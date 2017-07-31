Северокорейская газета: Пхеньян продолжит демонстрацию силы
КНДР продолжит демонстрацию своей ядерной и ракетной мощи до тех пор, пока Вашингтон не прекратит враждебную политику против этой страны, передает РИА Новости сообщение северокорейской газеты «Нодон синмун».
Как отметило южнокорейское агентство «Рёнхап» демонстрацией ядерной и ракетной мощи власти КНДР добиваются изменения политики Соединенных Штатов в отношении своей страны.
Великий успех второго испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" стал мощной демонстрацией революционной веры нашей партии и народа, готовых наносить удары до тех пор, пока американские империалисты не прекратят анахроническую враждебную политику в отношении Кореи и не принесут на коленях извинения за страдания, причиненные нашей нации,пишет центральная газета КНДР.
Как отметило южнокорейское агентство «Рёнхап» демонстрацией ядерной и ракетной мощи власти КНДР добиваются изменения политики Соединенных Штатов в отношении своей страны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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