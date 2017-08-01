10:17 01 августа

Маккейн: РФ заплатит за атаку на демократию

Как сообщает РИА Новости , американский сенатор Джон Маккейн обозначил собственный взгляд на решение Кремля уменьшить численность дипломатического корпуса в стране.

Неудивительно, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию.


Маккейн: РФ заплатит за атаку на демократию



В качестве «нападения на демократию» Маккейн, скорее всего, расценивает "российское вмешательство" в президентские выборы в США, в котором ведущие американские СМИ и политики обвиняют Кремль. В конгрессе в настоящее время проводится расследование на предмет выдвинутых обвинений, участие в следствии принимает ФБР, но доказательства до сих пор не опубликованы. Дональд Трамп полагает, что влияние на избирательный процесс могли оказывать другие страны, включая Украину.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. jetfors_84 Сегодня, 06:15
    Иди готовь отчет всевыышнему!
    jetfors_84
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:16
      Трухлявый маразматик с ядовитым жалом .
      Spartanez300
      1. хрыч Сегодня, 06:43
        Цитата: Spartanez300
        Трухлявый маразматик с ядовитым жалом

        Что Вы так на старичка, ему вставили органчик
        хрыч
        1. хрыч Сегодня, 07:15
          История одного сенатора
          хрыч
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:20
            Приветствую ! hi Когда в новости упоминается Маккейн , мне приходит в голову одна и та же мысль : "Кто его ястребом назвал ? Дятел он , самый натуральный опилочно-стружечный дятел !" . fool
            bouncyhunter
            1. хрыч Сегодня, 08:39
              Цитата: bouncyhunter
              Приветствую !

              И Вам доброго времени суток!!! hi
              хрыч
            2. Арберес Сегодня, 08:48
              Дятел он , самый натуральный опилочно-стружечный дятел !" .
              Что взять с человека у которого мозги контужены да еще черепок вскрыли?

              Я молю - успокойте Маккейна!
              Он контужен и выглядит зло!
              Перенес трепанацию черепа!
              Ему в жизни всегда невезло.
              Он когда то был летчиком - "асом"
              Над Вьетнамом ракетой был сбит!
              Ненавидит Россию всем мозгом
              И об этом все время твердит.
              Пусть врачи его вскроют повторно?!
              Уверяю, что хуже не будет!
              Удалят ему левую часть
              И тогда он о нас позабудет!
              Арберес
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:54
                Всегда уважал стихи и поэтов , ибо самому не дано . good drinks В одном не соглашусь : фиг он о нас позабудет , это у него уже рефлекс - тявкать на Россию .
                bouncyhunter
                1. Арберес Сегодня, 09:04
                  В одном не соглашусь : фиг он о нас позабудет , это у него уже рефлекс - тявкать на Россию .
                  Ну если случай из ряда вон, как говорят врачи, тогда обе... половины серого вещества?
                  Пусть сидит и глазами моргает?
                  За поэтов спасибо, уважаемый bouncyhunter hi
                  Я свято верю, что юмор на этом чудесном сайте еще никому не помешал! drinks
                  Арберес
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:16
                    Цитата: Арберес
                    Пусть сидит и глазами моргает?

                    Так ведь жизнерадостный овощ получится . Эх , его бы ненависть да на пользу поставить , на урановые рудники на Венере , например .
                    Цитата: Арберес
                    Я свято верю, что юмор на этом чудесном сайте еще никому не помешал!

                    Хотел бы согласиться с Вами , да не могу : администрация ВО не всегда относится к юмору с пониманием . wink
                    bouncyhunter
        2. Арберес Сегодня, 08:39
          Цитата: хрыч
          Цитата: Spartanez300
          Трухлявый маразматик с ядовитым жалом

          Что Вы так на старичка, ему вставили органчик

          А я слышал, что ему наооборот чойто удалили?
          Толи опухоль, толи излишки серого вещества.
          А вообще прекраснейший экземпляр русофоба!
          Арберес
          1. хрыч Сегодня, 08:46
            Цитата: Арберес
            Толи опухоль, толи излишки серого вещества.

