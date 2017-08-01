10:18 01 августа

Мадуро: «Я не боюсь империи, я независимый президент»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не боится давления США и горд санкциями, введенными против него Вашингтоном, передает РИА Новости .


Мадуро: «Я не боюсь империи, я независимый президент»


Напомним, вчера США ввели санкции в отношении Мадуро за «подрыв демократии» – все его активы, находящиеся в юрисдикции Вашингтона, заморожены, американским гражданам запрещено иметь с ним дела. При этом Трамп назвал Мадуро диктатором, захватившим абсолютную власть в республике.


Я не боюсь империи, я независимый президент свободной страны, против меня ввели санкции за свободные выборы такого института, как национальное учредительное собрание? Я чувствую себя гордым этими санкциями,
сказал Мадуро в Каракасе.

По его словам, санкции говорят об истинных чувствах, владеющих Трампом.

Это решения, которые выражают его беспомощность, его отчаяние, его ненависть, говорят о характере магната, который является императором Соединенных Штатов. Он (Трамп) совершает самую серьезную ошибку в своей жизни, связавшись с Венесуэлой,
заявил венесуэльский лидер.

При этом он подчеркнул, что готов протянуть руку для диалога американскому коллеге.

Мадуро также подверг критике частные СМИ за ненадлежащее освещение выборов в учредительное собрание, и пообещал принять меры, если их владельцы не дадут ответа. Речь идет о каналах Televen и Venevision.

Это (подобное освещение) неприемлемо, с какой точки зрения ни посмотри,
сказал президент.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комментарии 10

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:26
    Вся вина за беспорядки кроме всего прочего лежит и на СМИ купленной и работающей на США , так же как и во многих странах мира . Журналистам что прикажут то они и делают главное что бы деньги платили , а до последствий им нет никакого дела .
    Spartanez300
  2. vch Сегодня, 09:26
    Да, Модуро сейчас не позавидуешь..... Американцам кровь из носа нужно хоть какая либо победа, хоть над кем нибудь! Венесуэла на сегодняшний день самая подходящая жертва.....
    vch
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
      Цитата: vch
      Венесуэла на сегодняшний день самая подходящая жертва...

      Это точно . Без внешней поддержки Мадуро долго не продержится - слопает его Империя Света вместе с Венесуэлой .
      bouncyhunter
      1. jjj Сегодня, 09:39
        Но как Америка ввязывается в конфронтацию одновременно с Россией, Германией, Китаем и Латинской Америкой? Реально недалекие политики. Создается впечатление, что они повелись на расставленные Владимиром Владимировичем заманухи. И теперь вся внешняя политика США идет по предначертанному нами пути, ослабляя государство.
        Сбываются очередные пророчества Михаила Задорнова
        jjj
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:43
          США осознанно идёт по пути "войны на несколько фронтов" . Не напоминает одно государство конца первой половины прошлого века и его трагический финал ?
          bouncyhunter
        2. To be or not to be Сегодня, 09:49
          Пора на сцену выходить и Китаю.
          Бьют в первую очередь по его экономическим интересам .подрывая его мощь .как основного противника США!
          ""13 июня 2017

          Кризис не помеха: Китай и Венесуэла вложат в нефтяную сферу еще $ 2,8 млрд
          Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/13/krizis-ne-
          pomeha-kitay-i-venesuela-vlozhat-v-neftyanuyu-sfe
          ru-eshche-28-mlrd
          To be or not to be
  3. новичок Сегодня, 09:31
    Николас. так держать!
    новичок
  4. Ken71 Сегодня, 09:50
    Отстранил от власти парламент, угрожает и закрывает СМИ. Положил на Конституционный суд. Собрал под себя некий орган для изменения конституции снова под себя. Ну народ понятно голодаем а предприятия не работают. И кто это. Не угадали. Это свободный президент свободной страны а совсем не диктатор.
    Ken71
  5. pvv113 Сегодня, 10:09
    горд санкциями, введенными против него Вашингтоном

    Наш человек! good
    pvv113
  6. Евгений РС Сегодня, 10:17
    От рака, скорее всего, умрёт.
    Евгений РС
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