Авиационный полк ЗВО получил очередные два истребителя Су-30СМ
Состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного округа пополнился еще двумя истребителями Су-30СМ, сообщает bmpd .
Самолеты постройки Иркутского авиазавода (ИАЗ) совершили самостоятельный перелет в Халино из Иркутска.
В июне авиаполк получил первые два истребителя. Тем самым было начало фактическому перевооружению соединения с МиГ-29СМТ на самолеты Су-30СМ.
О планах по перевооружению полка стало известно в 2016 году. В ноябре было официально сообщено, что «летчики 14-го полка прибыли в 4-й Центр подготовки и переучивания летного состава в Липецке для переобучения на истребители Су-30СМ».
Согласно информации ресурса, всего в этом году полк должен получить 14 самолетов.
«Можно предположить, что высвободившиеся в результате перевооружения 14-го полка истребители МиГ-29СМТ, имеющие небольшой возраст, пойдут на укомплектование какого-либо нового авиационного полка», – говорится в публикации.
Суммарно с 2012 года военное ведомство получило 70 истребителей Су-30СМ. Всего законтрактовано 116 самолетов, из которых 88 предназначены для ВВС (ВКС) России, и еще 28 – для Морской авиации.
Самолеты постройки Иркутского авиазавода (ИАЗ) совершили самостоятельный перелет в Халино из Иркутска.
В июне авиаполк получил первые два истребителя. Тем самым было начало фактическому перевооружению соединения с МиГ-29СМТ на самолеты Су-30СМ.
О планах по перевооружению полка стало известно в 2016 году. В ноябре было официально сообщено, что «летчики 14-го полка прибыли в 4-й Центр подготовки и переучивания летного состава в Липецке для переобучения на истребители Су-30СМ».
Согласно информации ресурса, всего в этом году полк должен получить 14 самолетов.
«Можно предположить, что высвободившиеся в результате перевооружения 14-го полка истребители МиГ-29СМТ, имеющие небольшой возраст, пойдут на укомплектование какого-либо нового авиационного полка», – говорится в публикации.
Суммарно с 2012 года военное ведомство получило 70 истребителей Су-30СМ. Всего законтрактовано 116 самолетов, из которых 88 предназначены для ВВС (ВКС) России, и еще 28 – для Морской авиации.
Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com / ВКонтакте
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти