника (правда с отличием) вспомогательной школы, т.е. школы для умственно отсталых детей. И такое создание находится у руля государства?!
    Старый военрук
  23. tihonmarine Сегодня, 12:20
    По словам этого "дятла" режим Порошенко-Тучинов & Co. не мошеннический ? А тогда какой же ?
    tihonmarine
  24. pvv113 Сегодня, 12:23
    Пенс: президент США надеется, что РФ изменит свое поведение на Украине

    С какого пенса он на это надеется?
    pvv113
  25. 933454818 Сегодня, 12:35
    Отлично видно,кто теперь дирижирует политикой на Украине.Такие же дебильные действия как по возвращению Крыма,Донбаса и Луганска в состав Украины.Мы вам санкции а вы должны нам верить-мы вам обрезаем провода,перекрываем воду и бомбим,а вы нас должны сильно любить за это...Я был об американцах лучшего мнения...
    933454818
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