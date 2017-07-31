15:28 31 июля

Минобороны США заказало модернизацию "летающего вагона"

Американская армия в ближайшей перспективе получит новые CH-47 Chinook. Минобороны США заказало корпорации Boeing постройку первых прототипов вертолетов CH-47 Chinook модификации Block II, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com

Поступивший на вооружение 55 лет назад, тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook не раз модернизировался, но только сейчас Минобороны США и корпорация Boeing начинают работу по оснащению войск кардинально модернизированным «Чинуком».

Минобороны США заказало модернизацию "летающего вагона"

Компьютерная модель новых вертолетов CH-47 Chinook Block II



В рамках первого контракта стоимостью $267 млн Boeing построит три опытных модели CH-47 Chinook Block II. Вертолеты должны быть готовы в следующем году и пройти ряд испытаний в течение 2019 года. Согласно планам Минобороны США, первые серийные CH-47 Chinook Block II должны поступить в войска в 2023 году. До новой модификации планируется также обновить около 500 вертолетов, которые уже состоят на вооружении американской армии.

Ключевой особенностью CH-47 Chinook Block II станет повышенная грузоподъемность и абсолютно новая авионика. Шесть топливных баков будут заменены на два, которые при этом смогут вмещать больше топлива. Кроме того, вертолеты станут более прочными и надежными в эксплуатации.

Использованы фотографии: https://www.flightglobal.com/
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. soroKING Сегодня, 15:22
    двухэтажные вагоны?
    soroKING
  2. Чёрный Сегодня, 15:22
    Если вертолёт удачный, зачем от него отказываться.Тут американцы правы.
    Чёрный
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:28
    Этот "Чинук" у них, как у нас Ми 8 Удачная модель получилась..
    Наблюдатель2014
Картина дня