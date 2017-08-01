10:18 01 августа

ВДВ пополнят три танковых батальона в 2017 году

Согласно информации ТАСС , командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в составе подотчетного ему рода войск предполагается создать три танковых батальона.

Каждый из них станет частью 76-й десантно-штурмовой дивизии, 7-й десантно-штурмовой дивизии (горной) и одной из десантно-штурмовой бригады.

Что касается переформирования остальных танковых рот в батальоны, то пока этот вопрос прорабатывается.





Ранее были озвучены планы о создании танковых рот (по одной в соединении) во всех шести имеющихся в ВДВ десантно-штурмовых соединениях - двух дивизиях и четырех отдельных бригадах.

В текущем году, со слов Сердюкова, ожидается отгрузка примерно 150 новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР- МДМ "Ракушка".

В соответствии с государственной программой вооружения в этом году ВДВ обеспечиваются планово новой боевой техникой. Всего получим три батальонных комплекта, в каждый из которых входят и БМД-4М, и БТР-МДМ. В целом в 2017 году будет получено около 150 единиц бронетанковой техники. Один батальон 31-й десантно-штурмовой бригады уже перевооружен на эту технику, второй батальонный комплект будем вручать 1 августа в этой же бригаде. Техника уже находится в бригаде и готовится к торжественной передаче личному составу. Третий батальонный комплект будет вручен в ноябре батальону 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.


Эта техника (третий по счету комплект) уже в производстве, никаких сомнений в получении ее в запланированный срок нет", - заверил командующий.


В следующем году предполагается получение новой многокупольной парашютной системы "Бахча-УПДС", обеспечивающей десантирование с военно-транспортных самолетов боевых машин десанта БМД-4М с 7 военными внутри каждой машины.

В этом году завершаются госиспытания новой парашютной системы "Бахча-УПДС", предназначенной для десантирования БМД-4М и другой техники из военно-транспортных самолетов. Эти испытания проходят успешно. К концу года мы планируем данную работу завершить, где-то в начале следующего года эта система будет принята на вооружение и планово пойдет на оснащение в первую очередь наших парашютно-десантных подразделений и частей постоянной готовности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 07:23
    Где "Арматы" с Авианосцами! laughing laughing laughing А подать в студию! laughing laughing laughing С наступающим,дядьки-принимайте у нас эстафету!!!
    Алексей7777777
  2. лысова Сегодня, 07:24
    Только не нравится из центра, а варианты есть, не надо ослабивать другие направления. Надо будет сам пойду - и сделаю как в восьмидисятых - я спец по связи.
    лысова
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:29
    В общем, крылатая пехота обзаводится тяжелой бронетехникой. Танки, понятно, никто с самолетов сбрасывать не будет. А как их будут использовать, танковые батальоны ВДВ? 34 танка - серьезная мощь...
    Горный стрелок
    1. ИмПерц Сегодня, 07:36
      Этим будут пользоваться ДШД. ВДД как пользовались БМД, так и будут пользоваться soldier
      ИмПерц
  4. УАЗ 452 Сегодня, 07:40
    Хотелось бы понять: если речь идёт о ТАНКОВЫХ подразделениях, то почему в статье упомянуты исключительно БТР и БМД? Если речь, всё же, идёт о перевооружении на эту технику, то зачем это называть танковыми батальонами? Тогда в сухопутных войсках можно практически все мотострелковые части и подразделения обозвать танковыми, а зачем? Врага запутать? Так как бы самим не запутаться.
    УАЗ 452
    1. alexmach Сегодня, 09:07
      Статья о перевооружении вообще. Перевооружают на БМД и БТР. Плюс создают танковые роты с Т-72Б3 на вооружении
      alexmach
  5. Alexey-74 Сегодня, 08:38
    С наступающим! ВДВ!!!!
    Alexey-74
  6. Анатоль Клим Сегодня, 08:57
    [quote]ВДВ пополнят три танковых батальона в 2017 году
    Согласно информации ТАСС... [/quote] Заголовок статьи.
    Решил посмотреть первоисточник, а именно ТАСС, открыл читаю:
    [quote]МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска России в 2018 году сформируют три танковых батальона, два из них - в 76-й десантно-штурмовой дивизии и в 7-й десантно-штурмовой дивизии (горной) и один - в одной из десантно-штурмовых бригад. Об этом сообщил ТАСС командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В следующем году три танковые роты будут переформированы в танковые батальоны в двух наших десантно-штурмовых дивизиях и в одной из десантно-штурмовых бригад", - сказал Сердюков в понедельник в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.
    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/armiya-i-opk/4451671
    Я понимаю, что разместивший данную информацию, хочет что бы наши ВДВ вооружались новой техникой как можно быстрее, но врать то зачем, идёт просто подстава сайта "ВО"
    Анатоль Клим
  7. Seriomilander Сегодня, 09:29
    К началу 2018 года в ВДВ будет 5 батальонов полностью укомплектованных БМД-4М и БТР-МДМ.:
    2 батальона - 137-ой гвардейский парашютно-десантный полк.
    2 батальона - 31-й отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада.
    1 батальон 237-ой десантно-штурмовой полк.
    В каждом батальоне 31 БМД-4М и предположительно 16-20 БТР-МДМ.
    Ситуация с перевооружением - количество батальонов в ВДВ не менее 39:
    3 дивизии - это 9 полков - это 27 батальонов.
    4 бригады - это 12 батальонов.
    Итого: 39 батальонов, из них к концу года 5 полностью перейду на новую технику, а это 12,8%.
    На оставшиеся 34 батальона, с темпом передачи в 3 комплекта в год, уйдет 11 лет. Очень не плохие сроки для производства 1054 БМД-4М и более 600 БТР-МДМ.
    Seriomilander
  8. десантура6 Сегодня, 09:40
    Фото непонятное - Т-80 и МТ-ЛБ в ВДВ не было никогда.
    десантура6
    1. Alexey RA Сегодня, 10:13
      Цитата: десантура6
      Фото непонятное - Т-80 и МТ-ЛБ в ВДВ не было никогда.

      А не наши ли это небратья с их высокомогильными войсками? Потому как эмблема ВДВ на танке есть.
      Если да - то это эпик фейл. smile
      Alexey RA
      1. десантура6 Сегодня, 10:16
        ХЗ, обычно они на Т-64
        десантура6
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