10:18 01 августа

Американская армия уступает своим противникам: мнение военного стратега

США не спешат модернизировать своё оружие, а тем временем русские и китайцы не сидят сложа руки. Москва и Пекин продвигаются в освоении методов кибервойны и даже войны космической, считают заокеанские командиры.


В. В. Путин. Фото: kremlin.ru


Как сообщил изданию «The Washington Free Beacon» Джон Хайтен, генерал ВВС США, член Стратегического командования ВС США (Stratcom commander Air Force Gen. John E. Hyten), США не торопятся модернизировать своё устаревающее вооружение, в том числе ядерное, а китайцы и русские, а также северные корейцы тем временем наращивают потенциалы и осваивают методы ведения кибервойны и космической войны. В итоге США уступают «зарубежным противникам».


Хайтен сказал «The Washington Free Beacon», что в близком будущем в мире будут преобладать информационные войны. Более того, инфовойна станет «ведущим средством достижения военного превосходства». Армия, контролирующая информацию, будет «наиболее могущественной армией».

Сегодня Россия и Китай сумели продвинуться в сфере информационных средств ведения войны. В соответствующие арсеналы входят политические, психологические, кибернетические и другие, вплоть до юридических, средства ведения войн. Параллельно задействованы средства массовой информации и разведка. Враги Америки, нацеленные на подрыв интересов Вашингтона, применяют методы запугивания, сдерживания и агрессии.

Что до ответа США, то Вашингтону до сих пор не удалось «продемонстрировать здесь последовательный подход».

Вместе с тем у США вполне хватит сил для сдерживания зарубежных противников. Правда, системы вооружений, в том числе ядерные боеголовки, нуждаются в модернизации. Процесс обновления будет довольно долгим и займёт до восемнадцати лет.

А вот Россия и Китай, которые активно совершенствуют военные арсеналы, «значительно опережают Соединённые Штаты». Например, Москва планирует обновить ядерный арсенал к 2020 году уже на 70%. США тут сильно отстают: генерал говорит, что к 2020 году «мы модернизируем наш арсенал на ноль процентов».

Однако Хайтен полон оптимизма: он рассчитывает, что Вашингтон всё же нагонит конкурентов. «В нашей стране люди умеют работать быстро», — отметил он и привёл в пример компании «SpaceX», «Blue Origin», «Apple» и «Google».

Итак, добавим, американскому командиру-стратегу очевидно: основным оружием XXI века уже сейчас становится информация, а вместе с нею и соответствующие методы ведения войны и разведки. Также генерал «заглядывает» в космос, где, по его мнению, русские и китайцы впереди. По ядерным вооружениям американцы тоже застряли в прошлом. Если верить генералу Хайтену, то в 2020 году у России и Китая будут все шансы одолеть США, которые в оборонной модернизации существенно отстают. Вся надежда у американских генералов на «Google».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:41
    Американская армия уступает своим противникам: мнение военного стратега
    Американская армия уступает по стратегическим средствам доставки ядерного оружия.А также не способна сконцентрировать войска вторжения в Россию и Китай. Во всём остальном это пожирающая ничем не подтверждённая денежной массы организация.С тараканами в голове о мировом господстве
    Наблюдатель2014
    1. Partyzan Сегодня, 07:51
      В соответствующие арсеналы входят политические, психологические, кибернетические и другие, вплоть до юридических, средства ведения войн.
      а юридический арсенал это как - ракета с юристом вместо боеголовки?, тогда почему про прапорщиков не сказал? laughing
      Partyzan
      1. ИмПерц Сегодня, 07:57
        Прапорщик - юрист...
        Хм...
        А это идея!
        ИмПерц
        1. Serg65 Сегодня, 09:53
          Цитата: ИмПерц
          Прапорщик - юрист...
          Хм...
          А это идея!

          laughing Прапорщик по жизни ЮРИСТ! Фиг обманешь!!!!
          Serg65
      2. bouncyhunter Сегодня, 08:25
        Цитата: Partyzan
        тогда почему про прапорщиков не сказал?

