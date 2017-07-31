15:28 31 июля

США в рамках учений перебрасывает военную технику к Тбилиси

Как сообщает грузинский Первый канал, американская военная техника, ранее на днях доставленная в порт Поти, через всю западную часть Грузии направляется в Тбилиси для участия в многонациональных учениях "Достойный партнер-2017", передает РИА Новости .

Учения "Достойный партнер-2017" стартовали накануне на военном полигоне Вазиани. В них участвуют 2,8 тысячи военных из восьми стран-членов и партнеров НАТО. Учения продлятся до 12 августа. Ожидается, что за процессом понаблюдает вице-президент США Майк Пенс, который прибудет в Тбилиси с двухдневным визитом в понедельник. Минобороны Грузии заявляет, что в этом году учения масштабнее и динамичнее прошлогодних, в них участвуют современная американская и европейская техника. Учения полностью финансируются американской стороной.

США в рамках учений перебрасывает военную технику к Тбилиси



Американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker по дороге в Тбилиси остановились в четырех крупных городах страны. У местного населения была возможность вблизи рассмотреть представленную технику. Техника продолжает двигаться в направлении столицы
— сообщает Первый канал.

По данным телекомпании "Рустави 2", кроме американской в Грузию прибыла и немецкая техника, однако "немецкие бронетранспортеры GTK Boxer были доставлены в Тбилиси на поезде".

Танки и боевые машины находятся в городах в течение часа. Жители беседуют с военными, рассматривают технику и фотографируются.

Ранее командование армии США заявляло, что в учениях примут участие более пяти танков Abrams, более пяти БМП Bradley, а также более 40 боевых машин Stryker.

Одновременно, как сообщает ВВС, на военном аэродроме в Вазиани неподалеку от Тбилиси прошла церемония открытия многонациональных военных учений «Достойный партнер 2017» (Noble Partner 2017).

К участникам учений на церемонии открытия обратился верховный главнокомандующий ВС Грузии, президент Георгий Маргвелашвили:

У этих важных совместных учений есть уже своя традиция. Я бы не смог подобрать более подходящего определения для них, чем «Достойный партнер», потому что мы являемся достойными соратниками друг друга и вместе держим флаг свободы, демократии, прав человека и глобальной стабильности


«Достойный партнер 2017» — часть учений европейского командования США в регионе Черного моря, которые проводятся на территории семи стран. В Грузии учения «Достойный партнер» проводятся уже третий год.

Использованы фотографии: © Sputnik
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 14:15
    Чтобы парк техники в Южной Осетии обновить? Это правильно, это американцы подсобили.
    Черный_Ватник
    1. 210окв Сегодня, 14:16
      Ну,если не парк,то работы нашим на полигоны по "работе" с трофеями подкинут..
      Цитата: Черный_Ватник
      Чтобы парк техники в Южной Осетии обновить? Это правильно, это американцы подсобили.
      210окв
      1. maxim947 Сегодня, 14:19
        Нас окружают ))
        maxim947
        1. 210окв Сегодня, 14:25
          И...?Ваши предложения?
          Цитата: maxim947
          Нас окружают ))
          210окв
          1. maxim947 Сегодня, 14:43
            ??? Никаких! Продолжать дальше заниматься по плану боевой подготовки.
            maxim947
    2. Монос Сегодня, 14:17
      После последних таких учений в 2008 году Грузия чуть было не перестала существовать.
      Монос
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:11
        Монос hi
        После последних таких учений в 2008 году Грузия чуть было не перестала существовать.
        Ага.И американцы тогда скулили чтобы наши трофеи вернули им.Мол они грузинам на время дали покататься технику laughing
        Наблюдатель2014
  2. 210окв Сегодня, 14:15
    Они уже показали свою поддержку Джорджии минеральной водой..В 2008...Ну,если в случае чего как всегда отпрыгнут в сторону и будут втихую гадить..
    210окв
  3. soroKING Сегодня, 14:17
    у нас там со времён 08.08.08. всё пристреляно?
    soroKING
    1. nizhegorodec Сегодня, 14:21
      Цитата: soroKING
      у нас там со времён 08.08.08. всё пристреляно?

      я так думаю, может и нам, под шумок, перебросить военную технику к Тбилиси? Дорожка то с 08.08.08 накатана, немного не доехали.
      nizhegorodec
    2. Чёрный Сегодня, 14:21
      Цитата: soroKING
      у нас там со времён 08.08.08. всё пристреляно?