            Поменяли органчик, прошлый орал: "Россия - это бензоколонка..", устарел совсем, новый органчик орет: "РФ заплатит за атаку на демократию". Бензоколонка вмешалась в выборы и назначила президента США wassat А старый органчик так врос в серое и не очень вещество, что пришлось глаз на попу натягивать wassat
            хрыч
    2. Teberii Сегодня, 06:17
      Уже бегу все сандалии порвал,только заплатить!!!!!!
      Teberii
    3. 210окв Сегодня, 06:17
      Его к нему не допустят-сразу в Ад..Прямиком..Там заждались и сковорода уже горячая..
      Цитата: jetfors_84
      Иди готовь отчет всевыышнему!
      210окв
      1. Teberii Сегодня, 06:19
        Какая разница он и там найдет недостатки и хорошее отношение к России.
        Teberii
        1. 210окв Сегодня, 06:22
          Только его мнение ТАМ никого не заинтересует..
          Цитата: Teberii
          Какая разница он и там найдет недостатки и хорошее отношение к России.
          210окв
          1. Подрезчик Сегодня, 06:29
            Во, неугомонный русофоб, одной ногой в могиле, а гавкает!!! Иди домой правнуками заниматься, демократ шитый!
            Подрезчик
            1. Logall Сегодня, 07:02
              ''О мертвых либо хорошо, либо никак!''– хотелось бы сказать. Но нет! ''Живее всех живых!'' (Прости, Владимир Ильич...). И выглядит, как в мавзолее (прости ещё раз).
              Вождь мировой русофобии...
              Logall
          2. Вежливый Лось Сегодня, 07:36
            Цитата: 210окв
            Только его мнение ТАМ никого не заинтересует..

            А мне вот непонятно и тревожно от того, что его мнение ЗДЕСЬ кого-то интересует. Как можно человека с опухолью мозга допускать к принятию государственных решений? Или у них там все такие? По меньшей мере он может быть просто неадекватен. А, по большому счету, ему уже терять нечего. Я не уверен, что старина Маккейн, уходя, не захочет послушать, как громко хлопнет дверь.
            Вежливый Лось
            1. Pivot Сегодня, 08:28
              У них там все такие, многие дети хиппи, это считай дети зачатые в наркотическом опьянении или прошедшие поколение хиппи те наркоманы в прошлом.
              Pivot
      2. Балу Сегодня, 08:23
        Цитата: 210окв
        Его к нему не допустят-сразу в Ад..Прямиком..Там заждались и сковорода уже горячая..
        Цитата: jetfors_84
        Иди готовь отчет всевыышнему!

        Не, черти не дураки, в ад они его не примут. Он и там начнет всех обвинять в связях с русскими хакерами.
        Балу
    4. Зяблицев Сегодня, 06:27
      Такое ощущение, что врачи перепутали и вместо саркомы вырезали мозг и все потому что опухоль была в разы больше, а маленький серый комочек посчитали именно за нее... laughing

      Впрочем, мне кажется, что какая то фейковая саркома у Маккейна была, больно быстро он петушком вернулся - аплодисментов что ли захотелось?
      Зяблицев
      1. Балу Сегодня, 08:24
        Цитата: Зяблицев
        Впрочем, мне кажется, что какая то фейковая саркома у Маккейна была, больно быстро он петушком вернулся - аплодисментов что ли захотелось

        Скорее всего ошибка перевода.
        Балу
    5. василий50 Сегодня, 06:32
      Зря вы так откровенно. Ну что ещё моет изречь тот кто родился и вырос в рабовладельческом государстве? Он там не один такой. Сегодня в США на негра плохое настроение не выплеснешь, а очень хочется, индейцев мало, на всех не хватает. Вот и ищут возможность и слюной побрызгать и ногами потопать хотя бы на другие страны. В США уже и негры следуют заветам *отцов основателей* американской демократии в плане поиска виноватых и приписывания им собственных негодяйств и глупостей.
      василий50
    6. vkl.47 Сегодня, 07:18
      Чёкнутое животное. Когда он уже как псина подохнет.... Со своей дерьмократией
      vkl.47
    7. trenitron Сегодня, 07:33
      Цитата: jetfors_84
      Иди готовь отчет всевыышнему!

      Ну что Вы так...писали же опухоль у него, вот он ей и думает
      trenitron
      1. To be or not to be Сегодня, 08:04
        Опухоль? Опухоль ..у правящей элиты Америки...и вероятно последней стадии..
        Из национального гимна США (The Star-Spangled Banner («Знамя, усыпанное звёздами») — государственный гимн Соединённых Штатов Америки.)
        "А где банда убийц, что хвастливо клялась,
        Будто пламя войны, духом павших смятение,
        Разобщённой толпой снова сделают нас -
        Дали кровью ответ за свои преступления.
        Нет убежища вам, войск наёмных рабам,
        Ждёт могилы вас тлен, — будет всем по делам."
        To be or not to be
    8. stalkerwalker Сегодня, 08:02
      Искренне жаль ту страну, которая выстраивает свои международные отношения на основе ненависти. Старый и больной сенатор США - это сегодняшний символ власти этой страны.
      stalkerwalker
  2. Комментарий был удален.
  3. anjey Сегодня, 06:19
    раковые клетки до конца отравили мозг маккейна,только осталось соболезновать американцам за реально больных политиков..
    anjey
    1. Mavrikiy Сегодня, 06:33
      "Неудивительно, что Путин высылает американских дипломатов....."