        Это уже перебор , как и ездовые коты . wink Привет , Володя ! hi
        bouncyhunter
        1. Partyzan Сегодня, 09:43
          Привет Павел hi ну а как понять юридический персонал? lol
          Partyzan
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
            Это вопрос надо бы задать тому , кто этот перл и выдал - генералу Хайтену . Только не жди чёткого ответа - туманные формулировки гарантированы ! lol
            bouncyhunter
      3. Serg65 Сегодня, 09:52
        Цитата: Partyzan
        тогда почему про прапорщиков не сказал?

        Прапорщики и мичманы - это сверхсекретное оружие русских!
        Чем отличаются прапорщики и мичманы от нейтронной бомбы?
        Правильно! Гуманизмом!!!
        При взрыве нейтронной бомбы всё живое погибает, а ценности остаются!
        При появление микро генералов и адмиралов ценности исчезают, но люди остаются невредимы!
        soldier
        Serg65
    2. To be or not to be Сегодня, 08:21
      В структурном отношении военная мощь государства представляет собой сложную систему тесно взаимосвязанных элементов, важнейшими из которых являются :
      1.военно-экономический,
      2.научно-технический
      3.военный ...потенциалы.
      Обеспечение защиты национальных интересов и собственной безопасности многих стран во многом определяется состоянием военной экономики и в первую очередь военно-промышленного комплекса государства, который составляет основу сферы обеспечения его военной мощи
      To be or not to be
      1. jjj Сегодня, 09:49
        В лихую годину лучше чувствует себя не то государство, у которого больше учетных записей на виртуальных банковских счетах, а то, у кого в достатке углеводородов, электроэнергии, пресной воды, продовольствия, леса, территории, наконец
        jjj
  2. Logall Сегодня, 07:45
    Хотелось бы верить. Но кажется всё замонухой! Это вброс, но не для нас. Для сената! Деньги клянчить нужно?
    ''Россия нападает!''–всегда находит уши...
    Logall
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:46
    В итоге США уступают «зарубежным противникам».

    Обычно это (вброс информации об отставании Сша) происходит на фоне просьб об увеличении военного бюджета. Но куда еще увеличивать. Слышал от наших военных аналитиков, что сумма, на которую будут увеличены военные расходы Сша в 2018 гпревышает сумму всех российских военных расходов.
    rotmistr60
    1. лысова Сегодня, 08:06
      Геннадий привет! Да пускай эта сумма будет не соизмерима - мы только переживаем . Всё равно и как бы бы не было : " ... красная армия всех сильней". Честь имею.
      лысова
    2. хрыч Сегодня, 08:31
      Цитата: rotmistr60
      (вброс информации об отставании Сша)

      Бюджет раздут неимоверно, однако куда идут деньги, во-первых обслуживание и снабжение более 800 военных баз по всему миру. Кроме персонала и пр., они удалены от страны на тысячи километров и транспортные расходы огромны. Содержание 11 АУГ, которые даже если стоят у пирса жрут бабла немерено. В море АУГ, ладно там сам авианосец на атомном ходу, но авиакрылу то надо жрать топливо, поэтому АУГ огромное время тратит на заправку, плюс он то на атоме, а корабли то сопровождения (Эсминцы, те же вспомогательные суда, включая танкеры) жрут соляру. И вот это соединение ходит по океану, никому не угрожает, а тратит бабла тучу. Также увлечение стелсами, конвертопланами и пр. ересью, которые очень дороги. Еще есть одна особенность, хоть наша техника на мировом рынке по цене соизмерима, наша армия её получает за рубли и Гособоронзаказ и ВПК хоть и якобы имеют рыночные отношения, однако это не так, тут больше социализма, фиксированный заказ. И РФ оружие не закупает за рубежем. Поэтому продвинутый образец техники нашей армии обходится в 4-5, а то и больше раз дешевле чем в США. Китайцы тоже много денег тратят, покупая за валюту наши истребители, авиадвигатели, комплексы ПВО и пр. Даже копирование не помагает. Также стратегические КР Калибр, у нас будет их 400-500 (может 1000 и больше), однако они в основном будут ядерными, после испытаний на бармалеях, расход их будет минимальный, у них Томагавков в год выпускается столько же, но они в подавляющем большинстве неядерные. Расход их в мелких конфликтах только возрастает, они только 60 выпустили по базе Эш-Шайрат, с отстойным результатом. А оружие весьма дорогое. Поэтому пусть вас не смущает разница в тратах на оборону США и РФ, на деле их траты бестолковые и вынужденные.
      хрыч
      1. Околоточный Сегодня, 09:35
        В поддержку ваших доводов - многие эксперты (экономисты) берут за основу индекс "Биг Мака" - сколько стоит один условный бутер. Разница стоимости между Россией и США одной условной единицы за 2016г. где-то в 2,5 раза.
        Околоточный
      2. vch Сегодня, 09:48
        Кроме этого, нужно помнить, что у американцев огромные накладные расходы. Не буду вспоминать о зарплатах - они не соизмеримы с з/пл. наших военнослужащих. Американская армия полностью контрактная и это тоже значительно увеличивает затраты. Далее. Исходя из уровня внутренних цен (тоже не сравнить с нашими), дороже все обмундирование, питание, сервис и т.д. Причем все что закупается армией как правило в два-три раза дороже, чем аналогичный продукт или вещь, чем на гражданке..... Даже мороженое, которое кстати на самые отдаленные базы тоже поставляется из штатов. Отсюда и складывается такой непомерный бюджет. Можно и дальше заниматься аналитикой и сравнением, но думаю нет смысла - все и так понятно.
        vch
  4. DOCTOR ZLO Сегодня, 07:50
    Американская армия уступает своим противникам: мнение военного стратега

