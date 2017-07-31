Донецкие хроники за неделю 22-28 июля от военкора «Маг»

Обучение военнослужащих ДНР на полигоне

На фото - работник Донецкой фильтровальной станции Ирина.

Анализ нарушений режима прекращения огня

На этой неделе увеличилось количество боев и обстрелов территории Республики.Скорее всего, это связано с приездом куратора США в Украине К.Волкера в районы так называемой «АТО». Также снова были обстреляны системы газо и водоснабжения. Также были зафиксированы облеты параллельно фронту ударных БЛА США. А на линии фронта активизировались БЛА ВСУ, такая активность была прошлой осенью и зимой.26 июля с 00:00 власти Украины полностью приостановила подачу электроэнергии на территорию ДНР.Об этом сообщил исполняющий обязанности директора оператора объединённой украинской энергосистемы компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Потребности этих территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом, а также другими производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях. Также, как утверждает Ковальчук, дефицит электроэнергии на этих территориях покрывается за счет поставок из Российской Федерации по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.00:00 на севере Горловки в районе Зайцево бой с применением минометов и техники. 09:50 Горловка ул.Бессонова, 46 был взрыв гранаты. Пострадавших нет, повреждены две машины.10:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением АГС и минометов.До вечера было тихо.19:00 западные окраины Докучаевска под обстрелом артиллерии.19:20 Крутая Балка и окрестности с позиций 72-й омбр по приказу Соколова противник произвел обстрел из минометов калибром 82-мм и 120-мм, в результате, которого нарушено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции и прекращена подача воды.Вот так работают люди на фильтровальной станции, чтобы подать в Донецк воду.20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП возобновились бои с применением минометов 82-мм, 120-мм и техники.22:00 севернее Горловки в районе Зайцево начались бои с применением 120-мм минометов.23:20 Петровский район Донецка бой и минометный обстрел жилых кварталов.23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, начала работать украинская артиллерия.23:20 на Светлодарской дуге бои с применением ЗУ и минометов.Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов:- Угледар (12 км от фронта), отмечено прибытие десяти танков 92-й омбр;- Гнутово (8 км от фронта), выявлено местонахождение четырех 152-мм гаубиц Д-20;- Иванополье (22 км от фронта), отмечено прибытие трех 152-мм пушек «Гиацинт-Б», четырех 152-мм гаубиц «Мста-Б»;- Крутая Балка (1 км от фронта), выявлены огневые позиции трех минометов калибром 82-мм из состава 72-й омбр;- Авдеевки (2 км от фронта), в зоне ответственности 72-й омбр замечены инструкторы из Канады;- Майорск (3 км от фронта), в районе ЖД станции для выполнения боевой задачи прибыл взвод снайперов 128-й огпбр.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 42 раза.На Донецком направлении противник по четырнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 21 артиллерийский снаряд калибром 122-мм, 13 танковых снарядов, 53 мины калибром 82-мм и 40 мины калибром 120-мм.В результате обстрела со стороны ВСУ г. Докучаевск повреждения получили два дома по ул. Центральная д. 77 и ул. Ватутина д. 7/71.На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двух населенных пунктов. Противник применил 5 мин калибром 82-мм.На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 5 танковых снарядов, кроме того активно применялись гранатометы и стрелковое оружие.00:40 трасса Бахмутка (ЛНР) и район Донецкий позиционные бои с применением к/к пулеметов и минометов. ВСУ работают минометами по квадратам.09:30 на севере Горловки в районе Зайцево бой с применением минометов и БМП.11:50 в районе Красногоровки с позиций 92-й омбр по приказу военного преступника руководителя «АТО» генерала Локота начался обстрел жилых кварталов Петровского района Донецка из минометов калибром 82-мм и 120-мм.14:35 в районе Красный Партизан позиционный бой с применением минометов.20:25 в районе Донецкий (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов и минометов.21:45 северо-западнее Горловки в районе Зайцево бой с применением к/к пулеметов.22:30 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением СПГ-9 и минометов.22:45 ЯБП под обстрелом 82-мм мин.23:10 в районе Калиново (ЛНР) бой усилился, добавились 120-мм минометы и 122-мм артиллерия.23:20 на Светлодарской дуге бои и минометные дуэли, работают 82-мм и 120-мм минометы.