ВДВ пополнят три танковых батальона в 2017 году
Согласно информации ТАСС , командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в составе подотчетного ему рода войск предполагается создать три танковых батальона.
Каждый из них станет частью 76-й десантно-штурмовой дивизии, 7-й десантно-штурмовой дивизии (горной) и одной из десантно-штурмовой бригады.
Ранее были озвучены планы о создании танковых рот (по одной в соединении) во всех шести имеющихся в ВДВ десантно-штурмовых соединениях - двух дивизиях и четырех отдельных бригадах.
В текущем году, со слов Сердюкова, ожидается отгрузка примерно 150 новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР- МДМ "Ракушка".
В следующем году предполагается получение новой многокупольной парашютной системы "Бахча-УПДС", обеспечивающей десантирование с военно-транспортных самолетов боевых машин десанта БМД-4М с 7 военными внутри каждой машины.
Каждый из них станет частью 76-й десантно-штурмовой дивизии, 7-й десантно-штурмовой дивизии (горной) и одной из десантно-штурмовой бригады.
Что касается переформирования остальных танковых рот в батальоны, то пока этот вопрос прорабатывается.
Ранее были озвучены планы о создании танковых рот (по одной в соединении) во всех шести имеющихся в ВДВ десантно-штурмовых соединениях - двух дивизиях и четырех отдельных бригадах.
В текущем году, со слов Сердюкова, ожидается отгрузка примерно 150 новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР- МДМ "Ракушка".
В соответствии с государственной программой вооружения в этом году ВДВ обеспечиваются планово новой боевой техникой. Всего получим три батальонных комплекта, в каждый из которых входят и БМД-4М, и БТР-МДМ. В целом в 2017 году будет получено около 150 единиц бронетанковой техники. Один батальон 31-й десантно-штурмовой бригады уже перевооружен на эту технику, второй батальонный комплект будем вручать 1 августа в этой же бригаде. Техника уже находится в бригаде и готовится к торжественной передаче личному составу. Третий батальонный комплект будет вручен в ноябре батальону 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Эта техника (третий по счету комплект) уже в производстве, никаких сомнений в получении ее в запланированный срок нет", - заверил командующий.
В следующем году предполагается получение новой многокупольной парашютной системы "Бахча-УПДС", обеспечивающей десантирование с военно-транспортных самолетов боевых машин десанта БМД-4М с 7 военными внутри каждой машины.
В этом году завершаются госиспытания новой парашютной системы "Бахча-УПДС", предназначенной для десантирования БМД-4М и другой техники из военно-транспортных самолетов. Эти испытания проходят успешно. К концу года мы планируем данную работу завершить, где-то в начале следующего года эта система будет принята на вооружение и планово пойдет на оснащение в первую очередь наших парашютно-десантных подразделений и частей постоянной готовности.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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