12:47 31 июля

Террористы из Ливана перевозятся в Сирию вместе с семьями

Как сообщает РИА Новости , источник агентства в шиитском движении "Хезболлах" сообщил о запланированном на 31 июля уходе с территории горного района Эрсаль на ливано-сирийской границе последней группы боевиков "Джебхат ан-Нусра"* (*террористическая организация, запрещенная в России) вместе с примерно 9000 родственниками террористов, находящимися в настоящее время в лагерях беженцев.

Второй этап договоренности об обмене начнется в понедельник утром. Боевики "Нусры"* и их семьи общей численностью 9 тысяч человек выйдут (с территории Ливана) в обмен на освобождение бойцов сопротивления ("Хезболлах"), которые в плену у "Нусры"*.


Предполагается, что они перейдут на территорию Сирии, в район Флита, откуда их переправят в провинцию Идлиб.


Эрсаль площадью 90 кв. км был освобожден бойцами ливанского движения "Хезболлах" в течение 6 суток. Одновременно при участии сил Дамаска был полностью взят под контроль соседний сирийский горный район Флита.

Террористы из Ливана перевозятся в Сирию вместе с семьями


Боевики использовали труднодоступную местность Эрсаля для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Расположенные здесь лагеря беженцев являлись укрытием от ливанской армии, через них переправлялись заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана. Здесь же осуществлялась вербовка молодых людей на войну против правительственных сил Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. himRa Сегодня, 11:50
    не ужели рекруты кончаются?
    himRa
    1. Алексей7777777 Сегодня, 11:56
      Да непохоже...Похоже на планомерную рекогносцировку...
      Алексей7777777
      1. НасРать Сегодня, 12:05
        В Идлибе создают буфер(из бармалеев) с Турцией что ли?
        НасРать
      2. rotmistr60 Сегодня, 12:06
        Вы наверное хотели сказать "ротацию"? Рекогносцировка проводится на местности для ее изучения перед боевыми действиями.
        rotmistr60
        1. Алексей7777777 Сегодня, 12:14
          Прости-да,ротацию,конечно...Просто вчера напраздновался... laughing laughing laughing hiГолова гудит страшно,спаси Бог,что поправил... wink good
          Алексей7777777
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:15
            Тогда с прошедшим! drinks
            rotmistr60
  2. Ken71 Сегодня, 11:57
    Хезбола за счет сирии решает свои проблемы. Союзнички блин
    Ken71
    1. himRa Сегодня, 12:01
      решая свои проблемы они помогают нам решать свои,а то что вместе со своими семьями ...говорит о многом
      himRa
    2. kapitan92 Сегодня, 12:03
      Там В С Е решают свои проблемы за счет Сирии. hi
      kapitan92
    3. voyaka uh Сегодня, 12:22
      "Хезбола за счет сирии решает свои проблемы"/////

      Конечно. Для ливанских шиитов усиление исламистских фундаменталистов-суннитов
      в Сирии означала смерть. Ведь ясно было, что те не остановятся в Сирии и попрут
      черз Ливан к морю, уничтожая Хизбалла. Поэтому Хизбалла ринулась воевать в Сирии
      с полной отдачей, хотя Асад для них - презренный "отступник от веры".
      voyaka uh
      1. himRa Сегодня, 12:31
        Цитата: voyaka uh
        с полной отдачей, хотя Асад для них - презренный "отступник от веры".

        ну если точнее говорить Асад вовсе не был мусульманин! так что отступником не может быть
        а остальные утверждения имеют право быть
        himRa
        1. tamnun Сегодня, 12:39
          Цитата: himRa
          у если точнее говорить Асад вовсе не был мусульманин! так что отступником не может быть

          алавиты - типичные вероотступники.
          С точки зрения ислама - они подлежат уничтожению ( да же не возвращению в веру)
          Как кстати и шииты , друзы
          Иртида́д (араб. ارتداد — отступничество, переход из одного состояния в другое) — вероотступничество из ислама, один из самых больших грехов в нём. Совершившего иртидад называют муртадом.

          К вероотступничеству относится отрицание существования Аллаха, непризнание пророков, отрицание обрядов, установленных в Коране, намерение стать в будущем неверным (кафиром)

          Все мусульманские правоведы (факихи) считали, что вероотступники в конечном итоге должны быть казнены. Основанием для этого является хадис пророка Мухаммада: «Пролитие крови мусульманина разрешено в трех случаях: если он совершил прелюбодеяние, будучи женатым, если он совершил убийство и если он покинул свою религию»[
          tamnun
    4. хрыч Сегодня, 12:40
      Цитата: Ken71
      Хезбола за счет сирии решает свои проблемы. Союзнички блин

      Когда не будет тыловой базы бармалеям, где они безнаказанно лечаться, отдыхают, размножаются, пополняют запасы и пр., будет им тяжко. В Сирии земля у них под ногами горит.
      хрыч
  3. Mavrikiy Сегодня, 12:39
    Ничего не понял. Но вроде позитив. Поэтому +.( "не читал, но "за")
    Mavrikiy
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