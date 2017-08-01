ВДВ пополнят три танковых батальона в 2017 году

Что касается переформирования остальных танковых рот в батальоны, то пока этот вопрос прорабатывается.

В соответствии с государственной программой вооружения в этом году ВДВ обеспечиваются планово новой боевой техникой. Всего получим три батальонных комплекта, в каждый из которых входят и БМД-4М, и БТР-МДМ. В целом в 2017 году будет получено около 150 единиц бронетанковой техники. Один батальон 31-й десантно-штурмовой бригады уже перевооружен на эту технику, второй батальонный комплект будем вручать 1 августа в этой же бригаде. Техника уже находится в бригаде и готовится к торжественной передаче личному составу. Третий батальонный комплект будет вручен в ноябре батальону 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Эта техника (третий по счету комплект) уже в производстве, никаких сомнений в получении ее в запланированный срок нет", - заверил командующий.

В этом году завершаются госиспытания новой парашютной системы "Бахча-УПДС", предназначенной для десантирования БМД-4М и другой техники из военно-транспортных самолетов. Эти испытания проходят успешно. К концу года мы планируем данную работу завершить, где-то в начале следующего года эта система будет принята на вооружение и планово пойдет на оснащение в первую очередь наших парашютно-десантных подразделений и частей постоянной готовности.