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 45 раз.На Донецком направлении противник по четырнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 6 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 30 мин калибром 82-мм и 39 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево. Противник активно применил гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении по районам пяти населенных пунктов противник выпустил 8 танковых снарядов, 6 мин калибром 120-мм, кроме того активно применялись гранатометы и стрелковое оружие.В последнее время все чаще фиксируются случаи применения украинскими силовиками осветительных мин калибром 120-мм с установкой взрывателя таким образом, что возгорание факела происходит на малых высотах, в результате чего основное время егогорения происходит на земле. Применяемые подобным способом осветительные мины, девствуют как зажигательные. Как пример – вчерашний обстрел н.п. Коминтерново по приказу военного преступника командира 59-й омпбр Осипчука. В результате попадания осветительной мины, полностью сгорел жилой дом по адресу ул. Ахматовой, 20.Утром было тихо.12:40 в районе Знаменка (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов, АГС, минометов 82-мм и 120-мм.13:00 в районе Сокольники (ЛНР) была попытка украинской ДРГ пройти через наши позиции. Наш секрет их обнаружил, завязался короткий бой. ДРГ вызвало минометную и арт поддержку, в результате обстрела погибли двое и ранено трое военнослужащих НМ ЛНР.20:35 в районе Лозовое (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, АГС, РПГ и техники.20:45 в районе Калиново (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов, АГС, РПГ, СПГ-9, 82-мм минометов и техники.23:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и изредка минометы.23.30 Калиново (ЛНР) снова бой с применением к/к пулеметов, АГС, РПГ и 82-мм минометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 42 раза.На Донецком направлении противник задействовал тяжелое артиллерийское вооружение. По десяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам применено 9 артиллерийских снаряда калибром 122-мм и 2 калибром 152-мм, а также 57 мин калибром 82-мм и 36 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево. Противник активно применил гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении по районам трем населенных пунктов противник выпустил 9 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того активно применялись гранатометы и стрелковое оружие.00:30 Кировский район Донецка прогремел взрыв.04:00 в районе Калиново (ЛНР) арт дуэль.Утром и в обед было затишье.19:00 Безыменное с позиций 59-й омпбр подвергся интенсивному минометному обстрелу. Под обстрел также попал наблюдательный пост СЦКК. Представители как российской стороны, так и, обращаю ваше внимание, украинской стороны Совместного центра, были вынуждены прервать свою деятельность и укрыться от украинских мин в безопасном месте. К счастью, в результате этого обстрела никто не пострадал.21:00 в районе Старомихайловки позиционный бой с применением РПГ и минометов.21:10 Петровский район Донецка бой с применением минометов.21:10 ЯБП бой с применением минометов.22:50 Брянка (ЛНР) арт дуэль.22:50 в районе Калиново (ЛНР) тяжелый бой с применением всех видов вооружения. ВСУ пытались занять часть серой зоны и сразу получили по зубам.23:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов 120-мм.Защищая Республику, один военнослужащий НМ ДНР получил ранение.В результате минометного обстрела Петровского района Донецка осколочные ранения получил гражданин Типко Андрей Николаевич, в пос. Александровка ранен 17-ти летний Романчук Станислав Викторович.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 43 раза.На Донецком направлении противник задействовал тяжелое артиллерийское вооружение. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применено 8 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 5 танковых снарядов, а также 47 мин калибром 82-мм и 13 мин калибром 120-мм.В результате прямого попадания в жилой дом по адресу ул. Черногорская, 47, произошло его разрушение и возгорание. Хочу отметить, что ВСУ не прекратили минометный обстрел, даже когда для тушения дома прибыла пожарная команда. Кроме того, в ходе данного обстрела поврежден жилой дом по адресу ул. Косарева, 84.