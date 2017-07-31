Минобороны США заказало модернизацию "летающего вагона"
Американская армия в ближайшей перспективе получит новые CH-47 Chinook. Минобороны США заказало корпорации Boeing постройку первых прототипов вертолетов CH-47 Chinook модификации Block II, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com
Поступивший на вооружение 55 лет назад, тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook не раз модернизировался, но только сейчас Минобороны США и корпорация Boeing начинают работу по оснащению войск кардинально модернизированным «Чинуком».
В рамках первого контракта стоимостью $267 млн Boeing построит три опытных модели CH-47 Chinook Block II. Вертолеты должны быть готовы в следующем году и пройти ряд испытаний в течение 2019 года. Согласно планам Минобороны США, первые серийные CH-47 Chinook Block II должны поступить в войска в 2023 году. До новой модификации планируется также обновить около 500 вертолетов, которые уже состоят на вооружении американской армии.
Ключевой особенностью CH-47 Chinook Block II станет повышенная грузоподъемность и абсолютно новая авионика. Шесть топливных баков будут заменены на два, которые при этом смогут вмещать больше топлива. Кроме того, вертолеты станут более прочными и надежными в эксплуатации.
Поступивший на вооружение 55 лет назад, тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook не раз модернизировался, но только сейчас Минобороны США и корпорация Boeing начинают работу по оснащению войск кардинально модернизированным «Чинуком».
Компьютерная модель новых вертолетов CH-47 Chinook Block II
В рамках первого контракта стоимостью $267 млн Boeing построит три опытных модели CH-47 Chinook Block II. Вертолеты должны быть готовы в следующем году и пройти ряд испытаний в течение 2019 года. Согласно планам Минобороны США, первые серийные CH-47 Chinook Block II должны поступить в войска в 2023 году. До новой модификации планируется также обновить около 500 вертолетов, которые уже состоят на вооружении американской армии.
Ключевой особенностью CH-47 Chinook Block II станет повышенная грузоподъемность и абсолютно новая авионика. Шесть топливных баков будут заменены на два, которые при этом смогут вмещать больше топлива. Кроме того, вертолеты станут более прочными и надежными в эксплуатации.
Использованы фотографии: https://www.flightglobal.com/
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