12:46 31 июля

Япония и США предпримут дополнительные меры безопасности

Вашингтон и Токио договорились принять дополнительные меры безопасности в связи с северокорейской проблемой, передает РИА Новости заявление главы японского правительства Синдзо Абэ.



Вместе с президентом Трампом мы пришли к полному согласию в понимании того, что необходимы дополнительные действия,
сказал Абэ журналистам после телефонного разговора с американским лидером.


Впредь в тесном сплочении Японии и США мы будем принимать конкретные меры для повышения мощи системы обороны, для противодействия угрозе Северной Кореи и приложим все усилия для обеспечения безопасности граждан,
заявил японский премьер.

Абэ отметил, что «высоко оценивает подтверждение Трампом обязательств США по защите союзников».

Ранее он призвал также Москву и Пекин «со всей серьезностью осознать суровую действительность и усилить давление» на власти КНДР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. himRa Сегодня, 12:11
    да есть хорошое пугало или отмазка чтоб прижать Китай и Россию
    Абэ отметил, что «высоко оценивает подтверждение Трампом обязательств США по защите союзников».

    по сути экономическое чудо японцев обеспечили американцы ...но может хватит прогибаться и пора вспомнить самурайский дух?
    himRa
    1. Зяблицев Сегодня, 12:22
      Вместо того, что бы договариваться с Ыном, самураи продолжают подмахивать США...Жалкое зрелище!
      Зяблицев
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:13
    что необходимы дополнительные действия,

    Чего не сделаешь за 4 га своей же земли с американского барского плеча. Японии давно нужно было понять, что провоцирование КНДР к добру не приведет.
    rotmistr60
    1. Алексей7777777 Сегодня, 12:23
      good Японии ещё бы вспомнить,кто на них бомбы атомные кидал в своё время,а то они уже думают на полном серьёзе,что это мы... belay
      Алексей7777777
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:26
        Часть японской молодежи действительно так думает. Это показал опрос проведенный пару лет назад.
        rotmistr60
      2. himRa Сегодня, 12:26
        Цитата: Алексей7777777
        good Японии ещё бы вспомнить,кто на них бомбы атомные кидал в своё время,а то они уже думают на полном серьёзе,что это мы... belay

        глупости не надо повторять за другими, изучите вопрос!
        himRa
        1. Алексей7777777 Сегодня, 12:42
          ."..Если вы вдруг окажетесь в музее атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, вы не увидите там упоминаний о том, кто сбросил эту атомную бомбу. Бомба упала сама, бомбу сбросили. А кто – это, извините, знать не положено. Более того, есть социологические опросы, по которым более 60 % японцев до 26 лет, знают, что атомную бомбу на Японию сбросил Советский Союз..."
          Я достаточно тщательно вопрос изучил,или мне ещё почитать Японские переодические издания в переводе на-русский...?
          Алексей7777777
  3. Злой 55 Сегодня, 12:21
    джапы забыли уроки 2 Мировой войны и попытались вычеркнуть даты 6 и 9 августа 1945 года..а ведь именно их друзья сделали им этот подарок и в случае реального ядерного конфликта, америГАДцы также бросят японцев и спрячутся за лужей от справедливого гнева угнетаемых США народов..
    Злой 55
  4. Ingvar0401 Сегодня, 12:27
    Мне вообще не понятно - ядерный удар по мирным городам Хиросима и Нагасаки.... Японцы ам простили или еще должно пройти время??? Самураи ждут?
    Ingvar0401
  5. White Fang Сегодня, 12:38
    Проблема это америкосы...
    White Fang
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