17:58 31 июля

В совместном учении «Индра-2017» задействуют около 50 самолетов и вертолетов

Около 50-ти самолетов и вертолетов планируется задействовать в совместном российско-индийском учении «Индра-2017», сообщает пресс-служба Восточного округа.



«В ходе проведения авиационной части совместного межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" планируется отработать комплекс задач по пресечению международной террористической деятельности», – говорится в релизе.


Авиационная часть учения состоится во второй половине октября – начале ноября на полигонах, дислоцированных в Приморском крае.

Сообщается, что «при розыгрыше практической части учения авиация ВВО отработает задачи по уничтожению групп условных незаконных вооруженных формирований».

Всего от Восточного военного округа в мероприятии будет задействовано около 50 летательных аппаратов, в том числе более 30 самолетов, в частности, новейшие истребители СУ-30СМ. Помимо этого в учении будет задействовано около 20 вертолетов, в их числе Ми-8АМТШ "Терминатор", а также ряд современных систем и комплексов ПВО, таких как С-300, С-400 и "Панцирь-С",
рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. лысова Сегодня, 17:10
    Хотелось бы,что бы этот "тандем", переключился на более важные вещи ( Россия, КНР, Индия), а не прихвастывался, между собой.
    лысова
    1. новичок Сегодня, 17:19
      полагаю, поэтому и совмесные учения.
      новичок
    2. Mavrikiy Сегодня, 17:37
      Цитата: лысова
      Хотелось бы,что бы этот "тандем", переключился на более важные вещи ( Россия, КНР, Индия), а не прихвастывался, между собой.

      Согласен, учения, типа:хрень обыкновенная.
      Показать свою технику и продать по-дороже, годится. Но решать совместно боевые задачи.... С сателлитом США? (пусть и без пяти минут)
      Mavrikiy
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