      Мдя, Путин высылая американских дипломатов, очень хотел удивить Маккейна.
      Не удивил...
      Mavrikiy
  4. Александр 3 Сегодня, 06:20
    Зачем обращать внимание на этот лай.
    Александр 3
  5. Anarchist Сегодня, 06:21
    Восставшие мертвецы! Ему, как никому другому, пора о душе задуматься. am
    Атака на демократию. Завернуть его, после смерти, во Флаг СССР. Чтобы нигде он не нашел покоя. За все смерти, во всём мире.
    Вот это ''атака''!
    Anarchist
  6. злой партизан Сегодня, 06:25
    Как там Путин по этим поводам сказал: "Скучно, девочки..." - так вроде? lol
    Жаль, жить этому маразматику осталось немного crying , а то у него оставался шанс повторить подвиг незабвенного Д. Форестола, который с криком "Русские идут!!" выбросился из окна.
    злой партизан
    1. Anarchist Сегодня, 06:29
      Цитата: злой партизан
      Жаль, жить этому маразматику осталось немного , а то у него оставался шанс повторить подвиг незабвенного Д. Форестола, который с криком "Русские идут!!" выбросился из окна.

      Лучше бы он ещё в молодости совершил ''подвиг'' Курта Кобейна (тихо, без лишних слов, засунул револьвер себе в рот и...)!
      Anarchist
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:25
    На сайте нужно рубрику организовать Макейн news Это целый пласт ! Глыба буквально, больной на голову Американской власти. laughing
    Наблюдатель2014
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:31
      Наблюдатель2014 Сегодня, 06:25 Новый
      На сайте нужно рубрику организовать news Макейн

      ... неплохая идея... на "особо одарённых" - так можно и делать... хотя с другой стороны - много чести для них, в общем поставить на голосование...
      a.s.zzz888
    2. каштак Сегодня, 07:04
      Цитата: Наблюдатель2014
      На сайте нужно рубрику организовать Макейн news Это целый пласт ! Глыба буквально, больной на голову Американской власти. laughing

      тогда уж и рейтинг особо одарённых глыб завести. скажем рейтинг маккарти оценивать по нескольким категориям. учёт в единицах имени особо выдающихся глыб. отсутствие мозгов в маккейнах, отсутствие совести в чемберленах и так далее.
      каштак
  8. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:29
    Неудивительно, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию.


    Решил напоследок хлопнуть дверью...однако впустую все это и бессмысленно бороться с историческим процессом...народ все ждет когда же он белые тапки наденет...живуч зараза.

    smile Любят на нашем форуме эту персону...по своему.
    Тот же ЛЕХА
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 06:29
    ... место себе на кладбище забивай, а не стращай angry ... видели таких не единожды, в том числе и колонами по Москве в 40-х... bully
    a.s.zzz888
  10. Горный стрелок Сегодня, 06:30
    Они не понимают, что разрушают собственную страну? Что выборы у них не только президента, но и Конгресса... А народ в США - не дураки, все таки. Короче, Бог не фраер...
    Горный стрелок
  11. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию.

