Неудивительно, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию.

Как сообщает РИА Новости , американский сенатор Джон Маккейн обозначил собственный взгляд на решение Кремля уменьшить численность дипломатического корпуса в стране.В качестве «нападения на демократию» Маккейн, скорее всего, расценивает "российское вмешательство" в президентские выборы в США, в котором ведущие американские СМИ и политики обвиняют Кремль. В конгрессе в настоящее время проводится расследование на предмет выдвинутых обвинений, участие в следствии принимает ФБР, но доказательства до сих пор не опубликованы. Дональд Трамп полагает, что влияние на избирательный процесс могли оказывать другие страны, включая Украину.