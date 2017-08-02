Китай: Индия играет с огнём
Представитель министерства обороны Китая полковник Чжоу Бо сделал весьма жёсткое заявление, адресованное Индии. По словам китайского военного чиновника, если Индия не хочет войны, её военнослужащие должны покинуть плато Доклам, располагающееся в район стыка границ Индии, Бутана и КНР. В Китае заявляют, что Индия не имеет прав на Доклам, и при этом ссылаются на договор от 1890 года. В том договоре разграничены ныне китайский Тибет и Сикким, последний из которых сегодня входит в состав Индии. К Тибету территориально и относится плато Доклам.
В Нью-Дели, во-первых, не признавали и не признают договор от 1890 года, а, во-вторых, считают, что Китай сам нарушил ранее достигнутые договорённости с соседним Бутаном (последнее от 1998 года) началом строительства военной инфраструктуры (в первую очередь речь идёт о дороге военного назначения).
Индийские военные находятся в районе плато Доклам, так как власти Индии считают действия Китая на этой территории угрожающими суверенитету Индии. Китай в свою очередь обвиняет Индию в посягательстве на собственный суверенитет и призывает «не играть с огнём».
Именно такую формулировку использовал на днях глава пресс-службы МО КНР У Цянь. По его словам, если индийская армия не покинет район Доклам, то Китай нарастит на этом участке свою военную группировку и приступит к проведению военных учений.
Напомним, что Китай и Индия являются членами таких международных организаций как ШОС и БРИКС.
В Нью-Дели, во-первых, не признавали и не признают договор от 1890 года, а, во-вторых, считают, что Китай сам нарушил ранее достигнутые договорённости с соседним Бутаном (последнее от 1998 года) началом строительства военной инфраструктуры (в первую очередь речь идёт о дороге военного назначения).
Индийские военные находятся в районе плато Доклам, так как власти Индии считают действия Китая на этой территории угрожающими суверенитету Индии. Китай в свою очередь обвиняет Индию в посягательстве на собственный суверенитет и призывает «не играть с огнём».
Именно такую формулировку использовал на днях глава пресс-службы МО КНР У Цянь. По его словам, если индийская армия не покинет район Доклам, то Китай нарастит на этом участке свою военную группировку и приступит к проведению военных учений.
Напомним, что Китай и Индия являются членами таких международных организаций как ШОС и БРИКС.
Использованы фотографии: Твиттер
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