13:51 01 августа

Белый дом приветствует договор с Украиной о поставке угля

Администрация США приветствует договоренность о поставке американского угля на Украину, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.



Министерства торговли и энергетики приветствуют новости о соглашении между американской энергетической компанией и правительством Украины. Принадлежащая государству генерирующая компания Украины будет приобретать американский энергетический уголь перед началом будущего зимнего сезона. Это партнерство предоставит Украине независимый, надежный и конкурентный альтернативный источник энергии, что поможет стабилизировать поставки энергетики, которые исторически происходили лишь по воле нестабильных соседей,
сказало Сандерс журналистам.


По ее словам, эта сделка также «поддержит американскую угольную промышленность и транспорт и поможет США достичь цели энергетического доминирования» в мире.

США рассчитывают на новые проекты такого рода,
добавила представитель Белого дома.

Вчера глава украинской компании «Центрэнерго» Олег Козенко сообщил о подписании контракта с американской «Xcoal Energy & Resources» в исполнение договоренностей между президентами США и Украины.

Договор предусматривает поставку 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Первый корабль с углем (85 тыс. т) должен прибыть на Украину в начале сентября. Цена первой партии составит $ 113 за тонну. Цена будет варьироваться от поставки к поставке.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Владимирец Сегодня, 13:07
    "Администрация США приветствует договоренность о поставке американского угля на Украину"

    Ну ещё бы, таких д.ураков в мире ещё поискать. yes
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:13
      Верх деградации : покупать втридорога и орать о перемоге из всех утюгов ! fool Зато хозяин доволен .
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 13:22
        Цитата: bouncyhunter
        Верх деградации : покупать втридорога и орать о перемоге из всех утюгов ! fool Зато хозяин доволен .

        Да нормально все, Паша! Белый Дом приветствует и неудивительно! Цена варьируется, что означает-за сколько хочу, за столько и продаю! А что подорожает отопление для народа и все что связано с энергоносителями-так кто об этом народе думает, нагадить русским или донецким и набить свой карман-ВОТ непреходящие ценности сегодняшней укроэлиты!!! fool
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:28
          Эти дровосеки уже заколебали соревноваться с поляками и прибалтами кто ловчее под матрасов примостится и лучше лизнёт ... am
          bouncyhunter
          1. Монос Сегодня, 13:37
            Магутна укриньска нация посадила штаты на угольную иглу! Вот так вот! Никуда теперь не денутся, будут как миленькие следовать в русле украинской политики. А вы ржали...
            Монос
      2. tamnun Сегодня, 13:38
        Цитата: bouncyhunter
        Верх деградации : покупать втридорога и орать о перемоге из всех утюгов ! fool Зато хозяин доволен .

        Цена Донбасского угля , в районе 80 баксов.
        Переплата порядка 35 долларов за тонну.
        По всему контракту - порядка 25-30 млн.долларов.
        Деньги конечно ( хоть и не большие ) , но так бы им пришлось заплатить порядка 80 млн долларов ДЛНР .
        Кормить врага ?
        А вы бы как поступили ?
        tamnun
        1. Диана Ильина Сегодня, 13:46
          tamnun Сегодня, 13:38 ↑ Новый
          Кормить врага ?
          А вы бы как поступили ?
          Ну ежели США "друг" Украины, то да, таки надо покупать пенсильванский уголь... laughing И пофиг сколько он будет стоить. А вот когда они еще и терминалом под американский СПГ обзаведутся, то все хана России, загнемся сразу. Прибежим на цыпочках и принесем на тарелочке с голубой каёмочкой Крым, Донбасс и Краснодарский край в придачу... laughing laughing laughing Вот это будет перемога так перемога!
          Диана Ильина
          1. tamnun Сегодня, 13:50
            Цитата: Диана Ильина
            Ну ежели США "друг" Украины

            А почему враг ?

            Цитата: Диана Ильина
            то да, таки надо покупать пенсильванский уголь.

