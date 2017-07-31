20:14 31 июля

Президент Латвии назвал США ближайшим стратегическим партнером стран Балтии

В Таллине состоялась встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии с вице-президентом США Майклом Пенсом, на которой обсуждались способы укрепления сотрудничества стран Балтии в области противовоздушной обороны, борьбе с гибридными и информационными угрозами, сообщает Sputnik Латвия

Страны Балтии и США готовы расширять сотрудничество в сфере безопасности, заявил президент Латвии Раймондс Вейонис после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом в Таллине, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Латвии назвал США ближайшим стратегическим партнером стран Балтии



Вейонис заявил, что на сегодняшней встрече обсуждались способы укрепления сотрудничества стран Балтии в области противовоздушной обороны, в борьбе с гибридными и информационными угрозами. Также он подчеркнул, что США являются ближайшим стратегическим партнером стран Балтии.

Кроме того, президент Латвии отметил, что за последние полгода политический диалог США и стран Балтии достиг невиданной интенсивности, и подтвердил, что Латвия выполнит обещание увеличить расходы на свою оборону до 2% ВВП в следующем году.

На встрече с Пенсом обсуждалось также экономическое сотрудничество. Вейонис приветствовал готовность США начать экспорт сжиженного газа в страны Балтии и Центральной Европы и отметил, что экономическое сотрудничество с США надо расширять.

Майкл Пенс прибыл с двухдневным визитом в Эстонию накануне.


Использованы фотографии: © AFP 2017 / Ilmars Znotins
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:44
    "Партнеры" ..Ну ну...! Прибалты , мы ведь вас купили , пусть ваши партнеры нам деньги вернут и пользуются вами как хотят..
    ОТДЕЛ
    1. Зяблицев Сегодня, 18:51
      Эко невидаль! Прибалты рождаются уже с языком в заднице заокеанских партнеров! laughing
      Зяблицев
      1. Тралл Сегодня, 18:55
        Наши военные в Риге когда-то называли в шутку их статую свободы "женой старлея" smile
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 19:19
          Пенс походу в прибалтике конкурс объявил - кто злобней тявкнет и преданней лизнёт....Литва и Латвия уже выступили ...эстонец как всегда тупит... wassat
          Чёрный
      2. oleg-gr Сегодня, 18:58
        Подстилка лизнула босса. Тренироваться надо приебалтам. Больше и чаще. Так, чтобы могли зализать до блеска.
        oleg-gr
        1. андрей юрьевич Сегодня, 19:08
          Президент Латвии назвал США ближайшим стратегическим партнером стран Балтии
          да скорее уж сексуальным...чего уж там.
          андрей юрьевич
          1. Арберес Сегодня, 19:21
            Цитата: андрей юрьевич
            Президент Латвии назвал США ближайшим стратегическим партнером стран Балтии
            да скорее уж сексуальным...чего уж там.

            Господин назвал ее любимой женой?
            Устроил себе Дядюшка Сэм горем понимаеш!
            Привет ударникам труда! hi
            Арберес
          2. Partyzan Сегодня, 19:24
            да скорее уж сексуальным...чего уж там.
            Partyzan
  2. Tusv Сегодня, 18:48
    Все правильно. Покупать СПГ из США, платить 2% США и фсе. Для других целей Прибалтика не нужна, ну разве что в качестве туалета
    Tusv
  3. Mavrikiy Сегодня, 18:52
    Президент Латвии назвал США ближайшим стратегическим партнером стран Балтии

    Какая несправедливость. Презик Латвии назвал США ... и в газетах пишут, а я США Презиком назвал и газеты ни гу-гу. Обидно.
    Mavrikiy
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:57
    Вопрос безопасности понятие обширное...
    Я так понимаю что ЛАТВИЯ хочет накачать свою территорию войсками НАТО и военной инфраструктурой...
    но это же глупо со всех точек зрения...в случае конфликта ЛАТВИИ просто не станет...после ковровой бомбежки и ракетного удара по военным объектам...это раз...
    покупка СПГ США глупее ничего не придумаешь...дорогой энергоресурс автоматически повышает цены на все внутри страны...это два...
    в стремлении насолить РОССИИ прибалты соревнуются с поляками и киевским режимом в тупоумии...умственное развитие этих стран заходит в тупик. crying
    Тот же ЛЕХА
    1. andr327 Сегодня, 19:23
      Да просто на обслуживании янки прибалты думают заработать. Только и могут быть обслугой.
      andr327
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:40
        Цитата: andr327
        Да просто на обслуживании янки прибалты думают заработать. Только и могут быть обслугой.

        Скорее всего , так и будет...Нет ничего в Прибалтике! Порты их Россия игнорирует и шпроты противны их ..Юрмала и скупка недвижимости(наши "звезды")))) А вот когда рабочии с Урала там начнут скупать все , вот тогда посмотрим ..Тагиииил..!!! laughing
        ОТДЕЛ
  5. Govorun Сегодня, 19:10
    Президент Латвии назвал США ближайшим стратегическим партнером стран Балтии.
    Рабам позволили своего хозяина называть ПАРТНЕРОМ ???
    Govorun
    1. LeonidL Сегодня, 19:33
      Назвать - позволили! Свобода слова, сэр!
      LeonidL
  6. HAM Сегодня, 19:10
    Был один "партнёр" в своё время (Лёня Голубков),тот хоть сапоги жене мечтал купить,а этих пользуют,да ещё и похваливают за "партнёрство" бесплатно!!
    И где теперь "партнёр" Лёня?
    HAM
  7. Васян1971 Сегодня, 19:20
    Эка новость! А себя любимой женой не назвал?
    Васян1971
  8. razved Сегодня, 19:21
    В расстояниях не ошибся?
    razved
  9. LeonidL Сегодня, 19:32
    Партнер нашелся! Не, ну можно конечно тназвать партнерскими взаимоотношениями отношения плантатора и мельчайшего арендатара! Кое что у них еще до "партнерства" не доросло, калибр не тот.
    LeonidL
  10. sabakina Сегодня, 19:56
    Вейонис приветствовал готовность США начать экспорт сжиженного газа в страны Балтии и Центральной Европы
    Хоть бы они его побыстрей закупать стали! Надоели уже скулить про "халявный" СПГ из Америки!
    sabakina
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