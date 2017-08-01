Американская армия уступает своим противникам: мнение военного стратега
США не спешат модернизировать своё оружие, а тем временем русские и китайцы не сидят сложа руки. Москва и Пекин продвигаются в освоении методов кибервойны и даже войны космической, считают заокеанские командиры.
Как сообщил изданию «The Washington Free Beacon» Джон Хайтен, генерал ВВС США, член Стратегического командования ВС США (Stratcom commander Air Force Gen. John E. Hyten), США не торопятся модернизировать своё устаревающее вооружение, в том числе ядерное, а китайцы и русские, а также северные корейцы тем временем наращивают потенциалы и осваивают методы ведения кибервойны и космической войны. В итоге США уступают «зарубежным противникам».
Хайтен сказал «The Washington Free Beacon», что в близком будущем в мире будут преобладать информационные войны. Более того, инфовойна станет «ведущим средством достижения военного превосходства». Армия, контролирующая информацию, будет «наиболее могущественной армией».
Сегодня Россия и Китай сумели продвинуться в сфере информационных средств ведения войны. В соответствующие арсеналы входят политические, психологические, кибернетические и другие, вплоть до юридических, средства ведения войн. Параллельно задействованы средства массовой информации и разведка. Враги Америки, нацеленные на подрыв интересов Вашингтона, применяют методы запугивания, сдерживания и агрессии.
Что до ответа США, то Вашингтону до сих пор не удалось «продемонстрировать здесь последовательный подход».
Вместе с тем у США вполне хватит сил для сдерживания зарубежных противников. Правда, системы вооружений, в том числе ядерные боеголовки, нуждаются в модернизации. Процесс обновления будет довольно долгим и займёт до восемнадцати лет.
А вот Россия и Китай, которые активно совершенствуют военные арсеналы, «значительно опережают Соединённые Штаты». Например, Москва планирует обновить ядерный арсенал к 2020 году уже на 70%. США тут сильно отстают: генерал говорит, что к 2020 году «мы модернизируем наш арсенал на ноль процентов».
Однако Хайтен полон оптимизма: он рассчитывает, что Вашингтон всё же нагонит конкурентов. «В нашей стране люди умеют работать быстро», — отметил он и привёл в пример компании «SpaceX», «Blue Origin», «Apple» и «Google».
Итак, добавим, американскому командиру-стратегу очевидно: основным оружием XXI века уже сейчас становится информация, а вместе с нею и соответствующие методы ведения войны и разведки. Также генерал «заглядывает» в космос, где, по его мнению, русские и китайцы впереди. По ядерным вооружениям американцы тоже застряли в прошлом. Если верить генералу Хайтену, то в 2020 году у России и Китая будут все шансы одолеть США, которые в оборонной модернизации существенно отстают. Вся надежда у американских генералов на «Google».
В. В. Путин. Фото: kremlin.ru
Как сообщил изданию «The Washington Free Beacon» Джон Хайтен, генерал ВВС США, член Стратегического командования ВС США (Stratcom commander Air Force Gen. John E. Hyten), США не торопятся модернизировать своё устаревающее вооружение, в том числе ядерное, а китайцы и русские, а также северные корейцы тем временем наращивают потенциалы и осваивают методы ведения кибервойны и космической войны. В итоге США уступают «зарубежным противникам».
Хайтен сказал «The Washington Free Beacon», что в близком будущем в мире будут преобладать информационные войны. Более того, инфовойна станет «ведущим средством достижения военного превосходства». Армия, контролирующая информацию, будет «наиболее могущественной армией».
Сегодня Россия и Китай сумели продвинуться в сфере информационных средств ведения войны. В соответствующие арсеналы входят политические, психологические, кибернетические и другие, вплоть до юридических, средства ведения войн. Параллельно задействованы средства массовой информации и разведка. Враги Америки, нацеленные на подрыв интересов Вашингтона, применяют методы запугивания, сдерживания и агрессии.
Что до ответа США, то Вашингтону до сих пор не удалось «продемонстрировать здесь последовательный подход».
Вместе с тем у США вполне хватит сил для сдерживания зарубежных противников. Правда, системы вооружений, в том числе ядерные боеголовки, нуждаются в модернизации. Процесс обновления будет довольно долгим и займёт до восемнадцати лет.
А вот Россия и Китай, которые активно совершенствуют военные арсеналы, «значительно опережают Соединённые Штаты». Например, Москва планирует обновить ядерный арсенал к 2020 году уже на 70%. США тут сильно отстают: генерал говорит, что к 2020 году «мы модернизируем наш арсенал на ноль процентов».
Однако Хайтен полон оптимизма: он рассчитывает, что Вашингтон всё же нагонит конкурентов. «В нашей стране люди умеют работать быстро», — отметил он и привёл в пример компании «SpaceX», «Blue Origin», «Apple» и «Google».
Итак, добавим, американскому командиру-стратегу очевидно: основным оружием XXI века уже сейчас становится информация, а вместе с нею и соответствующие методы ведения войны и разведки. Также генерал «заглядывает» в космос, где, по его мнению, русские и китайцы впереди. По ядерным вооружениям американцы тоже застряли в прошлом. Если верить генералу Хайтену, то в 2020 году у России и Китая будут все шансы одолеть США, которые в оборонной модернизации существенно отстают. Вся надежда у американских генералов на «Google».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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