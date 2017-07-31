Япония и США предпримут дополнительные меры безопасности
Вашингтон и Токио договорились принять дополнительные меры безопасности в связи с северокорейской проблемой, передает РИА Новости заявление главы японского правительства Синдзо Абэ.
Абэ отметил, что «высоко оценивает подтверждение Трампом обязательств США по защите союзников».
Ранее он призвал также Москву и Пекин «со всей серьезностью осознать суровую действительность и усилить давление» на власти КНДР.
Вместе с президентом Трампом мы пришли к полному согласию в понимании того, что необходимы дополнительные действия,сказал Абэ журналистам после телефонного разговора с американским лидером.
Впредь в тесном сплочении Японии и США мы будем принимать конкретные меры для повышения мощи системы обороны, для противодействия угрозе Северной Кореи и приложим все усилия для обеспечения безопасности граждан,заявил японский премьер.
Абэ отметил, что «высоко оценивает подтверждение Трампом обязательств США по защите союзников».
Ранее он призвал также Москву и Пекин «со всей серьезностью осознать суровую действительность и усилить давление» на власти КНДР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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