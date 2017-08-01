13:51 01 августа

ВС Киргизии получат от России два самолета Ан-26

Как сообщил представитель пресс-службы Генерального штаба ВС Киргизии, минобороны России передаст вооруженным силам Киргизии два самолета Ан-26.

Еще в 2012 году, во время визита президента РФ Владимира Путина в Бишкек, Россия и Киргизия договорились о поставках военно-технической помощи республике от РФ на общую сумму около 1 миллиарда долларов. На сегодняшний день российская сторона на безвозмездной основе передала республике бронетанковую технику, артиллерийские системы с запасными частями и боеприпасы к различным видам стрелкового вооружения, передает РИА Новости .

ВС Киргизии получат от России два самолета Ан-26



Десятого августа состоится церемония передачи самолетов Ан-26 и открытия здания авиационной технико-эксплуатационной части, где будет производится ремонт киргизской авиатехники, на российской авиабазе в городе Кант
— говорится в сообщении

По данным Генштаба ВС Киргизии, в церемонии передачи авиационной техники и оборудования для ремонтных мастерских примет участие российская делегация во главе с замминистра обороны Александром Фоминым, а также руководство киргизского Генштаба.

Ан-26 — военно-транспортный самолет, является модификацией исходной модели Ан-24. Благодаря большой ширине проема и установке специальной трап-створки грузовой люк позволяет десантировать грузы и легкую боевую технику. Оснащен двумя турбовинтовыми двигателями и одним дополнительным реактивным.

Российская авиабаза в киргизском городе Кант была открыта в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главной задачей является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Летчики подготовлены к выполнению задач в горной местности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. Tusv Сегодня, 12:21
    Вот что закон о втором государственном Русском языке делает. Сразу миллиард военной помощи
    Tusv
    1. Му Дозвон Сегодня, 12:25
      Насчёт закона не знаю,но как могут киргизы работать и жить в России не зная русского языка?А их тут сотни тысяч пади.Без русского языка на территории бывшего Союза почти всюду труба.
      Му Дозвон
      1. Serg65 Сегодня, 12:31
        Цитата: Му Дозвон
        А их тут сотни тысяч пади.

        1 200 000 по последним данным, а некоторая часть ещё и в армии РФ по контракту служит wink
        Serg65
        1. Му Дозвон Сегодня, 12:58
          Так это были не буряты? bully
          Му Дозвон
          1. Serg65 Сегодня, 13:00
            Цитата: Му Дозвон
            Так это были не буряты? bully

            ТЩЩЩЩ, вас кто то за язык тянет???? stop
            Serg65
  2. svp67 Сегодня, 12:23
    Какие то чудные дела творятся. Россия списывает Киргизии многомиллионный долг, дарит оружие, а в знак благодарности Киргизия ограничивает срок прибывания наших войск на базе в Канте 15 годами.... Как то очень странно у нас внешняя политика ведется.
    svp67
    1. Serg65 Сегодня, 12:29
      Цитата: svp67
      а в знак благодарности Киргизия ограничивает срок прибывания наших войск на базе в Канте 15 годами

      Да, Да....а ущё я вам по секрету скажу, МО РФ удлиняет взлётную полосу, строит жилой городок! И самое главное РПЦ, этот рассадник мракобесия, на территории жилой зоны храм построила, ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ? Да, ДА, а людям на пенсии не хватает!!!!!!!!! crying
      Serg65
      1. svp67 Сегодня, 12:35
        Цитата: Serg65
        Да, ДА, а людям на пенсии не хватает!!!!!!!!!

