13:50 01 августа

СМИ США: Вашингтон готовится поставить Украине летальное оружие

Американская газета The Wall Street Journal публикует материал, в котором сообщается о планах США поставить украинской армии противотанковое и зенитное вооружения. При этом в статье заявлено, что поставки будут осуществлены якобы тем украинским частям и подразделениям, которые «находятся далеко от линии соприкосновения». Мало того, объявлено, что Украина «обязуется» применять американские летальные вооружения исключительно «в экстренных случаях».

СМИ США: Вашингтон готовится поставить Украине летальное оружие


Какие случаи для Украины являются «экстренными», учитывая тот факт, что почти все свои вооружения ВСУ применяют ежедневно, несмотря на все ранее достигнутые договорённости?


Американским чиновником, активно поддерживающим планы по вооружению армии Украины летальными оружием из США, является глава Пентагона Джеймс Мэттис. У «Бешеного Пса» (а именно такое прозвище у Мэттиса) свои доводы. Выглядят они следующим образом:

Поставки летального оружия Украины помогут снизить риски новой эскалации конфликта на юго-востоке Украины.


Доводы весьма оригинальные. Ведь это всё равно что давать сумасшедшему спички и бензин, заявляя, что таким образом могут снизиться риски возникновения нового очага пожара в объятом пламенем доме.

Использованы фотографии: Economics-prorok.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. профессор Сегодня, 10:40
    Никто им не даст Джавелины. Замените картинку на ТОУ.
    профессор
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:50
      Никто им не даст Джавелины. Замените картинку на ТОУ.


      Ну почему же ...если МАККЕЙНУ удастся ТРАМПА загнать под стол вполне возможно что конгресс США проголосует за поставки летального оружия на УКРАИНУ...что конечно будет считаться
      началом новых боевых действий против ЛДНР с непредсказуемыми последствиями для УКРАИНЫ.
      Тот же ЛЕХА
      1. Злодей Сегодня, 11:05
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        вполне возможно что конгресс США проголосует за поставки летального оружия на УКРАИНУ..

        Ответим асимметрично - массовой поставкой мексиканцам прыжковых шестов, пущай их как Бубка скачут... через стену на границе.... wassat
        Злодей
        1. san4es Сегодня, 11:36
          Цитата: Злодей
          Ответим асимметрично - массовой поставкой мексиканцам прыжковых шестов.. wassat

          ...Лучше проходческий комбайн fellow
          san4es
    2. Burbon Сегодня, 10:51
      Цитата: профессор
      Никто им не даст Джавелины.

      откуда такая уверенность?
      Burbon
      1. профессор Сегодня, 10:55
        Цитата: Burbon
        Цитата: профессор
        Никто им не даст Джавелины.

        откуда такая уверенность?

        ТОУ гораздо дешевле, их было произведено более 600 000 штук и продолжают производить. Джавелин на много дороже и зная как украинцы имеют беречь матчасть им Джавелины не подарят. Не исключено конечно, что для продвижения на рынке могут подарить пару штук и показать на весь мир ролики их удачного боевого применения. Однако это очень сомнительно. Ставлю на ТОУ.

        PS
        Не стОит пренебрегать древними и не очень древними ТОУ. Это грозное оружие отлично зарекомендовавшее себя в Сирии.
        профессор
        1. Burbon Сегодня, 10:58
          Цитата: профессор
          им Джавелины не подарят.

          так американцы вообще ни чего не дарят...
          Цитата: профессор
          Не исключено конечно, что для продвижения на рынке могут подарить пару штук и показать на весь мир ролики их удачного боевого применения.

          уверен будут и джавелины....ведь по их мнению бронепарк ЛДНР состоит из русского арсенала и лучшей рекламы для всяких прибалтов- поляков и иже с ними нет и не будет....ставлю на партию джавелинов + конечно тоу...жду видосы от наркокомбатов тербатов....
          Burbon
        2. garx Сегодня, 11:11
          Продажа и экспорт джавелинов в США запрещена конгрессом
          garx
          1. tamnun Сегодня, 11:15
            Цитата: garx
            Продажа и экспорт джавелинов в США запрещена конгрессом