    Интересно кому и по СЯС и/или по силам общего назначения?
    DOCTOR ZLO
    1. To be or not to be Сегодня, 08:16
      В статье фраза Члена Стратегического командования ВС США (Stratcom commander Air Force Gen. John E. Hyten),
      США стоят на пороге принятия огромной программы модернизации наземных МБР. Вот и появляются и будут появляться такие Члены..
      Из вики..
      Организационно-штатная структура :
      1 Функциональные командования
      -Командование глобального удара и интеграции
      -Командование космоса
      -Командование интегрированной противоракетной обороны
      -Командование разведки
      -Центр боевого применения ОМП
      -Центр информационных операций
      -Кибернетическое командование
      2 Оперативные группы
      -Оперативная группа-294: самолёты-топливозаправщики
      -Воздушная связь: самолёты связи и управления E-6
      -Объединённая оперативная группа по глобальным сетевым операциям
      -Ракетные подводные крейсера стратегического назначения
      -Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы и самолёты разведки
      -Межконтинентальные баллистические ракеты "
      Вот туда и денежки американских налогоплатильщиков побегут.
      To be or not to be
  5. лысова Сегодня, 07:55
    Одна маленькая вещится , так про меду прочем. Мы не задницей думаем, причём у нас, русских, инстинкт.
    лысова
  6. новичок Сегодня, 07:57
    “психологические, политические, кибернетические, информационные, юридические“. дженераль, видимо к концу жизни решил осилить “психологию семейной жизни“. laughing . действительно, что б делали янки без гугл laughing
    новичок
    1. Tusv Сегодня, 09:27
      Цитата: новичок
      действительно, что б делали янки без гугл

      Рекламу будут снимать - Не тормози, Ядексни
      Tusv
  7. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:57
    США не спешат модернизировать своё оружие


    С чего бы это утверждение? what

    США модернизировали свои атомные бомбы...

    Военное ведомство США намерено модернизировать свой ядерный арсенал для противостояния «вызовам» со стороны России и Китая, затратив на это от $230 до $290 млрд...

    гонка вооружений только начинает разворачивается с обоих сторон...одновременно с ухудшением госотношений...капиталисты потирают руки...прибыль хорошая...дойдет ли дело до войны?... what
    противоречия по ЛЕНИНУ-УЛЬЯНОВУ только обостряются.
    Тот же ЛЕХА
    1. To be or not to be Сегодня, 09:44
      "Программа модернизации ядерных сил США потребует около 400 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет. Эти цифры приведены в докладе Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2017 to 2026. Документ опубликован бюджетным управлением Конгресса США.

      Предыдущая оценка управления касалась расходов на период 2015-2024 годов и составляла 348 миллиардов долларов.


      Вашингтон вложит больше в ядерное оружие
      Согласно докладу, 189 миллиардов долларов будут израсходованы на стратегические носители ядерного оружия (включая 90 миллиардов на морские ракеты и по 43 миллиарда на шахтные ракеты и бомбардировщики, а также 13 миллиардов на разработки в этой области).