        На счет других говорить не буду, лично мне - хватает.
        Цитата: Serg65
        Да, Да....а ущё я вам по секрету скажу, МО РФ удлиняет взлётную полосу, строит жилой городок! И самое главное РПЦ, этот рассадник мракобесия, на территории жилой зоны храм построила

        Тем более мне не ясно почему срок пребывания сократили до 15 лет
        svp67
        1. Serg65 Сегодня, 12:47
          Цитата: svp67
          На счет других говорить не буду, лично мне - хватает.

          good Ну слава богу, хоть один нормальный человек drinks
          Цитата: svp67
          Тем более мне не ясно почему срок пребывания сократили до 15 лет

          Срок не кто и не сокращал, шли только разговоры и не более того! Кроме Канта, в Киргизии ещё две базы ВМФ РФ существуют и их уж 100% не кто не сократит wink
          Serg65
    2. с-т Petrov Сегодня, 12:29
      трудно составить объективное мнение по объедками информации, которую пропускают через свою голову журналисты.
      с-т Petrov
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:27
    на общую сумму около 1 миллиарда долларов

    Сначала долг простили, теперь еще млрд. А банкет, как я понял, за счет российского бюджета. На пенсионеров денег нет. Не бывает дружбы за деньги, всегда найдется тот кто заплатит больше.
    rotmistr60
    1. Serg65 Сегодня, 12:43
      Цитата: rotmistr60
      На пенсионеров денег нет.

      Честно скажу, меня последнее время очень раздражать стало беспокойство за пенсионеров am
      Такое чувство за пенсионеров переживают больше всего те, кто сидит у мамы с папой на шее и с нетерпением ждёт очередной пенсии!!!
      Serg65
      1. svp67 Сегодня, 12:45
        Цитата: Serg65
        Такое чувство за пенсионеров переживают больше всего те, кто сидит у мамы с папой на шее и с нетерпением ждёт очередной пенсии!!!

        А меня бесит, что печальный опыт всех наших предыдущих соглашений, по тому же ЧФ и Севастополю нам в прок не пошел. Мы с огромной радостью еще раз готовы "наступить на грабли братской дружбы"
        svp67
        1. Serg65 Сегодня, 12:59
          Цитата: svp67
          Мы с огромной радостью еще раз готовы "наступить на грабли братской дружбы"

          Дружище, Россия пыталась не наступать на "грабли" получилось ещё хуже! Вы думаете кровавый и ужасный царь от безделья лез в Среднюю Азию? Как только Великий Российский Царь Борис распродал огромную часть русских земель, не им приобретённых, так сразу появился новый хозяин - супостат в полосатых штанишках и выгнать его стоило больших трудов! Так вот наступили вы на грабли или нет - большой вопрос!
          Что касается Севастополя, Севастополь тот же Великий Бориска тупо пропил в Мухалатке! Мой дорогой и любимый российский народ на грабли наступил только один раз в 1989-м году, когда развесив уши слушал трели народных депутатов СССР.
          Serg65
        2. Му Дозвон Сегодня, 13:05
          Предлагаете подарить Киргизию хохлам? bully
          Му Дозвон
          1. Serg65 Сегодня, 13:13
            Цитата: Му Дозвон
            Предлагаете подарить Киргизию хохлам? bully

            fellow А чё, хорошая идея!!! good
            Кыргызы враз хохлов научат Родину любить bully
            Serg65
      2. rotmistr60 Сегодня, 12:46
        Я четвертый год на пенсии, жена тоже. Работу найти практический не возможно - возрастной ценз. Еще вопросы есть раздражительный ?
        rotmistr60
        1. Serg65 Сегодня, 12:48
          Цитата: rotmistr60
          Еще вопросы есть раздражительный ?

          Конечно есть. печальный вы наш! У вас дети есть?
          Serg65
        2. svp67 Сегодня, 12:49
          Цитата: rotmistr60
          Работу найти практический не возможно - возрастной ценз.

          Сам с такой проблемой столкнулся, главное нос не вешать, можно на гражданке "крутится" зарабатывая деньги...
          svp67
          1. Serg65 Сегодня, 13:10
            Цитата: svp67
            можно на гражданке "крутится" зарабатывая деньги...

