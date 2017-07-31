США в рамках учений перебрасывает военную технику к Тбилиси
Как сообщает грузинский Первый канал, американская военная техника, ранее на днях доставленная в порт Поти, через всю западную часть Грузии направляется в Тбилиси для участия в многонациональных учениях "Достойный партнер-2017", передает РИА Новости .
Учения "Достойный партнер-2017" стартовали накануне на военном полигоне Вазиани. В них участвуют 2,8 тысячи военных из восьми стран-членов и партнеров НАТО. Учения продлятся до 12 августа. Ожидается, что за процессом понаблюдает вице-президент США Майк Пенс, который прибудет в Тбилиси с двухдневным визитом в понедельник. Минобороны Грузии заявляет, что в этом году учения масштабнее и динамичнее прошлогодних, в них участвуют современная американская и европейская техника. Учения полностью финансируются американской стороной.
По данным телекомпании "Рустави 2", кроме американской в Грузию прибыла и немецкая техника, однако "немецкие бронетранспортеры GTK Boxer были доставлены в Тбилиси на поезде".
Танки и боевые машины находятся в городах в течение часа. Жители беседуют с военными, рассматривают технику и фотографируются.
Ранее командование армии США заявляло, что в учениях примут участие более пяти танков Abrams, более пяти БМП Bradley, а также более 40 боевых машин Stryker.
Одновременно, как сообщает ВВС, на военном аэродроме в Вазиани неподалеку от Тбилиси прошла церемония открытия многонациональных военных учений «Достойный партнер 2017» (Noble Partner 2017).
К участникам учений на церемонии открытия обратился верховный главнокомандующий ВС Грузии, президент Георгий Маргвелашвили:
«Достойный партнер 2017» — часть учений европейского командования США в регионе Черного моря, которые проводятся на территории семи стран. В Грузии учения «Достойный партнер» проводятся уже третий год.
Учения "Достойный партнер-2017" стартовали накануне на военном полигоне Вазиани. В них участвуют 2,8 тысячи военных из восьми стран-членов и партнеров НАТО. Учения продлятся до 12 августа. Ожидается, что за процессом понаблюдает вице-президент США Майк Пенс, который прибудет в Тбилиси с двухдневным визитом в понедельник. Минобороны Грузии заявляет, что в этом году учения масштабнее и динамичнее прошлогодних, в них участвуют современная американская и европейская техника. Учения полностью финансируются американской стороной.
Американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker по дороге в Тбилиси остановились в четырех крупных городах страны. У местного населения была возможность вблизи рассмотреть представленную технику. Техника продолжает двигаться в направлении столицы— сообщает Первый канал.
По данным телекомпании "Рустави 2", кроме американской в Грузию прибыла и немецкая техника, однако "немецкие бронетранспортеры GTK Boxer были доставлены в Тбилиси на поезде".
Танки и боевые машины находятся в городах в течение часа. Жители беседуют с военными, рассматривают технику и фотографируются.
Ранее командование армии США заявляло, что в учениях примут участие более пяти танков Abrams, более пяти БМП Bradley, а также более 40 боевых машин Stryker.
Одновременно, как сообщает ВВС, на военном аэродроме в Вазиани неподалеку от Тбилиси прошла церемония открытия многонациональных военных учений «Достойный партнер 2017» (Noble Partner 2017).
К участникам учений на церемонии открытия обратился верховный главнокомандующий ВС Грузии, президент Георгий Маргвелашвили:
У этих важных совместных учений есть уже своя традиция. Я бы не смог подобрать более подходящего определения для них, чем «Достойный партнер», потому что мы являемся достойными соратниками друг друга и вместе держим флаг свободы, демократии, прав человека и глобальной стабильности
«Достойный партнер 2017» — часть учений европейского командования США в регионе Черного моря, которые проводятся на территории семи стран. В Грузии учения «Достойный партнер» проводятся уже третий год.
Использованы фотографии: © Sputnik
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