    Американский политический карман бездонный и амбиции у старых маразматиков зашкаливают. Все просто обязаны заплатить Сша если не деньгами, то своим благополучием. Не жирно ли для американского фейса будет?
    rotmistr60
  12. лысова Сегодня, 06:39
    Чтобы он не поносил - ему придётся отвечать там, хотите верте - хотите нет.
    лысова
  13. CooL_SnipeR Сегодня, 06:45
    Да узбагойся ты наконец! Вспомнилось
    Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке... (с) "Круглый" из Брата
    CooL_SnipeR
  14. samarin1969 Сегодня, 06:45
    Даже американцы стали догадываться, что инопланетяне - не самая актуальная угроза "американской демократии". Теперь пригодились "видения" вьетнамского "сидельца" о "русской угрозе".
    samarin1969
  15. Аморфис Сегодня, 06:59
    Просто если Маккейн на Россию гавкать не будет - он станет никому неинтересен. Так ещё один старый . А так "Флагман борьбы за демократию", "Верный борец с коммунизмом" и т.д. Ничего не напоминает? А потом эти флагманы , знамяностсы лобзиками лес валили в лучшем случае.
    Аморфис
  16. Nix1986 Сегодня, 07:02
    Судя по его высказываниям и автобиографии проблема с головным мозгом у него врожденная. Осюда вывод - отсутствие хорошей диспансеризации это проблемы во внешней политике.
    Nix1986
  17. Житель Мордора Сегодня, 07:03
    Как не удачно черепную коробку то вскрыли недоумку. Осложнения плшли.
    Житель Мордора
  18. Nemo35 Сегодня, 07:08
    Зря вы все так про старика. Сами прикиньте-ведь помрет неудовлетворенным.
    Nemo35
  19. bond7213 Сегодня, 07:15
    Мы вашу амерскую дерьмократию будем танцевать как НАМ хоца ! laughing
    bond7213
  20. Tankograd Сегодня, 07:18
    но он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию.
    [i][/i]Вот только жить в эту пору прекрасную уж не придется тебе... am
    Tankograd
  21. savage1976 Сегодня, 07:21
    Конечно заплатим, потом догоним и еще заплатим.
    savage1976
  22. Тихас Сегодня, 07:23
    Вот жеж русофоб. Хоть в глаз нассы.
    Тихас
  23. Дизель72 Сегодня, 07:29
    Мухоморов обожрется,и порет всякую ерунду,ощипанный орел.
    Дизель72
  24. фома неверю40 Сегодня, 07:31
    Да этот Маккейн по любому под наркатой, остатки мазга болят однозначно,рак ведь у него вот беснуется.Изыди изыди бесноватый аминь.
    фома неверю40
  25. ИмПерц Сегодня, 07:33
    Джонни, Джонни...
    Пора на покой...
    Но...
    ИмПерц
  26. Антон Болдаков Сегодня, 07:56
    Да уж... аналогии налицо - был такой фанат войны против СССР - Чемберлен. Мало кто помнит, отчего он умер...
    Антон Болдаков
  27. Злодей Сегодня, 08:05
    Дональд Трамп полагает, что влияние на избирательный процесс могли оказывать другие страны, включая Украину.

    Интересное кино, однако, ох чую мы скоро узнаем, что на штатовские выборы могут кроме русских хакеров влиять сомалийские и зимбамбуйские хакеры, а в поражении демократов гаитянские шаманы не последнюю роль сыграли wassat wassat wassat
    Злодей
  28. pvv113 Сегодня, 08:08
    американский сенатор Джон Маккейн обозначил собственный взгляд

    Я смотрю - мозги ему поубавили, но злобы меньше не стало. Отсюда вывод: русофобия с мозгами не связана hi
    pvv113
    1. Станислав Сегодня, 09:28
      Цитата: pvv113
      вывод: русофобия с мозгами не связана
      Связана: симптомы полностью исчезают после резкого проталкивания зонда в позвоночный канал.
      Станислав
  29. дед Мих Сегодня, 08:11
    "... заплатят за нападение на нашу демократию". Жди, Маккейн.
    дед Мих
  30. Eddie Сегодня, 08:28
    Верните Маккейну хоть кусочек мозга,порадуйте дедулю.
    Eddie
  31. МВГ Сегодня, 08:28
    "...он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию." - извечная тяга СШАсцев, что бы за них кто нибудь да заплатил. Кто девушку кормит, тот ее и танцует ))))
    И вообще, как можно требовать платы за то, чего нет ??
    МВГ
  32. куба Сегодня, 08:43
    Цитата: Spartanez300
    Трухлявый маразматик с ядовитым жалом .


    кто это ему левый глаз отрихтовал ??...такое ощущение, что подсвечником приложились !!
    куба
  33. куба Сегодня, 08:45
    Цитата: bouncyhunter
    Приветствую ! hi Когда в новости упоминается Маккейн , мне приходит в голову одна и та же мысль : "Кто его ястребом назвал ? Дятел он , самый натуральный опилочно-стружечный дятел !" . fool

    зря Вы так о дятлах !...дятел говно не клюет!!....Ворона он помоешная !!
    куба
  34. куба Сегодня, 08:47
    Цитата: Eddie
    Верните Маккейну хоть кусочек мозга,порадуйте дедулю.

    зачем ?...клиент уж в пути к Всевышнему-там и добавят !
    куба
  35. Станислав Сегодня, 08:49
    он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию
    А фэйс не крэкнет у вашей "демократии"?
    Станислав
  36. 72jora72 Сегодня, 09:05
    Сдохни !!.......
    72jora72
  37. Dashout Сегодня, 09:20
    Мне кажется, что Маккейн ошибается, сопоставляя высылку амеров из России в связи с законом о санкциях. На мой взгляд, это запоздалая ответная реакция на высылку наших дипломатов, а ответка по санкциям будет отдельно после подписания закона Трампом. Ждите!
    Dashout
  38. К-50 Сегодня, 09:31
    Маккейн: РФ заплатит за атаку на демократию

    А мы ничего и не покупали. request laughing
    Иди тапочки белые себе готовь, упырь!!! angry
    К-50
Картина дня