      ...мы даже знаем кулинарные пристрастия их президентов wassat
      Чёрный
  4. Mavrikiy Сегодня, 14:21
    В них участвуют 2,8 тысячи военных из восьми стран-членов и партнеров НАТО[/b][b].
    Ничего личного. Через 9 месяцев с нетерпением жду отчетности по "благоприятному изменению статистики изменения динамики роста населения Грузии" wink Может то, что недолелали "русские оккупанты", перевыполнят "дружественные защитники"?
    Mavrikiy
    1. Чёрный Сегодня, 14:28
      Цитата: Mavrikiy
      Ничего личного. Через 9 месяцев с нетерпением жду отчетности по "благоприятному изменению статистики изменения динамики роста населения Грузии"

      Короче ты полагаешь, что скоро вся грузия будет жить на алименты wassat
      Чёрный
      1. Mavrikiy Сегодня, 14:47
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Mavrikiy
        Ничего личного. Через 9 месяцев с нетерпением жду отчетности по "благоприятному изменению статистики изменения динамики роста населения Грузии"

        Короче ты полагаешь, что скоро вся грузия будет жить на алименты wassat

        Ух, какой кровожадный. Кому повезло. Только самые красивые и у кого умные мужья.
        Mavrikiy
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 14:27
    Ребята!Грузия-это не только политики,комар их укуси.Но и простые люди.Мой напарник женат на грузинке.Каждый год ездят в Гори.И сейчас они там.Всё нормально.Воюют политики.Народу-хватило.Простой народ в Грузии-так и остался нормальным.Вы думаете.,что НАТО там ждут?Сильно ошибаетесь.
    ВЕРЕСК
    1. yuriy55 Сегодня, 14:35
      Цитата: ВЕРЕСК
      Ребята!...Всё нормально.Воюют политики.Народу-хватило.Простой народ в Грузии-так и остался нормальным.Вы думаете...

      Мы думаем, что это наши политики где-то не доработали, если возня 3-х тысяч, одетых в военную одежду, стала "напрягать" СМИ сильнее других проблем. Народ у нас на планете в основном весь нормальный, но на каждом континенте такая "гребля на байдарках и каноэ"... no
      yuriy55
    2. Mavrikiy Сегодня, 14:52
      Цитата: ВЕРЕСК
      Ребята!Грузия-это не только политики,комар их укуси.Но и простые люди.Мой напарник женат на грузинке.Каждый год ездят в Гори.И сейчас они там.Всё нормально.Воюют политики.Народу-хватило.Простой народ в Грузии-так и остался нормальным.Вы думаете.,что НАТО там ждут?Сильно ошибаетесь.

      Ждут, не ждут, а ворота отворяют. Скажешь нет? У тебя напарник, а я сам был и в Тбилисо, и в Рустави, и в Гори (Мцхета отдельная песня).
      Менталитет обычный, натовский, чья сабля, того и жена.
      Mavrikiy
  6. Atlant-1164 Сегодня, 14:28
    вот новость приятная для слуха и зрения).
    ПАК ФА скоро получит новое наименование, теперь истребитель пятого поколения будет называться Су-57.
    Atlant-1164
    1. Atlant-1164 Сегодня, 14:29
      а грызунам терпения, ибо терпилам оно всегда нужно.
      Atlant-1164
  7. 3vs Сегодня, 14:37
    А кто из них "достойный партнёр"? request
    3vs
    1. soroKING Сегодня, 14:56
      достойный для употребления... догадайтесь сами lol
      soroKING
  8. den-protector Сегодня, 14:40
    Не понятно, зачем грузинским производителям в России разрешили торговать винами и минералкой. После ликвидации СССР и развала местной промышленности, это практически единственное, что Грузия может предложить на экспорт. Грузия под давлением США проводит в отношении России враждебную политику, а Россия допускает грузинскую продукцию на свой рынок. Нестыковочка получается. Кому это выгодно?
    den-protector
  9. Толстоевский Сегодня, 14:44
    снова мишеней подбросили
    Толстоевский
  10. pvv113 Сегодня, 14:56
    Учения "Достойный партнер-2017"

    Кто там кому партнером доводится? И в чем его достоинство?
    pvv113
  11. Югра Сегодня, 15:03
    А вдруг сработает рецидив мишико у новых властей лаврушников?Ведь как в 2008 году отберем эту технику.И вы,матрасники,будете опять ныть,чтоб ее вернули
    Югра
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