ВДВ передан батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
Согласно информации блога bmpd , новостной портал « Улпресса » сообщает о состоявшейся 1 августа передаче ульяновской 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде Воздушно-десантных войск России второго батальонного комплекта новой военной техники. В рамках указанной поставки бригада приняла на вооружение примерно 50 боевых машин десанта БМД-4М и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ « Ракушка ».
28 апреля 2017 года ульяновское формирование получило первый батальонный комплект в составе около 50 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Данная техника поступает в ВДВ с 2016 года. В прошедшем году два батальонных комплекта были переданы 137-му гвардейскому рязанскому парашютно-десантному полку 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В начале 2017 года ротный комплект БМД-4М (10 машин) получил 242-й учебный центр ВДВ в Омске.
В каждый батальонный комплект входит 31 БМД-4М, и, по всей видимости, 16 БТР-МДМ.
Серийный выпуск БМД-4М ("Объект 960М") осуществляется АО "Волгоградский тракторный завод", БТР-МДМ ("Объект 955") производится АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ).
28 апреля 2017 года ульяновское формирование получило первый батальонный комплект в составе около 50 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Данная техника поступает в ВДВ с 2016 года. В прошедшем году два батальонных комплекта были переданы 137-му гвардейскому рязанскому парашютно-десантному полку 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В начале 2017 года ротный комплект БМД-4М (10 машин) получил 242-й учебный центр ВДВ в Омске.
В каждый батальонный комплект входит 31 БМД-4М, и, по всей видимости, 16 БТР-МДМ.
Серийный выпуск БМД-4М ("Объект 960М") осуществляется АО "Волгоградский тракторный завод", БТР-МДМ ("Объект 955") производится АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ).
Использованы фотографии: https://ulpressa.ru/2017/08/01/ulyanovskoy-brigade-vdv-peredali-eshhe-50-edinits-novoy-voennoy-tehniki-bmd-4m-i-btr-mdm-rakushka-foto/
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