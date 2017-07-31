США в рамках учений перебрасывает военную технику к Тбилиси

Американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker по дороге в Тбилиси остановились в четырех крупных городах страны. У местного населения была возможность вблизи рассмотреть представленную технику. Техника продолжает двигаться в направлении столицы

У этих важных совместных учений есть уже своя традиция. Я бы не смог подобрать более подходящего определения для них, чем «Достойный партнер», потому что мы являемся достойными соратниками друг друга и вместе держим флаг свободы, демократии, прав человека и глобальной стабильности