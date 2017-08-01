Белый дом приветствует договор с Украиной о поставке угля
Администрация США приветствует договоренность о поставке американского угля на Украину, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
По ее словам, эта сделка также «поддержит американскую угольную промышленность и транспорт и поможет США достичь цели энергетического доминирования» в мире.
Вчера глава украинской компании «Центрэнерго» Олег Козенко сообщил о подписании контракта с американской «Xcoal Energy & Resources» в исполнение договоренностей между президентами США и Украины.
Договор предусматривает поставку 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Первый корабль с углем (85 тыс. т) должен прибыть на Украину в начале сентября. Цена первой партии составит $ 113 за тонну. Цена будет варьироваться от поставки к поставке.
Министерства торговли и энергетики приветствуют новости о соглашении между американской энергетической компанией и правительством Украины. Принадлежащая государству генерирующая компания Украины будет приобретать американский энергетический уголь перед началом будущего зимнего сезона. Это партнерство предоставит Украине независимый, надежный и конкурентный альтернативный источник энергии, что поможет стабилизировать поставки энергетики, которые исторически происходили лишь по воле нестабильных соседей,сказало Сандерс журналистам.
По ее словам, эта сделка также «поддержит американскую угольную промышленность и транспорт и поможет США достичь цели энергетического доминирования» в мире.
США рассчитывают на новые проекты такого рода,добавила представитель Белого дома.
Вчера глава украинской компании «Центрэнерго» Олег Козенко сообщил о подписании контракта с американской «Xcoal Energy & Resources» в исполнение договоренностей между президентами США и Украины.
Договор предусматривает поставку 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Первый корабль с углем (85 тыс. т) должен прибыть на Украину в начале сентября. Цена первой партии составит $ 113 за тонну. Цена будет варьироваться от поставки к поставке.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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