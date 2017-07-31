Террористы из Ливана перевозятся в Сирию вместе с семьями

Второй этап договоренности об обмене начнется в понедельник утром. Боевики "Нусры"* и их семьи общей численностью 9 тысяч человек выйдут (с территории Ливана) в обмен на освобождение бойцов сопротивления ("Хезболлах"), которые в плену у "Нусры"*.

Как сообщает РИА Новости , источник агентства в шиитском движении "Хезболлах" сообщил о запланированном на 31 июля уходе с территории горного района Эрсаль на ливано-сирийской границе последней группы боевиков "Джебхат ан-Нусра"* (*террористическая организация, запрещенная в России) вместе с примерно 9000 родственниками террористов, находящимися в настоящее время в лагерях беженцев.Предполагается, что они перейдут на территорию Сирии, в район Флита, откуда их переправят в провинцию Идлиб.Эрсаль площадью 90 кв. км был освобожден бойцами ливанского движения "Хезболлах" в течение 6 суток. Одновременно при участии сил Дамаска был полностью взят под контроль соседний сирийский горный район Флита.Боевики использовали труднодоступную местность Эрсаля для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Расположенные здесь лагеря беженцев являлись укрытием от ливанской армии, через них переправлялись заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана. Здесь же осуществлялась вербовка молодых людей на войну против правительственных сил Сирии.