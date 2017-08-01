Маккейн: РФ заплатит за атаку на демократию
Как сообщает РИА Новости , американский сенатор Джон Маккейн обозначил собственный взгляд на решение Кремля уменьшить численность дипломатического корпуса в стране.
В качестве «нападения на демократию» Маккейн, скорее всего, расценивает "российское вмешательство" в президентские выборы в США, в котором ведущие американские СМИ и политики обвиняют Кремль. В конгрессе в настоящее время проводится расследование на предмет выдвинутых обвинений, участие в следствии принимает ФБР, но доказательства до сих пор не опубликованы. Дональд Трамп полагает, что влияние на избирательный процесс могли оказывать другие страны, включая Украину.
Неудивительно, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию.
В качестве «нападения на демократию» Маккейн, скорее всего, расценивает "российское вмешательство" в президентские выборы в США, в котором ведущие американские СМИ и политики обвиняют Кремль. В конгрессе в настоящее время проводится расследование на предмет выдвинутых обвинений, участие в следствии принимает ФБР, но доказательства до сих пор не опубликованы. Дональд Трамп полагает, что влияние на избирательный процесс могли оказывать другие страны, включая Украину.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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