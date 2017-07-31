В совместном учении «Индра-2017» задействуют около 50 самолетов и вертолетов
Около 50-ти самолетов и вертолетов планируется задействовать в совместном российско-индийском учении «Индра-2017», сообщает пресс-служба Восточного округа.
«В ходе проведения авиационной части совместного межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" планируется отработать комплекс задач по пресечению международной террористической деятельности», – говорится в релизе.
Авиационная часть учения состоится во второй половине октября – начале ноября на полигонах, дислоцированных в Приморском крае.
Сообщается, что «при розыгрыше практической части учения авиация ВВО отработает задачи по уничтожению групп условных незаконных вооруженных формирований».
«В ходе проведения авиационной части совместного межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" планируется отработать комплекс задач по пресечению международной террористической деятельности», – говорится в релизе.
Авиационная часть учения состоится во второй половине октября – начале ноября на полигонах, дислоцированных в Приморском крае.
Сообщается, что «при розыгрыше практической части учения авиация ВВО отработает задачи по уничтожению групп условных незаконных вооруженных формирований».
Всего от Восточного военного округа в мероприятии будет задействовано около 50 летательных аппаратов, в том числе более 30 самолетов, в частности, новейшие истребители СУ-30СМ. Помимо этого в учении будет задействовано около 20 вертолетов, в их числе Ми-8АМТШ "Терминатор", а также ряд современных систем и комплексов ПВО, таких как С-300, С-400 и "Панцирь-С",рассказали в пресс-службе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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