            А почему нет ?
            Если нужен уголь - так его надо где то купить.
            Цитата: Диана Ильина
            А вот когда они еще и терминалом под американский СПГ обзаведутся, то все хана России, загнемся сразу

            А зачем им СПГ ? У них все газохранилища Европы.
            Их энергонезависимость , не подразумевает смерти России.
            tamnun
    2. Горный стрелок Сегодня, 13:14
      фигня какая. Всго около 80 млн. зелени. примерно тридцатник - переплата...В масштабах дружбы - мелочь...
      Горный стрелок
    3. Балу Сегодня, 13:35
      Цитата: Владимирец
      США рассчитывают на новые проекты такого рода,
      добавила представитель Белого дома.


      Б.Т.В. Сегодня, 13:15 Новый
      " Поможет США достичь энергетического доминирования в мире"- ключевая фраза.

      Остается обратиться к троллям с бандерии: Вы хоть понимаете, что вы натворили, кого себе на шею посадили? Будущее ваших детей вы видете в гейропе или ФША? А их там ждут?
      Я понимаю гражданских-моя хата с краю,найти сало и перепрятать и все в таком духе. А украинцы, чья профессия Украину защищать-эти когда проснутся и осознают происходящее. Да хоть бы и СБУ-Вам Родину свою не жалко будет потерять, вы до сих пор не понимаете что угрожает целостности и самому существованию страны, народа?
      МВФ не дает вам денег, ждет когда начнете продавать свою землю, а людей с этой земли куда? МВФ хочет полного контроля над энергетикой Украины, что у вас там с вашими АЭС происходит?
      Коллективному западу конкурентноспособная наука, промышленность Украины не нужна, огород гейропы-таково в их планах предназначение Украины. Посмотрите на Молдавию и Болгарию-их настоящее не пугает?
      А Донбасс с вами жить не хочет и Крым тоже. Основной мотив-не хотят позорить память дедов , как ваш Кива.
      Не хотят они власти потомков предателей и палачей украинского народа, да еще под внешним управлением ФША-главной угрозы миру во всем миру, ГЛАВНОГО СПОНСОРА ТЕРРОРИЗМА.
      Оцените весь неприкрытый цинизм заявлений ваших заокеанских хозяв:
      -" Поможет США достичь энергетического доминирования в мире"
      США рассчитывают на новые проекты такого рода,

      Российский газ с переплатой через реверс...
      Американский уголь с переплатой...
      За чей счет банкет в нищей стране, где идет гражданская война?
      Балу
  2. soroKING Сегодня, 13:15
    "цена будет варьироваться..."
    это как на корабле разбодяжат? lol
    soroKING
    1. ShKAS_mashingun Сегодня, 13:25
      Цитата: soroKING
      это как на корабле разбодяжат?

      Бодяжить щебёнкой будут? )))
      ShKAS_mashingun
  3. Б.Т.В. Сегодня, 13:15
    " Поможет США достичь энергетического доминирования в мире"- ключевая фраза.
    Б.Т.В.
  4. sgr291158 Сегодня, 13:28
    Они еще и дороже купят, лишь бы хозяевам угодить.
    sgr291158
  5. askort154 Сегодня, 13:33
    Нарочно не придумаешь . Уже "возили" с Австралии и Ю.Африки, теперь с Северной Америки. Кто следующие ? Лунатики ? Главное - не Донбасс или Россия. fool
    askort154
  6. Helicopter122 Сегодня, 13:33
    Как там у классика?
    "Покуда есть на свете дураки
    Обманывать нам, стало быть, с руки..."
    Эх, если бы раньше Россия также себя вела по отношению к 404! По принципу: Дружба-дружбой, а табачок- врозь. То может быть, и не понадобилось бы нарываться на санкции. Сами бы все отдали.
    Helicopter122
  7. 3vs Сегодня, 13:33
    Я так понимаю, наглосаксы дадут очередной кредит Украине на закупку своего же угля.
    Лихо!
    3vs
  8. Masya Masya Сегодня, 13:49
    и поможет США достичь цели энергетического доминирования

    Вот для чего майдан затевался! Европа готовся! Вас ждет сжиженный газ и америки... wink
    Masya Masya
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