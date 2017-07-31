Япония и США предпримут дополнительные меры безопасности

Вместе с президентом Трампом мы пришли к полному согласию в понимании того, что необходимы дополнительные действия,

Впредь в тесном сплочении Японии и США мы будем принимать конкретные меры для повышения мощи системы обороны, для противодействия угрозе Северной Кореи и приложим все усилия для обеспечения безопасности граждан,