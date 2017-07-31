Северокорейская газета: Пхеньян продолжит демонстрацию силы

Великий успех второго испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" стал мощной демонстрацией революционной веры нашей партии и народа, готовых наносить удары до тех пор, пока американские империалисты не прекратят анахроническую враждебную политику в отношении Кореи и не принесут на коленях извинения за страдания, причиненные нашей нации,

КНДР продолжит демонстрацию своей ядерной и ракетной мощи до тех пор, пока Вашингтон не прекратит враждебную политику против этой страны, передает РИА Новости сообщение северокорейской газеты «Нодон синмун».пишет центральная газета КНДР.Как отметило южнокорейское агентство «Рёнхап» демонстрацией ядерной и ракетной мощи власти КНДР добиваются изменения политики Соединенных Штатов в отношении своей страны.