12:46 31 июля

Северокорейская газета: Пхеньян продолжит демонстрацию силы

КНДР продолжит демонстрацию своей ядерной и ракетной мощи до тех пор, пока Вашингтон не прекратит враждебную политику против этой страны, передает РИА Новости сообщение северокорейской газеты «Нодон синмун».



Великий успех второго испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" стал мощной демонстрацией революционной веры нашей партии и народа, готовых наносить удары до тех пор, пока американские империалисты не прекратят анахроническую враждебную политику в отношении Кореи и не принесут на коленях извинения за страдания, причиненные нашей нации,
пишет центральная газета КНДР.


Как отметило южнокорейское агентство «Рёнхап» демонстрацией ядерной и ракетной мощи власти КНДР добиваются изменения политики Соединенных Штатов в отношении своей страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Толстоевский Сегодня, 11:57
    Работайте, братья!
    Толстоевский
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:59
      КНДР прав со своей стороны и не стал кланяться и терпеть нападки со стороны США , так поступит любой уважающий себя человек или народ .
      Spartanez300
    2. Чёрный Сегодня, 12:01
      КНДР откровенно издевается над США...на глазах у всего мира. Американцы пыжаться, надувают щёки, делают грозные морды лица, гоняют туда-сюда авианосцы, а сделать ничего не могут....НИ-ЧЕ-ГО!
      Чёрный
    3. Зяблицев Сегодня, 12:12
      У КНДР нет другого выхода! Единственно, что пин..ы воюют по одной и той же тактике - равняют в пыль авиа и ракетными ударами все и потом принимают решение о наземной операции! Япония и Южная Корея ходит под себя и сдерживает милитаристские закидоны своих заокеанских союзничков, но как долго это будет продолжаться? Поэтому КНДР нужно озаботиться и наращиванием системы ПВО и объектов резервирования социальной инфраструктуры!
      Зяблицев
  2. Комментарий был удален.
  3. vch Сегодня, 11:59
    Еще одна головная боль амеров! И не только головная боль, но и пощечина Трампу - ведь как не пытался напугать Ына, а тот плевал с высокой колокольни и на Трампа и на его авианосные группы!
    vch
    1. Чёрный Сегодня, 12:05
      Над амерами сккоро будет весь мир ржать.... как над украиной сейчас.. Да они в чём то и похожи. Вот только у них амбиций поболее будет. Выкопали Тихий Океан. Насыпали Австралию... lol
      Чёрный
    2. 34 регион Сегодня, 12:27
      11.59. Да! Жалко что у нас руководство ссыкотное и преклоняется перед Западом.
      34 регион
    3. iliitchitch Сегодня, 12:35
      Цитата: vch
      Еще одна головная боль амеров! И не только головная боль, но и пощечина Трампу - ведь как не пытался напугать Ына, а тот плевал с высокой колокольни и на Трампа и на его авианосные группы!


      Ильично от меня уважуха человеку .
      Никаких "озабоченностей" не выказывает этот анфан террибль . Просто посылает всех агрессоров .
      И правильно делает .
      Муха в супе , кнопка на стуле всемирной училке ... Нате вам КУ . Не мы же первые начали .
      iliitchitch
  4. AlexanderVP Сегодня, 12:05
    Вашингтон не прекратит, увы. Под этим предлогом усилит ПРО в регионе и все.
    AlexanderVP
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:11
    Представляю как у американцев свербит в одном месте и зубы скрипят. "Великих и ужасных" корейцы ни во что не ставят, а продолжают гнуть свое. Трамп по своей наивности посчитал, что для КНДР будет достаточно продемонстрировать авианосец, потом еще один и корейцы руки вверх. Ан нет.
    rotmistr60
    1. AlexanderVP Сегодня, 12:14
      Цитата: rotmistr60
      Представляю как у американцев свербит в одном месте и зубы скрипят. "Великих и ужасных" корейцы ни во что не ставят, а продолжают гнуть свое

      Амерам выгодна несговорчивость северян. Под это дело там можно держать авианосец, носители Томагавков, разворачивать THAAD'ы или прочее ПРО.
      Имхо, для злорадства нет никаких оснований.
      AlexanderVP
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:17
        А это не злорадство, где вы его увидели. а констатация факта.
        rotmistr60
        1. AlexanderVP Сегодня, 12:19
          Цитата: rotmistr60
          А это не злорадство, где вы его увидели. а констатация факта.

          Ну "свербит и скрепит" похоже на злорадство. Если не так, прошу прощения.
          AlexanderVP
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:24
            Так у них постоянно "свербит" и "скрипят" на весь мир. Что поделаешь, такая политика "исключительной" нации.
            rotmistr60
  6. лысова Сегодня, 12:20
    ---"Как отметило южнокорейское агентство «Рёнхап» демонстрацией ядерной и ракетной мощи власти КНДР добиваются изменения политики Соединенных Штатов в отношении своей страны." --- Да не ричём тут политика штатов, она только катализатор. Просто государство, со своим направлением развития, создаёт свою безопасность. А плохо это или хорошо не нам решать.
    лысова
  7. Кецалькоатль Сегодня, 12:29
    Пхахах)) сколько пафоса) в духе убогих комуняк) неужели эти недоразвитые у кого-то страх вызывают)
    Кецалькоатль
  8. Комментарий был удален.
  9. pvv113 Сегодня, 12:40
    пока Вашингтон не прекратит враждебную политику против этой страны

    Пока этот источник зла существует, будет неспокойно во всем мире, а не только в Северной Корее
    pvv113
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