            уверены ?
            На вооружении[править | править вики-текст]
            Flag of Australia.svg Австралия: 92 ПУ[108]
            Flag of Bahrain.svg Бахрейн: 13 ПУ[109]
            Flag of Botswana.svg Ботсвана: некоторое количество[110]
            Flag of the United Kingdom.svg Великобритания: некоторое количество[111][112]
            Flag of Ireland.svg Ирландия: некоторое количество[113][114]
            Flag of South Korea.svg Республика Корея: некоторое количество[115]
            Flag of Qatar.svg Катар: заказаны в 2014 году[116]
            Flag of Jordan.svg Иордания: 162 ПУ[117]
            Flag of Lithuania.svg Литва: 40 ПУ, также установлены на HMMWV[118][119]
            Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия: 24 ПУ[120][121]
            Flag of Norway.svg Норвегия: 100 ПУ[122]
            Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ: некоторое количество[123]
            Flag of Oman.svg Оман: 30 ПУ[124][125]
            Flag of Peru (state).svg Перу: некоторое количество[126]
            Flag of the United States.svg США: 7100 ПУ и 3160 тренажёров на 2015 год[127]
            Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика:360 ПУ[128][129]
            Flag of France.svg Франция: 76 ПУ[130]
            Flag of the Czech Republic.svg Чехия: 3 ПУ
            Flag of Estonia.svg Эстония: 80 ПУ. Поставки начались в 2015 году[131]. Внедрение системы в полном объеме запланировано на 2016—2018 гг.[132]
            tamnun
        3. Чёрный Сегодня, 11:24
          То что это рано или поздно произойдёт лично я не сомневался ни на секунду. Впрочем дальнейшему развалу украины и укровермахта это только поспособствует, учитывая алчность и продажность укрозольдатен. laughing
          Чёрный
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:54
      профессор
      Никто им не даст Джавелины. Замените картинку на ТОУ.
      Согласен! 100% Стандартный набор для мяса борцов за "дем.ценности" будет Джавелины если поставят Украине будут где угодно продавать.
      Наблюдатель2014
    4. Зяблицев Сегодня, 10:55
      Естественно, не дадут, но при таком раскладе хохлы обязательно притаранят его в зону конфликта и это оружие в конце концов будет захвачено ополченцами, тогда американцам будет трудно объяснить, что оно делает на линии соприкосновения сторон...А это для ВВП козырь! Поэтому думаю, что в подобных новостях больше шантажа и поддержки штанов Пецы, чем реальных поставок! Если и будет, то все ограничится очень небольшой партией, 2-3 образца ржавых BGM-71 ТOW 1970 года выпуска...
      Зяблицев
      1. RUSOIVAN Сегодня, 10:59
        Их просто купят дешево, оптом.
        RUSOIVAN
      2. профессор Сегодня, 11:00
        Цитата: Зяблицев
        Естественно, не дадут, но при таком раскладе хохлы

        На сайте строго запрещено:
        ......
        б) Разжигание национальной розни. К этому также относится употребление таких слов и производных как: хохол,...
        профессор
        1. Зяблицев Сегодня, 11:04
          Не думаю!

          Хохол - оскорбительное, но иногда шутливое прозвище украинцев. Впервые зафиксировано в словаре "Триязычный лексикон" Поликарпова в 1704 году.

          Я никого не оскорблял, а использовал данный этнофонолизм именно в шутливой форме! А вот Вы, видимо, не с тем знаком трактуете это слово hi
          Зяблицев
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:10
            Я никого не оскорблял, а использовал данный этнофонолизм именно в шутливой форме!


            Цензура в нашем обществе может дойти до маразма...сочуствую вам ...но дальше в этом плане будет только хуже hi

            «Использование допустимо»
            Мнения экспертов по поводу использования слова «хохол» оказались более или менее едиными: все они сходятся на том, что ярко выраженного оскорбительного оттенка оно не имеет.
            «Внутренняя форма этнонима «хохол» достаточно прозрачна и связана с некогда распространенным среди запорожских казаков обычаем выбривать голову, оставляя нетронутой прядь волос. В момент возникновения наименование «хохол», по-видимому, не имело яркой негативной окраски, а подчинялось типичным законам номинации — называть лицо по наиболее выразительному, отличительному признаку», — цитирует РИА «Новости» ведущего научного сотрудника Государственного института русского языка имени Пушкина Александру Ольховскую.
            По мнению ученого, использование слова «хохол» допустимо в разговорной речи, хоть и приобрело в русском языке чрезвычайную актуальность и выраженную оценочность в свете последних событий на Украине.
            В свою очередь, заведующий отделом современного русского языка Леонид Крысин уверен, что слово «хохол» — не оскорбление, а «пренебрежительное обозначение» украинской национальности.

            http://zakon-i-poryadok.com/2015/07/za-hohlov-otv
            etish.html
            Тот же ЛЕХА
            1. Зяблицев Сегодня, 11:16
              А Гоголь немного по другому считал, когда в письме Смирновой-Россет писал:

              "Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская,
              потому что это, как я вижу из письма вашего, служило одно время предметом
              ваших рассуждений и споров с другими. На это вам скажу, что сам не знаю,
              какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал
              преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином.
              Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь
              заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить
              одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна
              на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом,
              слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве"
              Зяблицев
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:20
                Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь
                заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить


                Хе хе ...это верное замечание...два разнополярных мира одного происхождения...
                надо же какие чудеса эволюции происходят с народом. what
                Тот же ЛЕХА
                1. Зяблицев Сегодня, 11:28
                  Потому, что гений! Но есть некоторые кадры, которые, то ли от отсутствия образования, то ли от его избытка могут и Гоголя запретить... laughing
                  Зяблицев
          2. профессор Сегодня, 11:24
            Цитата: Зяблицев
            Не думаю!

            https://topwar.ru/rules.html
            профессор
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:28
              б) Разжигание национальной розни. К этому также относится употребление таких слов и производных как: хохол, Хохляндия, еврей , США , бульбаш, талапонец, чурка, хачик, азербайджанец , косоглазый, москаль, Рашка (вообще упоминание России и русскости в уничижительной форме) и прочих подобных оборотов неестественной речи;


              Однако ...важное примечание... нельзя употреблять данные слова в уничижительной и оскорбительной форме...
              то есть обсуждать происхождение или употребление данных слов можно но нельзя приклеивать его к оппоненту(к конкретному человеку или народу)...чем грешат некоторые наши форумчане.
              Тот же ЛЕХА
            2. Зяблицев Сегодня, 11:31
              профессор

              Все что я хотел Вам написать по этому поводу, я написал выше в своих комментариях! Вы не совсем верно трактуете правила, на что Вам совершенно верно указывает уважаемый камрад Тот же ЛЕХА hi
              Зяблицев
  2. 3officer Сегодня, 10:42
    1)Получат 2)уверуют в свою непобедимость, 3)отхватят очередных люлей 4)Виновата Россия belay
    3officer
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
      Кратко и точно ! good drinks
      bouncyhunter
  3. pvv113 Сегодня, 10:43
    объявлено, что Украина «обязуется» применять американские летальные вооружения исключительно «в экстренных случаях»

    Вся Украина - сплошной "экстренный случай" hi
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:46
      Я так понимаю , что поставки пройдут на безвозмездной основе . А кто работу инструкторов по обучению укробандеровцев по использованию этого оружия оплатит ? wink
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 10:52
        Цитата: bouncyhunter
        Я так понимаю , что поставки пройдут на безвозмездной основе . А кто работу инструкторов по обучению укробандеровцев по использованию этого оружия оплатит ? wink

        А обучения не будет, Паша, вооружение будет немедленно продано в ЛДНР и пропито! lol
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
          Я на это и намекал , потому и подмигивающий смайлик в конце . Только добавлю : вооружение будет продано/пропито после первой же "удачной" попытки применения с собственными потерями . laughing
          bouncyhunter
      2. pvv113 Сегодня, 10:57
        Цитата: bouncyhunter
        оставки пройдут на безвозмездной основе

        Вряд ли. Янки ничего бесплатно не делают.
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
          Думаешь , в благодарность скакуасы уголёк матрасный втридорога закупают ? wink
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 11:51
            И при этом гордятся своей сообразительностью lol
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
              А то ! Главное - не зависеть от России и сепаров . Цена - дело второстепенное . Очень умно - набивать карман хозяину . fool
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 11:57
                Есть картинка, модераторы на ВО ее не пропускают. Стоят укропы с самоотрезанными мужскими достоинствами, и подпись: "Абы не як у мо-й" laughing
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:59
                  Видел эту картинку . Вполне отражает уровень умственных способностей кастрюленосцев . good
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 12:01
                    Цитата: bouncyhunter
                    Видел эту картинку . Вполне отражает уровень умственных способностей кастрюленосцев .

                    А также суть всей украинской политики: назло России себе наврежу wink
                    pvv113
  4. Alexey-74 Сегодня, 10:45
    Что бы раскачать ситуацию на Украине, штаты так и поступят, начнется новая эскалация, т.к., думаю Россия тоже в стороне останется и мы тогда увидим самое современное вооружение у ополчения ЛДНР и опять начнется.
    Alexey-74
  5. Masya Masya Сегодня, 10:47
    Ведь это всё равно что давать сумасшедшему спички и бензин, заявляя, что таким образом могут снизиться риски возникновения нового очага пожара в объятом пламенем доме.

