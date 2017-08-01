СМИ США: Вашингтон готовится поставить Украине летальное оружие
Американская газета The Wall Street Journal публикует материал, в котором сообщается о планах США поставить украинской армии противотанковое и зенитное вооружения. При этом в статье заявлено, что поставки будут осуществлены якобы тем украинским частям и подразделениям, которые «находятся далеко от линии соприкосновения». Мало того, объявлено, что Украина «обязуется» применять американские летальные вооружения исключительно «в экстренных случаях».
Какие случаи для Украины являются «экстренными», учитывая тот факт, что почти все свои вооружения ВСУ применяют ежедневно, несмотря на все ранее достигнутые договорённости?
Американским чиновником, активно поддерживающим планы по вооружению армии Украины летальными оружием из США, является глава Пентагона Джеймс Мэттис. У «Бешеного Пса» (а именно такое прозвище у Мэттиса) свои доводы. Выглядят они следующим образом:
Доводы весьма оригинальные. Ведь это всё равно что давать сумасшедшему спички и бензин, заявляя, что таким образом могут снизиться риски возникновения нового очага пожара в объятом пламенем доме.
Какие случаи для Украины являются «экстренными», учитывая тот факт, что почти все свои вооружения ВСУ применяют ежедневно, несмотря на все ранее достигнутые договорённости?
Американским чиновником, активно поддерживающим планы по вооружению армии Украины летальными оружием из США, является глава Пентагона Джеймс Мэттис. У «Бешеного Пса» (а именно такое прозвище у Мэттиса) свои доводы. Выглядят они следующим образом:
Поставки летального оружия Украины помогут снизить риски новой эскалации конфликта на юго-востоке Украины.
Доводы весьма оригинальные. Ведь это всё равно что давать сумасшедшему спички и бензин, заявляя, что таким образом могут снизиться риски возникновения нового очага пожара в объятом пламенем доме.
Использованы фотографии: Economics-prorok.com
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