На Мариупольском направлении по районам шести населенных пунктов противник выпустил 23 мины калибром 82-мм и 120-мм, кроме того активно применялись гранатометы и стрелковое оружие.00:00 власти Украины отключили подачу электроэнергии в ДНР.03:00 Кировский район Донецка бои сразу на трех направлениях, работают к/к пулеметы, АГС.Утром и днем было тихо.20:10 Петровский район Донецка под обстрелом минометов с позиций ВСУ в районе Марьинки.21:20 Докучаевск под обстрелом, работает артиллерия, над городом ПВО ДНР с ЗУ пытается сбить БЛА ВСУ.21:40 Петровский район Донецка полтора часа продолжаются бои, работают снайперские винтовки, к/к пулеметы минометы и изредка артиллерия.22:03 над Макеевкой ПВО ДНР отработала с ЗУ по БЛА ВСМУ.23:25 Докучаевск начался обстрел из БМП, долетает до центра города. Чуть позже подключилась артиллерия. Фиксируются попадания по жилмассиву, центр города остался без газового снабжения.Защищая Республику, один военнослужащий НМ ДНР получил ранение.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 43 раза.На Донецком направлении противник активно применял танки, минометы и стрелковое оружие. По одиннадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 16 танковых снарядов, а также 21 мина калибром 82-мм и 41 мина калибром 120-мм.В результате обстрелов города Докучаевск со стороны ВСУ повреждения получили пять домов. Кроме того, перебит газопровод низкого давления по ул. Центральная. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.На Горловском и Мариупольском направлениях противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.00:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак бой с применением минометов и БМП. Ответным огнем одно из БМП ВСУ получило повреждения, но смогло уйти своим ходом.01:30 над Донецком ПВО ДНР сбивает БЛА ВСУ.07:30 в районе Желобок (ЛНР) бои с применением ЗУ и 120-мм минометов.Днем было относительно тихо.19:20 Петровский район Донецка позиционный бой с применением минометов.20:35 Докучаевск в районе старой колонии отработала ЗУ со стороны ВСУ.21:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.21:25 Петровский район Донецка под обстрелом минометов и танков.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 34 раза.По территории Республики противник выпустил 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 5 танковых снарядов, 49 мин калибром 82-мм и 120-мм.В результате обстрелов со стороны ВСУ Петровского района Донецка повреждения получили два дома, кроме того, пос. Трудовские и Жилплощадка остались без света.00:50 над Донецком ПВО ДНР с ЗУ пытается сбить БЛА ВСУ.03:40 над Донецком взрыв, судя по всему, отработало ПВО ДНР.04:50 Петровский район Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов.10:30 Петровский район Донецка под минометным обстрелом. Ранены два мирных жителя. Также поврежден газопровод.21:10 севернее Горловки в районе Зайцево бои с применением минометов под звуки ливня и грозы.22:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались вечерние бои с применением минометов. В районе ЯБП по нашим позициям работает артиллерия.23:00 западные окраины Докучаевска под обстрелом минометов. Информации о повреждениях не поступало.За прошедшие сутки в результате обстрелов пос. Старомихайловка Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя Красник Александр Владимирович 1957 г.р. и Батуева Ефимия Артемовна 1939 г.р.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.На Донецком направлении противник активно применял танки, минометы и стрелковое оружие. По одиннадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 16 танковых снарядов, а также 21 мина калибром 82-мм и 41 мина калибром 120-мм.На Горловском и Мариупольском направлениях противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.в результате обстрелов со стороны ВСУ четверо мирных жителя получили ранения, также один военнослужащий НМ ДНР погиб и четверо ранены. Противник обстрелял нас 294 раза и применил по территории Республики 640 артиллерийских, танковых снарядов и мин.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы тридцати населённых пунктов Республики, в пяти из них повреждено и разрушено тринадцать домостроений.Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Кировский районы Донецка, а также н.п. Ясиноватая, Докучаевск и Коминтерново.Всем терпения и здоровья!