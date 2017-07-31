15:28 31 июля

Авиационный полк ЗВО получил очередные два истребителя Су-30СМ

Состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного округа пополнился еще двумя истребителями Су-30СМ, сообщает bmpd .



Самолеты постройки Иркутского авиазавода (ИАЗ) совершили самостоятельный перелет в Халино из Иркутска.


В июне авиаполк получил первые два истребителя. Тем самым было начало фактическому перевооружению соединения с МиГ-29СМТ на самолеты Су-30СМ.

О планах по перевооружению полка стало известно в 2016 году. В ноябре было официально сообщено, что «летчики 14-го полка прибыли в 4-й Центр подготовки и переучивания летного состава в Липецке для переобучения на истребители Су-30СМ».

Согласно информации ресурса, всего в этом году полк должен получить 14 самолетов.

«Можно предположить, что высвободившиеся в результате перевооружения 14-го полка истребители МиГ-29СМТ, имеющие небольшой возраст, пойдут на укомплектование какого-либо нового авиационного полка», – говорится в публикации.

Суммарно с 2012 года военное ведомство получило 70 истребителей Су-30СМ. Всего законтрактовано 116 самолетов, из которых 88 предназначены для ВВС (ВКС) России, и еще 28 – для Морской авиации.

Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com / ВКонтакте
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Комментарии 13

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:14
    Ур-р-ря!Каждой паре самолётов дефирамбы петь?Штук 20-ещё возможно.И-что за полк в 14 самолётов?По сути-две эскадрильи.Ну,хоть что-то. recourse
    ВЕРЕСК
    1. Владимирец Сегодня, 13:19
      Цитата: ВЕРЕСК
      Каждой паре самолётов дефирамбы петь?

      Простая новость для ВО о поставке техники или они на заводе самолеты копить должны, чтобы нас порадовать? request
      Владимирец
  2. kamski Сегодня, 13:14
    мда вот это масштабы микроскопические. Отлично другого ожидать и не стоит у тотального жулья другие интересы
    kamski
    1. хрыч Сегодня, 14:09
      Цитата: kamski
      мда вот это масштабы микроскопические ...у тотального жулья другие интересы

      Всё сказал? Молодец!!! Иди возьми пирожок ... у Наваленого. Честно отработал wassat Во первых не два, а очередные два. А так-то ВКС не голые стоят, есть еще от СССР кое, какое наследство пустяшное ... в тысячи глайдеров wassat
      хрыч
    2. Seriomilander Сегодня, 14:35
      Про микроскопически масштабы
      С 2012 по 2017 год выпущено:
      87 Су-30СМ
      80 Су-34
      56 Су-35С
      16 Су-30М2
      Итого, только самолетов "Сухого" с 2012 по 2017 - 239. единиц.
      А что у других?
      Франция - 142 Dassault Rafale на 2016 год .В 2009 году МО Франции заказало 60 истребителей, дополнительно к 120 поставленным. Итого поставлено с 2010 по 2016 - 22.
      Швеция - Saab JAS 39 Gripen произведено с 1997 по 2017 - 264.
      Великобритания, Германия, Испания, Италия - Eurofighter Typhoon произведено с 2003 по 2017 - 508, на всех, включая Кувейт, Оман, Австрию и СА.
      Япония и Индия - HAL Tejas и Mitsubishi F-2 - просто промолчу.
      Остается США и Китай, по ним Вы можете легко найти информацию и сделать выводы самостоятельно.
      P.S. Rafale, Gripen, Typhoon, Tejas и Mitsubishi F-2 - это почти все современные истребители, не считая самолетов США, России и Китая.
      Seriomilander
  3. павлентий Сегодня, 13:24
    Вы чего, белены объелись? Завод работает, выполняет контракт с Минобороны, новость об этом...Не надо не уракать, и не кричать про объемы. Сколько запланировали столько завод и сделает, и не ВЕРЕСКУ об это думать..
    павлентий
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:32
      Не мне конечно.А чего злой-то такой на каждой ветке?Извините за фамильярность.Не исправлюсь! hi
      ВЕРЕСК
      1. павлентий Сегодня, 13:38
        Вы уж извините, просто настрой какой-то у Вас упаднический, все плохо...Самолеты выпускают - мало, вертолеты поставляем за рубеж - плохо...Как-то оптимизма бы хотелось)
        павлентий
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:41
          Согласен с Вами! drinks Это просто моё мнение. Мало и -очень мало.Но-увы.На большее пока расчитывать не приходится,благодаря нашей экономике. hi Но-как говорит "Отдел"-прорвёмся! sad А,если по правде-всё отлично!Я во времена своей службы и подумать не мог,что когда-то мы подымемся!
          ВЕРЕСК
          1. павлентий Сегодня, 13:48
            Я немного связан с авиацией (ну или много) поэтому расскажу на примере одного завода...Народ работает вовсю, гозаказ есть, но денег особо не дает, есть заказы на экспорт, вот это другое дело...А сколько производить это же не работяги решают, а другие люди
            павлентий
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:51
              на примере одного завода Да знаю я.Завод не "ИРКУТ" случаем? Хотя-не важно.С уважением коллега! hi Увы,больше отношения к Авиации не имею.К сожалению. recourse
              ВЕРЕСК
  4. 3officer Сегодня, 14:22
    Можно предположить, что высвободившиеся в результате перевооружения 14-го полка истребители МиГ-29СМТ, имеющие небольшой возраст, пойдут на укомплектование какого-либо нового авиационного полка»
    Хорошо бы так.А не "вподарок" очередным сербам или дармоедам из ОДКБ
    3officer
  5. Alexey-74 Сегодня, 14:33
    Становится обыденными новостями - но это очень хорошо!
    Alexey-74
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