      Еще 9 миллиардов уйдет на тактическое ядерное оружие, 87 миллиардов — на предприятия ядерно-оружейного комплекса и исследовательские лаборатории и 58 миллиардов — на систему боевого управления ядерными силами, защищенные линии спецсвязи и средства предупреждения о ракетном нападении.

      Оставшиеся 57 миллиардов предусмотрены бюджетным управлением на непредвиденные расходы и возможный рост цен."
      https://www.cbo.gov/sites/default/files/115th-con
      gress-2017-2018/reports/52401-nuclearcosts.pdf
      To be or not to be
  8. ИмПерц Сегодня, 08:02
    Как сообщил изданию «The Washington Free Beacon» Джон Хайтен, генерал ВВС США

    Интересное издание...
    Ситуация напомнила комедию "Иван Васильевич меняет профессию", там персонаж Этуша, Антон Семёнович Шпак, рассказывал свои проблемы в собственной интерпретации всем подряд, каждый раз завышая и преувеличивая...
    Вот и генерал США дошёл до кондиции (но это уже из другого кино))).
    ИмПерц
  9. УАЗ 452 Сегодня, 08:08
    Так много слов, а если перевести на нормальный английский язык, останется она короткая фраза: "Дайте денег!"
    УАЗ 452
    1. Морм Сегодня, 08:22
      УАЗ 452 я тоже люблю! smile
      Морм
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:08
    Это все "заказуха", один из элементов информационной войны - мы слабые, надо срочно укрепляться, срочно модернизировать СЯО...короче, денег, денег и ещё раз - денег...
    Горный стрелок
  11. Алекс фон Дорн Сегодня, 08:13
    Американский генерал прав в одном- Россия и Китай работают в военной сфере, и успешно. Остальное- распил бюджета.
    Алекс фон Дорн
  12. Mavrikiy Сегодня, 08:15
    У енерала точно вместо можжечка компьютер. Это нужно же, так точно вычислил окончание модернизации ЯО США - 18 лет?
    Mavrikiy
  13. pvv113 Сегодня, 08:23
    Похоже генерал выпрашивает деньги у правительства, пытается разжалобить
    pvv113
  14. Гардамир Сегодня, 08:27
    Есть специалисты по военной форме? Такое впечатление, что за первым лицом идут американский адмирал и американские генералы.
    Гардамир
  15. Alexey-74 Сегодня, 08:35
    Обычные заказные статейки.
    Alexey-74
  16. куба Сегодня, 08:37
    Цитата: Наблюдатель2014
    Американская армия уступает своим противникам: мнение военного стратега
    Американская армия уступает по стратегическим средствам доставки ядерного оружия.А также не способна сконцентрировать войска вторжения в Россию и Китай. Во всём остальном это пожирающая ничем не подтверждённая денежной массы организация.С тараканами в голове о мировом господстве


    да много чем она уступает ! И саммым главным - пушечным мясом !!
    Будет ли воевать американский солдат , если не подвезут мороженого? или закончится кока-кола ??...и уж совсем АХТУНГ!! - если не подвезут туалетной бумаги !!!!
    куба
    1. Corsair Сегодня, 09:30
      Да будут они воевать и без колы и без туалетной бумаги, все эти детские приколы уже достали всех. Прижмет - будут делать под себя, но воевать, поэтому смехуечки смехуёчками, а оружие чистим, смазываем, патроны держим в сухом месте, если конечно после обмена СЯО появится желание у кого-то лезть на землю врага.
      Corsair
  17. куба Сегодня, 08:38
    Цитата: pvv113
    Похоже генерал выпрашивает деньги у правительства, пытается разжалобить

    так оно и есть !
    куба
  18. куба Сегодня, 08:40
    Цитата: Mavrikiy
    У енерала точно вместо можжечка компьютер. Это нужно же, так точно вычислил окончание модернизации ЯО США - 18 лет?


    Вы оптимист !!...какой компьютер ?? Там даже калькулятором не пахнет ! ..стоит АБАК - сугубо для подсчета бабла ! laughing
    куба
  19. rpuropuu Сегодня, 09:03
    Дайте денег, нужно больше золота (с) Пентагон
    rpuropuu
  20. Ken71 Сегодня, 09:58
    Плач ярославны из серии дайте нам денег. Европейские вояки плачут о том же. И наши кстати тоже
    Ken71
Картина дня