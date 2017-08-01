Мадуро: «Я не боюсь империи, я независимый президент»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не боится давления США и горд санкциями, введенными против него Вашингтоном, передает РИА Новости .
Напомним, вчера США ввели санкции в отношении Мадуро за «подрыв демократии» – все его активы, находящиеся в юрисдикции Вашингтона, заморожены, американским гражданам запрещено иметь с ним дела. При этом Трамп назвал Мадуро диктатором, захватившим абсолютную власть в республике.
По его словам, санкции говорят об истинных чувствах, владеющих Трампом.
При этом он подчеркнул, что готов протянуть руку для диалога американскому коллеге.
Мадуро также подверг критике частные СМИ за ненадлежащее освещение выборов в учредительное собрание, и пообещал принять меры, если их владельцы не дадут ответа. Речь идет о каналах Televen и Venevision.
Напомним, вчера США ввели санкции в отношении Мадуро за «подрыв демократии» – все его активы, находящиеся в юрисдикции Вашингтона, заморожены, американским гражданам запрещено иметь с ним дела. При этом Трамп назвал Мадуро диктатором, захватившим абсолютную власть в республике.
Я не боюсь империи, я независимый президент свободной страны, против меня ввели санкции за свободные выборы такого института, как национальное учредительное собрание? Я чувствую себя гордым этими санкциями,сказал Мадуро в Каракасе.
По его словам, санкции говорят об истинных чувствах, владеющих Трампом.
Это решения, которые выражают его беспомощность, его отчаяние, его ненависть, говорят о характере магната, который является императором Соединенных Штатов. Он (Трамп) совершает самую серьезную ошибку в своей жизни, связавшись с Венесуэлой,заявил венесуэльский лидер.
При этом он подчеркнул, что готов протянуть руку для диалога американскому коллеге.
Мадуро также подверг критике частные СМИ за ненадлежащее освещение выборов в учредительное собрание, и пообещал принять меры, если их владельцы не дадут ответа. Речь идет о каналах Televen и Venevision.
Это (подобное освещение) неприемлемо, с какой точки зрения ни посмотри,сказал президент.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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