    Всё полешки в огонь подбрасывают... что бя ярче горело...
    Masya Masya
  6. anjey Сегодня, 10:48
    ага каждому укровоину -лазерный меч джедая-made in usa или china?
    anjey
  7. fzr1000 Сегодня, 10:57
    Ну и нам тогда руки развяжут. Пусть.
    fzr1000
  8. Керенский Сегодня, 11:01
    Без обученного расчёта, всё это куча железа (которое можно продать). Чтобы обучить расчёт, надо дать ему хоть разок (а лучше не один) на полигоне хлопнуть. Но тогда уже не будет железа (которое можно продать). Но можно попытаться продать обученный расчёт.... what
    Керенский
  9. Flinky Сегодня, 11:07
    Очередные стеклянные бусы.
    Flinky
  10. spirit Сегодня, 11:08
    Куплю Tow недорого или ждавелин по трейд -ину laughing
    spirit
    1. salat Сегодня, 11:12
      Без регистрации и смс laughing
      salat
  11. Шурале Сегодня, 11:10
    Насколько я знаю , из слов моего знакомого с Украины, не видать им летального оружия как своих ушей, это америкосы им официально заявили. Чо за новости пишут не пойму , видимо бурление говен провоцируют.
    Шурале
  12. Ураган70 Сегодня, 11:14
    Цитата: профессор
    Цитата: Зяблицев
    Естественно, не дадут, но при таком раскладе хохлы

    На сайте строго запрещено:
    ......
    б) Разжигание национальной розни. К этому также относится употребление таких слов и производных как: хохол,...

    Цитата: Зяблицев
    Не думаю!
    Хохол - оскорбительное, но иногда шутливое прозвище украинцев. Впервые зафиксировано в словаре "Триязычный лексикон" Поликарпова в 1704 году.
    Я никого не оскорблял, а использовал данный этнофонолизм именно в шутливой форме! А вот Вы, видимо, не с тем знаком трактуете это слово hi

    Уверяю вас это не так... По крайней мере в мозгу того, кто писал Правила!!! Шутливое прозвище профессора, употребляемое Достоевским, Гоголем и т.п. также запрещено. Хотя в инете можно нарыть,как богоизбранные ходатайствовали перед ЕБНом о запрете данного шутливого прозвища... Даже алконафт ЕБН не решился... Но тому, кто писал правила разве это помеха?
    Ураган70
  13. AKsvlad047 Сегодня, 11:17
    Пускай дают, все быстренько перекачует к нам! Разберем и посмотрим, как с этим добром бороться!
    AKsvlad047
  14. Лганхи Сегодня, 11:22
    Америкосы никогда ничего никому бесплатно не дают, это основа их психологии. При предоставлении помощи выставят такие условия, что должник окажется должен американцам до конца жизни, как это произошло с Германией и Японией, которые по сути являются до сих пор оккупированными территориями США и делают все, что скажут в Вашингтоне. Это не добренькие русские, которые отпустили ГДР и прочие страны СЭВ в свободное плавание, списав им все долги. Кстати, кастрюльки слишком тупы, чтобы понять, что янки это не русские, которые могут помочь совершенно бескорыстно, и что с амерами не прокатит их вечное "Ну мы же братья! О каких долгах может идит речь между братьями!".
    Лганхи
  15. anjey Сегодня, 12:15
    Цитата: профессор
    Никто им не даст Джавелины. Замените картинку на ТОУ.

    лучше на картинку из истории древнего мира-с каменными топорами....
    anjey
  16. КГБ_ЦРУ Сегодня, 12:32
    Логично.
    Учитывая что Россия вооружает и обучает хизбалу, иран и асада. У Израиля тоже теперь все руки развязаны на поставку любого оружия в Киев.
    КГБ_ЦРУ
    1. профессор Сегодня, 12:33
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Логично.
      Учитывая что Россия вооружает и обучает хизбалу, иран и асада. У Израиля тоже теперь все руки развязаны на поставку любого оружия в Киев.

      Ага. А платить кто за это будет? wink
      профессор
      1. anjey Сегодня, 13:08
        сорос и usa..
        anjey
  17. anjey Сегодня, 13:12
    Цитата: КГБ_ЦРУ
    Логично.
    Учитывая что Россия вооружает и обучает хизбалу, иран и асада. У Израиля тоже теперь все руки развязаны на поставку любого оружия в Киев.

    да узи и галлилей как раз не хватит для следующего бабьего яра,дерзайте...
    anjey
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