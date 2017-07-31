Президент Латвии назвал США ближайшим стратегическим партнером стран Балтии
В Таллине состоялась встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии с вице-президентом США Майклом Пенсом, на которой обсуждались способы укрепления сотрудничества стран Балтии в области противовоздушной обороны, борьбе с гибридными и информационными угрозами, сообщает Sputnik Латвия
Страны Балтии и США готовы расширять сотрудничество в сфере безопасности, заявил президент Латвии Раймондс Вейонис после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом в Таллине, сообщает пресс-служба главы государства.
Вейонис заявил, что на сегодняшней встрече обсуждались способы укрепления сотрудничества стран Балтии в области противовоздушной обороны, в борьбе с гибридными и информационными угрозами. Также он подчеркнул, что США являются ближайшим стратегическим партнером стран Балтии.
Кроме того, президент Латвии отметил, что за последние полгода политический диалог США и стран Балтии достиг невиданной интенсивности, и подтвердил, что Латвия выполнит обещание увеличить расходы на свою оборону до 2% ВВП в следующем году.
На встрече с Пенсом обсуждалось также экономическое сотрудничество. Вейонис приветствовал готовность США начать экспорт сжиженного газа в страны Балтии и Центральной Европы и отметил, что экономическое сотрудничество с США надо расширять.
Майкл Пенс прибыл с двухдневным визитом в Эстонию накануне.
Страны Балтии и США готовы расширять сотрудничество в сфере безопасности, заявил президент Латвии Раймондс Вейонис после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом в Таллине, сообщает пресс-служба главы государства.
Вейонис заявил, что на сегодняшней встрече обсуждались способы укрепления сотрудничества стран Балтии в области противовоздушной обороны, в борьбе с гибридными и информационными угрозами. Также он подчеркнул, что США являются ближайшим стратегическим партнером стран Балтии.
Кроме того, президент Латвии отметил, что за последние полгода политический диалог США и стран Балтии достиг невиданной интенсивности, и подтвердил, что Латвия выполнит обещание увеличить расходы на свою оборону до 2% ВВП в следующем году.
На встрече с Пенсом обсуждалось также экономическое сотрудничество. Вейонис приветствовал готовность США начать экспорт сжиженного газа в страны Балтии и Центральной Европы и отметил, что экономическое сотрудничество с США надо расширять.
Майкл Пенс прибыл с двухдневным визитом в Эстонию накануне.
Использованы фотографии: © AFP 2017 / Ilmars Znotins
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