            1996-й год наверное самый тяжёлый для ЧФ (ну по крайней мере так мне казалось, ЗП за полгода нема, чтоб матросов накормить надо было изворачиваться на изнанку. спасибо большое Лужкову-очень он в то время флоту помогал), перевёлся я во вспомогательный флот. Был у нас боцманом старый одесский еврей (отличный человек, всю жизнь за него молиться буду), вот посмотрел он на меня и изрёк...Серёжа, я тебя умоляю и зачем ты так своё сердце мучаешь? Если не получается, то может быть кардинально изменишь свою жизнь? Изменил, всё отлично!
            Serg65
      3. 100502 Сегодня, 12:47
        Ты сам то понял что написал ?
        100502
        1. Serg65 Сегодня, 13:10
          Цитата: 100502
          Ты сам то понял что написал ?

          ? это ко мне?
          Serg65
      4. Му Дозвон Сегодня, 13:02
        [quote=Serg65
        Такое чувство за пенсионеров переживают больше всего те, кто сидит у мамы с папой на шее и с нетерпением ждёт очередной пенсии!!![/quote]
        А ты догадлив! laughing
        Му Дозвон
        1. Serg65 Сегодня, 13:18
          Цитата: Му Дозвон
          А ты догадлив!

          А то!
          Моя бабушка, почётная колхозница. получала пенсию 35 рублей и не поверешь - не знала куда девать эти деньги, потому что была на полном обеспечение своей дочери и зятя. Куда девает свою пенсию мой отец, я тоже не в курсе, одеть, обуть и накормить его это уже моя проблема!!!
          Serg65
  4. 100502 Сегодня, 12:49
    Зато для нас Россиян туристический сбор ввели нарушив конституцию страны
    100502
    1. svp67 Сегодня, 13:02
      Цитата: 100502
      Зато для нас Россиян туристический сбор ввели нарушив конституцию страны

      Каким образом нарушили то Конституцию/
      svp67
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:18
        Каким образом нарушили то Конституцию/


        он думал ему будут давать 100 рублей в день, а у него забирают wassat иш какие. он же платит налоооги!

        Идешь такой по пляжу а тебе крик:

        - Эй красавчек! Держи сто рублей! (вот так делают в нормальных странах, не то что в Россиюшке этой, придумали)

        Половина нашей страны точно в серых схемах по уплате налогов. Но платить все так же не хотят.

        И вообще в нашей стране делают добавочную стоимость продукта - 15 млн. человек. Так что мы сами себя высекаем)

        Но есть же Путин и Медведев со своим правительством - вот они и виноваты. Да. Точно

        Был бы президентом 100502 - вот тогда бы в стране отменили налоги. Пиши предвыборную программу

        с-т Petrov
  5. УАЗ 452 Сегодня, 12:56
    Элегантно решили проблему продления лётной годности антоновских самолётов в свете нынешних взаимоотношений с Украиной. Думаю, в ближайшие годы самолёты марки "АН" будут самым распространённым компонентом нашей военной помощи.
    УАЗ 452
  6. Заноза Сегодня, 13:22
    А что от Киргизии получит взамен Россия,очередной теракт в метро Питера,или новую Ошскую резню?! Искренне надеюсь,что следующее правительство и президент РФ перестанут кормить за счет и в ущерб России иностранных бандитов и их больные русофобией страны !
    Заноза
    1. Serg65 Сегодня, 13:41
      Цитата: Заноза
      А что от Киргизии получит взамен Россия

      belay С воскрешением брат love
      Я уж грешным делом думал, что ты у своих братьев на Диком Западе поживаешь! Чё вернулся, ностальгия??? Или шабашка? Если шабашка, то брат, Ош не возле Питера wink
      Цитата: Заноза
      Искренне надеюсь,что следующее правительство и президент РФ перестанут кормить за счет и в ущерб России иностранных бандитов и их больные русофобией страны !

      Аааа, ты под прикрытием? Извини брат request
      Serg65
      1. Заноза Сегодня, 13:46
        У меня за пределами России родни нет,это у вас везде онижебратья,больные русофобией....
        Заноза
  7. Вздринчер Сегодня, 13:39
    Опечаточка видимо вышла 1 миллиард долларов Это половина бюджета Киргизии за 100 лет Мне кажется речь идет о рублях И потом весь хлам который Россия отдает Киргизии не потянет на 1 лярд баксов
    Вздринчер
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